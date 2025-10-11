Новини
Натиснат случайно бутон активира режима за евакуация в столичния The Mall

11 Октомври, 2025 18:29, обновена 11 Октомври, 2025 18:36 713 8

За случая стана известно от публикации във Фейсбук, след което МВР внесе разяснение

Натиснат случайно бутон активира режима за евакуация в столичния The Mall - 1
Снимка: Уикипедия
Фокус Фокус

Натиснат случайно бутон на автоматична система за евакуация е активирал режима за евакуация в столичния мол The Mall, съобщиха от МВР, предаде ФОКУС.

Не се извършва евакуация на територията на мола. За случващото се информира Кремена Кунева във Фейсбук профила си по-рано днес.

Информацията за евакуацията е била съобщена по говорителите в търговския център, пишат очевидци.

"На Цариградско и е пълен хаос! Никаква организация няма, не може да излезем от паркинга", пише още Кунева.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    7 0 Отговор
    тъй правят тези бутони...

    18:36 11.10.2025

  • 2 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Случайности няма, просто групичка е забегнала с крадена стока в паниката

    18:39 11.10.2025

  • 3 За двойни

    5 1 Отговор
    заплати - толкова .

    18:39 11.10.2025

  • 4 В този мол

    4 0 Отговор
    Никога не е имало ред. Пълна анархия е на паркинга.

    18:45 11.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЯВНО КОНКУРЕНЦИЯТА!И КОЛКО ДЖУКЛИВИ КИФЛИ ИЗЛЕЗНАА?

    18:49 11.10.2025

  • 6 Мнение

    3 1 Отговор
    В Гервания, ако натиснеш аварийния бутон на ескалатор и той спре, има солена глоба, ако не могат да я платят прегрешилите - има 20 дни затвор!!
    А това е цял МОЛ, при тази паника е можело да пострадат хжра! Да го издирят кой го е направил и да си понесе отговорността!

    Коментиран от #7

    18:54 11.10.2025

  • 7 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Ква паника в България,в България всеки го мързи да се панира

    18:57 11.10.2025

  • 8 БРАВО

    1 0 Отговор
    "На Цариградско и е пълен хаос! Никаква организация няма, не може да излезем от паркинга."

    Ужас! Кво ся, да ревем ли? Важното е мисирите да има за какво да драскат!

    19:06 11.10.2025

