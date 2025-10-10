Новини
ПП-ДБ събират подписи за оставката на шефа на Антикорупционната комисия

10 Октомври, 2025 18:04 409 9

От формацията се обявиха за политически неутрална комисия

ПП-ДБ събират подписи за оставката на шефа на Антикорупционната комисия - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ започнаха да събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев и се обявиха за политически неутрална комисия, съобщават от БНТ.

От МЕЧ и АПС подкрепиха подписката за оставка на Славчев. Хората на Доган предлагат комисията да бъде независим орган с експерти, избрани на конкурсен принцип.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е за оставка на цялата комисия. В позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски написа, че КПК трябва веднага да бъде закрита.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    1 5 Отговор
    Много нечистоплътни се оказаха от ппдб. Заради червената Василка София тъне в боклук.

    18:10 10.10.2025

  • 2 Налудник

    4 0 Отговор
    Гледат от нас. Как събираме капачки за кувьози. И със същия резИлтат.

    18:13 10.10.2025

  • 3 Тая

    2 0 Отговор
    комисия е повече от излишна , направо шамар за българското общество , а и не само !

    18:15 10.10.2025

  • 4 оня с коня

    0 4 Отговор
    Всяка Партия може да събира Подписи за "нещо си" но накрая се случва Това,което Бат Бойко е решил.

    Коментиран от #6

    18:16 10.10.2025

  • 5 Некой

    1 0 Отговор
    "Всеки, който не е съгласен с нас, не е неутрален!"
    - ПП

    18:26 10.10.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Мани го тоя ОСЪЖДАН лъжец, крадец и убиец.

    Коментиран от #7

    18:29 10.10.2025

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евгени от Алфапласт":

    Е как "мани го тоя лъжец,крадец и убиец" ,след като аз обичам да гласувам точно за такива?

    Коментиран от #9

    18:34 10.10.2025

  • 8 българка

    0 1 Отговор
    Виновниците за вируса "корупция", заразил всички сфери в България, започва от Бойко Борисов и ортаците му - от горе до долу! В това е силата им и не искат да се откажат от нея.

    18:35 10.10.2025

  • 9 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    А-а-а, ОК.

    18:36 10.10.2025

