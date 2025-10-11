Новини
Протест в София и страната срещу насилието над деца

Протест в София и страната срещу насилието над деца

11 Октомври, 2025 14:56 527 12

  • протест-
  • насилие над деца

Беше блокирано за кратко движението на трамваите по бул."Витоша"

Протест в София и страната срещу насилието над деца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест под надслов „Гласът на народа срещу насилието над деца“ се провежда пред Съдебната палата в София. Около 11:00 ч. граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за правата на децата и за тяхната по-добра защита. Събитието е организирано във Фейсбук от инициативата „Ние не мълчим“. Протестиращите блокираха за кратко движението на трамваите по бул."Витоша".

Десетки хора се бяха събрали в Бургас и Варна.

Постоянно видеонаблюдение във всички детски градини и училища, със съхраняване на записите минимум шест месеца е едно от исканията на протеста, което е посочено от организаторите, каза за БТА съорганизаторът на протеста в София Рая Иванова.

Обучения и тестове за педагозите е друго предложение. Национален публичен регистър на осъдените педофили също е сред исканията на протестиращите. Протестът е национален и искаме да покажем, че не мълчим, каза още Иванова.

Протестиращите пред Съдебната палата носеха плакати с надписи „Учителят трябва да възпитава, не да травмира“ и „Насилието днес води до насилие утре“.

От „Ние не мълчим“ призовават за справедлива присъда и прозрачен процес по разследването за насилие над дете в детска градина в Каблешково.

Тези хора са на прага на силите си, защото се борят с нещо, което в някои ситуации е по-силно от тях. Те наистина имат нужда от тази подкрепа, каза пред събралите се граждани Тодор, който се представи като братовчед на майката на детето от Каблешково. Благодаря ви, че сте се събрали днес, добави той.

По време на протеста граждани коментираха проявите на психологически и поведенчески последствия от физическо насилие над дете. Важно е детето да бъде подкрепено и да бъде обгрижвано в сигурна и стабилна среда, каза Рая Иванова, която добави, че също е била жертва на насилие.

В началото на месеца по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство по случая бе прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

В Ямбол родители излязоха на протест срещу насилието над деца

В Ямбол родители излязоха на протест срещу насилието над деца. Пред сградата на Съдебната палата те издигнаха плакати с надписи "Зад всяко уплашено дете стои мълчанието на възрастен", "Не обръщай глава днес, защото утре може да е твоето дете" и др. Недоволството е провокирано от реакцията на магистратите по случая в Каблешково, заявиха протестиращи, предаде нореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

Пред съда сме и настояваме за справедливост, настояваме за едно по-добро бъдеще за нашите деца, нито едно от децата не заслужава да бъде малтретирано, коментира пред репортер на БТА Христина Христова, организатор на протеста в Ямбол.

"Отвратително е, ужасяващо е всичко, което се случва, и най-вече това, което не се случва, никой не обръща внимание, а се случват ужасни гадости. Опитват се да правят медицинска експертиза след 10 месеца, очакват някакви наранявания да видят сега", каза Таня Ангелова, майка на шестгодишно момиченце.

"Трябва да има камери в детските заведения, добре е да минават някакви психотестове възпитателите в детските заведения", посочи Иван Петков.

Подобни демонстрации днес се организират във Фейсбук от инициативата "Ние не мълчим" в няколко града у нас, включително и в столицата. Протестите са под надслов "Гласът на народа срещу насилието над деца".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Децата не пускат вейповете.На 16 години са вече развалини.Половината са на поправителни през лятото защото от дрогата не могат да мислят.

    14:59 11.10.2025

  • 2 Насилете Сорос

    7 5 Отговор
    Гражданите" всички до един активисти и роднини на активисти на евреина Сорос.

    15:01 11.10.2025

  • 3 А бе

    4 3 Отговор
    Не не ме занимавайте с глупости. Искам да чета за самоковската компирка и за царския кофчежник.

    15:04 11.10.2025

  • 4 Факт

    3 1 Отговор
    Разбра ли се дали детето е насилвано от учителката или насилвано и сплашвано от друго дете, като по внушение прехвърля вината върху нея.

    15:07 11.10.2025

  • 5 Факт

    7 2 Отговор
    Добре е да има камери в училищата детски градини. И ако се открие клеветник, да има присъди!

    15:09 11.10.2025

  • 6 срещу насилието над деца

    5 2 Отговор
    похвално
    ама що шепа хора

    за ония с животните и дебора
    десетки хиляди грачиха в софия и отделно в страната

    15:10 11.10.2025

  • 7 А няма ли протест,

    2 2 Отговор
    че младежи тероризират възрастни хора.

    15:19 11.10.2025

  • 8 Грижа

    4 2 Отговор
    Какво по-голямо насиле над деца е ограничаването на ридителите да набавят храна за децата си заради инфлацията на храните и други, прдизвикана главно от въвеждане на нежеланото почти от никой евро.

    15:25 11.10.2025

  • 9 Мара метлата

    0 2 Отговор
    се е променила в новите времена, като Мара тротинетката! Нищо не се е променило от хиляди години! Сядам на метлата. Включвам пръцпръцпръднята и започвам да обикалям земята. Метлата с крила ме носи до небесата. Гледам долу, а там човеците се чудят и те как да хвръкнат горе, като мен! Та човеци, хващайте метлата, почистете земята, ще настане слънчев ден и ще хвъркнете с метлата като мен! Днес е комунизъм в пълен екстаз и всички играеме чалга с вас! Чалгата днес света владей, и който не знае, как да си врътка трътката на тротинетката, зле живей!

    15:27 11.10.2025

  • 10 Ъъъъ

    1 1 Отговор
    Може ли някой да каже: "Освен Чалга..... Какво друго произвежда в момента София?" По времето на развития социализъм, София произвеждаше комунисти. След падането на социализма, София започна да произвежда чалгари. Чили, трябва да се сложат данъци на комунистите и чалгарите, а не на българите!
    Ала, бала, ница, стар фасул в паница. Ах Борис Банчо, наш Софийски Калпaзанчo!
    Данък, данък, данък! Пуканки на камък. Хапнах ги ази вчера и от ресторанта с тоя данък не моа да излеза!
    Днеска стомаха ми пука и от данъци изпука! Пук, пук, пук. Тресе ме отзад! Това ще е май данъчен майтап!
    За да може селяните дали си парите за апартаменти и взели заеми от агенти, да се върнат по селата, че няма веке кой да реже ни лозята, ни да коси тревата, ни от кравите мляко да дои, а и селата опустяха!
    Вдигай данъка и пук, пук, пук. Пуканките ще изпукат всичко на Чурук!

    15:38 11.10.2025

  • 11 Христо

    0 0 Отговор
    Насилие срещу децата има преди всичко в семействата им

    15:45 11.10.2025

  • 12 Калия Неонова

    0 0 Отговор
    Пътувах с трамвая,но не съжалявам за закъснението,имах път от работата ми,отивах да взема документи.

    16:00 11.10.2025

