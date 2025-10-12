Терзиев за кризата с боклука: Нещата започнаха да се подреждат

Няма възможност да се направи нова обществена поръчка в срок, ще правим директно договаряне, укрепване на Софекострой. Ще поканим широк кръг от фирми, целта ни е постигнем поносима цена. Не искаме да прехвърлим на софиянци плащането на стотици милиони, които няма да доведат до по-добра услуга, а ще отидат в нечий джоб. Това каза в предаването по БТВ кметът на София Васил Терзиев във връзка с кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село".
Не мога да кажа защо са заложили такава цена (420 лева на тон – б.р), но не е пазарна. Този тип услуга със сигурност не струва толкова, колкото са предложили. Прогнозната цена, която сме заложили включва и всички инвестиции в техника, и печалба. В предложената цена няма нищо по-различно от това, което ние изискваме, заяви Терзиев във връзка с отхвърлената от Столична община оферта.
Ако бяхме приели такива цени, това би значело в пъти по-високи сметки за потребителите. Както се видя, има цени под прогнозните, добави той.
Бих искал да благодаря на всички доброволци, които излязоха и бяха част от решението, защото видяхме че има и доста недобросъвестни актьори. Искам да благодаря и на общините, които ни помогнаха. Умението да минаваме през проблемите заедно е основата на едно здраво общество. Стремим се да си купим време и да се подредят нешата. В рамките на тази седмица нещата започнаха да се подреждат, извозихме 220 тона боклук. От завода за боклук казаха, че не са виждали толкова чист боклук – в него няма земни маси, няма сгурия и строителни отпадъци. Това означава, че гражданите много по-съвестно са го събрали и не са го смесвали, както прявт някои от фирмите, защото е доходоносно, заяви градоначалникът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
18:33 12.10.2025
2 Последния Софиянец
18:36 12.10.2025
3 Последния Софиянец
18:36 12.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 бай Бай
18:38 12.10.2025
7 Има ли
18:38 12.10.2025
8 Българските избиратели
18:39 12.10.2025
9 Караджата
18:42 12.10.2025
10 Анонимен
С такива срокове, обществената поръчка вече си беше опорочена и за това си си виновен ТИ!
18:46 12.10.2025
11 665
Цената била висока, мафия, зли сили ...тия оправдания няма да минат пред съда, където "фирмата на таки" ще осъди общината за милиони. Които ще плащаме всички, не Васко и дружинката му.
19:02 12.10.2025
12 Факт
19:05 12.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
19:28 12.10.2025
16 оня с коня
19:29 12.10.2025
17 Гошо
Коментиран от #22
19:30 12.10.2025
18 Анонимен
19:31 12.10.2025
19 дядото
Коментиран от #20
19:32 12.10.2025
20 Да, да
До коментар #19 от "дядото":Дядка, деменсията се характеризира с живот във въображаем Свят, без памет, без логика, без представа за реалност.
19:36 12.10.2025
21 Ехааааааа
Коментиран от #23
19:38 12.10.2025
22 665
До коментар #17 от "Гошо":Дори бих казал, че Васко е партия с фирмата . Нарочно търг без максимална цена и всевъзможни утежнения в условията на поръчката. За да се яви само един кандидат с баснословна цена , после Васко да се прави на спасител, а фирмата да осъди общината за милиони. А че ще осъди е сигурно , щото това е спечелен редовен търг, впоследствие непризнат от възложителят .Вълкът сит, агнето цяло.
19:39 12.10.2025
23 Промяна
До коментар #21 от "Ехааааааа":Като разиграват театър ДС червеното милионерче и си назначи свои фирми нали и тихомълком си нагласи цената за своите хахахаха
19:41 12.10.2025
24 И ся" Ко "
19:43 12.10.2025
25 Прав е киро
19:49 12.10.2025
26 кой да знае
19:51 12.10.2025
27 665
20:00 12.10.2025