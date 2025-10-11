Новини
България »
Иво Сиромахов вече не е водещ в Телевизия 7/8

Иво Сиромахов вече не е водещ в Телевизия 7/8

11 Октомври, 2025 18:37, обновена 11 Октомври, 2025 18:48 1 971 64

  • слави трифонов-
  • иво сиромахов-
  • телевизия

Новината съобщи лично лидерът на ИТН Слави Трифонов

Иво Сиромахов вече не е водещ в Телевизия 7/8 - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас", съобщи в социалната мрежа Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

"През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно", допълва собственикът на Телевизия 7/8.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена", от своя страна написа Сиромахов.

"На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.

Те другото си го имат", допълни досегашният водещ в телевизията на Трифонов.

Повод за раздялата най-вероятно е вчерашният пост на Сиромахов, който коментира предложението за разбунилия духовете законопроект, внесен от ИТН, предвиждащ затвор за журналисти при изнасяне на данни за личния живот на конкретни лица.

Припомняме текста му:

Тошко,

Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.

Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.

В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?

Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?

Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?

За електронно гласуване?

За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?

За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?

За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?

Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?

Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?

Не ми отговаряй.

Знам отговорите.

И ти ги знаеш.


България
Оценка 4.5 от 32 гласа.
Оценка 4.5 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 професор Кучков

    29 2 Отговор
    Сега кой ще води "Вечерното шоу на Слави", което 3 години се водеше от Сиромахов?

    Коментиран от #32, #53, #61

    18:49 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кривоверен алкаш

    60 1 Отговор
    Дълъг,,,,много ниско падна...под тревата си...не ти хареса истината излезла от устата на Сиромахов...Всеки който е влезнал в НС се е променил и то не към добро....ВИЕ СЪЩО.

    Коментиран от #63

    18:51 11.10.2025

  • 5 787

    25 4 Отговор
    Никога няма да се оправим , докато сме така разделени ! Защо станахме толкова лош народ , всеки срещу всеки ! Докато не се обединете , докато не спрете да се обвинявате едни други , всичко ще загубим !

    Коментиран от #11

    18:51 11.10.2025

  • 6 Гражданин на НРБ

    31 1 Отговор
    Доста самодоволно парче, но уважение за откритата позиция независимо от последствията.

    Коментиран от #22, #24

    18:52 11.10.2025

  • 7 Маргаритка

    38 2 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    78 телевизия според техния закон трябва да се закрие,тя се занимава само с личния живот на хората и им се подиграват.

    18:53 11.10.2025

  • 8 , Славуне

    37 2 Отговор
    Какво стана със Свободата на Словото?

    Май се държиш като Диктатор.

    18:53 11.10.2025

  • 9 Весо

    34 3 Отговор
    ИТН се приключиха завинаги . В Германия правителството на светофарната коалиция падна заради такива преследвания на граждани и журналисти .

    18:53 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гражданин на НРБ

    16 6 Отговор

    До коментар #5 от "787":

    Не си прав(а). Обединение има, и то солидно. Гербппдбдпсбспитн. Но не е онова, от което има нужда България.

    Коментиран от #29

    18:54 11.10.2025

  • 12 Кажи честно ... 🤣

    39 1 Отговор
    "На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.

    Те другото си го имат"
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    С 200 им го .... и го въртиИИ, и го въртииИИ.
    Ех МакедониоооООООО .

    Коментиран от #56

    18:54 11.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Евала на Иво

    34 4 Отговор
    Остана верен на себе си, макар, че поработи дълго в 7/8 ТВ. Така е, не всеки може да понесе критиката от приятел, който не се страхува да ти каже истината в очите. Падението на ИТН се ускорява. Сблъсъкът със суверена наближава. Единственият изход за тях да се запазят като политически субект е да се закълнат във вярност на ГЕРБ и Ново начало. Една коалицийка със сигурност ще удължи периодът на захлебване.

    18:54 11.10.2025

  • 15 боби

    44 2 Отговор
    Слави,на цяла България и се повръща от теб!

    18:54 11.10.2025

  • 16 Този път беше прав!

    33 3 Отговор
    Не мога да повярвам, че го казвам, но това е единствения път, когато ще поздравя Сиромахов за нещо, което е написал!

    18:54 11.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сиромахов

    16 5 Отговор
    Явно наистина е Сиромах.

    Бързо го наритаха
    Когато задава неудобни въпроси
    На
    Крачун и Малчо .

    18:55 11.10.2025

  • 20 Мелина

    36 2 Отговор
    Човекът каза това, което мислят и говорят всички... умен човек, не се забърка с политика!!! Поздравявам го за откровеността и смелостта!!!

    18:56 11.10.2025

  • 21 Охо Бохо

    6 3 Отговор
    Боже с какви простотии взеха да се занимават!

    18:56 11.10.2025

  • 22 селанин от нъръбъ

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин на НРБ":

    искаш там?

    18:56 11.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Слугата мрази свободния и смелия !

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин на НРБ":

    Типично за хомосъветикус.

    18:56 11.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами на Таки

    14 2 Отговор
    В чалгарската кабеларка могат да бачкат само калинки от психодиспансера без висше образование, осъдени за кражба на ток и пипируди на Сулю

    18:58 11.10.2025

  • 29 Така е преценил народа

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гражданин на НРБ":

    Значи от това има нужда.

    18:58 11.10.2025

  • 30 Колю

    9 1 Отговор
    Колкото повече либерализъм и демокрация, толкоз повече забрани. 😂🤣

    18:58 11.10.2025

  • 31 Курд Околянов

    24 1 Отговор
    Сиромахов беше последния кадърен в тая телевизия. Краси Радков остаря и вече не става. Другите ги знаем. Изключвам 7/8 !

    18:58 11.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТОШКО

    14 0 Отговор
    ДРУГО СИ Е ДА СИ ДЕПУТАТ

    18:59 11.10.2025

  • 34 Хипотетично

    23 1 Отговор
    💲"На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.Те другото си го имат💲
    От кухнята на шоуто иронично става ясно какво си нямат в ИТН

    Коментиран от #44

    19:00 11.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Има Такова Начало

    13 1 Отговор
    оттече в канала! Чалгарската кабеларка също!!!

    19:03 11.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БРАВО ИВО

    12 2 Отговор
    Рано или късно човек разбира, че има и достойнство. Ритай го тоя педофил и бягай.

    19:04 11.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 спокойно

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    на следващите избори тия от ИТН ще са при НДСВ-то ха ха ха ха

    19:05 11.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 оня с коня

    2 2 Отговор
    г-н иво сиромахов вие с тия въпроси сте забили копие в сърцето на тошко афринакски долен и подълЛъжец, докопал се до власта и ще смуче колкото може като овцете са гласували за тоя

    19:06 11.10.2025

  • 44 Развеселен

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хипотетично":

    По-точно не може да се каже! Сиромахов има талант и критично мислене.дано го използва пълноценно, вече извън групата на 7/8. Успех!

    19:06 11.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 12340

    3 0 Отговор
    Хаджи Кодошко Шикългрубер

    19:10 11.10.2025

  • 47 Предатели

    1 0 Отговор
    Продадоха се явно и те.Най- читавият е Ивайло Вълчев и се спаси в европарламента.Достойна постъпка на Сиромахов.

    19:11 11.10.2025

  • 48 да де

    0 0 Отговор
    Проектозаконът е само повод. Добър начин да се изсули.
    До вчера какъв го е крепил на заплата?
    Колкото до мажоритарния вот - това би променило цялата политичрдка картинка у нас. Може да е добре, може и да не е.

    19:12 11.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 654321

    4 0 Отговор
    Какво прави Евгени Маестрото още там? Подложил си е таланта на долни хора! Бягай, Евгени!

    19:13 11.10.2025

  • 51 Се ла ви

    4 0 Отговор
    Тошо и Митова се оляха.Самозабрави се Тошо.Бяха окупирали парламента за Мариците,сега са от към шишо.

    19:14 11.10.2025

  • 52 Браво

    3 0 Отговор
    Сиромахов излезе достоен човек. Ех, да бяха всички такива!

    19:15 11.10.2025

  • 53 Гацо Бацов

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "професор Кучков":

    ...Ванката...

    19:15 11.10.2025

  • 54 сара

    1 0 Отговор
    Браво на Иво Сиромахов!
    Те много работи си нямали тези хора...хахахахх. Аз мислех, че нищо те им липсва...

    19:16 11.10.2025

  • 55 Никой

    0 0 Отговор
    Ми това е глупаво -но те си знаят. Сега - Ванката ли ще сложат.

    Това е токсичен човек - Слави Трифонов.

    19:16 11.10.2025

  • 56 Наби им го кораво

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кажи честно ... 🤣":

    Преди и той гледаше влюбено Слави,както повечето там. Е не с такова раболепие като Тошко африкански но подобно. Вече има кинти и се чувства независим или извади тoпкu... Не знам ,но за поста е прав!

    19:16 11.10.2025

  • 57 Орлю Алексиев, наркопласьор

    3 0 Отговор
    Важното е, че Памела Митова и джобният Гьобелс с незаконната щерка и тройките с Пепи Еврото ще продължат да се показват по кабеларката

    19:17 11.10.2025

  • 58 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    УВОЛНЕН ЗА НЕПОДЧИНЕНИЕ НА ПАРТИЙНАТА ЛИНИЯ!

    19:17 11.10.2025

  • 59 Разбирач

    2 0 Отговор
    "Телевизията поставя ново начало".
    Хахахаха
    Дългият си го каза в плав текст.

    19:17 11.10.2025

  • 60 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Сега сигурно ще сложат тошко африкански за водещ или в краен случай боцко чалгаря 😆😅🤣😂😂

    19:18 11.10.2025

  • 61 Чък Норис

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "професор Кучков":

    Ами ще намерят някой дубльор на Дългия. Иначе жалко за шоуто на Слави няма такова шоу в историята на България. Години след падението на Главчо вечер като седна на масата си пускам по телевизора някои от актьорските изпълнения или вечерта на северозапада качени в Ютуб преди години.

    19:18 11.10.2025

  • 62 Тошка Балабанкова Пеевска

    0 0 Отговор
    На нас хетеро в ИТН не ни трябват...

    19:19 11.10.2025

  • 63 Не са се променили.

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Такива боkluci и проstaci бяха изначално. А младите се смееха, без да си дават сметка, че започват да приличат на тях. Дългият е проект от време оно. Само, че много не го забелязваха. Е, вече е очевадно.

    19:19 11.10.2025

  • 64 654321

    0 0 Отговор
    Годжи, Професора, Гъмзата и останалите, съгласни ли сте с Тошко?
    Бягайте, способни сте! Не се проваляйте!

    19:20 11.10.2025

