Милен Велчев: Ако не затегнем коланите сега, ще стигнем до гръцки сценарий

Не трябва да си затваряме очите и да казваме, че сме в необходимия дефицит. Това каза в „Тази събота и неделя“ по бТВ бившият финансов министър Милен Велчев. Той предупреди, че ако България продължи с разхлабената фискална политика, страната може да повтори гръцкия сценарий.
Фискалният съвет в своето последно становище предупреждават, че се събират много по-малко пари от очакваното, а дефицитът расте. Данните на министерството на финансите ясно показват, че „дупката“ в хазната достига 5,2 млрд. лв. и това към края на август.
Според Велчев дори с 3% дефицит, както беше първоначално планиран в бюджета, е също неуместна политика, защото така се увеличава държавният дълг.
„В продължение на години се правят, че това е в реда на нещата. Ако не се затегнат сериозно коланите до края на годината, дори формално няма да влезем в границите на 3%. Разходите са проблемът на българския бюджет, не събирането на приходи. Разходите за заплати и социални плащания са прекалено раздути, спрямо размера на икономиката. Не трябва да има свещени крави – нито заплати, нито пенсии. Ако законът пречи, законът се променя“, допълни финансистът.
Въпреки това Велчев уточни, че не е нужно замразяване или орязване на пенсиите, каквото преживя Гърция, но предупреди, че „растежът им като процент от БВП е неустойчив“. Бившият министър допусна, че при липса на смели решения за разходите може да се наложи увеличение на данъците и осигурителната тежест.
„Вероятно без увеличаване на данъчната тежест няма да мине. Най-целесъобразно е да се повиши ДДС – може би с 2 пункта, до 22%“, каза Велчев, но подчерта, че това е мярка „последна инстанция“. Той се обяви против въвеждането на прогресивно подоходно облагане, като подчерта, че плоският данък и ниските корпоративни ставки са донесли значителни ползи за икономиката.
Милен Велчев вижда решението за стабилизиране на бюджета в комбинация от политическа смелост, законови промени и непопулярни мерки. Без тях, предупреждава той, България ще продължи да трупа дълг и рано или късно ще плати цената за това.
1 к Атила Георги
14:21 11.10.2025
2 Българин
Как преструкторира външният дълг, че натовари яко каруцата
14:22 11.10.2025
3 Последния Софиянец
14:22 11.10.2025
4 Мжгйк
14:23 11.10.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #16
14:23 11.10.2025
6 Потомствен
14:23 11.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мжгйк
14:25 11.10.2025
9 смешник
14:25 11.10.2025
10 дано и теб миленчо да те затегне
да проверят за какво беше тоя краун ейджънтс от англия да ръководят митницата по твое време
ама не предлагаш
да затегнат чекмеджарите и проверка на офшорки и чекмеджета и общ поръчки
и да върнат парите откраднати обратно
14:29 11.10.2025
11 Боздуган
14:29 11.10.2025
12 "Всякога проклета Русия" по Раковски
14:29 11.10.2025
13 Баба Гошка
14:29 11.10.2025
14 Закс
14:29 11.10.2025
15 СИМЕОНЧОВИТЕ
Коментиран от #42
14:29 11.10.2025
16 МВР поиска ново увеличение
До коментар #5 от "Последния Софиянец":отдавна не са протестирали както по 2 пъти в годината и им ги увеличаваха
сега с намигване и готово
14:31 11.10.2025
17 Лесно е -
14:32 11.10.2025
18 Разкрития
След като ограбиха Булгартабак, КТБ, Виваком и стотици имоти, като представители на банката на Путлер, сега ни дава акъли как да се научим да живеем бедно, като при npaвешкото roBeдо БайТошу
Коментиран от #43
14:33 11.10.2025
19 БАЙ ГАНЬО
14:34 11.10.2025
20 Мяза
14:34 11.10.2025
21 Кой какво
14:34 11.10.2025
22 Мечо ПУХ
14:38 11.10.2025
23 567
14:39 11.10.2025
24 Иван
14:40 11.10.2025
25 Дориана
14:40 11.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 за ПЕТ ГОДИНИ
Увеличихте бйджетни заплати в определени сектори с 100%.
Банкови такси с 200%.
Административни такси с 150%.
Заплати СОС 300%.
Заплати депутати 15 000 лева. Заплата Киселова 30 000 лева.
Без да плащат осигуровки. От 2025 г.
Умишлено обезценихте лЪв, срещу правила на Валутен Борд.
Само за 2025 г. техлихте 20 милиарда заеми.
Само за 2025 лихви по заеми 6 милиарда. Подарен ток Укр. и Молдова 6 милиарда.
Въеждане Еврошийт 6 милиарда разходи. Превъоръжаване 2024 г. 10 милиарда.
Ощетевяне 7 и 8 блок във времето 60 милиарда плюс лихви и заеми.
ОСТАВКА и НИКАКВО ВДИГАНЕ НА ДАНЪЦИ.
Чудовищна инфлация, чудовищен Дефицит, Чудовищни Заеми, Чудовищно повишаване на цени на
храни, ток, осигуровки, мобилни, лекарства, ток, вода, газ, петрол.
Който ни набута в Еврошийта, ТОЙ ДА ПЛАЩА БКП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП.
България не ви е Бащиния. Грубо фалшифицирахте данни за дефицит, инфлация, ценова нестабилност.
Борсови цени. Кой потребител пазарува от Борсата.
ЦИНИЗЪМ.
Вие сте причината за Последната Национална Катастрофа.
ОСТАВКА и Референдум за запазване на ВБорд, ЛЕВ и КЕШ.
14:50 11.10.2025
28 Йес
14:53 11.10.2025
29 Христо
14:53 11.10.2025
30 Бритчед
14:58 11.10.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
е те ТоА дойде от една банка да работел за ползу народу, даже с малка заплатка❗
е те тоА за един ден повиши външния дълг с ЕДИН МИЛИАРД, като го "превалутира"❗
е те тоА се изцепи, че НЯМАЛ НИЩО ОБЩО С...
БРАТ СИ ❗
15:01 11.10.2025
32 ел кондор паса
15:02 11.10.2025
33 Оги
15:03 11.10.2025
34 Мисит
15:04 11.10.2025
35 Иван
15:05 11.10.2025
36 нннн
15:10 11.10.2025
37 Хаха
15:14 11.10.2025
38 Факт
15:18 11.10.2025
39 българка
15:22 11.10.2025
40 Абе,
15:32 11.10.2025
41 Грешите!
15:33 11.10.2025
42 Съмнявате ли се?
До коментар #15 от "СИМЕОНЧОВИТЕ":Зарзавата е техен последовател!
15:34 11.10.2025
43 Хихи
До коментар #18 от "Разкрития":КТБ го ограбиха господарите ти, Шиши и Буци/Буда , не руснаците !
15:35 11.10.2025
44 Защо юпи-дупи
Коментиран от #45
15:40 11.10.2025
45 Поправка
До коментар #44 от "Защо юпи-дупи":Николай Василев, НДСВ-ееца
15:43 11.10.2025