Ивелин Михайлов: законите в България важат само за една част от хората

Темите, които можеха да взривят това правителство са ежедневни. Въпросът е когато отсреща има хора, които са изключително нагли и каквото и да се направи, те няма да поемат някаква отговорност. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов.
Той даде пример с Европа, където се е случило нещо безпрецедентно - три вота на недоверие, два в една седмица за Урсула фон дер Лайен, въпреки че не са минали тези вотове, показват че има борба, в България е същото.
"Когато има вотове на недоверие, това показва, че опозицията се съпротивлява и е недоволна с това, което се случва. Хората виждат, че има някой, който забелязва истинските проблеми в страната и акцентира върху тях. Преди време ние направихме вот на недоверие за боклука, който в момента е проблем в София. По-трагичното е, че той беше проблем в Елените, където загинаха хора, благодарение на това, че правителството не взе мерки", поясни Михайлов.
Според него, проблемът не е свързан със средства, а е организационен и вероятно правителството няма желание да се справи с този проблем.
Освен вотове на недоверие, Ивелин Михайлов призова още повече българи да искат обяснение от "Има такъв народ":
"Смятам, че у тези хора е останал малко морал и виждат какво се случва, защото влязоха със съвсем други заявки в това управление и в това Народно събрание. Те бяха партия против мафията, а станаха партия - част от нея."
По думите му, законите в България важат само за една част от хората, а за другите - не. Ролята на партия "Величие" е само една - да бъде в опозиция, добави Ивелин Михайлов.
"В Народното събрание сме подкрепили всяка една партия, която е опозиционна, включително подкрепяме кмета на София в борбата му с боклука, кмета на Варна за незаконното му задържане, пазим имунитетите на "Възраждане". Винаги гледаме принципа и правдата и подкрепяме опозицията", уточни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин
Коментиран от #14
11:26 12.10.2025
2 Не се показвай по медиите ивелинчо
Коментиран от #5, #17
11:27 12.10.2025
3 За тези, за които законите не важат
11:27 12.10.2025
4 Майна
Погребал е българи с кредити..
Като патова е участник в сектата
Защо не се дава гласност и достъп до доклада на ДАНС?
Този е използван от сглобката..
Възмездие ще има
11:28 12.10.2025
5 Това можеш ли
До коментар #2 от "Не се показвай по медиите ивелинчо":Да го докажеш?
Коментиран от #6, #9
11:28 12.10.2025
6 Майна
До коментар #5 от "Това можеш ли":Доказателствата са в доклада на ДАНС
Възмездие ще има
Абсолютен помияр
Коментиран от #22
11:30 12.10.2025
7 плюс минус
Защо ли?
Защото май повечето водещи на предаванията на БНТ имат за началник Емил Кошлуков.
11:31 12.10.2025
8 Майна
В болница , с разбито здраве заради тая хлебарка
Потърсете.
Чуйте и българите от чужбина за този
11:33 12.10.2025
9 То е видно
До коментар #5 от "Това можеш ли":за всеки гледаш случващото се и можещ да събере 2 и 2. Три проекта величие, меч и на нинова, с цел обиране на вот от 3 партии, Възраждане, ИТН и БСП. За едно си прав ивелинчо. Целта е да сте опозиция и в даден момент патерици на ПП и ДБ. Дали ще се случи замисъла на кръга капитал, зависи от интелекта на хората в тези партии.
11:34 12.10.2025
10 Ивелин Михайлов
11:34 12.10.2025
11 Българин
Коментиран от #16
11:34 12.10.2025
12 Майна
Сводници, сектанти,- падение..
Борец за кражби- това е
Коментиран от #24
11:35 12.10.2025
13 Програмист
11:35 12.10.2025
14 Софиянец
До коментар #1 от "Ивелин":Цар Ивайло също е бил свин ар 😉
11:36 12.10.2025
15 Боклук
Коментиран от #19
11:36 12.10.2025
16 Сам ли си тролиш ивелине
До коментар #11 от "Българин":или вече и тролеи ти предоставиха.
Коментиран от #21
11:37 12.10.2025
17 Акционер
До коментар #2 от "Не се показвай по медиите ивелинчо":Не ме е завлякъл, завлече ни мутренската държава, която уби бизнеса на Исторически парк 🤬 иначе ако беше станал патерица на мафията както му предложиха 200 милиона да купят величие, сега щяхме да получаваме по 5000лв дивидент всяка година
Коментиран от #23
11:38 12.10.2025
18 толкова ли ае изчерпа чак
11:38 12.10.2025
19 Ивелин Михайлов
До коментар #15 от "Боклук":И твоя ред също 😉 но преди моя
11:38 12.10.2025
20 Учител
Коментиран от #26, #27
11:39 12.10.2025
21 Българин
До коментар #16 от "Сам ли си тролиш ивелине":Пеевските тролеи изпълзяха 🤣🤣🤣
Коментиран от #25
11:40 12.10.2025
22 никоъ
До коментар #6 от "Майна":В кой доклад бре??? И коя ДАНС??? ТАзи дето не хвана нито един ГЕРБ крадец дето ограбиха България??? Дето до сега нито един разбойник от прехода не е със влязла в сила присъда а 55 милиарда долара са изнесени от България от 2009 г до днес, по данни на БНБ??? За ДАНС на Шишко и крадливия циганин от ГЕРБ банкя ли говориш???Уточняваи ги тези работи. Само Ивелин Михайлов може да покаже какво е построил със работа без 1 лев държавни, само той. Другите един кен еф не са направили. Слава Богу всеки гледа и преценя.
11:40 12.10.2025
23 Предният коментар 16
До коментар #17 от "Акционер":е за теб ивелинчо.
11:41 12.10.2025
24 Програмист
До коментар #12 от "Майна":Да слушаме някъв 200 килограмов ютубър,който сам си каза в един клип,че новото начало му предложили много пари да купят канала му и веднага след това нарече Ивелин от вдъхновител на измамник хахахах
11:41 12.10.2025
25 Типично е ивелинчо
До коментар #21 от "Българин":да проектираш собствените си прегрешения. Та не разбрах, сам ли си тролиш или ти спуснаха и тролеи вече.
11:42 12.10.2025
26 Отряд1
До коментар #20 от "Учител":Недей да петниш името на Апостола с това леке!
Напиши си името и училището, за да ти пратя проверка!
11:42 12.10.2025
27 Не намесвай поне името на светиня
До коментар #20 от "Учител":в жалкото си тролене ивелине. Колкото сте жалки и продадени,, толкова и гнусни и нещастни.
11:44 12.10.2025