Новини
България »
Всяко второ дете у нас е преживяло някаква форма на насилие

Всяко второ дете у нас е преживяло някаква форма на насилие

21 Декември, 2025 19:28 657 30

  • насилие над деца-
  • деца-
  • уницеф-
  • депресия-
  • елена петрова

Емоционалното насилие е най-често срещаният вид, почти всяко второ дете го е преживяло

Всяко второ дете у нас е преживяло някаква форма на насилие - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всяко второ дете у нас е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Данните са на детската организация на ООН, предаде bTV.

Емоционалното насилие е най-често срещаният вид, почти всяко второ дете го е преживяло. Всяко трето дете е било жертва на физическо насилие, почти 16 процента от децата са жертва на сексуално насилие, а 14% на онлайн насилие.

И още от данните - почти всяко четвърто дете е преживяло насилие в училище или в общността си. Жертва на домашно насилие са една трета от децата у нас.

А правото на всяко дете да живее без насилие е основна грижа и приоритет за УНИЦЕФ в момента и през следващите две години. За да може всяко дете да получава нужната Закрила и подкрепа, да живее без страх и да сбъдва мечтите си, УНИЦЕФ продължава да обединява усилия с с националните и местни власти, гражданските организации, бизнеса, медиите и обществото. Защото за всички нас най-важно е всяко дете да бъде щастливо.

Актрисата Елена Петрова, дългогодишен национален посланик на УНИЦЕФ, подчерта, че ангажиментът ѝ към организацията е не просто обществена роля, а лична кауза и част от живота ѝ.

„Не смятам участието си в инициативата за роля. Това е част от живота ми. Тук съм, за да подкрепям, но тази вечер не сме важни ние – посланиците или хората, които помагат. Важни са героите и техните истории, защото именно те стигат до хората“, заяви Петрова.

По думите ѝ водещата ценност, която трябва да ръководи обществото, е доброто.

„Господар на сърцето трябва да е доброто. Това е истинският път. Това е примерът, който давам на децата си и в който вярвам“, каза още Петрова.

Актрисата допълни, че само чрез съпричастност, грижа и постоянна подкрепа обществото може да осигури по-добро бъдеще за децата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шорошките грантаджии

    11 5 Отговор
    как иначе ще си оправдаят грантовете…

    Коментиран от #5

    19:30 21.12.2025

  • 3 такъв е живота

    2 6 Отговор
    важно е да няма бруталности

    19:31 21.12.2025

  • 4 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Големи изверги тоя народ бря

    19:32 21.12.2025

  • 5 ИСТИНАТА

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шорошките грантаджии":

    Това е следствие на мутризацията на България от Слави, Борисов и Пеевски!

    19:34 21.12.2025

  • 6 Гларус

    15 0 Отговор
    Едно време на шамарите се казваше възпитание сега е насилие.
    Даскала ти пере два шамара а ти се молиш да не каже на .осигурите ти защото тогава идва истинското възпитание а сега лелеее.....

    Коментиран от #7, #28

    19:35 21.12.2025

  • 7 Гларус

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гларус":

    Родителите

    19:36 21.12.2025

  • 8 6135

    11 1 Отговор
    Аман от "многоцветни понита"!
    Аз бих отнел родителските права на хора, чието дете не не преживяло никаква форма на насилие, тоест никога не са му плеснали поне един шамар. Това би означавало , че липсва родителско възпитание.

    19:37 21.12.2025

  • 9 Циник

    4 0 Отговор
    Домашното насилие е значима част от традиционните методи за възпитание за да не се модифицират, а да се запазят автентични и за поколенията.

    Коментиран от #11

    19:37 21.12.2025

  • 10 Да има психо

    3 0 Отговор
    Държавен от офчава в свинарника какволи ще се роди от този хибрид освен кочкафа

    19:37 21.12.2025

  • 11 Макаренко

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Циник":

    Както се казва: от баща - на син, а той на своя син.

    19:38 21.12.2025

  • 12 Никой

    8 0 Отговор
    Малко е пресилено

    19:43 21.12.2025

  • 13 Факт

    3 4 Отговор
    Децата ни учат да сме добри, а ние ги учим да полагат усилия! Може някъде да сме сгрешили помалко. Затова е Коледата да ни кажат. Добре е, че имат смелост да се различават от нас!

    Коментиран от #22

    19:46 21.12.2025

  • 14 Герп боклуци

    4 1 Отговор
    Едно време нямаше такива истерии и лигня, па израстнахме по хора от днешните джензита и дж3ндъри и подобни

    19:46 21.12.2025

  • 15 Така

    9 3 Отговор
    Гейските призиви унищожиха духа и душите на подрастващите! Мълчаливото и шушумигарско мълчание пред всички малоумни щенния на децата създадоха непригодни за нищо индивиди. Момченца с розови и зелени коси, момиченца с бръснати глави , татуирани , локали , мързеливци чакащи на мама и тате , неадекватници които не работят нищо защото очакват десет бона стартова заплата , наркомани....... Е , браво на родителите безмозъчници , но демократи!

    19:47 21.12.2025

  • 16 Запознат

    3 1 Отговор
    За съжаление, законът се използва превратно от злонамерени съпруги, за да отчуждят детето от бащата при развод и спор за родителски права!

    19:47 21.12.2025

  • 17 Комунистически ценности

    6 0 Отговор
    Така е, по времето на соца, момите и жените бяха безплатни и комунистите нямаха проблеми със сексуалните преживявания. Сега момите и жените са платни и не се дават безплатно и комунистите, останали без пари, скачат по малките моми всеки ден.

    Коментиран от #20

    19:51 21.12.2025

  • 18 УдоМача

    2 0 Отговор
    То се действа до кротце, си благо, но понякога и си требва малко кютек! Разбира се не говоря за ексцесиите и безпричинното насилие!

    Коментиран от #23

    19:58 21.12.2025

  • 19 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Е па точно Елена Петрова ли е лице на УНИЦЕФ? Мъжът и , гъркът я изгони за к..варлък. Аман от която, дето да на всяка манджа мерудия.

    20:05 21.12.2025

  • 20 Миньоро

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Комунистически ценности":

    Покрай безплатните моми населението беше 9 000 000, сега когато са платени наближава 5 000 000. Но пък има банани.

    Коментиран от #21

    20:06 21.12.2025

  • 21 Варненец

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Миньоро":

    Никога не сме били дори 8 милиона, камо ли 9. Не лъжи капейко.

    Коментиран от #25, #27

    20:09 21.12.2025

  • 22 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Което доказва свободната им воля и собствено въображение!

    20:10 21.12.2025

  • 23 По соца

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "УдоМача":

    даскалите, редовно ни притопляха вратовете. Пък да те хванат за ухото, и така да те заведат чак до директора..... традиция.

    20:17 21.12.2025

  • 24 на коя планета живеете?

    1 0 Отговор
    че много ясно !!! няма училище без насилие вие какво си мислите че в училище е като на църква ли? що за болни мозъци може да си мислят подобни неща ?

    20:18 21.12.2025

  • 25 когато спреш

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Варненец":

    наркотиците може и да видиш реалността до тогава ще живееш в илюзия…

    20:20 21.12.2025

  • 26 Професор

    1 0 Отговор
    Ужас! Веднага да се изземат всички българчета от родителите им-насилници и да се въдворят в специални домове под ръководството на професионални разведени актриси, моделки и миски, които знаят как да ги възпитават, въпреки че нямат собствени деца.

    20:24 21.12.2025

  • 27 Миньоро

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Варненец":

    Копейка ще викаш на баща ти, хърльо!

    20:29 21.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Трийте трийте мисирки и кудкудякайте либерастия

    20:35 21.12.2025

  • 30 Комунистически ценности

    0 0 Отговор
    До 20 Миньоро

    Да прав си. Но има едно но, с въпрос защо е така? Понеже след навлизането на войските на СССР по Свещенните Български Земи, Юдашвили Сталин въведе крепостното право и отнеха земите на селяните и ги натикаха да работят на не своя земя по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха заедно със цялата българска Интелигенция и Аристокрация по концлагерите. Преди имаше села. Сега селата са пусти. По селата нашите баби и дядовци правеха родове, за да има род и велик Български народ. Децата на селяните заминаха по градовете да работят за комунистите и чакайки за апартамент раждаха по едно детенце. Сънът на Цингурелата Маруца, бай Тошо разви до неузнаваеми висоти Цингурелизацията. В нашето градче имаше една цингурелка Лазарца. Тя роди 13 юнака и сега са цял квартал. Българите избягаха почужбина да не изхранват дрънтолници, а цингурелките по чужбина се занимават с джебчийство и проституционно платено удоволствие.

    20:36 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове