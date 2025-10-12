Новини
България »
Ивелин Михайлов: законите в България важат само за една част от хората

12 Октомври, 2025 11:20 471 27

  • ивелин михайлов-
  • величие-
  • вот на недоверие

Освен вотове на недоверие, Ивелин Михайлов призова още повече българи да искат обяснение от "Има такъв народ"

Ивелин Михайлов: законите в България важат само за една част от хората - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Темите, които можеха да взривят това правителство са ежедневни. Въпросът е когато отсреща има хора, които са изключително нагли и каквото и да се направи, те няма да поемат някаква отговорност. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Той даде пример с Европа, където се е случило нещо безпрецедентно - три вота на недоверие, два в една седмица за Урсула фон дер Лайен, въпреки че не са минали тези вотове, показват че има борба, в България е същото.

"Когато има вотове на недоверие, това показва, че опозицията се съпротивлява и е недоволна с това, което се случва. Хората виждат, че има някой, който забелязва истинските проблеми в страната и акцентира върху тях. Преди време ние направихме вот на недоверие за боклука, който в момента е проблем в София. По-трагичното е, че той беше проблем в Елените, където загинаха хора, благодарение на това, че правителството не взе мерки", поясни Михайлов.

Според него, проблемът не е свързан със средства, а е организационен и вероятно правителството няма желание да се справи с този проблем.

Освен вотове на недоверие, Ивелин Михайлов призова още повече българи да искат обяснение от "Има такъв народ":

"Смятам, че у тези хора е останал малко морал и виждат какво се случва, защото влязоха със съвсем други заявки в това управление и в това Народно събрание. Те бяха партия против мафията, а станаха партия - част от нея."

По думите му, законите в България важат само за една част от хората, а за другите - не. Ролята на партия "Величие" е само една - да бъде в опозиция, добави Ивелин Михайлов.

"В Народното събрание сме подкрепили всяка една партия, която е опозиционна, включително подкрепяме кмета на София в борбата му с боклука, кмета на Варна за незаконното му задържане, пазим имунитетите на "Възраждане". Винаги гледаме принципа и правдата и подкрепяме опозицията", уточни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин

    10 7 Отговор
    Ивелин сВинаря търси морал, погледи се първо ти, Фараоне.

    Коментиран от #14

    11:26 12.10.2025

  • 2 Не се показвай по медиите ивелинчо

    6 8 Отговор
    А кажи защо завлече толкова народ? Как те стиснаха за гушата от кръга капитал да ти направят политически проект, с цел събиране гласове от възраждане. Хванаха ви за гушите щото сте зависими в прегрешения и теб и оня предател и продажник радостин василев и нинова. Всички с проекти от кръга капитал..

    Коментиран от #5, #17

    11:27 12.10.2025

  • 3 За тези, за които законите не важат

    11 0 Отговор
    Не са хора. Това са изверги, които погребаха България!

    11:27 12.10.2025

  • 4 Майна

    6 5 Отговор
    Този измамник е дъното..
    Погребал е българи с кредити..
    Като патова е участник в сектата
    Защо не се дава гласност и достъп до доклада на ДАНС?
    Този е използван от сглобката..
    Възмездие ще има

    11:28 12.10.2025

  • 5 Това можеш ли

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не се показвай по медиите ивелинчо":

    Да го докажеш?

    Коментиран от #6, #9

    11:28 12.10.2025

  • 6 Майна

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Това можеш ли":

    Доказателствата са в доклада на ДАНС
    Възмездие ще има
    Абсолютен помияр

    Коментиран от #22

    11:30 12.10.2025

  • 7 плюс минус

    8 0 Отговор
    Водещият Георги Любенов сякаш говори много повече от събеседника Ивелин Михайлов?!
    Защо ли?
    Защото май повечето водещи на предаванията на БНТ имат за началник Емил Кошлуков.

    11:31 12.10.2025

  • 8 Майна

    5 3 Отговор
    То в мрежата има вече българи..
    В болница , с разбито здраве заради тая хлебарка
    Потърсете.
    Чуйте и българите от чужбина за този

    11:33 12.10.2025

  • 9 То е видно

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Това можеш ли":

    за всеки гледаш случващото се и можещ да събере 2 и 2. Три проекта величие, меч и на нинова, с цел обиране на вот от 3 партии, Възраждане, ИТН и БСП. За едно си прав ивелинчо. Целта е да сте опозиция и в даден момент патерици на ПП и ДБ. Дали ще се случи замисъла на кръга капитал, зависи от интелекта на хората в тези партии.

    11:34 12.10.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    0 3 Отговор
    ЗА МИЛИОНИ НЯМА ЗАКОНИ! ЗА КОКОШКА КАТО МЕН НЯМА ПРОШКА!

    11:34 12.10.2025

  • 11 Българин

    3 4 Отговор
    Величие е единствената партия, която не се продаде!

    Коментиран от #16

    11:34 12.10.2025

  • 12 Майна

    4 2 Отговор
    Чуйте Емил Русанов за фараончето.
    Сводници, сектанти,- падение..
    Борец за кражби- това е

    Коментиран от #24

    11:35 12.10.2025

  • 13 Програмист

    3 5 Отговор
    Ивелин поне построи нещо, което ще остане за вековете за разлика от останалите политици ❤

    11:35 12.10.2025

  • 14 Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин":

    Цар Ивайло също е бил свин ар 😉

    11:36 12.10.2025

  • 15 Боклук

    2 2 Отговор
    И твоя ред ще дойде

    Коментиран от #19

    11:36 12.10.2025

  • 16 Сам ли си тролиш ивелине

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    или вече и тролеи ти предоставиха.

    Коментиран от #21

    11:37 12.10.2025

  • 17 Акционер

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не се показвай по медиите ивелинчо":

    Не ме е завлякъл, завлече ни мутренската държава, която уби бизнеса на Исторически парк 🤬 иначе ако беше станал патерица на мафията както му предложиха 200 милиона да купят величие, сега щяхме да получаваме по 5000лв дивидент всяка година

    Коментиран от #23

    11:38 12.10.2025

  • 18 толкова ли ае изчерпа чак

    0 3 Отговор
    кажи нещо ново ивелинчо това го знаят и децата даже! не е от вчера не е от миналата година …!

    11:38 12.10.2025

  • 19 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Боклук":

    И твоя ред също 😉 но преди моя

    11:38 12.10.2025

  • 20 Учител

    1 5 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ! Убедих всички мои ученици от 12 клас да гласуват за него 😏🔥

    Коментиран от #26, #27

    11:39 12.10.2025

  • 21 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сам ли си тролиш ивелине":

    Пеевските тролеи изпълзяха 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    11:40 12.10.2025

  • 22 никоъ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    В кой доклад бре??? И коя ДАНС??? ТАзи дето не хвана нито един ГЕРБ крадец дето ограбиха България??? Дето до сега нито един разбойник от прехода не е със влязла в сила присъда а 55 милиарда долара са изнесени от България от 2009 г до днес, по данни на БНБ??? За ДАНС на Шишко и крадливия циганин от ГЕРБ банкя ли говориш???Уточняваи ги тези работи. Само Ивелин Михайлов може да покаже какво е построил със работа без 1 лев държавни, само той. Другите един кен еф не са направили. Слава Богу всеки гледа и преценя.

    11:40 12.10.2025

  • 23 Предният коментар 16

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Акционер":

    е за теб ивелинчо.

    11:41 12.10.2025

  • 24 Програмист

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Майна":

    Да слушаме някъв 200 килограмов ютубър,който сам си каза в един клип,че новото начало му предложили много пари да купят канала му и веднага след това нарече Ивелин от вдъхновител на измамник хахахах

    11:41 12.10.2025

  • 25 Типично е ивелинчо

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    да проектираш собствените си прегрешения. Та не разбрах, сам ли си тролиш или ти спуснаха и тролеи вече.

    11:42 12.10.2025

  • 26 Отряд1

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Учител":

    Недей да петниш името на Апостола с това леке!
    Напиши си името и училището, за да ти пратя проверка!

    11:42 12.10.2025

  • 27 Не намесвай поне името на светиня

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Учител":

    в жалкото си тролене ивелине. Колкото сте жалки и продадени,, толкова и гнусни и нещастни.

    11:44 12.10.2025

