Кристиан Вигенин: Това са много пари, не бива да ги изпускаме

Евродепутатът и член на изпълнителното бюро на БСП Кристиан Вигенин коментира в предаването "Говори сега" по БНТ темата за Комисията за противодействие на корупцията и средствата по ПВУ, които е възможно да бъдат загубени.
"Аз мисля, че залогът е твърде голям, за да изпуснем тези средства. Това са много пари и съм уверен, че мнозинството ще намери начин да разреши този проблем. Както, впрочем, успя да навакса изоставането и на практика, ние сме на път да оползотворим всяко едно евро, на което имаме право. Така, че аз не вярвам тези 200 милиона евро да ги загубим. Но не е въпрос само в парите, разбира се. Може би това, което трябва да се направи в момента е да се потърси едно бързо решение, така, че да бъдат освободени тези средства. А междувременно да седнем и да мислим сериозно как организираме работата с целия кръг от институции, закони, средства за борба с корупцията. Защото това ни е голяма слабост. Ние в годините постоянно създаваме комисии, закриваме ги...
Ето сега нали пак имаше лятото идеи как ще закрием тази комисия, пък то течеше процедура за избор. Мисля, че трябва по-сериозно по тази тема да се работи. Тук има очевидно някакъв сблъсък на интереси и на виждания. Но в името на българските граждани на държавата е време, наистина, достатъчно сериозно и то всички, не да се подхожда към тази комисия конфронтационно. Защото, виждате, има една голяма слабост и я виждаме и в сегашното управление на моменти.
Значи опитваме се конюнктурно да решим някакъв проблем, да отложим стратегическото му решаване, само колкото да се замаже някакво положение и накрая, в един момент, когато някой закон влезе в сила, някоя структура сме създали, то се обръща срещу тия, които са го направили. Именно защото не се мисли дългосрочно. Затова тук си струва без излишна конфронтация, управляващи и опозиция да седнат заедно, за да можем да намерим най-доброто решение за този проблем."
Вигенин коментира и кризата с боклука в София.
"Очакваме в края на годината нови ексцесии, очевидно. Но така е, когато един проблем не се реши на време, се случва ето това. Един от големите проблеми в София с това управление, пък и в държавата в годините, беше, че всичко се гледа от днес за утре. Няма стратегическо мислене, няма поглед в бъдещето. Изпълняват се някакви интереси се защитават или пък действия се предприемат, които да спасят положението към момента. Но няма стратегия. За боклука за София БСП имаше и продължава да има най-правилната стратегия. Не само за София, впрочем, а за всяка една община в България. Ние сме виждали как управлява левицата в други големи европейски градове.
В повечето от тях управляват левите формации. И там местната власт си е на мястото, грижи се за добруването на хората. И една от причините е, че основните проблеми, основните функции, които са необходими да изпълнява един град, се изпълняват от самата община, от общински фирми. А не без концесиониране, без търсене на някакви други посредници и така нататък. Това е решението и колкото по-бързо тръгнем в тази посока, толкова по-бързо. Мисля, че София ще се управлява най-добре и перспективно и в интерес на хората, тогава когато начало на управлението е социалист, а не либерал, десен, не знам."
Евродепутатът коментира и кризата с водоснабдяването в страната: „Кризата като криза я има и тя ще продължи, ако не се вземат нужните мерки. За да имаме реално решаване на този проблем, трябва в следващия бюджет за следващата година да се заложат поне няколко милиарда, които да дадат възможност в най-критичните точки да се подминят водопроводите."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гражданин на НРБ
21:39 11.10.2025
2 Kaлпазанин
21:40 11.10.2025
3 Много -
21:42 11.10.2025
4 Боруна Лом
21:45 11.10.2025
5 Аре стига вече
21:51 11.10.2025
6 Не думай.... ъхъъъъ...
21:54 11.10.2025
7 Гост
21:54 11.10.2025
8 Един
Под 20% от парите са усвоени, а плана изтича след 6 месеца - дори да ги хвърляте през прозореца пак няма как да се усвоят ЩОТО СТЕ КРАДЛИВИ И НЕКАДЪРНИ - разсипахме си икономиката да се съгласим с поредните европейски безумия, срещу джобни пари за крадци като тебе! 1000 тояги и да те няма!!!
21:55 11.10.2025
9 Точно така, никакво НАТО
21:55 11.10.2025
11 бай ви тикван чекмеджанов
като влезат в хазната ще пуснем няколко общ поръчки за ремонт на ремонт
и ремонт на санираните блокове
и готово
21:58 11.10.2025
12 От тези 200 милиона евро
Коментиран от #31
21:59 11.10.2025
13 Гост
22:03 11.10.2025
29 Лява ръка
22:10 11.10.2025
32 Колко ще ми дадете лично на мен
ще има и за теб.
преди избори поразпитай наоколо
22:15 11.10.2025
33 Как са пуснали коментари под статия
22:16 11.10.2025
34 Н.Колев
БАЙ ИВАН СИ Е КОФРАЖИСТ РАБОТНОК ТОВА НЕ.ГО РАДВА. БЕЗПЛАТЕН ОБЯД НАЛИ НЯМА.
КОМАНДВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТ ЧУЖБИНА И ПАРИТЕ СЪЩО. КРАКАТА НА МЕНТЕ ЛЪЖЛИВИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ЩЕ СЕ СКЪСЪЯТ МНОГО . ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ДАЖЕ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА РЕАЛНО НЕ ЗАСЛУЖАВАТ А ИМ ДАВАТ С ХИЛЯДИ А КОЙ ИМ ГИ ДАВА И ТИЯ ДАВАШИТЕ СА ОТ РОДА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ НО НЕЩАТА ЩЕ СЕ НАРЕДЯТ И ВИЕТНАМЦИ И КУБИНЦИ ДА ДОКАРАТ В БЪЛГАРИЯ НЯМА КОЙ ДА ИМ СЕ ВЪРЖЕ НА ТИЯ СЕГАШНИТЕ ИПРАВНИЦИ.
22:19 11.10.2025
35 Тома
22:21 11.10.2025
36 Иван
22:23 11.10.2025