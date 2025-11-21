Разпоредиха премахването на корекцията на реката в "Елените"

РДНСК – Бургас започна процедура по уведомяване на засегнатите лица, след като беше издадена заповед за премахване на земни насипи и изкуствено корито под комплекс "Негреско" в курорта "Елените", съобщават от БНТ.

Корекцията е свързана с отклоняване на река Козлука и засяга общо 14 поземлени имота.

Засегнатите страни разполагат с 14-дневен срок, в който могат да обжалват решението.

Проверките в района започнаха след поройните дъждове на 3 октомври, които причиниха тежки наводнения във ваканционното селище и отнеха живота на четирима души.