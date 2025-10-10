ПП-ДБ събират подписи за оставката на шефа на Антикорупционната комисия

ПП-ДБ започнаха да събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев и се обявиха за политически неутрална комисия, съобщават от БНТ.
От МЕЧ и АПС подкрепиха подписката за оставка на Славчев. Хората на Доган предлагат комисията да бъде независим орган с експерти, избрани на конкурсен принцип.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е за оставка на цялата комисия. В позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски написа, че КПК трябва веднага да бъде закрита.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
18:10 10.10.2025
2 Налудник
18:13 10.10.2025
3 Тая
18:15 10.10.2025
4 оня с коня
Коментиран от #6
18:16 10.10.2025
5 Некой
- ПП
18:26 10.10.2025
6 Евгени от Алфапласт
До коментар #4 от "оня с коня":Мани го тоя ОСЪЖДАН лъжец, крадец и убиец.
Коментиран от #7
18:29 10.10.2025
7 оня с коня
До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":Е как "мани го тоя лъжец,крадец и убиец" ,след като аз обичам да гласувам точно за такива?
Коментиран от #9
18:34 10.10.2025
8 българка
18:35 10.10.2025
9 Евгени от Алфапласт
До коментар #7 от "оня с коня":А-а-а, ОК.
18:36 10.10.2025