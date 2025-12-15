Слави Трифонов: ПП-ДБ ни мислят за селяни и чалгари, имат се за нещо повече

Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите, каза председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов по време на "Редколегията", излъчена в неговия Фейсбук. С него бяха и депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Драгомир Петров и Александър Вълчев.

"Този бюджет, който беше твърде социален, аз съм изключително десен човек, но трябваше да направя компромис със себе си, когато се правеше бюджета, заради точно такива като тези, които протестираха - млади здрави работници и т.н., за да има пари за тях. Сега бюджетът, срещу който протестираха, падна, няма бюджет и нямат тези пари", коментира Трифонов.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" ни мислят за селяни и чалгари, те се мислят за повече. Защо има такива комплексари в една малка държава като България – не мога да отговоря на този въпрос, каза още Трифонов. Той разказа за случка от преди години. Човек го е приближил във фитнеса, без да се представя, но е посочил, че е бил от службите за сигурност преди години и част от екип, който е трябвало да сложи плик с наркотици в колата му, след което да го спрат и да го обвинят, че е наркоман. Човекът му е казал, че тогава началник му е бил Атанас Атанасов (днес депутат от ПП-ДБ). Това е истина. Щяха да ме сготвят, защото тогава Иван Костов ненавиждаше някой да е срещу него. Те са такива типажи, каза още Трифонов.

Според Трифонов няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната, защото има регулаторни органи.