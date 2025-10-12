Терзиев за кризата с боклука: Нещата започнаха да се подреждат

Няма възможност да се направи нова обществена поръчка в срок, ще правим директно договаряне, укрепване на Софекострой. Ще поканим широк кръг от фирми, целта ни е постигнем поносима цена. Не искаме да прехвърлим на софиянци плащането на стотици милиони, които няма да доведат до по-добра услуга, а ще отидат в нечий джоб. Това каза в предаването по БТВ кметът на София Васил Терзиев във връзка с кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Не мога да кажа защо са заложили такава цена (420 лева на тон – б.р), но не е пазарна. Този тип услуга със сигурност не струва толкова, колкото са предложили. Прогнозната цена, която сме заложили включва и всички инвестиции в техника, и печалба. В предложената цена няма нищо по-различно от това, което ние изискваме, заяви Терзиев във връзка с отхвърлената от Столична община оферта.

Ако бяхме приели такива цени, това би значело в пъти по-високи сметки за потребителите. Както се видя, има цени под прогнозните, добави той.

Бих искал да благодаря на всички доброволци, които излязоха и бяха част от решението, защото видяхме че има и доста недобросъвестни актьори. Искам да благодаря и на общините, които ни помогнаха. Умението да минаваме през проблемите заедно е основата на едно здраво общество. Стремим се да си купим време и да се подредят нешата. В рамките на тази седмица нещата започнаха да се подреждат, извозихме 220 тона боклук. От завода за боклук казаха, че не са виждали толкова чист боклук – в него няма земни маси, няма сгурия и строителни отпадъци. Това означава, че гражданите много по-съвестно са го събрали и не са го смесвали, както прявт някои от фирмите, защото е доходоносно, заяви градоначалникът.