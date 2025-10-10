Новини
България »
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти

БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти

10 Октомври, 2025 14:52 469 2

  • бчк-
  • храни-
  • хигиенни продукти

Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими българи

БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският Червен кръст започва традиционното есеннно раздаване на пакети с храни и хигиенни продукти от понеделник - 13 октомври. В изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на 13 октомври 2025 г. БЧК започва раздаването на продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна. То ще продължи до 28.11.2025 г. във всички области с изключение на Пловдив и Благоевград, където крайният срок за раздаване е 05.12.2025 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    2 1 Отговор
    Не си спомням по времето на Бай Тошо Червения кръст да се е занимавал с такава човеколюбива дейност.Добре че дойде демокрацията,че да видим и тази организация в такива масови прояви.

    15:08 10.10.2025

  • 2 Ш.Шолев

    1 0 Отговор
    ЧУХ ЧЕ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ПЛЕВЕНСКО ОБЩИНАРИТЕ ПРАВЕЛИ НЯКАКВИ ДАЛАВЕРИ ПРЕСВОЯВАЛИ КРАДЯЛИ ПРОДУКТИТЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ПРАВОИМАЩИТЕ ОЩЕ ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ И СЕГА Е СЪЩОТО СИГОРНО ТАМ. НОМЕРА БИЛ ДА НЕ РАЗБЕРЪТ ВСИЧКИ ПРАВОИМАЩИ И ДА НЕ ГИ ПОТЪРСЯТ И ТАКА ОСТАВАТ ЗА ДАЛАВЕРАДЖИЙТЕ ОБШИНАРИ И СОЦИАЛНОИ. КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ КОЙ ВЗЕЛ ВЗЕЛ.ТЕ НЕ ГИ И УВЕДОМЯВАТ. ЛЪЖАТ МАЖАТ И КРАДЪТ ЯКО. ТЕ И ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ГО КАЗАХА ТОВА МАЙ ЗА РАЙОН ЧЕРВЕН БРЯГ ПЛЕВЕНСКО.

    15:22 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове