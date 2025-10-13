Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Показанията на анонимния свидетел не уличават Благомир Коцев. Това заяви в ефира на Нова телевизия адвокат Николай Владимиров, един от защитниците на кмета на Варна.

Според него има множество спекулации около анонимния свидетел. По думите му единственото, което се знае е, че той е рускоговорящ.

Адвокатът посочи, че линията на всички свидетели е една и съща - през 2024 г. на неустановено място, на неустановена дата, лице от екипа на кмета си е предложило услугите срещу заплащане. Той подчерта, че нито е даден, нито е получен подкуп.

Владимиров отбеляза, че свидетелят твърди, че срещу заплащане му е предлагано да се придвижат документи. Анонимният свидетел е смятал, че част от исканата от него сума е била за кмета на Варна, поясни той.

Адвокатът заяви, че не е ясно дали става въпрос за защитен свидетел или свидетел със скрита самоличност. Показанията му нямат конкретика, а за цвят се споменава името на Коцев, подчерта Владимиров. Той добави, че лицето е извикано по спешност след освобождаването на двамата общински съветници от ареста. Според него целта е да се използва за мярката на Благомир Коцев.

Защитникът на кмета на Варна изтъкна, че осем месеца е максималният срок за задържане. Ако преди това делото влезе в съда, то може да бъде удължено. Николай Владимиров допуска, че може и да не бъде внесен обвинителен акт в съда.