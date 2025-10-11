Валери Найденов: Голите снимки на секси депутатка трябва да ни светнат как си избираме депутатите

Скандалът с проектозакона, който заради голите снимки на една секси депутатка ще забрани свободата на словото и информацията, би трябвало да ни светне за много по-големия проблем - как си избираме депутатите? Това заявява журналистът Валери Найденов и допълва:
Партийно-листовата избирателна система дава възможност с депутатското място да се заплащат всякакви услуги - от сексуални до корупционни и дори мокри поръчки. Нещо повече, тя дава възможност на големите партии с ресурси да си създадат по-малки партии, ужким антиподи, ужким непримирима опозиция, но като дойде моментът предоставят своя златен пръст.
Има само едно спасение - мажоритарен вот в 2 тура.
2 Аква
Коментиран от #5, #16, #18
15:39 11.10.2025
4 ИМПЕРИАЛИСТ
15:40 11.10.2025
5 Спокойно
До коментар #2 от "Аква":Петя Димитрова от ИТН
сестра на Яна Димитрова беше гадже на Петко Димитров
и участничка в Денсинг Старс
Коментиран от #6
15:40 11.10.2025
6 Абе
До коментар #5 от "Спокойно":А къде са снимките да ги зърнеме?
Коментиран от #11, #19
15:42 11.10.2025
7 има такава чалга
15:42 11.10.2025
9 Дориана
15:45 11.10.2025
11 Няма шанс
До коментар #6 от "Абе":Явно са ги махнали беше гола на една спалня на колене
с едни жълти звездички на сиските
15:46 11.10.2025
12 империалист
15:46 11.10.2025
13 Реалността
ще срещне реалността още на първите предстоящи избори
15:47 11.10.2025
14 раз
Коментиран от #17
15:48 11.10.2025
15 ПРЕДЛАГАТЕ ПРОСТОТИИ!
Коментиран от #20
15:49 11.10.2025
16 хихи
До коментар #2 от "Аква":В БеНюз сайта на Бареков
15:56 11.10.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "раз":МИС Ирки, сър❗
Когато снимат бременна жена- хоп...
БРЕМЕННИ СНИМКИ🤣🤣🤣
15:57 11.10.2025
18 Мераклия
До коментар #2 от "Аква":Като са казали ,,А" да кажат и ,,Бе" бре...
Де са тия снимки...КОЯ дупепатка е?
Дайте и ние да оплакнем окото...
Дано не е само на...Сачева...или пази Боже на...Киселата...
15:58 11.10.2025
19 това
До коментар #6 от "Абе":Пробвай в скандал плюс точка ком. Статията се казва "Как Слави Трифонов изпълни обещанието си и наистина превърна Парламента в Бардак с метреси на олигарси (Снимки 18+)".
16:01 11.10.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "ПРЕДЛАГАТЕ ПРОСТОТИИ!":Да, при 30 партии е така!
Но за чий са ни 30 партии🤔
Кой въпрос има 30 решения🤔
А и няма 30 начина за гласуване, а само два-
(всъщност "въздържал се" е прикрито "против"/
16:02 11.10.2025
