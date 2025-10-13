Новини
Делян Пеевски: "Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало"

13 Октомври, 2025

За ДПС няма "важни и по-малко важни избори"

Делян Пеевски: "Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

"Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!"

Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски след победата на предсрочните избори за общински съвет в областния град.

Той поздравява кандидатите за общински съветници в Пазарджик, предизборния щаб и активистите на партията и изтъква, че за ДПС няма "важни и по-малко важни избори".

"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", коментира още Пеевски.

Той отправя поздрав и към "достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС": Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.


  1 Зевс

    100 3 Отговор
    Голямото Д овладява държавата, хак да ни е като ходим за гъби по избори!

    Коментиран от #13, #14

    11:23 13.10.2025

  2 Вужъст

    87 5 Отговор
    Никога, ама никога няма да се оправи тази държава!

    Коментиран от #9, #76

    11:23 13.10.2025

  6 Ми срещу 100 лева

    65 2 Отговор
    Или срещу вече щастливите 50 евро,
    що да не "повярват" в новото начало.
    На братята от етноса не им пука
    за старо ново модерно древно
    начало край финал старт и прочие.
    Аман от заблуди лицемерие и лъжи

    11:26 13.10.2025

  7 Да бе

    58 3 Отговор
    Магнитска с-и-ч-го хората вярват в новото начало ама друг път по вярват в 50 лева

    11:28 13.10.2025

  8 А ХОРАТА

    53 3 Отговор
    СА ТИ ПОВЕЧЕ БЛАГОДАРНИ ЗА ДАДЕНИТЕ ИМ 50 ЛЕВА

    11:28 13.10.2025

  9 аааа

    5 35 Отговор

    До коментар #2 от "Вужъст":

    От какво да се оправи държавата? Не че си няма кусури, но коя държава е съвършена и кога нашата е била по-добре от сега? Кога българинът е бил по-богат и свободен от днес?

    Коментиран от #46

    11:28 13.10.2025

  11 Последния Софиянец

    62 3 Отговор
    Полицаи и командоси купуваха гласове за Шиши.

    11:29 13.10.2025

  12 Римлянин

    50 1 Отговор
    Ами само ний гласуваме ,затова резултата е такъв

    11:29 13.10.2025

  13 да бе, да

    43 5 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Дали ще пходим за гъби или на избори с огромен процент купени гласове и цели избирателни комисии, резултат е точно един и същ. Изборите в Пазарджик бяха проведени като пошъл водевил, гласовете се плащаха директно пред секциите, без дори да се крият. Гражданите се опитаха да се саморазправят с купувачите, но без полицията не става. А полицията знаем на кого е, и като задържаха няколко купувачи беше единствено да ги спасят от гнева на хората, нито един от тях няма да бъде съден, защото така ще се стигне до истинския купувач. Промяната с избори няма да стане, нито с ново начало. Ако трябва да перифразим Маркс - демокрацията е опиум за народа.

    11:29 13.10.2025

  14 Последния Софиянец

    53 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Шиши завладя град 50 000 с 4000 купени роми.Ходете пак за гъби.

    11:29 13.10.2025

  15 Случи се нещо страшно

    25 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бившия евродепутат Бареков ликува":

    В Пазарджик досега ДПС при Доган никога е нямал общински съветници в местната власт. Вчера Пеевски отне гласоподавателите на ГЕРБ и ги ликвидира в града. ИТН е приключена също с под 1 процент-

    Междинните резултати към 06:45 часа при обработени 127 протокола сочат, че една партия има чувствително предимство пред останалите — това е "ДПС-Ново начало" със 17,63%, които се равняват на 4416 гласа, обяви председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров в ефира на "Здравей, България".

    На второ място е коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" с 12,41%. На трето място е политическа партия "Свобода" с 9,48%. Четвърта е "БСП – Обединена левица", която има 7,45%. На пето място е ГЕРБ с 6,29%, а на шесто място е ВМРО – БНД местна коалиция

    11:30 13.10.2025

  16 ккк

    34 0 Отговор
    на другите избори пак за гъби те ромеите това и чакат срещу един педесеттак

    11:31 13.10.2025

  17 Николай Бареков бивш евродепутат

    42 0 Отговор
    Гледай Пазарджик - Мисли за България!

    ДПС Пеевски изкупи електората на ГЕРБ който се срина на 4-та политическа сила в Пазарджик!

    ИТН е под 1 процент и не вкарва общински съветници!

    Бившият бастион на ГЕРБ - град Пазарджик стана бастион на Пеевски!

    Ако не бяхме ние гражданските активисти Пеевски щеше да има над 50 процента!

    Коментиран от #44

    11:31 13.10.2025

  19 име

    23 2 Отговор
    Първата червена лапма, която промянкаджиите трябваше да видят, бяха местните избори 2023г. По мое мнение, те бяха по-манипулирани дори от парламентарните 2024г. Поведението на МВР на чело с калин стоянов сравнен с МВР при предишните министри, беше от земята до небето. Само отворете електронните медии и бройте статиите за арестувани за търговия с гласове. На местните 23г са от три до пет пъти по-малко такива новини в сравнение с предишни избори. Тогава промянкаджиите трябваше да хвърлят пешкира и да продължим в спиралата на избори докато боко и шишо не свършат парите. Вместо това, те проспаха още 3-4 червени лампи, щото беше много важна за тях да правят секано на президента Радев и да си прокарват сopocoидните мизерии.

    11:32 13.10.2025

  20 Иван Грозни

    24 1 Отговор
    Първо ущипване за избирателите ако не искат да ги мачка свинчо пеневски.

    11:33 13.10.2025

  22 Откъде пеевски вади толкова

    16 1 Отговор
    Безотчетни пари да купува масово е много загадъчно?

    Коментиран от #24, #82

    11:33 13.10.2025

  23 Нагъл нер. ЕЗ

    19 0 Отговор
    Вредно е да си жив! Но не трябва да те убиват, а да те оставят да се мъчиш и да се молиш да псувясаш!
    Как така изчезнаха списъци и тефтери и пачки пари от ония коли???? Верни служители, коитоьще кажат истината! Има и честни служители, а Пазарджик е гнездо на ислямисти. Ти на тех ли благодариш?

    11:33 13.10.2025

  24 Как откъде...

    23 1 Отговор

    До коментар #22 от "Откъде пеевски вади толкова":

    Пеевски получава 100 млн.месечно отчисления от министерствата формално на ИТН предимно този на транспорта. Отделно милиардите от Булгартабак ,КТБ, Лафка и други. Пеевски се е хвалил че може да купи на парламентарни избори с неговото МВР 1 милион човека по 100 лева = 100 милиона. Които са отчисленията за него на месец от министерствата. Но ще биело много на очи и ще купел 500 хиляди за 50 милиона.

    11:33 13.10.2025

  28 Развързал е кесията голямото Д

    27 0 Отговор
    Олигарх номер 1 - продължавайте да не гласувате и тези мутри ще ви мачкат ….

    11:36 13.10.2025

  29 Какво

    11 1 Отговор
    Ново начало , какви пет лева ? Колко пъти все отначало ?

    11:36 13.10.2025

  30 Сатаната

    18 0 Отговор
    Досега в Пазарджик на местни избори ДПС при Доган са нямали нито един общински съветник. Не искаше да дразни и набива на очи. ГЕРБ на местни и парламентарни избори винаги имаше между 25 и 30 процента в Пазарджик. Вчера Делян ги смъкна на 6 процента! Отне им ромския вот и им остави гласовете само на няколкостотин администрация и държавни служители. Дори полицаите в града сега гласуваха за ДПС - Ново начало а не за ГЕРБ

    11:37 13.10.2025

  31 Ама

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Тя кога беше тук,аз за 60 г държава не съм виждал

    11:39 13.10.2025

  32 нннн

    22 1 Отговор
    Като го гледам и слушам ме е срам, срам, срам... А вас?
    Ядосвайте се, бе, хора!

    Коментиран от #50

    11:39 13.10.2025

  34 виктория

    26 0 Отговор
    най активни бяха циганите!!! купувачите на свинчо бяха там!!!

    Коментиран от #41

    11:40 13.10.2025

  35 Пеевски

    16 0 Отговор
    Туй българите са големи офси ,че са евтини ,по евтини и от труженичките

    11:42 13.10.2025

  36 Коста

    2 4 Отговор
    Браво!

    11:43 13.10.2025

  37 Ялчин

    18 1 Отговор
    Със изнудване и купуване на гласове, излезте и гласувайте масово иначе България загива!

    11:43 13.10.2025

  38 Самозван « лидер»,

    17 0 Отговор
    Който има забрани да пътува и посещава големите държави в света и водещи в политиката, този невъзпитан, неук, неугледен човечец с безсмислено огромно туловще, тоя с измамите и машинациите си, се изтъпанил да благодари на тези, на които раздаде пари.

    11:44 13.10.2025

  39 дядо

    0 15 Отговор
    браво делянчо мачкаи шарлатаните както каза др радев бъдещето е пред теб

    11:46 13.10.2025

  40 Някой

    17 0 Отговор
    ДПС-Нова мафия печели убедително в купуването на гласове. Къде са държавните органи? Преди пред камери и дописвали бюлетини. В София по секции бяха с 0 до максимум 3 гласа, а в някакви с цигани над 80%.

    11:46 13.10.2025

  41 Така е

    13 1 Отговор

    До коментар #34 от "виктория":

    Първи и втори са ДПС-Пеевски и ПП/ДБ. Вчера битката беше между купения ромски вот за Пеевски и Българския за ПП/ДБ. Най висока беше активноста в двете ромски махали на Пазарджик и селата около града. Но и много Българи все пак излязоха за ПП/ДБ и не позволиха Пеевски да вземе мнозинство в местната власт в града.

    11:46 13.10.2025

  42 Ивелин Михайлов

    14 0 Отговор
    Вярват в 50те ти лева да си купят 7 кутии цигари

    11:46 13.10.2025

  44 факт

    18 0 Отговор

    До коментар #17 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    И на фона на скандалните нарушения, които гледахве на живо в изборния ден, БНТ излезе със съобщение, че изборите в Пазарджик са преминали без нарушения. КОШЛУКОВ ОСТАВКА! ВЪН ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! БНТ е на българските граждани, които имат право да знаят ИСТИНАТА. Когато новото начало приватизира БНТ чак тогава тя ще стане партийна телевизия. Недопустимо е да издържаме телевизия, която откровено ни лъже.

    11:47 13.10.2025

  45 ЗАЩО

    14 2 Отговор
    НЕГРАМОТНИТЕ ГЛАСУВАТ?
    ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН!

    11:47 13.10.2025

  46 Българин

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "аааа":

    800лв заплата богатство ли са бе африканците имат по високи заплати 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #54

    11:48 13.10.2025

  50 ВСИЧКИ

    12 0 Отговор

    До коментар #32 от "нннн":

    СМЕ ГНЕВНИ И ЯДОСАНИ!
    ВРЕМЕ Е ЗА ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ!

    11:52 13.10.2025

  52 Делянчоуууу

    8 0 Отговор
    Виж хората как живеят в ГЕТАТА в страшна мизерия... БУЛГАРИСТА..Н..21 век ужас

    11:53 13.10.2025

  55 Кръчмаря

    5 0 Отговор
    Наздраве, бат Шиши 🍷

    11:55 13.10.2025

  56 Ххх

    7 0 Отговор
    Голямото пазаруване върви, докато повечето са за гъби в гората.

    11:56 13.10.2025

  57 ЮриЗта Блеевски

    10 0 Отговор
    Колко от мангусите са гласували с редовни документи за самоличност? Или със записи в телефона?
    Всъщност какво стана с тоя угофрен, нищо.

    11:57 13.10.2025

  58 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "аааа":

    Ми тогава значи Зимбабве е в топ 9% от най бигатите щото там минималната заплата е 700 долара 🤣🤣🤣

    11:57 13.10.2025

  59 Единен

    11 0 Отговор
    Колко плати за да спечелиш.

    11:57 13.10.2025

  61 604

    7 0 Отговор
    Пхахахахахя..тъа мутръ да не си повярвъ...мухахахахахя... ей мутро крадливъ ако бехме норм. държава да си ф кафезът отдавна
    !

    11:59 13.10.2025

  62 Всичеи сигани ли са месни

    5 0 Отговор
    Или докарахте от някъде?
    Как са адресните регистрации?
    Мошенникът Деляи Дебелеевски!

    11:59 13.10.2025

  63 Marнит Пeeвcku

    4 0 Отговор
    Бат Делянчо, свършихме работата ...ето: BG BPDSK 563342886

    11:59 13.10.2025

  64 Димо

    8 0 Отговор
    На площада,да изметем мафията на Пеевски от България!!!

    12:01 13.10.2025

  65 Извънредно

    9 0 Отговор
    Гледайте Пазарджик и мислете за България!
    Ниска активност и Пеефски с 300 - 400 хиляди лева си купува община.
    Тези пари си ги избива с първата обществена поръчка....

    12:01 13.10.2025

  67 Промяна

    3 2 Отговор
    Какви глупости какви простотии какви лъжи дежурни от дежурните АЛЧНИ жалки шарлатани

    Коментиран от #81

    12:02 13.10.2025

  68 гошо

    6 0 Отговор
    Купени избори.СМЕХ!

    12:05 13.10.2025

  69 Италианско

    6 0 Отговор
    Нали разбрахте какво е казал диди,,,, мога да купя и един милион избиратели по сто, двеста лева-стотина двеста милиона лева, нищо пари, пари за семки

    12:06 13.10.2025

  70 Чочо

    4 0 Отговор
    Ако е така......да ме прощават хората от Пазарджик, ама......явно нямат самочувствие и гордост ,щом подкрепят ДПС-НН и най вече този безскруполен и невъзпитан "човек"

    12:09 13.10.2025

  71 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Кой спечели изборите ПП казват, че са те Пеевски казва,че е той! На кое да вярваме!

    12:09 13.10.2025

  72 Рангел

    1 0 Отговор
    Май този скоро ще настъпи мотиката

    12:09 13.10.2025

  73 гражданин

    2 0 Отговор
    тези от махалите на Пазарджик, и от община Роман, са особено богати, и ще станат още по богати като гласуват за хората на момчето, направо ще станат като Монако и Ривиерата

    12:10 13.10.2025

  74 Оз. Ген.Румянцев

    8 0 Отговор
    Плебеите докато не излизат да гласуват, Дебелото тихомълком ще завладее всичко, после ще е късно и трудно да си върнем клетата държавица.

    Коментиран от #77

    12:11 13.10.2025

  75 кратун

    4 0 Отговор
    за 50 лв се продават ужас

    12:13 13.10.2025

  76 Така е да....

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вужъст":

    Но в края на краищата ние българският народ лека полека си получаваме това което заслужаваме.

    12:13 13.10.2025

  77 Боби

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Оз. Ген.Румянцев":

    Спокойно, като гледам държавата е вече тотално завладяна и няма мърдане

    12:16 13.10.2025

  78 Бандера

    4 1 Отговор
    Какво кудкудякате, бе форумни герои? Кой е виновен, че мързеливите българи не излязоха да гласуват? Хак им е на пазарджиклии! Заслужаваме си съвеЦките милиционери Пеевски и Буда!

    Коментиран от #85

    12:17 13.10.2025

  79 С много пари всичко става

    2 0 Отговор
    Благодарим ти, че ни стимулира с пари и ни убеди да гласуваме за ДПС Ново начало.

    12:17 13.10.2025

  80 България - Ново Начало

    2 0 Отговор
    Новото начало владее държавата по цялата вертикала, тук вече нещата с избори и протести няма да се оправят ...

    12:17 13.10.2025

  82 От далаверите с твоите пари

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Откъде пеевски вади толкова":

    От милиардите които текат към него от всякакви схеми, кражби, дългове и данъци

    12:20 13.10.2025

  83 Шишо действа по план..

    2 0 Отговор
    Като първо овладява общините, Варна, Пазарджик, подготовка за парламентарните избори, влиянието в МВР и прокарарурата е безспорно, сега овладява и местната ВЛАСТ, ГЕРБ играят само подпомагаща роля в момента на шишко, при 35%-40% гласуващи много е вероятно прасето да спечели и парламентарните избори, единственото което може да го спре са 70%-75% гласуващи което в момента е немислимо.

    12:21 13.10.2025

  84 Инж1

    1 0 Отговор
    "Ново начало"!?!?!? Със старите "труженички" - нов бардак!?!?!?!?
    Засега новото начало се изразява в масовото купуване на гласове!!!!

    12:23 13.10.2025

  85 604

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Бандера":

    Аре изчезни с петолъчките и савецките простотий комик! От 36г ги гледаме ваще съветцки...все някой ви сръал нъ гащите...

    12:26 13.10.2025

