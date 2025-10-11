Натиснат случайно бутон активира режима за евакуация в столичния The Mall

Цветомир Петров: До 10 дни трябва да се нормализира кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука в районите "Люлин" и "Красно село". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огн ...