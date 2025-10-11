Новини
България »
Валери Найденов: Голите снимки на секси депутатка трябва да ни светнат как си избираме депутатите

11 Октомври, 2025 15:35 1 335 21

  • валери найденов-
  • мажоритарен вот-
  • депутати

Има само едно спасение - мажоритарен вот в 2 тура, заяви той

Валери Найденов: Голите снимки на секси депутатка трябва да ни светнат как си избираме депутатите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Скандалът с проектозакона, който заради голите снимки на една секси депутатка ще забрани свободата на словото и информацията, би трябвало да ни светне за много по-големия проблем - как си избираме депутатите? Това заявява журналистът Валери Найденов и допълва:

Партийно-листовата избирателна система дава възможност с депутатското място да се заплащат всякакви услуги - от сексуални до корупционни и дори мокри поръчки. Нещо повече, тя дава възможност на големите партии с ресурси да си създадат по-малки партии, ужким антиподи, ужким непримирима опозиция, но като дойде моментът предоставят своя златен пръст.

Има само едно спасение - мажоритарен вот в 2 тура.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аква

    13 1 Отговор
    Къде са голите снимки и на коя путатка?

    Коментиран от #5, #16, #18

    15:39 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 3 Отговор
    Без партия не може да станеш политик, все едно да станеш инженер без да завършиш институт/университет. Силна личност, още не значи силен политик. Без политици, школовани в партийните централи, една държава е обречена. Не се водете по шоумена Слави, толкова му е акълът. Без контрол върху депутата от страна на партийната централа която го е издигнала, парламентът ни ще се напълни със СКРИТИ ЛИМОНКИ. Това е целта на ....? Техниката на вербуване е стара колкото света и е доведена до съвършенство в днешно време. Няма как ИЗБИРАТЕЛИТЕ да контролират един парламент съставен от СКРИТИ ЛИМОНКИ. А сега избирателите как контролират Парламента? - Чрез партийната членска маса И ПАРТИЙНИТЕ КОМИТЕТИ ПО МЕСТА на парламентарно представените партии. Как по-точно "партийната централа" ще контролира партиен водач депутат? -Партия по това се различава от БАНДА, че водачът не е абсолютен авторитет.

    15:40 11.10.2025

  • 5 Спокойно

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аква":

    Петя Димитрова от ИТН
    сестра на Яна Димитрова беше гадже на Петко Димитров
    и участничка в Денсинг Старс

    Коментиран от #6

    15:40 11.10.2025

  • 6 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Спокойно":

    А къде са снимките да ги зърнеме?

    Коментиран от #11, #19

    15:42 11.10.2025

  • 7 има такава чалга

    10 1 Отговор
    По-точно как ни ги назначават, защото изборите бяха опорочени. А онези, които редят депутатските листи, си мислят, че ще сплашат журналистите със затвор!

    15:42 11.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дориана

    12 1 Отговор
    Слави Трифонов прави тотална грешка и бърка злобата със свободното изразяване на хора и медии. Ако, хората го мразят трябва да се запита, защо това е така , а не да сътворява мракобесен закон с подслушване, следене,затвор и глоби за всички, които не са съгласни с неговата политика и тази на ИТН .Това е нечуван скандал и той заедно с ИТН паднаха на дъното с желанието си да въдворят в свободна европейска България диктатура и цензура за всички , които са неудобни за тях.

    15:45 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма шанс

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Явно са ги махнали беше гола на една спалня на колене
    с едни жълти звездички на сиските

    15:46 11.10.2025

  • 12 империалист

    4 0 Отговор
    4-тия,айде измисли си свое име!

    15:46 11.10.2025

  • 13 Реалността

    14 0 Отговор
    Слави Трифонов а може би и не само той
    ще срещне реалността още на първите предстоящи избори

    15:47 11.10.2025

  • 14 раз

    7 1 Отговор
    Жената е гола,а не снимките!

    Коментиран от #17

    15:48 11.10.2025

  • 15 ПРЕДЛАГАТЕ ПРОСТОТИИ!

    4 1 Отговор
    Мажоритарният вот в 2 тура ще намали представителството на гражданите в парламента! Ще получите нещо като двуполюсния модел с трета партия - ДПС, която ще го играе балансьор. В ЦИК да си подадат оставките заради сканадала с двете ДПС-та и да се върне изцяло машинното гласуване. ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ!

    Коментиран от #20

    15:49 11.10.2025

  • 16 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аква":

    В БеНюз сайта на Бареков

    15:56 11.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "раз":

    МИС Ирки, сър❗
    Когато снимат бременна жена- хоп...
    БРЕМЕННИ СНИМКИ🤣🤣🤣

    15:57 11.10.2025

  • 18 Мераклия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аква":

    Като са казали ,,А" да кажат и ,,Бе" бре...
    Де са тия снимки...КОЯ дупепатка е?
    Дайте и ние да оплакнем окото...
    Дано не е само на...Сачева...или пази Боже на...Киселата...

    15:58 11.10.2025

  • 19 това

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Пробвай в скандал плюс точка ком. Статията се казва "Как Слави Трифонов изпълни обещанието си и наистина превърна Парламента в Бардак с метреси на олигарси (Снимки 18+)".

    16:01 11.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПРЕДЛАГАТЕ ПРОСТОТИИ!":

    Да, при 30 партии е така!
    Но за чий са ни 30 партии🤔
    Кой въпрос има 30 решения🤔
    А и няма 30 начина за гласуване, а само два-
    (всъщност "въздържал се" е прикрито "против"/

    16:02 11.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
