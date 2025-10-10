ИПБ: Караджов не е уволнил нито един служител на ГД „Автомобилна инспекция“, както твърди

Проучване на Института за пътна безопасност показва, че министърът на транспорта и съобщенията не е уволнил нито един служител на ГД „Автомобилна инспекция“ (ГДАИ) поради корупция, както твърди в последните си публични изяви. Министърът не е работодател на служителите в ГДАИ и не разполага с правомощия за прекратяване на техните трудови правоотношения. Това съобщават от Института за пътна безопасност и допълват:

До ИПБ постъпиха копия от заповедите за уволнение на наречените от министъра „корупционери“. В тях като основание за прекратяване на трудовото правоотношение е посочен чл. 325 ал. 1 т. 12 от Кодекса на труда, който се прилага при изменение на длъжностното разписание (преобразуване на щата). В момента в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) се извършват структурни промени, в резултат на които служителите на трудов договор трябва да преминат на държавен щат.

В заповедите за уволнение няма никакви мотиви или доказателства, свързани с корупционна дейност или злоупотреби от страна на засегнатите служители. Нашата проверка показа, че към нито един от десетимата уволнени не е образувана проверка, дисциплинарно производство или разследване по обвинения в корупция.

Министър Караджов посочва в интервю, че един от служителите е имал седем дисциплинарни наказания в миналото, но премълчава факта, че друг от уволнените е бил награден за отказ от подкуп. Това създава основателни съмнения, че преструктурирането на щата в ИААА е използвано като инструмент за прикриване на бездействието на политическия кабинет и ръководството на агенцията.

През последните девет месеца екипът на министъра не е реализирал ефективна политика за борба с корупцията. Това се доказва от противоречивите публични изказвания и непрекъснато променящата се информация, изнасяна от самия министър. Заявлението му, че е „уволнил незабавно 10 корупционери“, не само че не отговаря на фактите, но и може да послужи като сериозен аргумент в полза на уволнените при евентуални съдебни спорове, тъй като министърът се е намесил в трудовоправен процес, в който няма правомощия.

Желанието му да защити бездействието на ръководството на ИААА противоречи на заявената позиция, че уволнява дори при наличие само на устни сигнали за корупция. През последните дни са постъпили множество устни сигнали за лошо управление и липса на действия от страна на ръководството на ИААА – сигнали, по които не е последвала никаква реакция.

Към момента сме свидетели на най-големия корупционен скандал в Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) през последните години придобил и международен отзвук. Въпреки това няма поета политическа отговорност.

Всичко гореизложено показва, че ръководството на МТС няма легитимност да води реална борба с корупцията в ИААА. Общественото доверие е безвъзвратно изгубено.