Географ обясни, че върху релефа на курорта не трябва да се строи

11 Октомври, 2025 13:58 525 14

  • елените-
  • водосбор-
  • релеф

Леонид Тодоров разказа, че София е пред потенциален риск от наводнение заради презастрояването

Географ обясни, че върху релефа на курорта не трябва да се строи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екип на Софийския университет и БАН, с най-модерна техника, извършиха картографиране и заснемане на ваканционното селище „Елените“. Част от екипа на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към СУ и преподавател в Алма матер е Леонид Тодоров. В „Тази събота и неделя“ по бТВ той разказа, потопът е бил неизбежен, според проучването им.

„Особености на самия релеф, които предполагат там да не се строи нищо. На „Елените“ има един много малък водосбор, в южната част си личат високите склонове. Дори да предположим, че това са сухи дерета – много бързо водата се събира в тях и тръгва надолу“, обясни ученият.

Тодоров каза още, че най-вероятно регулаторните органи не са знаели, че там „цъка бомба със закъснител“.

„Изградили са някакво хидротехническо съоръжение, но то е абсолютно неправилно – тръбата, която минава под ваканционното селище. Тя няма как да поеме водата. Дерето, което идва отгоре е с височина 147 метра, които ние заустваме в едни 9 метра“, посочи Тодоров.

По думите му това е първо картографиране на този терен. Той поясни, че у нас има 127 района с потенциален риск от наводнения, които се изследват регулярно през 6 години. Царево е такъв район. Тодоров уточни, че досега експертизата им не е търсена от властта.

„Те нямат интерес от това нещо. Това са неща, които няма да им харесат, особено резултатите. Шанс за наводнение има покрай всички градове, където има реки. София е такъв район. Боянското блато, например, също е тиктакаща бомба. София също може да бъде наводнена заради презастрояването“, заяви ученият.

Леонид Тодоров посочи, че при наводнението в Царево през 2023 г. са предупредили, че малките водосбори трябва да се изследват, но никой не им е обърнал внимание. Според него на „Елените“ едва ли ще се съборят сградите, но и съоръжението не може да се „пренаправи““, за да поема водата.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    МИС Ирка:
    ".... върху релефа на курорта не трябва да се строи"
    🤣🤣🤣
    а ПОД релефа може ли🤣🤣🤣

    14:04 11.10.2025

  • 2 Лютеница Брей

    1 0 Отговор
    Брей,този какво откритие направи

    14:05 11.10.2025

  • 3 🦧🧸🦦

    2 0 Отговор
    Бойко го даваха по новините и каза всичко да се бутне на Елените.

    Коментиран от #5, #8

    14:06 11.10.2025

  • 4 Ама никак не е странно

    2 0 Отговор
    Що "географи,специалисти, инженери" покрай това наводнение ще се изкажат, не е истина.

    14:08 11.10.2025

  • 5 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "🦧🧸🦦":

    Кои са Елените и какво да им бутнат?

    Коментиран от #9

    14:09 11.10.2025

  • 6 Кунчо

    1 0 Отговор
    Елените остава като артефакт за след 1000 години. Ще го изровят и ще го направят археологически музей. Вижте едно време тук е минало речно цунами. Хората са се преселили. Ей, ти китаеца, не искаш ли да купиш едно мезонетче? Никой не е живял много време в него.

    14:11 11.10.2025

  • 7 Сталин

    2 0 Отговор
    Кога ще влизат багерите да махнат хотелите на мутрите и кога ще бъдат арестувани тези негодници които са раздавали разрешителни за строеж в забранени зони

    14:11 11.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦧🧸🦦":

    2006г. - РазБойко- мъж на годината❗
    2006г. - основана
    ГрабяЕднолично РепубликаБългария❗
    2006г. - започва
    голямото презастрояване на "Елените" ❗

    14:14 11.10.2025

  • 9 Нагледно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи":

    Наведи се и ще видиш.

    14:14 11.10.2025

  • 10 Джери

    0 0 Отговор
    Върху пясъка на курорта трябва да се лежи.

    14:15 11.10.2025

  • 11 Котьо

    1 0 Отговор
    АБЕ,левун ти на българския Бевърли хилс блато ли ще викаш.Там блато имаше преди 30год, Сега има Банка и то доста оборотна в нея се съхраняват нашите надежди за по добър живот,но уви. Там са депозирани доста от нашите депозити (надежди), но за жалост на името на други Другари.Хайде Сполай ви.

    14:15 11.10.2025

  • 12 Като слушам

    0 0 Отговор
    Експертите - това не можело, онова нямало да се хареса, трето едва ли щяло да се случи… Добре, де, защо са ни такива “експерти”, гънещи се като червеи и предварително знаещи, че мнението им не важи? Къде им е самочувствието, къде им е характера, авторитета?

    14:16 11.10.2025

  • 13 Стас

    0 0 Отговор
    На Елените какво да им бутнат,освен Сърни? Да им бутнат по една Сърна на всеки Елен.

    14:16 11.10.2025

  • 14 Събаряйте

    0 0 Отговор
    хотела с водопада на общинска земя ! Много шашми и далавери , както и много проклятия има !

    14:21 11.10.2025

