Милен Велчев: Ако не затегнем коланите сега, ще стигнем до гръцки сценарий

11 Октомври, 2025 14:20 930 45

  • милен велчев-
  • гръцки сценарий-
  • дефицит-
  • данъци

Бившият финансов министър предупреди, че без увеличаване на данъчната тежест няма да има подобрение

Милен Велчев: Ако не затегнем коланите сега, ще стигнем до гръцки сценарий - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не трябва да си затваряме очите и да казваме, че сме в необходимия дефицит. Това каза в „Тази събота и неделя“ по бТВ бившият финансов министър Милен Велчев. Той предупреди, че ако България продължи с разхлабената фискална политика, страната може да повтори гръцкия сценарий.

Фискалният съвет в своето последно становище предупреждават, че се събират много по-малко пари от очакваното, а дефицитът расте. Данните на министерството на финансите ясно показват, че „дупката“ в хазната достига 5,2 млрд. лв. и това към края на август.

Според Велчев дори с 3% дефицит, както беше първоначално планиран в бюджета, е също неуместна политика, защото така се увеличава държавният дълг.

„В продължение на години се правят, че това е в реда на нещата. Ако не се затегнат сериозно коланите до края на годината, дори формално няма да влезем в границите на 3%. Разходите са проблемът на българския бюджет, не събирането на приходи. Разходите за заплати и социални плащания са прекалено раздути, спрямо размера на икономиката. Не трябва да има свещени крави – нито заплати, нито пенсии. Ако законът пречи, законът се променя“, допълни финансистът.

Въпреки това Велчев уточни, че не е нужно замразяване или орязване на пенсиите, каквото преживя Гърция, но предупреди, че „растежът им като процент от БВП е неустойчив“. Бившият министър допусна, че при липса на смели решения за разходите може да се наложи увеличение на данъците и осигурителната тежест.

„Вероятно без увеличаване на данъчната тежест няма да мине. Най-целесъобразно е да се повиши ДДС – може би с 2 пункта, до 22%“, каза Велчев, но подчерта, че това е мярка „последна инстанция“. Той се обяви против въвеждането на прогресивно подоходно облагане, като подчерта, че плоският данък и ниските корпоративни ставки са донесли значителни ползи за икономиката.

Милен Велчев вижда решението за стабилизиране на бюджета в комбинация от политическа смелост, законови промени и непопулярни мерки. Без тях, предупреждава той, България ще продължи да трупа дълг и рано или късно ще плати цената за това.


  • 1 к Атила Георги

    49 0 Отговор
    За коланите не знам, но ако стегнем някои вратовръзки, сценарият ще изглежда справедливо.

    14:21 11.10.2025

  • 2 Българин

    41 0 Отговор
    Още един извадиха от нафталина.
    Как преструкторира външният дълг, че натовари яко каруцата

    14:22 11.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Колана вече няма дупки.

    14:22 11.10.2025

  • 4 Мжгйк

    40 0 Отговор
    Какво затягане на коланите? Надуват ми ли ционерските заплати, на лекари, учители, депутати, държавни чиновници, а тоя иска да затегнат пенсиите и парите на хората с увреждания. Как не го е срам?!

    14:23 11.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Вчера синдикатът на МВР поиска ново увеличение на заплатите.

    Коментиран от #16

    14:23 11.10.2025

  • 6 Потомствен

    40 0 Отговор
    мошеник и хрантутник от шумкарски котило ! Цял живот на далавери , както и брат му !

    14:23 11.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мжгйк

    29 0 Отговор
    Чакаме и Малкия Мук да се из ходи за затягане на колана. Те, царистоте, едно и също говорят- затягане на колана, за да могат ония горе да крадат повече.

    14:25 11.10.2025

  • 9 смешник

    23 0 Отговор
    съд,....затвор

    14:25 11.10.2025

  • 10 дано и теб миленчо да те затегне

    23 0 Отговор
    прокуратурата дето те пускат тук да се обаждаш като черна станция
    да проверят за какво беше тоя краун ейджънтс от англия да ръководят митницата по твое време

    ама не предлагаш
    да затегнат чекмеджарите и проверка на офшорки и чекмеджета и общ поръчки
    и да върнат парите откраднати обратно

    14:29 11.10.2025

  • 11 Боздуган

    19 0 Отговор
    Този ли беше човека който беше казал, че ако няма поне милион лева далавера от проект да не му звънят?

    14:29 11.10.2025

  • 12 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    20 5 Отговор
    Ето го, детето на ЦК на БКП, когото руския актив Цимеон-мадридкия комарджия издигна заедно с Шиши Магнитски и руския орденоносец Боко Тиквоний до върховете в руско-българската мафия .

    14:29 11.10.2025

  • 13 Баба Гошка

    26 0 Отговор
    Ми затягайте. Почнете с 50% намаления на заплатите в държавния сектор или 50% намаление на личния състав и пенсиониеанф на 65 години за всички шапкари, политици и т н. угояващи се на държавната хранилка, докато от частния сектор се дои яко са изхрани параа зитирращата папп лачч

    14:29 11.10.2025

  • 14 Закс

    16 0 Отговор
    Значи гъркините ще идват тук да "гледат" българските дядовци...?

    14:29 11.10.2025

  • 15 СИМЕОНЧОВИТЕ

    20 0 Отговор
    КРАДЦИ НЯМАТ НАЯЖДАНЕ.

    Коментиран от #42

    14:29 11.10.2025

  • 16 МВР поиска ново увеличение

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    отдавна не са протестирали както по 2 пъти в годината и им ги увеличаваха

    сега с намигване и готово

    14:31 11.10.2025

  • 17 Лесно е -

    11 2 Отговор
    Закрийте измислените, паразитни общини Марица и Родопи около Пловдив и ще спестите милиарди!

    14:32 11.10.2025

  • 18 Разкрития

    25 2 Отговор
    Миленчо и брат му Георги от 7 г. управляват руския анклав Камчия.
    След като ограбиха Булгартабак, КТБ, Виваком и стотици имоти, като представители на банката на Путлер, сега ни дава акъли как да се научим да живеем бедно, като при npaвешкото roBeдо БайТошу

    Коментиран от #43

    14:33 11.10.2025

  • 19 БАЙ ГАНЬО

    21 0 Отговор
    Абе кой кани тия крадци и измамници с хотели по морето и милионери...ВЕЛЧЕВ ГОРАНОВ..УЖАС УЖАС ДЯНКОВ УЖАС ...

    14:34 11.10.2025

  • 20 Мяза

    14 0 Отговор
    на къдроглав овен с костюм !

    14:34 11.10.2025

  • 21 Кой какво

    18 0 Отговор
    Връщай парите,които с брат ти и царския син откраднахте от държавата

    14:34 11.10.2025

  • 22 Мечо ПУХ

    14 0 Отговор
    Гн. Велчев ако знаете как да стигнем гърците , не го усукване ами направо кажете

    14:38 11.10.2025

  • 23 567

    18 0 Отговор
    Крадец,приличащ на гз в лицето!Вместо да е затвора е на първа страница.Гнус.

    14:39 11.10.2025

  • 24 Иван

    10 0 Отговор
    Предлагам да се увеличи фирмените данъци за сметка на работниците и лежачите на държавна издръжка и пари ще има.

    14:40 11.10.2025

  • 25 Дориана

    12 3 Отговор
    И кой е виновен за това- продънения и лошо стъкмен уж на три процента финансов бюджет на Теменужка Петкова. Да видим как сега ще вдигне данъци и ще ореже заплати и пенсии заради неистовото и ненавременно влизане на България в Еврото. Те отлично знаеха, че България не е готова за това , но сега нагледно ще видят как се пада отвисоко.

    14:40 11.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 за ПЕТ ГОДИНИ

    8 0 Отговор
    От 2020 юли до 2025 г.
    Увеличихте бйджетни заплати в определени сектори с 100%.
    Банкови такси с 200%.
    Административни такси с 150%.
    Заплати СОС 300%.
    Заплати депутати 15 000 лева. Заплата Киселова 30 000 лева.
    Без да плащат осигуровки. От 2025 г.
    Умишлено обезценихте лЪв, срещу правила на Валутен Борд.
    Само за 2025 г. техлихте 20 милиарда заеми.
    Само за 2025 лихви по заеми 6 милиарда. Подарен ток Укр. и Молдова 6 милиарда.
    Въеждане Еврошийт 6 милиарда разходи. Превъоръжаване 2024 г. 10 милиарда.
    Ощетевяне 7 и 8 блок във времето 60 милиарда плюс лихви и заеми.
    ОСТАВКА и НИКАКВО ВДИГАНЕ НА ДАНЪЦИ.
    Чудовищна инфлация, чудовищен Дефицит, Чудовищни Заеми, Чудовищно повишаване на цени на
    храни, ток, осигуровки, мобилни, лекарства, ток, вода, газ, петрол.
    Който ни набута в Еврошийта, ТОЙ ДА ПЛАЩА БКП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП.
    България не ви е Бащиния. Грубо фалшифицирахте данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност.
    Борсови цени. Кой потребител пазарува от Борсата.
    ЦИНИЗЪМ.
    Вие сте причината за Последната Национална Катастрофа.
    ОСТАВКА и Референдум за запазване на ВБорд, ЛЕВ и КЕШ.

    14:50 11.10.2025

  • 28 Йес

    9 0 Отговор
    Тоя с Биволския поглед Хотелчев,защо не е в затвора!?

    14:53 11.10.2025

  • 29 Христо

    6 0 Отговор
    Колкото и да ги стягат хората, ако управляващите не си вършат работата с мисъл за държавата и с умения и знания, всичко е загубено

    14:53 11.10.2025

  • 30 Бритчед

    5 1 Отговор
    Ние го минахме отдавна гръцкиот сценарий

    14:58 11.10.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    За децата ПО ПЕЙКИТЕ-
    е те ТоА дойде от една банка да работел за ползу народу, даже с малка заплатка❗
    е те тоА за един ден повиши външния дълг с ЕДИН МИЛИАРД, като го "превалутира"❗
    е те тоА се изцепи, че НЯМАЛ НИЩО ОБЩО С...
    БРАТ СИ ❗

    15:01 11.10.2025

  • 32 ел кондор паса

    4 1 Отговор
    Този "ИИксперт" проигра Дълга на бги го направи 230% поголям!Важно е да го цитирате като сун-дзъ........Докто сте на комповете поне изкарвайте и пари от тях!пс.парите не са важни,но са необходими!

    15:02 11.10.2025

  • 33 Оги

    4 0 Отговор
    Увеличиха заплатите на плужеците от МВР и хайде сега Ганьо да плаща повече данъци. Пак ни метнаха, а? За кой ли път стадото го стрижат и доят, а то си блее.

    15:03 11.10.2025

  • 34 Мисит

    4 0 Отговор
    Тоя мазник,прилапа ий бетонира къмпинг Луна,,,сега изпълзя акъл да ръси,,,,

    15:04 11.10.2025

  • 35 Иван

    3 0 Отговор
    Така е жабата видяла че конят вдига крак за пдкова и тя вдигнала също умрели от глад ама в евро

    15:05 11.10.2025

  • 36 нннн

    5 0 Отговор
    Представям си картина: Шиши и Боко затягат колани. Под и над коланите - няколко ката сланина.

    15:10 11.10.2025

  • 37 Хаха

    6 0 Отговор
    Абе я извадете поне една говоряща от телевизора глава, която поне 1 /един/ път от 36 години да е говорила не за "затягане", а за "охлабване" на колани, но не неговите, а на народа...

    15:14 11.10.2025

  • 38 Факт

    3 0 Отговор
    Много здраве! Плащали сме си вноски за всичко. Да не са харчили безразборно!

    15:18 11.10.2025

  • 39 българка

    3 0 Отговор
    Чии колани предлага милионерът да се затягат? На народа естествено. Вместо милионите от хазарт да влязат в бюджета, кротко потънаха в чекмеджетата на Бойко, Милен и Севи. Сигурно и друг се е облажил. Сега дава акъл.

    15:22 11.10.2025

  • 40 Абе,

    1 0 Отговор
    такива крадци, като тебе, вече 35 години ни карат да затягаме коланите, докато заличавахте България и пълнехте офшорни сметки !

    15:32 11.10.2025

  • 41 Грешите!

    1 0 Отговор
    Парите в чувалите да се върнат, защото сценарият ще е като никой друг досега!

    15:33 11.10.2025

  • 42 Съмнявате ли се?

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "СИМЕОНЧОВИТЕ":

    Зарзавата е техен последовател!

    15:34 11.10.2025

  • 43 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Разкрития":

    КТБ го ограбиха господарите ти, Шиши и Буци/Буда , не руснаците !

    15:35 11.10.2025

  • 44 Защо юпи-дупи

    0 0 Отговор
    Този и Асен Василев изплуват от нафталина - защо? Искат да лапнат нещо от поредното превалутиране? Те обърнаха марките в евро, изпратиха едно злато някъде си и сега пак цъфват по медиите. Баста!

    Коментиран от #45

    15:40 11.10.2025

  • 45 Поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Защо юпи-дупи":

    Николай Василев, НДСВ-ееца

    15:43 11.10.2025

