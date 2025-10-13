Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 13 октомври: Облачно в южна и източна България, слънчево в Дунавската равнина

Времето днес, прогноза за понеделник, 13 октомври: Облачно в южна и източна България, слънчево в Дунавската равнина

13 Октомври, 2025

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°

Сутринта на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10. През деня по-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°.

Над Черноморието сутринта ще е предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 11°, на 2000 метра – около 5°.

Във вторник над източната половина от страната и планините ще превали слаб дъжд. В сряда и четвъртък на повече места там ще има слаби валежи от дъжд. В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее и сутринта ще е по-хладно. По-късно отново ще се заоблачи и след обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд.


