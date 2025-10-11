Географ обясни, че върху релефа на курорта не трябва да се строи

Екип на Софийския университет и БАН, с най-модерна техника, извършиха картографиране и заснемане на ваканционното селище „Елените“. Част от екипа на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към СУ и преподавател в Алма матер е Леонид Тодоров. В „Тази събота и неделя“ по бТВ той разказа, потопът е бил неизбежен, според проучването им.
„Особености на самия релеф, които предполагат там да не се строи нищо. На „Елените“ има един много малък водосбор, в южната част си личат високите склонове. Дори да предположим, че това са сухи дерета – много бързо водата се събира в тях и тръгва надолу“, обясни ученият.
Тодоров каза още, че най-вероятно регулаторните органи не са знаели, че там „цъка бомба със закъснител“.
„Изградили са някакво хидротехническо съоръжение, но то е абсолютно неправилно – тръбата, която минава под ваканционното селище. Тя няма как да поеме водата. Дерето, което идва отгоре е с височина 147 метра, които ние заустваме в едни 9 метра“, посочи Тодоров.
По думите му това е първо картографиране на този терен. Той поясни, че у нас има 127 района с потенциален риск от наводнения, които се изследват регулярно през 6 години. Царево е такъв район. Тодоров уточни, че досега експертизата им не е търсена от властта.
„Те нямат интерес от това нещо. Това са неща, които няма да им харесат, особено резултатите. Шанс за наводнение има покрай всички градове, където има реки. София е такъв район. Боянското блато, например, също е тиктакаща бомба. София също може да бъде наводнена заради презастрояването“, заяви ученият.
Леонид Тодоров посочи, че при наводнението в Царево през 2023 г. са предупредили, че малките водосбори трябва да се изследват, но никой не им е обърнал внимание. Според него на „Елените“ едва ли ще се съборят сградите, но и съоръжението не може да се „пренаправи““, за да поема водата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
".... върху релефа на курорта не трябва да се строи"
🤣🤣🤣
а ПОД релефа може ли🤣🤣🤣
14:04 11.10.2025
2 Лютеница Брей
14:05 11.10.2025
3 🦧🧸🦦
Коментиран от #5, #8
14:06 11.10.2025
4 Ама никак не е странно
14:08 11.10.2025
5 Хи хи
До коментар #3 от "🦧🧸🦦":Кои са Елените и какво да им бутнат?
Коментиран от #9
14:09 11.10.2025
6 Кунчо
14:11 11.10.2025
7 Сталин
14:11 11.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "🦧🧸🦦":2006г. - РазБойко- мъж на годината❗
2006г. - основана
ГрабяЕднолично РепубликаБългария❗
2006г. - започва
голямото презастрояване на "Елените" ❗
14:14 11.10.2025
9 Нагледно
До коментар #5 от "Хи хи":Наведи се и ще видиш.
14:14 11.10.2025
10 Джери
14:15 11.10.2025
11 Котьо
14:15 11.10.2025
12 Като слушам
14:16 11.10.2025
13 Стас
14:16 11.10.2025
14 Събаряйте
14:21 11.10.2025