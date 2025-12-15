Новини
Слави Трифонов: ПП-ДБ ни мислят за селяни и чалгари, имат се за нещо повече

15 Декември, 2025 04:35, обновена 15 Декември, 2025 03:40

Този бюджет беше твърде социален, аз съм изключително десен човек, но трябваше да направя компромис със себе си, заяви лидерът на ИТН

Снимка: БНТ
Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите, каза председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов по време на "Редколегията", излъчена в неговия Фейсбук. С него бяха и депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Драгомир Петров и Александър Вълчев.

"Този бюджет, който беше твърде социален, аз съм изключително десен човек, но трябваше да направя компромис със себе си, когато се правеше бюджета, заради точно такива като тези, които протестираха - млади здрави работници и т.н., за да има пари за тях. Сега бюджетът, срещу който протестираха, падна, няма бюджет и нямат тези пари", коментира Трифонов.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" ни мислят за селяни и чалгари, те се мислят за повече. Защо има такива комплексари в една малка държава като България – не мога да отговоря на този въпрос, каза още Трифонов. Той разказа за случка от преди години. Човек го е приближил във фитнеса, без да се представя, но е посочил, че е бил от службите за сигурност преди години и част от екип, който е трябвало да сложи плик с наркотици в колата му, след което да го спрат и да го обвинят, че е наркоман. Човекът му е казал, че тогава началник му е бил Атанас Атанасов (днес депутат от ПП-ДБ). Това е истина. Щяха да ме сготвят, защото тогава Иван Костов ненавиждаше някой да е срещу него. Те са такива типажи, каза още Трифонов.

Според Трифонов няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната, защото има регулаторни органи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    20 4 Отговор
    Не се пъни ма славуцо, напролет приключваш с политиката

    03:46 15.12.2025

  • 2 побърканяк

    19 2 Отговор
    А не сте ли чалгари нали щяхте да изчегъртвате тиквата, а вие се прегърнахте с него. Заминавай за Учиндол и не се връщай и вземи онова недоразумение Тошко африкански със себе си.

    03:48 15.12.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    13 2 Отговор
    Изчезни бе наркоман! Скрий се в дупката си. Оставаш в историята като съвременния поп кръстьо, предател страхлив продажен!

    03:53 15.12.2025

  • 4 Факти

    2 7 Отговор
    Когато през 1996 г. и чужди и свои нападнаха един честен министър-председател, Слави и екипът му пееха
    с ентусиазъм "Виденоff"... Но когато докараха на власт крадливият м.ангал от Драгалевци те бързо
    разбраха, че той е неблагодарен и отмъстителен и няма да им позволи да го критикуват !
    Слава Богу Слави и ИТН си взеха поука от младежките си "подскачания" и разбраха колко подли и
    лицемерни са ПП-ДБ...

    03:58 15.12.2025

  • 5 Кажете нещо за Цените в магазините

    4 1 Отговор
    , нали не нам кво, Дългия кога е пазарувал от Магазин за последно, а Тошко, а Пеевски, а Борисов, а оня от БСП ?
    Цацата (пържена) във Фантастико преди една година 9 лв., сега Цацата във Фантастико 18 лв.,?
    Това Правителство е отговорно за бясните
    Цени в Магазините и да не се изуват по чорапи?

    04:12 15.12.2025

  • 6 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Славчо почва да прилича на мъртвец😁

    04:36 15.12.2025

  • 7 МЪРШШШШ

    0 0 Отговор
    Бееее!

    04:42 15.12.2025

  • 8 Каменов

    0 0 Отговор
    МИСЛИМ ВИ ЗА ПРЕДАТЕЛИ ЗУЛУСИ -ИЗЧЕРГВАЧИ !

    04:46 15.12.2025

