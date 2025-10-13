Новини
Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

13 Октомври, 2025 09:52 778 37

По думите му единственото, което се знае е, че той е рускоговорящ

Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Показанията на анонимния свидетел не уличават Благомир Коцев. Това заяви в ефира на Нова телевизия адвокат Николай Владимиров, един от защитниците на кмета на Варна.

Според него има множество спекулации около анонимния свидетел. По думите му единственото, което се знае е, че той е рускоговорящ.

Адвокатът посочи, че линията на всички свидетели е една и съща - през 2024 г. на неустановено място, на неустановена дата, лице от екипа на кмета си е предложило услугите срещу заплащане. Той подчерта, че нито е даден, нито е получен подкуп.

Владимиров отбеляза, че свидетелят твърди, че срещу заплащане му е предлагано да се придвижат документи. Анонимният свидетел е смятал, че част от исканата от него сума е била за кмета на Варна, поясни той.

Адвокатът заяви, че не е ясно дали става въпрос за защитен свидетел или свидетел със скрита самоличност. Показанията му нямат конкретика, а за цвят се споменава името на Коцев, подчерта Владимиров. Той добави, че лицето е извикано по спешност след освобождаването на двамата общински съветници от ареста. Според него целта е да се използва за мярката на Благомир Коцев.

Защитникът на кмета на Варна изтъкна, че осем месеца е максималният срок за задържане. Ако преди това делото влезе в съда, то може да бъде удължено. Николай Владимиров допуска, че може и да не бъде внесен обвинителен акт в съда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Казаха ми че кметът на Варна строи незаконен небостъргач и затворен комплекс в Морската градина.

    Коментиран от #4

    09:54 13.10.2025

  • 2 Трол

    12 3 Отговор
    Анонимният свидетел е рускоговорящ украинец от Одеса.

    09:55 13.10.2025

  • 3 3.14К

    13 5 Отговор
    Рускоговорящи в кошаревски свидетел е украинец и прокурора Кънев иска да сготви Коцев, както го направи с Иванчева!

    Коментиран от #6

    09:58 13.10.2025

  • 4 Както и

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Апартаментен комплекс Варнеску на дъното на Черно море!

    09:59 13.10.2025

  • 5 Случи се нещо страшно

    5 3 Отговор
    В Пазарджик досега ДПС при Доган никога е нямал общински съветници в местната власт. Вчера Пеевски отне гласоподавателите на ГЕРБ и ги ликвидира в града. ИТН е приключена също с под 1 процент-

    Междинните резултати към 06:45 часа при обработени 127 протокола сочат, че една партия има чувствително предимство пред останалите — това е "ДПС-Ново начало" със 17,63%, които се равняват на 4416 гласа, обяви председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров в ефира на "Здравей, България".

    На второ място е коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" с 12,41%. На трето място е политическа партия "Свобода" с 9,48%. Четвърта е "БСП – Обединена левица", която има 7,45%. На пето място е ГЕРБ с 6,29%, а на шесто място е ВМРО – БНД местна коалиция.

    Коментиран от #8, #14

    10:00 13.10.2025

  • 6 Прокурора Кънев

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "3.14К":

    Нищо не иска, на него му нарежда Сарафов, а на Сарафов един възпълен депутат.

    10:00 13.10.2025

  • 7 604

    0 3 Отговор
    Ехехехе руснаков иди....пхахахахахя..

    10:01 13.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А тия

    2 3 Отговор
    С поршето в Пазарджик вчера ще ги съдят ли или магнитския с-и-ч-г ги е амнистирал щото е спечелил гласуването

    10:07 13.10.2025

  • 10 Той роската има водопади

    1 4 Отговор
    В хотела а никой не пита

    10:09 13.10.2025

  • 11 Обвинителен акт няма да бъде внесен

    1 4 Отговор
    Чисто и просто държат опозицията и народа в страх , типичен подход на властта от фашисти и комунисти които бяха "избрани" от българския народ на фалшивите избори за които беше издаден указ и те свормираха управление. Това е ужасно. Нито една институция по редичката не е работила честно и почтено за род и родина.

    10:10 13.10.2025

  • 12 Шиши атлантика демократ купува избори

    4 4 Отговор
    А купувачите ги пази мвр

    10:10 13.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Случи се нещо страшно":

    Гледай Пазарджик - Мисли за България!

    ДПС Пеевски изкупи електората на ГЕРБ който се срина на 4-та политическа сила в Пазарджик!

    ИТН е под 1 процент и не вкарва общински съветници!

    Бившият бастион на ГЕРБ - град Пазарджик стана бастион на Пеевски!

    Ако не бяхме ние гражданските активисти Пеевски щеше да има над 50 процента!

    Коментиран от #15

    10:13 13.10.2025

  • 15 Защо тогава ми

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Слагаш минус ?!?

    10:15 13.10.2025

  • 16 Имам усещането:

    1 4 Отговор
    Имам усещането, че някой с много пари плаща, за да бъде държан кмета на Варна Благомир Коцев далече от поста. Може би търсят как да изфабрикуват обвинения срещу него, за да го премахнат и да сложат свой кмет, който ще ги обслужва.

    Коментиран от #18, #25, #27

    10:17 13.10.2025

  • 17 Факти лайковете не ти работят

    3 1 Отговор
    Само пускаш прозорци че вече сме гласували но знаците никакви ги няма. Хайде през уикенда как да е. Но днес е понеделник.

    10:18 13.10.2025

  • 18 Модел за удар срещу неудобен човек

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Имам усещането:":

    Моделът е удар срещу неудобен човек, в случая кмета на Варна Благомир Коцев, чрез поръчково „правосъдие“ и поръчкови медийни манипулации — нещо, което сме виждали неведнъж през годините.

    Коментиран от #21

    10:19 13.10.2025

  • 19 Анализ

    1 2 Отговор
    От казаното от адвоката излиза, че:
    • Няма конкретни факти – нито дата, нито място, нито реално действие, което да уличава Коцев;
    • „Анонимният свидетел“ не е ясно дали е защитен или просто скрит, което създава огромен риск от манипулация;
    • Основата на обвинението е предположение, че някой е „смятал“, че част от сумата е за кмета. Това няма никаква доказателствена стойност само по себе си.
    Когато делото се крепи на толкова неясна и разтеглива основа, възниква логичният въпрос: защо изобщо се задържа човек толкова дълго и защо случаят е толкова публично нагнетяван.

    10:20 13.10.2025

  • 20 Истината

    1 2 Отговор
    Някой с влияние и пари може да стои зад атаката – е напълно логично хипотетично обяснение, защото:
    Варна е стратегически град, където интересите са огромни – пристанище, строителство, инфраструктура, терени, инвестиции.
    Кметът, ако не е „удобен“ на определени кръгове, може да пречи на бизнес схеми или на планове за контрол върху общинските средства.
    В такива случаи в България често се прилагат методи като: натиск чрез прокуратурата, „изтекли“ медийни кампании, компромати, или задържане без реални доказателства — достатъчно дълго, за да бъде дискредитиран.

    10:22 13.10.2025

  • 21 Защо спахте

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Модел за удар срещу неудобен човек":

    През годините ?!? Проспахте живота. ....

    10:22 13.10.2025

  • 22 Правен контекст

    2 3 Отговор
    Ако делото не стигне до съд в разумен срок или бъде прекратено за липса на доказателства, това ще е класически сигнал, че задържането е било с политически мотив.
    Осеммесечният срок е почти винаги психологически натиск – върху обвиняемия, върху обкръжението му, и върху общественото мнение.

    10:23 13.10.2025

  • 23 Хе!

    3 3 Отговор
    Не виждам коментар за видяното в една телевизия днес!? Прокурор, разследвал усвояването на милиони от строежа на АМ Хемус даде показания в телевизията, че малко преди да внесе обвинителен акт, е отстранен от разследването и тези, които го наследяват са на път да снемат всички евентуални обвинения! А прокурор Кънев е нещо като калкулатор, ИИ, както и съдовете, оставили Коцев в ареста! Тях не ги интересуват никакви остоятелства, съмнения, интереси, практики, а съвсем механично - яви се свидетел, ние сме длъжни да изпълним това, което казва! Ако се яви монголско говорящ свидетел и заяви, че Кънев му е дал 200 000 лева да говори против Коцев, ще поставите ли Кънев в Следствен арест!? До доказване на противното!

    Коментиран от #26

    10:24 13.10.2025

  • 24 Времето ще покаже

    1 2 Отговор
    Може да се направи обосновано предположение, че вероятно, в този процес са налице данни за извършени деяния свързани с престъпления против правосъдието. Предстои да видим. Още е рано.

    10:24 13.10.2025

  • 25 Политическа цел на ГЕРБ - ДПС НН.

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Имам усещането:":

    Това е реалистична хипотеза, базирана на начина, по който функционира властта в България:
    Политически неудобен човек се неутрализира чрез „юридически“ ходове;
    Обществото се подгрява чрез медийни внушения за „разследване“;
    А след месеци, когато всичко се разпадне в съда – вече никой не помни обвиненията, но ПОЛИТИЧЕСКАТА ЦЕЛ Е ПОСТИГНАТА.

    10:25 13.10.2025

  • 26 Корумпирано правосъдие!

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хе!":

    В затвора лежат невинните, а виновните се оправдават.

    Коментиран от #35

    10:26 13.10.2025

  • 27 50/50

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Имам усещането:":

    Умувам, дали след зрелищата в Пазарджик някой ще иска да опита избори във Варна...!? Ако иска да отиде и стане 15 политическа ,,сила"!!!

    Коментиран от #30

    10:26 13.10.2025

  • 28 КОЙ?!

    1 3 Отговор
    Някой целенасочено дърпа конците, за да отстрани Коцев или поне да го държи извън играта.

    10:27 13.10.2025

  • 29 604

    1 2 Отговор
    Тоя е заснет или има записи или И документи е подписвал, на базата само на показания ...вие нъ взехте зъ кукуфци!

    Коментиран от #33

    10:27 13.10.2025

  • 30 Възмутен

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "50/50":

    И част от мвр купих, вижте в Пазарджик какво става.

    10:28 13.10.2025

  • 31 Антилайковете работят

    1 1 Отговор
    Лайковете не работят. Що тъй ?

    10:30 13.10.2025

  • 32 ДОРИ И НА ДЕЦАТА

    1 1 Отговор
    ВЕЧЕ ИМ Е ЯСНО,ЧЕ ВСИЧКО Е НАГЛАСЕНО!
    СРАМ И ПОЗОР!
    СТАНАХМЕ ЗА СМЯХ ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ!

    10:30 13.10.2025

  • 33 Разумен

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "604":

    НЯМА убедителна публична позиция на прокуратурата.
    Защитата твърди, че прокуратурата е “присвоила” производството, като е променяла постановленията и е въвела “аноним обвиняем с имунитет”, според публикации.
    – В позициите на защитата се поставя под въпрос компетентността на съда (подсъдността) и законосъобразността на преместването на делото от Варна в София.

    10:31 13.10.2025

  • 34 Хахаха

    1 0 Отговор
    Бандита Коцев е най невинния в света ай .........

    10:32 13.10.2025

  • 35 Много отдавна сме го писали това но

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Корумпирано правосъдие!":

    Тогава точно обратното вие ни слагахте минуси и се здружавахте с Герб и Дпс.

    10:33 13.10.2025

  • 36 Хе!

    0 0 Отговор
    Добре, де! Герберюгата, който сам си призна, че е заплашил Коцев да напуска ПП, иначе ще стане като кмет Имамоглу и ще го натъпчат в зандана, защо не е със снет имунитет и въведен в Следствен арест, под зорката грижлива охрана на Охрана на съдебната власт!? Ма, то много двойни стандарти възпроизведохте за кратък срок....!?

    10:35 13.10.2025

  • 37 Дори в най обикновен битов случай

    0 0 Отговор
    От много години властта взема страната на насилниците и те са оправдани а подаващите сигнал срещу конкретно насилие посочени за черния списък. Обаче либералите и демокрадцията чак сега не им удобно щот за тях се отнася.

    10:38 13.10.2025

