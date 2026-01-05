"Спаси София": Оставката на главния архитект е логичен резултат от нагласения конкурс

Оставката на главния архитект на София не е изненада, а логичен резултат от нагласения конкурс, срещу който "Спаси София" многократно и публично предупреждаваше. Това заявиха от партията в своя позиция, изпратена до медиите.

„Още в началото предупредихме, че конкурсът за главен архитект е предрешен, лишен от реална конкуренция, визия и професионален дебат за бъдещето на града. Вместо прозрачна процедура и ясни критерии, единственият аргумент, с който кметът Терзиев защити избора си, беше… детектор на лъжата. Това не е реформа, а подмяна на смисъла на ключова позиция за развитието на София”, се казва в позицията.

Според Борис Бонев, председател на "Спаси София", след оставката на Панайотова, която беше лично назначение на кмета, ключовият въпрос е какво ще се случи с редица изключително спорни и мащабни инвестиционни намерения в т.нар. “Коледен списък”, които засягат пряко качеството на живот в столицата:

215-метровата сграда до „Парадайс“

още един небостъргач – хотел до „Парадайс“

жилищните сгради до река Драгалевска в кв. „Лозенец“

жилищните сгради на „Артекс“ в район „Триадица“

жилищната сграда на „Артекс“ в район „Младост“

В позицията си "Спаси София" поставят конкретни въпроси, относно бъдещето на градоустройствените политики на столицата: ще бъдат ли тези проекти одобрени „на тъмно“, как е възможно за половин мандат София да смени четирима главни архитекти и кой носи личната и политическата отговорност за продължаващото презастрояване на града.

„За "Спаси София" ролята на главния архитект не е формална - той е ключова фигура за защитата на обществения интерес, градската среда и бъдещето на столицата. Назначенията „на всяка цена“, без доверие и без визия, водят до институционален хаос и обслужване на частни интереси”, заявяват още от формацията.