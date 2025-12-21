Всяко второ дете у нас е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Данните са на детската организация на ООН, предаде bTV.

Емоционалното насилие е най-често срещаният вид, почти всяко второ дете го е преживяло. Всяко трето дете е било жертва на физическо насилие, почти 16 процента от децата са жертва на сексуално насилие, а 14% на онлайн насилие.

И още от данните - почти всяко четвърто дете е преживяло насилие в училище или в общността си. Жертва на домашно насилие са една трета от децата у нас.

А правото на всяко дете да живее без насилие е основна грижа и приоритет за УНИЦЕФ в момента и през следващите две години. За да може всяко дете да получава нужната Закрила и подкрепа, да живее без страх и да сбъдва мечтите си, УНИЦЕФ продължава да обединява усилия с с националните и местни власти, гражданските организации, бизнеса, медиите и обществото. Защото за всички нас най-важно е всяко дете да бъде щастливо.

Актрисата Елена Петрова, дългогодишен национален посланик на УНИЦЕФ, подчерта, че ангажиментът ѝ към организацията е не просто обществена роля, а лична кауза и част от живота ѝ.

„Не смятам участието си в инициативата за роля. Това е част от живота ми. Тук съм, за да подкрепям, но тази вечер не сме важни ние – посланиците или хората, които помагат. Важни са героите и техните истории, защото именно те стигат до хората“, заяви Петрова.

По думите ѝ водещата ценност, която трябва да ръководи обществото, е доброто.

„Господар на сърцето трябва да е доброто. Това е истинският път. Това е примерът, който давам на децата си и в който вярвам“, каза още Петрова.

Актрисата допълни, че само чрез съпричастност, грижа и постоянна подкрепа обществото може да осигури по-добро бъдеще за децата.