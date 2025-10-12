Новини
Терзиев за кризата с боклука: Нещата започнаха да се подреждат

12 Октомври, 2025 18:30 856 27

  • васил терзиев-
  • боклук-
  • клет-
  • софия

Цената от 420 лева за тон не е пазарна

Терзиев за кризата с боклука: Нещата започнаха да се подреждат - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Няма възможност да се направи нова обществена поръчка в срок, ще правим директно договаряне, укрепване на Софекострой. Ще поканим широк кръг от фирми, целта ни е постигнем поносима цена. Не искаме да прехвърлим на софиянци плащането на стотици милиони, които няма да доведат до по-добра услуга, а ще отидат в нечий джоб. Това каза в предаването по БТВ кметът на София Васил Терзиев във връзка с кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Не мога да кажа защо са заложили такава цена (420 лева на тон – б.р), но не е пазарна. Този тип услуга със сигурност не струва толкова, колкото са предложили. Прогнозната цена, която сме заложили включва и всички инвестиции в техника, и печалба. В предложената цена няма нищо по-различно от това, което ние изискваме, заяви Терзиев във връзка с отхвърлената от Столична община оферта.

Ако бяхме приели такива цени, това би значело в пъти по-високи сметки за потребителите. Както се видя, има цени под прогнозните, добави той.

Бих искал да благодаря на всички доброволци, които излязоха и бяха част от решението, защото видяхме че има и доста недобросъвестни актьори. Искам да благодаря и на общините, които ни помогнаха. Умението да минаваме през проблемите заедно е основата на едно здраво общество. Стремим се да си купим време и да се подредят нешата. В рамките на тази седмица нещата започнаха да се подреждат, извозихме 220 тона боклук. От завода за боклук казаха, че не са виждали толкова чист боклук – в него няма земни маси, няма сгурия и строителни отпадъци. Това означава, че гражданите много по-съвестно са го събрали и не са го смесвали, както прявт някои от фирмите, защото е доходоносно, заяви градоначалникът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    12 4 Отговор
    веска ДС принсеска не я видяхме да разнася боклука с поршето от един квартал в друг като брадатова

    18:33 12.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Върнете на хората такса смет.

    18:36 12.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 10 Отговор
    Носете боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    18:36 12.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бай Бай

    2 0 Отговор
    Браво Антония!

    18:38 12.10.2025

  • 7 Има ли

    4 2 Отговор
    план и цел , която се следва , би трябвало ! Но не може от мързел да се хвърлят всевъзможни вещи , техники , огромни кашони , които не са нарязани и вързани в пакетче и и и....

    18:38 12.10.2025

  • 8 Българските избиратели

    6 0 Отговор
    От утре 13.10.25 г всички от общинската администрация в София,цялото президентство и депутатите с работни облекла под ръководството на кмета на София ще участват в почистването на софийският боклук до цялостното му почистване.

    18:39 12.10.2025

  • 9 Караджата

    9 9 Отговор
    Кмета решава кризата която сам създаде.

    18:42 12.10.2025

  • 10 Анонимен

    9 8 Отговор
    Мога да ти кажа защо заложиха такава цена - защото не искаха да спечелят поръчката, след като се проточи заради тебе, стана че ще разберат дали са я спечелили на предния ден откогато трябва да започнат да чистят. Да не си мислиш, че са наели хора и им плащат заплати в чакане да разберат дали изобщо те ще чистят?

    С такива срокове, обществената поръчка вече си беше опорочена и за това си си виновен ТИ!

    18:46 12.10.2025

  • 11 665

    7 5 Отговор
    Интересно Васко как отмени редовен търг за обществена поръчка?
    Цената била висока, мафия, зли сили ...тия оправдания няма да минат пред съда, където "фирмата на таки" ще осъди общината за милиони. Които ще плащаме всички, не Васко и дружинката му.

    19:02 12.10.2025

  • 12 Факт

    3 0 Отговор
    Естествено, че не е. Но е време държавата да организира реално разделяне на отпадъци и инсенерация по места. Всеки град трябва да има инсинератори за битови и за промишлени отпадъци! Защо това не и залегнало в плана за възстановяване. Страната тъне в отпадъци, няма водоснабдяване, а се харчат пари за батерии и фотовэлтоици?

    19:05 12.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    19:28 12.10.2025

  • 16 оня с коня

    3 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    19:29 12.10.2025

  • 17 Гошо

    5 1 Отговор
    Подреждат се добре за детето на ДС. След като остави два столични квартала под камари с отпадъци, а жълтопаветен гмежс цел реклама местят отпадъците от квартал в квартал... Ухото е на път да сключи договор, без търг, с уж турска фирма. За цената нищо не се говори, но се знае, че от 01.01.2026 г. предстои корекция, т.е. увеличение на цените за сметоизвозване, после анекс, анекс на анекса... Добре познати ченгесарски и ДС-ски номера. Така Ухото ще осигури на ПП/ДБ толкова нужните им 20%, и ще си направи безплатна реклама за бъдещите президентски избори. Нищо ново.

    Коментиран от #22

    19:30 12.10.2025

  • 18 Анонимен

    5 1 Отговор
    В Благоевград плащат по 620 лв за тон твоите а тук защо Терзиев създаде този хаос

    19:31 12.10.2025

  • 19 дядото

    3 3 Отговор
    слушай кмете.ако спечелиш тази трудна битка с мафията и дебелаците народа ще те избере за президент

    Коментиран от #20

    19:32 12.10.2025

  • 20 Да, да

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "дядото":

    Дядка, деменсията се характеризира с живот във въображаем Свят, без памет, без логика, без представа за реалност.

    19:36 12.10.2025

  • 21 Ехааааааа

    4 2 Отговор
    Боко тъкмо искаше да помогне (неговата) държава и виж то чудо Терзиев и доброволците ше се справят сами , без крадливата пасмина наречена правителство !!!!!!!

    Коментиран от #23

    19:38 12.10.2025

  • 22 665

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гошо":

    Дори бих казал, че Васко е партия с фирмата . Нарочно търг без максимална цена и всевъзможни утежнения в условията на поръчката. За да се яви само един кандидат с баснословна цена , после Васко да се прави на спасител, а фирмата да осъди общината за милиони. А че ще осъди е сигурно , щото това е спечелен редовен търг, впоследствие непризнат от възложителят .Вълкът сит, агнето цяло.

    19:39 12.10.2025

  • 23 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ехааааааа":

    Като разиграват театър ДС червеното милионерче и си назначи свои фирми нали и тихомълком си нагласи цената за своите хахахаха

    19:41 12.10.2025

  • 24 И ся" Ко "

    2 0 Отговор
    Строим в дерета , реки язовири морета ......де е киро на кирия ?????! Обзалагам се на един лев , че всички крадливи институции ще са честни и почтени и всеки ще хвърля топката във другия двор , щото всеки краде като луд !!!!!

    19:43 12.10.2025

  • 25 Прав е киро

    2 2 Отговор
    Панделата за тиквата е неизбежна !!!!!

    19:49 12.10.2025

  • 26 кой да знае

    2 0 Отговор
    Цената от 420 лева, включва стотачка за самия васко. Това е принудило Таки да повиши цените. Има си записи и свидетели, така че ушето влиза при благо поне за три петилетки!

    19:51 12.10.2025

  • 27 665

    1 0 Отговор
    Охоо сега излезе , че Васко щял да минава на директно договаряне, не само Кр село и Люлин а цяла София. Без яени търгове повече .Честито на умнокрасивите, няма такива б@лъци.

    20:00 12.10.2025

