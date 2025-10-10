Новини
Проф. Пламен Киров за казуса със Сарафов: Мнението на съдиите е срещу мнението на прокурорите

Проф. Пламен Киров за казуса със Сарафов: Мнението на съдиите е срещу мнението на прокурорите

10 Октомври, 2025 19:38 503 8

  • проф. пламен киров-
  • борислав сарафов-
  • мнение-
  • съдии-
  • прокурори

Според Киров след изтеклия 6-месечен срок парламентът не се е и опитал да започне процедурата да избере тази квота. "Те не се опитаха да видят дали изобщо може да изберат нов Висш съдебен съвет", допълни той.

Проф. Пламен Киров за казуса със Сарафов: Мнението на съдиите е срещу мнението на прокурорите - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Ние сме се вторачили в позицията на изпълняващия функцията главен прокурор. Понеже народните представители са писали проектозакона на коляно, приели са го бързо, ето го резултатът - съдиите го тълкуват по един начин, прокурорите по друг". Така конституционалистът проф. Пламен Киров тълкува в предаването "Лице в лице" казуса с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища.

По-рано през седмицата правосъдният министър Георги Георгиев обяви, че свиква Пленума на Висшия Съдебен Съвет следващия четвъртък. Тогава ще бъде разгледана точката за текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища.

Никой не е поискал да задейства процедура по избор на парламентарна квота, казва експертът.

"Ние сме държава на изтеклите мандати", заяви Киров.

За професора нямаме конституционна криза. "Имаме проблеми с функционирането на институциите в съдебната власт, но те трябва да бъдат решени, защото положението е нетърпимо", по думите на професора.

"Получават ли си заплатите прокурорите в страната - получават. А кой подписва заплатите - Сарафов. Значи има изпълняващ функциите главен прокурор", каза още Пламен Киров.

"По същия начин стои въпросът с изтеклия мандат с инспектората на съдебната власт - отново не е стартирана процедура за избор. Там има едно решение на Конституционния съд, което казва - да, изтекъл е мандатът, но ние продължаваме да изпълняваме функциите, защото не можем да закрием държавата. Не може задачите, възложени от инспектората, да не се изпълняват. Най-малкото там се проверяват декларации за имущество, интереси, на всички магистрати в страната", обясни професорът по Конституционно право.

"Има решение на два конкретни състава на ВКС по искания на изпълняващия функциите главен прокурор за възобновяване на наказателни дела. И те казват, че в рамките на тези производства по искането - ние се съмняваме, че имаме некомпетентен орган, който е направил искането и не допускаме разглеждането на това искане. Не съм чул, че има процедура пред Наказателната колегия, защото ако има такава процедура, трябва да бъдат изслушани хора от практиката - адвокати, прокурори. Аз такава процедура, стартирала, не виждам, т.е няма как да има решение на наказателната колегия на Върховния процесуален съд", смята Киров.

Според него се случва, че мнението на съдиите е срещу мнението на прокурорите.

"Съюзът на съдиите се обръща най-официално към Сарафов с "Подай си оставката като прокурор". Нека се разберат ако Сарафов не е никой, защо ще го приканвате да си подаде оставката. Нека се разберат", приканва професорът.

"Не следя Съдебната власт, познавам хора там. Половината са ми били студенти. Има брилянтни юристи, много е лошо да има войни между съдии и прокурори. Каква е причината - парламентът си приема някакви закони, не доглеждат нещата. Опитват се да закрепят някакво статукво и оставят магистратите да воюват помежду си", допълни още той.

Задължение на НС е да излъчи състав на Висшия съдебен съвет, смята конституционалистът.

"До колкото разбрах по думите на министъра на правосъдието - направен е опит в НС, но не е събрано мнозинство. Очевидно е, че трябва да се излезе от тази ситуация", смята още той.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    2 3 Отговор
    На мафията й се иска Сарафов да не е изпълнява функциите на главен прокурор. Затова е цялото това мрънкане, защото не е техен човек да ги пази.

    19:40 10.10.2025

  • 2 Опа

    1 6 Отговор
    Сарафов е първият български прокурор, който повдига обвинения на бивш министър председател, скоро й на бивш президент.

    19:42 10.10.2025

  • 3 Проблемът е че

    1 6 Отговор
    Сарафов не е удобен на Радев, Узунов и копринката.

    19:43 10.10.2025

  • 4 Мнение

    0 0 Отговор
    Закона се интерпретира от съдиите. Прокуратурата е страна в съдебния процес и няма компетенция да интерпретира. Честно казана нейното място не е в съдебната власт. При последваща заплаха със саморазправа със съдиите нека им приложат закона както се прави с нормалните граждани.

    20:03 10.10.2025

  • 5 ПРОФЕСОРИ МНОГО

    0 0 Отговор
    А НЯМА ДЪРЖАВА.

    20:11 10.10.2025

  • 6 Сатана Z

    0 0 Отговор
    И двата отбора пърдят в едно гърне.Това на Пеефски

    20:12 10.10.2025

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    В България няма истински юристи, само калинки, с купени дипломи и целият вакуум в малките си черепни кутийки- съдии и прокурори са една и съща помия, защо не се разпусне тази откровено криминална власт и не се потърси персонална отговорност от всеки, без друго тази власт от десетилетия не се съобразява със закона, за какво ни е?!😊

    Коментиран от #8

    20:12 10.10.2025

  • 8 ДОМАКИН

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    ДОБРЕ ДОШЪЛ ----В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

    20:21 10.10.2025

