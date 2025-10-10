Тийнейджъри катастрофираха с крадена кола и я зарязаха край Габрово, съобщиха от полицията.
На 9 октомври е подаден сигнал за катастрофиралата кола на пътя местност "Узана"-Габрово. На място не е установен водач.
При извършената справка е изяснено, че превозното средство е противозаконно отнето от Ракитово.
След разследване са установени извършителите - двама непълнолетни, познати на органите на реда.
Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
