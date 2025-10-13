Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Показанията на анонимния свидетел не уличават Благомир Коцев. Това заяви в ефира на Нова телевизия адвокат Николай Владимиров, един от защитниците на кмета на Варна.
Според него има множество спекулации около анонимния свидетел. По думите му единственото, което се знае е, че той е рускоговорящ.
Адвокатът посочи, че линията на всички свидетели е една и съща - през 2024 г. на неустановено място, на неустановена дата, лице от екипа на кмета си е предложило услугите срещу заплащане. Той подчерта, че нито е даден, нито е получен подкуп.
Владимиров отбеляза, че свидетелят твърди, че срещу заплащане му е предлагано да се придвижат документи. Анонимният свидетел е смятал, че част от исканата от него сума е била за кмета на Варна, поясни той.
Адвокатът заяви, че не е ясно дали става въпрос за защитен свидетел или свидетел със скрита самоличност. Показанията му нямат конкретика, а за цвят се споменава името на Коцев, подчерта Владимиров. Той добави, че лицето е извикано по спешност след освобождаването на двамата общински съветници от ареста. Според него целта е да се използва за мярката на Благомир Коцев.
Защитникът на кмета на Варна изтъкна, че осем месеца е максималният срок за задържане. Ако преди това делото влезе в съда, то може да бъде удължено. Николай Владимиров допуска, че може и да не бъде внесен обвинителен акт в съда.
Коментиран от #4
09:54 13.10.2025
09:55 13.10.2025
Коментиран от #6
09:58 13.10.2025
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Апартаментен комплекс Варнеску на дъното на Черно море!
09:59 13.10.2025
5 Случи се нещо страшно
Междинните резултати към 06:45 часа при обработени 127 протокола сочат, че една партия има чувствително предимство пред останалите — това е "ДПС-Ново начало" със 17,63%, които се равняват на 4416 гласа, обяви председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров в ефира на "Здравей, България".
На второ място е коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" с 12,41%. На трето място е политическа партия "Свобода" с 9,48%. Четвърта е "БСП – Обединена левица", която има 7,45%. На пето място е ГЕРБ с 6,29%, а на шесто място е ВМРО – БНД местна коалиция.
Коментиран от #8, #14
10:00 13.10.2025
6 Прокурора Кънев
До коментар #3 от "3.14К":Нищо не иска, на него му нарежда Сарафов, а на Сарафов един възпълен депутат.
10:00 13.10.2025
10:01 13.10.2025
10:07 13.10.2025
10 Той роската има водопади
10:09 13.10.2025
11 Обвинителен акт няма да бъде внесен
10:10 13.10.2025
12 Шиши атлантика демократ купува избори
10:10 13.10.2025
14 Николай Бареков бивш евродепутат
До коментар #5 от "Случи се нещо страшно":Гледай Пазарджик - Мисли за България!
ДПС Пеевски изкупи електората на ГЕРБ който се срина на 4-та политическа сила в Пазарджик!
ИТН е под 1 процент и не вкарва общински съветници!
Бившият бастион на ГЕРБ - град Пазарджик стана бастион на Пеевски!
Ако не бяхме ние гражданските активисти Пеевски щеше да има над 50 процента!
Коментиран от #15
10:13 13.10.2025
15 Защо тогава ми
До коментар #14 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Слагаш минус ?!?
10:15 13.10.2025
16 Имам усещането:
Коментиран от #18, #25, #27
10:17 13.10.2025
10:18 13.10.2025
18 Модел за удар срещу неудобен човек
До коментар #16 от "Имам усещането:":Моделът е удар срещу неудобен човек, в случая кмета на Варна Благомир Коцев, чрез поръчково „правосъдие“ и поръчкови медийни манипулации — нещо, което сме виждали неведнъж през годините.
Коментиран от #21
10:19 13.10.2025
19 Анализ
• Няма конкретни факти – нито дата, нито място, нито реално действие, което да уличава Коцев;
• „Анонимният свидетел“ не е ясно дали е защитен или просто скрит, което създава огромен риск от манипулация;
• Основата на обвинението е предположение, че някой е „смятал“, че част от сумата е за кмета. Това няма никаква доказателствена стойност само по себе си.
Когато делото се крепи на толкова неясна и разтеглива основа, възниква логичният въпрос: защо изобщо се задържа човек толкова дълго и защо случаят е толкова публично нагнетяван.
10:20 13.10.2025
20 Истината
Варна е стратегически град, където интересите са огромни – пристанище, строителство, инфраструктура, терени, инвестиции.
Кметът, ако не е „удобен“ на определени кръгове, може да пречи на бизнес схеми или на планове за контрол върху общинските средства.
В такива случаи в България често се прилагат методи като: натиск чрез прокуратурата, „изтекли“ медийни кампании, компромати, или задържане без реални доказателства — достатъчно дълго, за да бъде дискредитиран.
10:22 13.10.2025
21 Защо спахте
До коментар #18 от "Модел за удар срещу неудобен човек":През годините ?!? Проспахте живота. ....
10:22 13.10.2025
22 Правен контекст
Осеммесечният срок е почти винаги психологически натиск – върху обвиняемия, върху обкръжението му, и върху общественото мнение.
10:23 13.10.2025
Коментиран от #26
10:24 13.10.2025
24 Времето ще покаже
10:24 13.10.2025
25 Политическа цел на ГЕРБ - ДПС НН.
До коментар #16 от "Имам усещането:":Това е реалистична хипотеза, базирана на начина, по който функционира властта в България:
Политически неудобен човек се неутрализира чрез „юридически“ ходове;
Обществото се подгрява чрез медийни внушения за „разследване“;
А след месеци, когато всичко се разпадне в съда – вече никой не помни обвиненията, но ПОЛИТИЧЕСКАТА ЦЕЛ Е ПОСТИГНАТА.
10:25 13.10.2025
26 Корумпирано правосъдие!
До коментар #23 от "Хе!":В затвора лежат невинните, а виновните се оправдават.
Коментиран от #35
10:26 13.10.2025
27 50/50
До коментар #16 от "Имам усещането:":Умувам, дали след зрелищата в Пазарджик някой ще иска да опита избори във Варна...!? Ако иска да отиде и стане 15 политическа ,,сила"!!!
Коментиран от #30
10:26 13.10.2025
10:27 13.10.2025
Коментиран от #33
10:27 13.10.2025
30 Възмутен
До коментар #27 от "50/50":И част от мвр купих, вижте в Пазарджик какво става.
10:28 13.10.2025
31 Антилайковете работят
10:30 13.10.2025
32 ДОРИ И НА ДЕЦАТА
СРАМ И ПОЗОР!
СТАНАХМЕ ЗА СМЯХ ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ!
10:30 13.10.2025
33 Разумен
До коментар #29 от "604":НЯМА убедителна публична позиция на прокуратурата.
Защитата твърди, че прокуратурата е “присвоила” производството, като е променяла постановленията и е въвела “аноним обвиняем с имунитет”, според публикации.
– В позициите на защитата се поставя под въпрос компетентността на съда (подсъдността) и законосъобразността на преместването на делото от Варна в София.
10:31 13.10.2025
10:32 13.10.2025
35 Много отдавна сме го писали това но
До коментар #26 от "Корумпирано правосъдие!":Тогава точно обратното вие ни слагахте минуси и се здружавахте с Герб и Дпс.
10:33 13.10.2025
10:35 13.10.2025
37 Дори в най обикновен битов случай
10:38 13.10.2025