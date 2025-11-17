В риск от наводнение: Кои са курортите по морето с потенциална опасност?

Голяма част от черноморските ни курорти могат да бъдат наводнени при обилни валежи. Това показват резултатите от проверката на Министерството на околната среда и водите след потопа в „Елените“, който взе 4 жертви, припомня бТВ.

След потопа в "Елените" властите започнаха проверка. Месец по-късно резултатите показват, че курортите Свети Влас, Лозенец, Царево, Шабла и Слънчев бряг са високорискови от наводнения при обилни валежи.

„Наложихме нашите планове за управление на риска от наводнения върху съществуващите карти на кадастъра и видяхме доста несъответствия. В много участъци водните обекти не са отразени в кадастралната карта, която е позволила застрояване на речни легла“, каза Манол Генов, министър на околната среда и водите.

Едно от тези места е Слънчев бряг. В зелено са отбелязани най-критичните точки на комплекса. Тази новина не изненадва Станислав Станев, който живее в курорта от 10 години.

„С дъждовете е сериозен проблем, навсякъде по всички улици се образуват езера, като мини езера. Няма никаква канализация. Това е доста притеснително, защото ако се случи това нещо, което се случи в „Елените“, ние сме загубени“, каза Станислав Станев.

Рискът Слънчев бряг да бъде наводнен идва от коритото на река Хаджийска, което не е почистено.

„Участъкът е с нарушена проводимост, покрити участъци с тръби, 9 участъка, в които има застрояване“, заяви Манол Генов.

Една от проверените 52 реки по Черноморието е тази пресичаща Шабла.

На 23 септември 2005 г. - 4 метрова вълна залива над 200 къщи през нощта. Водата помита по пътя си шест моста и десетки коли. Причината - 205 литра на квадратен метър и забентвания в коритото на реката.

„Обърна се момичето и голяма вълна влезе в къщата. Децата паднаха във водата. Къщата ми вече падна. Просто нищо не става от нея. Целият ми багаж е в калта. Децата ги спасихме. Децата паднаха във водата, не можехме да ги спасим, близо 10 минути бяха във водата“, заяви Георги Русев.

Днес вода в реката почти няма, но картите предупреждават, че има риск бедствието да се повтори.

„За тази година сме картирали на ново речните корита с идеята да видим дали има наноси. Има констатирани такива и в следващата година ще отделим средства за тях“, заяви Мариян Жечев, кмет на Шабла.

През 2014 река Батовка залива курорта и блокира 500 туристи. Евакуацията им продължи с часове от екипи на пожарната, военни и хеликоптер „Кугър“.

В подобна ситуация са и курортите, Лозенец, Царево и Свети Влас.

„Аз ще направя един много подробен доклад. И той ще бъде достъпен и за областни управители и за кметове да предприемат действия“, каза Генов.

Министерството ще обяви механизъм за финансиране на най-застрашените от бедствия общини.