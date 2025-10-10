Новини
ИПБ: Караджов не е уволнил нито един служител на ГД „Автомобилна инспекция“, както твърди

ИПБ: Караджов не е уволнил нито един служител на ГД „Автомобилна инспекция", както твърди

10 Октомври, 2025 09:29 2 707 20

Министър Караджов посочва в интервю, че един от служителите е имал седем дисциплинарни наказания в миналото, но премълчава факта, че друг от уволнените е бил награден за отказ от подкуп

ИПБ: Караджов не е уволнил нито един служител на ГД „Автомобилна инспекция“, както твърди - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проучване на Института за пътна безопасност показва, че министърът на транспорта и съобщенията не е уволнил нито един служител на ГД „Автомобилна инспекция“ (ГДАИ) поради корупция, както твърди в последните си публични изяви. Министърът не е работодател на служителите в ГДАИ и не разполага с правомощия за прекратяване на техните трудови правоотношения. Това съобщават от Института за пътна безопасност и допълват:

До ИПБ постъпиха копия от заповедите за уволнение на наречените от министъра „корупционери“. В тях като основание за прекратяване на трудовото правоотношение е посочен чл. 325 ал. 1 т. 12 от Кодекса на труда, който се прилага при изменение на длъжностното разписание (преобразуване на щата). В момента в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) се извършват структурни промени, в резултат на които служителите на трудов договор трябва да преминат на държавен щат.

В заповедите за уволнение няма никакви мотиви или доказателства, свързани с корупционна дейност или злоупотреби от страна на засегнатите служители. Нашата проверка показа, че към нито един от десетимата уволнени не е образувана проверка, дисциплинарно производство или разследване по обвинения в корупция.

Министър Караджов посочва в интервю, че един от служителите е имал седем дисциплинарни наказания в миналото, но премълчава факта, че друг от уволнените е бил награден за отказ от подкуп. Това създава основателни съмнения, че преструктурирането на щата в ИААА е използвано като инструмент за прикриване на бездействието на политическия кабинет и ръководството на агенцията.

През последните девет месеца екипът на министъра не е реализирал ефективна политика за борба с корупцията. Това се доказва от противоречивите публични изказвания и непрекъснато променящата се информация, изнасяна от самия министър. Заявлението му, че е „уволнил незабавно 10 корупционери“, не само че не отговаря на фактите, но и може да послужи като сериозен аргумент в полза на уволнените при евентуални съдебни спорове, тъй като министърът се е намесил в трудовоправен процес, в който няма правомощия.

Желанието му да защити бездействието на ръководството на ИААА противоречи на заявената позиция, че уволнява дори при наличие само на устни сигнали за корупция. През последните дни са постъпили множество устни сигнали за лошо управление и липса на действия от страна на ръководството на ИААА – сигнали, по които не е последвала никаква реакция.

Към момента сме свидетели на най-големия корупционен скандал в Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) през последните години придобил и международен отзвук. Въпреки това няма поета политическа отговорност.

Всичко гореизложено показва, че ръководството на МТС няма легитимност да води реална борба с корупцията в ИААА. Общественото доверие е безвъзвратно изгубено.


  • 1 Тая мъка нема край да има

    20 2 Отговор
    Дай ше си го къткат до края на света щото много милиони гралежи носи на власт имащите по йерархията

    09:32 10.10.2025

  • 2 Радев

    28 0 Отговор
    Много ясно… замитат нещата и са наводненията им дойдоха тамън🙈

    09:33 10.10.2025

  • 4 честен ционист

    26 0 Отговор
    То всеки втори в ДАИ се казва Георги Георгиев, Как да уволни, знае ли кой е корумпиран? В БГ Администрацията трябва масово да се проведат тестове за корупция с полиграф и който не издържи, чантичката и пак за село, или ресторанта от копйто са го наредили на държавна службица.

    09:34 10.10.2025

  • 5 няма

    26 0 Отговор
    Такива и-и-ти щяха да чагъртат,а седнаха в СКУТА на сикаджията гербераска

    09:34 10.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Имат чадър от Тиквата и Шиши.

    09:35 10.10.2025

  • 7 Хасковски каунь

    16 1 Отговор
    Хъ сега де Гроздане

    09:38 10.10.2025

  • 9 Истината:

    26 1 Отговор
    ТоА министър Караджов е Важна част от Мафията на „Автомобилна инспекция“.

    09:41 10.10.2025

  • 11 Един

    22 1 Отговор
    Ми ще си повторя коментари 3 и 6 пък да видим...
    КАРАДЖОВ Е РЯДЪК МРАСНИК, КАЗАХ и стоя зад думите си!
    Правителството е прогнило и престъпно казах а той е еманацията на тая престъпност казах и стоя зад думите си!
    И казах, че трябва да бъде питан за вилата му в Италия и за Ферарито на любовницата му!!! и стоя зад казаното!!!
    Къде точно е проблема, че го казах?!

    09:42 10.10.2025

  • 12 Толуп на Орлин Алексиев

    13 1 Отговор
    Оставка!!!

    09:45 10.10.2025

  • 13 !!!?

    17 1 Отговор
    Караджов е едно мръкнало точно като неговия дерибей от канапето...!!!?

    09:46 10.10.2025

  • 14 Гост

    18 1 Отговор
    Е как да си уволни плеличките-слуги, като те му носят рушветите. Малки гнусни корумпенца покровителствани от голямото корумпе в името на забогатяването на голямото корумпе

    09:47 10.10.2025

  • 15 Наглост без край

    14 1 Отговор
    Повече от нагъл е този жалък, смешен и противен чалгарски лакей на сакатото учиндолско нищожество! Язък, че е "гранде олигарх", милионер и има апартамент в Рем за един милион, язък! Лъжец от класа и измамник, също като началниците си Хаджи Тошко Африкански с просташкия и мърсен език и Балабана Джебчията! Разбрахте ли, българи, чалгарите в Парламента предлагат затвор и огромна глоба за всеки, критикува сакатия от Учиндол! За всеки, който е отвратен от коварството, двуличието, слугинажа и простащината на чалгарската сбирщина! А Гроздю що ли не си вземе чантичката и не се разкара?!

    09:55 10.10.2025

  • 16 караджо

    15 0 Отговор
    поръчки за нови локомотивчета, зарядни за ел. коли по гарите, които няма кой да ползва, и една камара още инвестициики, за които хорта не са и чували...тоя май е съвременния мистър 10%... даже може и да е ъпгрейдвал с процентите... ако някой си мисли, че корумпетата на ниско ниво не се отчитат по етажите значи е будала...

    09:56 10.10.2025

  • 17 Емигрант

    14 0 Отговор
    Караджов е ИЗМАМНИК доказал се още по времето на управлението на ПП/ДБ, днес всички от кабинетът Желязков са такива като него, всички са доказали в годините, че са измамници и шмекери ! Но това е нищо според това което се случва с еврото, в Брюксел са обезпокоени, че Франция ПОТАПЯ еврото, превръща го в нестабилна валута, а България ще го приема ? Чехия категорично заяви, че еврото няма да го приеме в обръщение докато най-нискатамзаплата в Че ние не се изравни с най-ниската Германия, ТОЧКА ! Избрахте си НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДОКАЗАНИ ИЗМАМНИЦИ ДА ВИ УПРАВЛЯВАТ !

    09:58 10.10.2025

  • 18 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Как ще ги уволни като публична тайна е че тези които трябваше вече да са уволнени и с повдигнати обвинения му снасят на него и ако се разприказват ще падне правителството .

    10:08 10.10.2025

  • 19 прокопи

    8 1 Отговор
    Моля, да не пишете нищо против тоя гну сен пе дал, защото ви чакат шест години затвор ...

    10:14 10.10.2025

  • 20 Баце

    4 0 Отговор
    Та те са "работливи" пчелички научени да носят "медец".

    10:28 10.10.2025

