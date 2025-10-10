ПП-ДБ събират подписи за оставката на шефа на Антикорупционната комисия

ПП-ДБ започнаха да събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев и се обявиха за политически неутрална комисия, съобщават от БНТ.

От МЕЧ и АПС подкрепиха подписката за оставка на Славчев. Хората на Доган предлагат комисията да бъде независим орган с експерти, избрани на конкурсен принцип.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е за оставка на цялата комисия. В позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски написа, че КПК трябва веднага да бъде закрита.