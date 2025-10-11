Валери Найденов: Голите снимки на секси депутатка трябва да ни светнат как си избираме депутатите

Скандалът с проектозакона, който заради голите снимки на една секси депутатка ще забрани свободата на словото и информацията, би трябвало да ни светне за много по-големия проблем - как си избираме депутатите? Това заявява журналистът Валери Найденов и допълва:

Партийно-листовата избирателна система дава възможност с депутатското място да се заплащат всякакви услуги - от сексуални до корупционни и дори мокри поръчки. Нещо повече, тя дава възможност на големите партии с ресурси да си създадат по-малки партии, ужким антиподи, ужким непримирима опозиция, но като дойде моментът предоставят своя златен пръст.

Има само едно спасение - мажоритарен вот в 2 тура.