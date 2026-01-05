Новини
"Спаси София": Оставката на главния архитект е логичен резултат от нагласения конкурс

5 Януари, 2026 14:10 837 6

  • спаси софия-
  • оставка-
  • главен архитект-
  • нагласен конкурс

„Още в началото предупредихме, че конкурсът за главен архитект е предрешен, лишен от реална конкуренция, визия и професионален дебат за бъдещето на града. Вместо прозрачна процедура и ясни критерии, единственият аргумент, с който кметът Терзиев защити избора си, беше… детектор на лъжата. Това не е реформа, а подмяна на смисъла на ключова позиция за развитието на София”, казват още от формацията

"Спаси София": Оставката на главния архитект е логичен резултат от нагласения конкурс - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оставката на главния архитект на София не е изненада, а логичен резултат от нагласения конкурс, срещу който "Спаси София" многократно и публично предупреждаваше. Това заявиха от партията в своя позиция, изпратена до медиите.

„Още в началото предупредихме, че конкурсът за главен архитект е предрешен, лишен от реална конкуренция, визия и професионален дебат за бъдещето на града. Вместо прозрачна процедура и ясни критерии, единственият аргумент, с който кметът Терзиев защити избора си, беше… детектор на лъжата. Това не е реформа, а подмяна на смисъла на ключова позиция за развитието на София”, се казва в позицията.

Според Борис Бонев, председател на "Спаси София", след оставката на Панайотова, която беше лично назначение на кмета, ключовият въпрос е какво ще се случи с редица изключително спорни и мащабни инвестиционни намерения в т.нар. “Коледен списък”, които засягат пряко качеството на живот в столицата:

215-метровата сграда до „Парадайс“

още един небостъргач – хотел до „Парадайс“

жилищните сгради до река Драгалевска в кв. „Лозенец“

жилищните сгради на „Артекс“ в район „Триадица“

жилищната сграда на „Артекс“ в район „Младост“

В позицията си "Спаси София" поставят конкретни въпроси, относно бъдещето на градоустройствените политики на столицата: ще бъдат ли тези проекти одобрени „на тъмно“, как е възможно за половин мандат София да смени четирима главни архитекти и кой носи личната и политическата отговорност за продължаващото презастрояване на града.

„За "Спаси София" ролята на главния архитект не е формална - той е ключова фигура за защитата на обществения интерес, градската среда и бъдещето на столицата. Назначенията „на всяка цена“, без доверие и без визия, водят до институционален хаос и обслужване на частни интереси”, заявяват още от формацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    6 0 Отговор
    Спаси София(та), защо не си ходят по родните села? Там има за спасяване! Изнесат ли се селинджерите ще се оправи столицата.

    14:18 05.01.2026

  • 2 с два пръста чело от село

    6 0 Отговор
    кой ще ни спаси от спаси софия?!

    14:20 05.01.2026

  • 3 България подари земята си на съседите

    2 0 Отговор
    и решението е високо строителство,но то е високо технологично и се управлява трудно,то е за образовано население,а не за рекетьори.Така е в Япония.

    14:46 05.01.2026

  • 4 Майора

    5 0 Отговор
    Ало мис Бони , за пореден път пролича тоталният провал в управлението на мамините и таткови синчета! Да не говорим как строителните дейности са дадени на съпругата на депутат пот Партията на кеша и пудела с пачките! Крайно време е да си подадете оставката!

    14:57 05.01.2026

  • 5 Евроджендър

    3 0 Отговор
    Мис Бонка дълбокото гърло да мълчи да се омита от общината заедно с другарчето й Васко Ушето!

    15:05 05.01.2026

  • 6 бушприт

    1 0 Отговор
    "Свъси София!": Оставката на главнАТА архитектКА е логичен резултат от нагласения конкурс-ръйш?!?!

    15:06 05.01.2026

Новини по градове:
