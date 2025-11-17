Новини
В риск от наводнение: Кои са курортите по морето с потенциална опасност?

В риск от наводнение: Кои са курортите по морето с потенциална опасност?

17 Ноември, 2025 08:48

Свети Влас, Лозенец, Царево, Шабла и Слънчев бряг са високорискови от наводнения при обилни валежи

В риск от наводнение: Кои са курортите по морето с потенциална опасност? - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма част от черноморските ни курорти могат да бъдат наводнени при обилни валежи. Това показват резултатите от проверката на Министерството на околната среда и водите след потопа в „Елените“, който взе 4 жертви, припомня бТВ.

След потопа в "Елените" властите започнаха проверка. Месец по-късно резултатите показват, че курортите Свети Влас, Лозенец, Царево, Шабла и Слънчев бряг са високорискови от наводнения при обилни валежи.

„Наложихме нашите планове за управление на риска от наводнения върху съществуващите карти на кадастъра и видяхме доста несъответствия. В много участъци водните обекти не са отразени в кадастралната карта, която е позволила застрояване на речни легла“, каза Манол Генов, министър на околната среда и водите.

Едно от тези места е Слънчев бряг. В зелено са отбелязани най-критичните точки на комплекса. Тази новина не изненадва Станислав Станев, който живее в курорта от 10 години.

„С дъждовете е сериозен проблем, навсякъде по всички улици се образуват езера, като мини езера. Няма никаква канализация. Това е доста притеснително, защото ако се случи това нещо, което се случи в „Елените“, ние сме загубени“, каза Станислав Станев.

Рискът Слънчев бряг да бъде наводнен идва от коритото на река Хаджийска, което не е почистено.

„Участъкът е с нарушена проводимост, покрити участъци с тръби, 9 участъка, в които има застрояване“, заяви Манол Генов.

Една от проверените 52 реки по Черноморието е тази пресичаща Шабла.

На 23 септември 2005 г. - 4 метрова вълна залива над 200 къщи през нощта. Водата помита по пътя си шест моста и десетки коли. Причината - 205 литра на квадратен метър и забентвания в коритото на реката.

„Обърна се момичето и голяма вълна влезе в къщата. Децата паднаха във водата. Къщата ми вече падна. Просто нищо не става от нея. Целият ми багаж е в калта. Децата ги спасихме. Децата паднаха във водата, не можехме да ги спасим, близо 10 минути бяха във водата“, заяви Георги Русев.

Днес вода в реката почти няма, но картите предупреждават, че има риск бедствието да се повтори.

„За тази година сме картирали на ново речните корита с идеята да видим дали има наноси. Има констатирани такива и в следващата година ще отделим средства за тях“, заяви Мариян Жечев, кмет на Шабла.

През 2014 река Батовка залива курорта и блокира 500 туристи. Евакуацията им продължи с часове от екипи на пожарната, военни и хеликоптер „Кугър“.

В подобна ситуация са и курортите, Лозенец, Царево и Свети Влас.

„Аз ще направя един много подробен доклад. И той ще бъде достъпен и за областни управители и за кметове да предприемат действия“, каза Генов.

Министерството ще обяви механизъм за финансиране на най-застрашените от бедствия общини.

 


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Свети Мук

    0 0 Отговор
    Бай Св. Влах е особено рисков.

    08:51 17.11.2025

  • 2 си дзън

    3 0 Отговор
    Природата по естствен път ще разчисти мутрите бетонирали брега

    08:53 17.11.2025

  • 3 Много ми се иска

    3 0 Отговор
    Наводнения и бури да отнесат всички селища в морето! Печалбарите- също!
    Искам си морето, дюните и пясъчните ивици!
    Искам рибарските лодки и пристанищата, откъдето можеш да си купиш прясна риба.
    Искам спокойствие и тишина да чувам чайките.
    Искам си моята България.
    Не искам нито един чужденец да се радва на нашето море.
    Отивам да се помоля, Господ да ме чуе!

    08:58 17.11.2025

