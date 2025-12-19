Новини
Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарната група на „Величие“

19 Декември, 2025 07:50 435 6

  • румен радев-
  • величие-
  • консултации-
  • парламент-
  • избори

От началото на седмицата държавният глава се срещна с представители на останалите политически партии в парламента

Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарната група на „Величие“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарната група на „Величие“ от 10:00 часа. Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство, допълват от „Дондуков“ 2, обобщи БТА.

От началото на седмицата Румен Радев се срещна с представители на останалите политически партии в парламента. В понеделник той прие ГЕРБ - СДС, а след това и "Продължаваме промяната - Демократична България".

Държавният глава проведе във вторник консултации с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало".

В сряда бяха консултациите с "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).

В четвъртък Румен Радев разговаря с "Алианс за права и свободи"(АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ).


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конституцията

    1 1 Отговор
    Служебен премиер може да бъде и предишен председател на НС, Конституцията не изисква да е сега действащ.

    07:57 19.12.2025

  • 2 Фен

    2 1 Отговор
    Милият Мунчо. Жалък, та смешен. Смешен, та жалък.

    Коментиран от #3, #4

    08:16 19.12.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Който сее Русия, ще жъне Сибир !

    08:19 19.12.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Който сее Русия, ще жъне Сибир !

    08:20 19.12.2025

  • 5 Резидента ще посреща

    1 0 Отговор
    Фараона със запори от НАП!

    08:28 19.12.2025

  • 6 Громико

    0 0 Отговор
    Тоя са за разстрел

    08:32 19.12.2025

