Натиснат случайно бутон активира режима за евакуация в столичния The Mall

Натиснат случайно бутон на автоматична система за евакуация е активирал режима за евакуация в столичния мол The Mall, съобщиха от МВР, предаде ФОКУС.
Не се извършва евакуация на територията на мола. За случващото се информира Кремена Кунева във Фейсбук профила си по-рано днес.
Информацията за евакуацията е била съобщена по говорителите в търговския център, пишат очевидци.
"На Цариградско и е пълен хаос! Никаква организация няма, не може да излезем от паркинга", пише още Кунева.
18:36 11.10.2025
18:36 11.10.2025
18:39 11.10.2025
18:39 11.10.2025
18:39 11.10.2025
18:39 11.10.2025
18:45 11.10.2025
18:45 11.10.2025
18:49 11.10.2025
18:49 11.10.2025
6 Мнение
А това е цял МОЛ, при тази паника е можело да пострадат хжра! Да го издирят кой го е направил и да си понесе отговорността!
Коментиран от #7
18:54 11.10.2025
7 Сталин
До коментар #6 от "Мнение":Ква паника в България,в България всеки го мързи да се панира
18:57 11.10.2025
8 БРАВО
Ужас! Кво ся, да ревем ли? Важното е мисирите да има за какво да драскат!
19:06 11.10.2025