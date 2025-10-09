Новини
Габриел Вълков, БСП-ОЛ: София плаща на мафията – чистотата трябва да се поеме от общинска фирма

9 Октомври, 2025 19:12 374 12

  • софия-
  • мафия-
  • боклук-
  • бсп-
  • габриел вълков

БСП е предложила в Столичния общински съвет поръчката да бъде прекратена, но това предложение е било отхвърлено с гласовете на общинските съветници от "Продължаваме Промяната - Демократична България"

Габриел Вълков, БСП-ОЛ: София плаща на мафията – чистотата трябва да се поеме от общинска фирма - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

БСП обвини столичния кмет Васил Терзиев, че не се справя с кризата с боклука и че продължава да плаща на "фирмите от мафията", които от десетилетия контролират сектора. Депутатът от "БСП - Обединена левица" Габриел Вълков заяви в студиото на "Още от деня", че действията на кмета Васил Терзиев показват "или управленска неспособност, или зависимост".

"Той говори за борба с мафията, но продължава да ѝ плаща. Това или е неумение да управлява, или е подчинен на същите хора, срещу които се представя, че се бори", каза Вълков.

По думите му, обществената поръчка за почистване на районите "Люлин" и "Красно село" е била пусната със закъснение, след като старите договори вече са изтекли. Вместо да осигури нова процедура, Терзиев е удължил договора на същата фирма с още шест месеца.

"Имаше цяла година да подготви нова поръчка, но не го направи. Сега плаща на същите фирми, които уж изобличава", допълни той.

БСП е предложила в Столичния общински съвет поръчката да бъде прекратена, но това предложение е било отхвърлено с гласовете на общинските съветници от "Продължаваме Промяната - Демократична България".

"Единствено нашите съветници подкрепиха прекратяването. ПП и ДБ гласуваха поръчката да остане. После ни обясняват как се борят с мафията – но действията им показват обратното", коментира Вълков.

Той посочи, че проблемът с почистването в София е "наследен от три десетилетия дясно управление":

"35 години една и съща дясна мафия държи чистотата на града. Фирмите и имената се сменят, но схемата е една и съща", поясни той.

Депутатът настоя общината да спре да плаща стотици милиони на частни фирми и да създаде собствено предприятие, което да поеме цялата дейност.

"Бюджетът за чистота е половин милиард лева. Тези пари трябва да отидат в общинска фирма, да купим техника, да назначим хора и да чистим града сами", призова Вълков.

Той коментира и участието на доброволци и политици в почистването на столицата, определяйки инициативата като "похвална, но не и решение":

"Хубаво е, че хората помагат, но ние, софиянците, плащаме 500 милиона за чист град. Не сме ги дали, за да ходим след работа да изхвърляме кофите", посочи той.

Вълков защити и промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат продажбата на активите на "Лукойл" у нас да става само след одобрение от ДАНС и Министерския съвет:

"Рафинерията е стратегически обект. Нормално е държавата да контролира кой ще я купи. Най-добрият вариант е тя да стане държавна – както АЕЦ "Козлодуй".

Вълков защити министрите от БСП в правителството, като подчерта, че те "работят активно" по наследените проблеми:

"От 500 хиляди души без вода миналата седмица, днес са останали 150 хиляди. Това показва, че има резултат. Проблемите са натрупвани с години, но вече се решават", допълни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    1 0 Отговор
    Този повтаря тъпотиите на Борисов. По- предателска и угодническа партия от БСП ОЛ няма. Жадни за власт се превърнаха в най- дебелата патерица на Борисов и Пеевски. ИТН все повече стават най- противната предателска партия в България , които освен да бъдат патерица на Борисов и Пеевски нищо друго не правят. Изобщо не знаят защо са в Парламента освен амбициите им да са на власт на всяка цена. За това народа ще ги накаже и на предстоящите избори падат надолу под чертаа , излизат от Парламента. Паднаха на дъното с предложения от тях мракобесен закон срещу журналистите. Този закон предложен от тях е противоконституционен и точно поради това трябва да бъдат сезирани Европейската Прокуратура, ЕС , Съюза на журналистите и Българската Прокуратура.

    19:15 09.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Общинската фирма нищо няма да свърши.Само ще откраднат парите.

    Коментиран от #6, #8

    19:15 09.10.2025

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор
    С шофьори на боклукчийски камьони от Кайтагский край и Башкортостан. Вай аман!

    19:16 09.10.2025

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    Без значение е на кого плаща общината. Дали на местната мафия или на мултинационалната мрежа. Истината е, че най-евтино, логично и целесъобразно е тази дейност да премине обратно към общините. Иначе защо въобще ни е местна власт, уредена в отделна глава в Конституцията.

    19:19 09.10.2025

  • 5 Така става като дпс=герб =и БПС =

    1 1 Отговор
    Организирана престъпна група управлява България повече от 10 г купуват гласове и влизат в парламента те превърнаха България в най бедната страна в Европа няма здравеопзване магистрали високи заплати и пенсии стадиони туризъм има корупция и продаване на държавата в други държави се вкарват депутати в затвора и има присъда за смърт ако предадеш или ограбиш държавата си една армия няма и България няма вече

    19:22 09.10.2025

  • 6 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Общинското дружество ще бъде изцяло на бюджетна издръжка и разходите му ще бъдат контролирани на няколко нива. Сега с частните изпълнители е куче влаче рейс, диря няма. Хората си накупиха ламборгинита и ферарита съвсем законно. А такса смет се покачи няколко пъти през последните 15 години. Това е тъпа далавера, която следва да се преустанови.
    Събирането на боклук е проста дейност. Няма върхови технологии там. Няма нужда от специално ноу-хау.

    19:25 09.10.2025

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Вярно, че терсиев оплеска работата, ама сега пък мутрите били десни?! Предполагам пак добре, че не ги нарекохте южни.

    19:26 09.10.2025

  • 8 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Може да стане, ако участват наравно с частниците за обществените поръчки.

    19:27 09.10.2025

  • 9 ПЛАЩАЙ

    0 0 Отговор
    И не мъркай.

    19:28 09.10.2025

  • 10 Ветеринарен гинеколог

    0 0 Отговор
    Само да питам, за един приятел. Защо имате нужда да си измисляте социален фолклор и да го кръщавате М.А.Ф.И.Я. ? Такова нещо в България не съществува, защото никой от играчите няма излишни пари. Не може да се отрече че концепцията е перфектния клапан за освобождаване на социалното напрежение и постигането на политическите цели.

    19:30 09.10.2025

  • 11 Факт

    1 0 Отговор
    Тези ще прецакат и майките си ако са им опозиция!

    19:31 09.10.2025

  • 12 ХАХАХА

    0 0 Отговор
    Ами,Вълков,вие от една година сте в коалиция с тази мафия,но досега не сте се оплаквали от тях!

    19:33 09.10.2025

