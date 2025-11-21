Новини
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в "Елените"

21 Ноември, 2025 07:25 2 237 16

Засегнатите страни разполагат с 14-дневен срок, в който могат да обжалват решението

Разпоредиха премахването на корекцията на реката в "Елените" - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

РДНСК – Бургас започна процедура по уведомяване на засегнатите лица, след като беше издадена заповед за премахване на земни насипи и изкуствено корито под комплекс "Негреско" в курорта "Елените", съобщават от БНТ.

Корекцията е свързана с отклоняване на река Козлука и засяга общо 14 поземлени имота.

Засегнатите страни разполагат с 14-дневен срок, в който могат да обжалват решението.

Проверките в района започнаха след поройните дъждове на 3 октомври, които причиниха тежки наводнения във ваканционното селище и отнеха живота на четирима души.


Напиши коментар:


  • 1 хихихи

    61 1 Отговор
    И къде са били всички държавни служители докато се строи това безобразие.....Искаме да видим виновните в затворите за поне 20 години

    07:35 21.11.2025

  • 2 Селянин

    57 0 Отговор
    Всички държавни служители виновни за допускане на това да платят всички щети от джоба си. Конфискация на имотите. Ако са починали, на наследниците. Който няма - обществено полезен труд докато изплати щетите. Десет такива случая и ставаме Швейцария.

    07:43 21.11.2025

  • 3 Циганина Асан

    40 0 Отговор
    Аз като изградя една стая за да гледам семейството си , всички българи реват,че съм построил това незаконно. Къде са тези българи, които виждат незаконната построена стая на Асан,а не виждат незаконните хотели на олигарсите. Виждате на бедния стаичката но не виждате богатите хотелите.

    07:48 21.11.2025

  • 4 Гост

    37 0 Отговор
    А всъщност, кой е направил корекцията? Имена, длъжности, подписи, фактури? ДАНС, Икономическа полиция, Сметна палата, нещо?
    Или викате, собствениците се разделили по 2 торби цимент и забъркали новото корито, а?

    08:03 21.11.2025

  • 5 Българин

    35 0 Отговор
    Обърнете вниманието си към братя Диневи и техните комплекси, които също се намират в дерета ( Етера 2 и последният им Етера 4) или дори на хълм - уж бившо пасище, самозелесило се.
    Арабаджиев с неговата фирма на Сейшелите нищо ли не ви говори или журналистическата ви смелост стига само за писане на повърхностни статии? Бусове на Виктория Груп и сега постоянно ходят до мястото, въпреки отричането за нещо общо.

    08:06 21.11.2025

  • 6 мммм

    27 1 Отговор
    а проверката случайно не откри ли КОЙ е разрешил таз корекция,та да плати премахването,стига сте ги крили

    08:09 21.11.2025

  • 8 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Чакаме наказания, глоби,запори на имущество и сметки...
    А хотелът ще остане. Ха на бас!

    08:36 21.11.2025

  • 9 Пробито корито

    14 0 Отговор
    От комисията са разпоредили премахване на реката, а не на хотела. Дори в парламента могат да гласуват закон, че там няма река.

    08:50 21.11.2025

  • 10 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Махнете реката че пречи на богаташчетата, махнете и планината че им пречи да гледат залеза

    08:53 21.11.2025

  • 11 ХПХ

    7 0 Отговор
    Вълчо отново е купил държавните служители.

    09:03 21.11.2025

  • 12 един

    4 1 Отговор
    Тоя курорт се спомина според мен,влага,кал,мухъл,замръз....

    09:33 21.11.2025

  • 13 коко

    8 1 Отговор
    Защо не се защитават правата на собствениците на квартира в комплекса, в случая те са добросъвестни купувачи и държавата в лицето на своите служители ги е измамила след като е рарешила нарушаване на строителните норми и закони. Държавата на строителната мафия ли е в услуга???

    Коментиран от #15

    09:35 21.11.2025

  • 14 име

    3 0 Отговор
    Трацва целия комплекс да се премахне.

    10:16 21.11.2025

  • 15 То хубаво

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "коко":

    Ама знаеш ли как се защитава човек срещу държавата

    10:19 21.11.2025

  • 16 Булдог

    0 0 Отговор
    А, корекцийте" по реките заради Вецовете? Кога, Брайно!

    12:52 21.11.2025

