Иво Сиромахов вече не е водещ в Телевизия 7/8

"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас", съобщи в социалната мрежа Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.
"През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно", допълва собственикът на Телевизия 7/8.
"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена", от своя страна написа Сиромахов.
"На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.
Те другото си го имат", допълни досегашният водещ в телевизията на Трифонов.
Повод за раздялата най-вероятно е вчерашният пост на Сиромахов, който коментира предложението за разбунилия духовете законопроект, внесен от ИТН, предвиждащ затвор за журналисти при изнасяне на данни за личния живот на конкретни лица.
Припомняме текста му:
Тошко,
Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.
Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.
В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?
Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?
Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
Не ми отговаряй.
Знам отговорите.
И ти ги знаеш.
Коментиран от #32, #53, #61
Коментиран от #63
Коментиран от #11
Коментиран от #22, #24
До коментар #1 от "хъхъ":78 телевизия според техния закон трябва да се закрие,тя се занимава само с личния живот на хората и им се подиграват.
18:53 11.10.2025
11 Гражданин на НРБ
До коментар #5 от "787":Не си прав(а). Обединение има, и то солидно. Гербппдбдпсбспитн. Но не е онова, от което има нужда България.
Коментиран от #29
18:54 11.10.2025
Те другото си го имат"
Коментиран от #56
14 Евала на Иво
16 Този път беше прав!
18:54 11.10.2025
19 Сиромахов
Бързо го наритаха
Когато задава неудобни въпроси
На
Крачун и Малчо .
18:55 11.10.2025
22 селанин от нъръбъ
До коментар #6 от "Гражданин на НРБ":искаш там?
18:56 11.10.2025
24 Слугата мрази свободния и смелия !
До коментар #6 от "Гражданин на НРБ":Типично за хомосъветикус.
18:56 11.10.2025
29 Така е преценил народа
До коментар #11 от "Гражданин на НРБ":Значи от това има нужда.
18:58 11.10.2025
34 Хипотетично
От кухнята на шоуто иронично става ясно какво си нямат в ИТН
Коментиран от #44
19:00 11.10.2025
40 спокойно
До коментар #3 от "Сталин":на следващите избори тия от ИТН ще са при НДСВ-то ха ха ха ха
19:05 11.10.2025
44 Развеселен
До коментар #34 от "Хипотетично":По-точно не може да се каже! Сиромахов има талант и критично мислене.дано го използва пълноценно, вече извън групата на 7/8. Успех!
19:06 11.10.2025
48 да де
До вчера какъв го е крепил на заплата?
Колкото до мажоритарния вот - това би променило цялата политичрдка картинка у нас. Може да е добре, може и да не е.
19:12 11.10.2025
53 Гацо Бацов
До коментар #2 от "професор Кучков":...Ванката...
19:15 11.10.2025
54 сара
Те много работи си нямали тези хора...хахахахх. Аз мислех, че нищо те им липсва...
19:16 11.10.2025
55 Никой
Това е токсичен човек - Слави Трифонов.
19:16 11.10.2025
56 Наби им го кораво
До коментар #12 от "Кажи честно ... 🤣":Преди и той гледаше влюбено Слави,както повечето там. Е не с такова раболепие като Тошко африкански но подобно. Вече има кинти и се чувства независим или извади тoпкu... Не знам ,но за поста е прав!
19:16 11.10.2025
59 Разбирач
Хахахаха
Дългият си го каза в плав текст.
19:17 11.10.2025
61 Чък Норис
До коментар #2 от "професор Кучков":Ами ще намерят някой дубльор на Дългия. Иначе жалко за шоуто на Слави няма такова шоу в историята на България. Години след падението на Главчо вечер като седна на масата си пускам по телевизора някои от актьорските изпълнения или вечерта на северозапада качени в Ютуб преди години.
19:18 11.10.2025
63 Не са се променили.
До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":Такива боkluci и проstaci бяха изначално. А младите се смееха, без да си дават сметка, че започват да приличат на тях. Дългият е проект от време оно. Само, че много не го забелязваха. Е, вече е очевадно.
19:19 11.10.2025
Бягайте, способни сте! Не се проваляйте!
19:20 11.10.2025