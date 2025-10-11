Новини
България »
Кристиан Вигенин: Това са много пари, не бива да ги изпускаме

Кристиан Вигенин: Това са много пари, не бива да ги изпускаме

11 Октомври, 2025 22:29, обновена 11 Октомври, 2025 21:37 932 36

  • кристиан вигенин-
  • евродепутат-
  • политика

Управляващи и опозиция трябва да седнат заедно, за да можем да намерим решение, заяви евродепутатът

Кристиан Вигенин: Това са много пари, не бива да ги изпускаме - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Евродепутатът и член на изпълнителното бюро на БСП Кристиан Вигенин коментира в предаването "Говори сега" по БНТ темата за Комисията за противодействие на корупцията и средствата по ПВУ, които е възможно да бъдат загубени.

"Аз мисля, че залогът е твърде голям, за да изпуснем тези средства. Това са много пари и съм уверен, че мнозинството ще намери начин да разреши този проблем. Както, впрочем, успя да навакса изоставането и на практика, ние сме на път да оползотворим всяко едно евро, на което имаме право. Така, че аз не вярвам тези 200 милиона евро да ги загубим. Но не е въпрос само в парите, разбира се. Може би това, което трябва да се направи в момента е да се потърси едно бързо решение, така, че да бъдат освободени тези средства. А междувременно да седнем и да мислим сериозно как организираме работата с целия кръг от институции, закони, средства за борба с корупцията. Защото това ни е голяма слабост. Ние в годините постоянно създаваме комисии, закриваме ги...

Ето сега нали пак имаше лятото идеи как ще закрием тази комисия, пък то течеше процедура за избор. Мисля, че трябва по-сериозно по тази тема да се работи. Тук има очевидно някакъв сблъсък на интереси и на виждания. Но в името на българските граждани на държавата е време, наистина, достатъчно сериозно и то всички, не да се подхожда към тази комисия конфронтационно. Защото, виждате, има една голяма слабост и я виждаме и в сегашното управление на моменти.

Значи опитваме се конюнктурно да решим някакъв проблем, да отложим стратегическото му решаване, само колкото да се замаже някакво положение и накрая, в един момент, когато някой закон влезе в сила, някоя структура сме създали, то се обръща срещу тия, които са го направили. Именно защото не се мисли дългосрочно. Затова тук си струва без излишна конфронтация, управляващи и опозиция да седнат заедно, за да можем да намерим най-доброто решение за този проблем."

Вигенин коментира и кризата с боклука в София.

"Очакваме в края на годината нови ексцесии, очевидно. Но така е, когато един проблем не се реши на време, се случва ето това. Един от големите проблеми в София с това управление, пък и в държавата в годините, беше, че всичко се гледа от днес за утре. Няма стратегическо мислене, няма поглед в бъдещето. Изпълняват се някакви интереси се защитават или пък действия се предприемат, които да спасят положението към момента. Но няма стратегия. За боклука за София БСП имаше и продължава да има най-правилната стратегия. Не само за София, впрочем, а за всяка една община в България. Ние сме виждали как управлява левицата в други големи европейски градове.

В повечето от тях управляват левите формации. И там местната власт си е на мястото, грижи се за добруването на хората. И една от причините е, че основните проблеми, основните функции, които са необходими да изпълнява един град, се изпълняват от самата община, от общински фирми. А не без концесиониране, без търсене на някакви други посредници и така нататък. Това е решението и колкото по-бързо тръгнем в тази посока, толкова по-бързо. Мисля, че София ще се управлява най-добре и перспективно и в интерес на хората, тогава когато начало на управлението е социалист, а не либерал, десен, не знам."

Евродепутатът коментира и кризата с водоснабдяването в страната: „Кризата като криза я има и тя ще продължи, ако не се вземат нужните мерки. За да имаме реално решаване на този проблем, трябва в следващия бюджет за следващата година да се заложат поне няколко милиарда, които да дадат възможност в най-критичните точки да се подминят водопроводите."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин на НРБ

    19 1 Отговор
    “Не трябва да изпускаме парите”. Право в десятката. Веруюто на коалицията и на всяка мерзка сглобка.

    21:39 11.10.2025

  • 2 Kaлпазанин

    18 0 Отговор
    Евреин кога изпуска пари

    21:40 11.10.2025

  • 3 Много -

    11 0 Отговор
    малко , но никакви пари няма да види мафията , другарю .

    21:42 11.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    Е КАК,СИТЕ ЩЕ ГИ ДРЪПНЕТЕ!

    21:45 11.10.2025

  • 5 Аре стига вече

    6 0 Отговор
    С тея средства по ПВУ, че милиардери всички станахме и направо избушихме инфлацията.

    21:51 11.10.2025

  • 6 Не думай.... ъхъъъъ...

    2 0 Отговор
    големи европейски градове.......В повечето от тях управляват левите формации. И там местната власт си е на мястото, грижи се за добруването на хората...... Тоя да не живее вече в Китай ?

    21:54 11.10.2025

  • 7 Гост

    3 0 Отговор
    Каго ще дойде отново времето, когато всяка Гад ще трябва да си плати жалкото си живуркане...😋

    21:54 11.10.2025

  • 8 Един

    3 0 Отговор
    1000 тояги и за тоя зализан никаквец! Седнал си ти ама да не казваме де!
    Под 20% от парите са усвоени, а плана изтича след 6 месеца - дори да ги хвърляте през прозореца пак няма как да се усвоят ЩОТО СТЕ КРАДЛИВИ И НЕКАДЪРНИ - разсипахме си икономиката да се съгласим с поредните европейски безумия, срещу джобни пари за крадци като тебе! 1000 тояги и да те няма!!!

    21:55 11.10.2025

  • 9 Точно така, никакво НАТО

    3 0 Отговор
    трябва в следващия бюджет за следващата година да се заложат поне няколко милиарда, които да дадат възможност в най-критичните точки да се подминят водопроводите......Точно така, венсеремус ....

    21:55 11.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бай ви тикван чекмеджанов

    4 0 Отговор
    и аз не вярвам тези 200 милиона евро да ги загубим.
    като влезат в хазната ще пуснем няколко общ поръчки за ремонт на ремонт
    и ремонт на санираните блокове
    и готово

    21:58 11.10.2025

  • 12 От тези 200 милиона евро

    6 0 Отговор
    Колко ще ми дадете лично на мен? Щото до сега от тея средства по ПВУ стотинка не съм видял.... даже половин стотинка

    Коментиран от #31

    21:59 11.10.2025

  • 13 Гост

    3 0 Отговор
    Е как ще ги изпуснете бе, комунде! Няма изпускане

    22:03 11.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лява ръка

    0 0 Отговор
    Десен джоб

    22:10 11.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Колко ще ми дадете лично на мен

    1 0 Отговор
    тикван чекмеджанов:

    ще има и за теб.
    преди избори поразпитай наоколо

    22:15 11.10.2025

  • 33 Как са пуснали коментари под статия

    0 0 Отговор
    На Кристиян ВигЛенин

    22:16 11.10.2025

  • 34 Н.Колев

    0 0 Отговор
    ПАРИТЕ ОТ ЗАПАДНЯЦИТЕ ГИ ВЗИМАТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ И ГИ УСВОЯВАТ.ЗА ЗАПШАТИ И ЛИЧНА ОБЛАГА.
    БАЙ ИВАН СИ Е КОФРАЖИСТ РАБОТНОК ТОВА НЕ.ГО РАДВА. БЕЗПЛАТЕН ОБЯД НАЛИ НЯМА.
    КОМАНДВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТ ЧУЖБИНА И ПАРИТЕ СЪЩО. КРАКАТА НА МЕНТЕ ЛЪЖЛИВИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ЩЕ СЕ СКЪСЪЯТ МНОГО . ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ДАЖЕ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА РЕАЛНО НЕ ЗАСЛУЖАВАТ А ИМ ДАВАТ С ХИЛЯДИ А КОЙ ИМ ГИ ДАВА И ТИЯ ДАВАШИТЕ СА ОТ РОДА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ НО НЕЩАТА ЩЕ СЕ НАРЕДЯТ И ВИЕТНАМЦИ И КУБИНЦИ ДА ДОКАРАТ В БЪЛГАРИЯ НЯМА КОЙ ДА ИМ СЕ ВЪРЖЕ НА ТИЯ СЕГАШНИТЕ ИПРАВНИЦИ.

    22:19 11.10.2025

  • 35 Тома

    1 0 Отговор
    И да дойдат парите няма да стигнат до народа както е обикновено.

    22:21 11.10.2025

  • 36 Иван

    2 0 Отговор
    На Вигенин му се ще да е "истински, ама истински европеец", ама си е червен, че и боклук. Все пак успя да се промуши за евродепутат и се напъва като такъв да се изказва уж свястно за всички наболяващи периодически български проблеми.. Нали трябва от кумова срама да си оправдава заплатата. С нищо не може да помогне той. Пее си неговите партийни песнички. Червен боклук в българското политическо блато. Само в едно е прав - да седнат и разговарят, да търсят решения все едно са на гости по Коледа на баба и дядо, с мир. Трудно е това за родните цървули политици. Плюят се с просташки храчки!

    22:23 11.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове