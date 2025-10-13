Делян Пеевски: "Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало"

"Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!"
Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски след победата на предсрочните избори за общински съвет в областния град.
Той поздравява кандидатите за общински съветници в Пазарджик, предизборния щаб и активистите на партията и изтъква, че за ДПС няма "важни и по-малко важни избори".
"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", коментира още Пеевски.
Той отправя поздрав и към "достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС": Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #13, #14
11:23 13.10.2025
2 Вужъст
Коментиран от #9, #76
11:23 13.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ми срещу 100 лева
що да не "повярват" в новото начало.
На братята от етноса не им пука
за старо ново модерно древно
начало край финал старт и прочие.
Аман от заблуди лицемерие и лъжи
11:26 13.10.2025
7 Да бе
11:28 13.10.2025
8 А ХОРАТА
11:28 13.10.2025
9 аааа
До коментар #2 от "Вужъст":От какво да се оправи държавата? Не че си няма кусури, но коя държава е съвършена и кога нашата е била по-добре от сега? Кога българинът е бил по-богат и свободен от днес?
Коментиран от #46
11:28 13.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
11:29 13.10.2025
12 Римлянин
11:29 13.10.2025
13 да бе, да
До коментар #1 от "Зевс":Дали ще пходим за гъби или на избори с огромен процент купени гласове и цели избирателни комисии, резултат е точно един и същ. Изборите в Пазарджик бяха проведени като пошъл водевил, гласовете се плащаха директно пред секциите, без дори да се крият. Гражданите се опитаха да се саморазправят с купувачите, но без полицията не става. А полицията знаем на кого е, и като задържаха няколко купувачи беше единствено да ги спасят от гнева на хората, нито един от тях няма да бъде съден, защото така ще се стигне до истинския купувач. Промяната с избори няма да стане, нито с ново начало. Ако трябва да перифразим Маркс - демокрацията е опиум за народа.
11:29 13.10.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Зевс":Шиши завладя град 50 000 с 4000 купени роми.Ходете пак за гъби.
11:29 13.10.2025
15 Случи се нещо страшно
До коментар #10 от "Бившия евродепутат Бареков ликува":В Пазарджик досега ДПС при Доган никога е нямал общински съветници в местната власт. Вчера Пеевски отне гласоподавателите на ГЕРБ и ги ликвидира в града. ИТН е приключена също с под 1 процент-
Междинните резултати към 06:45 часа при обработени 127 протокола сочат, че една партия има чувствително предимство пред останалите — това е "ДПС-Ново начало" със 17,63%, които се равняват на 4416 гласа, обяви председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров в ефира на "Здравей, България".
На второ място е коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" с 12,41%. На трето място е политическа партия "Свобода" с 9,48%. Четвърта е "БСП – Обединена левица", която има 7,45%. На пето място е ГЕРБ с 6,29%, а на шесто място е ВМРО – БНД местна коалиция
11:30 13.10.2025
16 ккк
11:31 13.10.2025
17 Николай Бареков бивш евродепутат
ДПС Пеевски изкупи електората на ГЕРБ който се срина на 4-та политическа сила в Пазарджик!
ИТН е под 1 процент и не вкарва общински съветници!
Бившият бастион на ГЕРБ - град Пазарджик стана бастион на Пеевски!
Ако не бяхме ние гражданските активисти Пеевски щеше да има над 50 процента!
Коментиран от #44
11:31 13.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 име
11:32 13.10.2025
20 Иван Грозни
11:33 13.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Откъде пеевски вади толкова
Коментиран от #24, #82
11:33 13.10.2025
23 Нагъл нер. ЕЗ
Как така изчезнаха списъци и тефтери и пачки пари от ония коли???? Верни служители, коитоьще кажат истината! Има и честни служители, а Пазарджик е гнездо на ислямисти. Ти на тех ли благодариш?
11:33 13.10.2025
24 Как откъде...
До коментар #22 от "Откъде пеевски вади толкова":Пеевски получава 100 млн.месечно отчисления от министерствата формално на ИТН предимно този на транспорта. Отделно милиардите от Булгартабак ,КТБ, Лафка и други. Пеевски се е хвалил че може да купи на парламентарни избори с неговото МВР 1 милион човека по 100 лева = 100 милиона. Които са отчисленията за него на месец от министерствата. Но ще биело много на очи и ще купел 500 хиляди за 50 милиона.
11:33 13.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Развързал е кесията голямото Д
11:36 13.10.2025
29 Какво
11:36 13.10.2025
30 Сатаната
11:37 13.10.2025
31 Ама
До коментар #25 от "Гост":Тя кога беше тук,аз за 60 г държава не съм виждал
11:39 13.10.2025
32 нннн
Ядосвайте се, бе, хора!
Коментиран от #50
11:39 13.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 виктория
Коментиран от #41
11:40 13.10.2025
35 Пеевски
11:42 13.10.2025
36 Коста
11:43 13.10.2025
37 Ялчин
11:43 13.10.2025
38 Самозван « лидер»,
11:44 13.10.2025
39 дядо
11:46 13.10.2025
40 Някой
11:46 13.10.2025
41 Така е
До коментар #34 от "виктория":Първи и втори са ДПС-Пеевски и ПП/ДБ. Вчера битката беше между купения ромски вот за Пеевски и Българския за ПП/ДБ. Най висока беше активноста в двете ромски махали на Пазарджик и селата около града. Но и много Българи все пак излязоха за ПП/ДБ и не позволиха Пеевски да вземе мнозинство в местната власт в града.
11:46 13.10.2025
42 Ивелин Михайлов
11:46 13.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 факт
До коментар #17 от "Николай Бареков бивш евродепутат":И на фона на скандалните нарушения, които гледахве на живо в изборния ден, БНТ излезе със съобщение, че изборите в Пазарджик са преминали без нарушения. КОШЛУКОВ ОСТАВКА! ВЪН ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! БНТ е на българските граждани, които имат право да знаят ИСТИНАТА. Когато новото начало приватизира БНТ чак тогава тя ще стане партийна телевизия. Недопустимо е да издържаме телевизия, която откровено ни лъже.
11:47 13.10.2025
45 ЗАЩО
ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН!
11:47 13.10.2025
46 Българин
До коментар #9 от "аааа":800лв заплата богатство ли са бе африканците имат по високи заплати 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #54
11:48 13.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ВСИЧКИ
До коментар #32 от "нннн":СМЕ ГНЕВНИ И ЯДОСАНИ!
ВРЕМЕ Е ЗА ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ!
11:52 13.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Делянчоуууу
11:53 13.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кръчмаря
11:55 13.10.2025
56 Ххх
11:56 13.10.2025
57 ЮриЗта Блеевски
Всъщност какво стана с тоя угофрен, нищо.
11:57 13.10.2025
58 Българин
До коментар #54 от "аааа":Ми тогава значи Зимбабве е в топ 9% от най бигатите щото там минималната заплата е 700 долара 🤣🤣🤣
11:57 13.10.2025
59 Единен
11:57 13.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 604
!
11:59 13.10.2025
62 Всичеи сигани ли са месни
Как са адресните регистрации?
Мошенникът Деляи Дебелеевски!
11:59 13.10.2025
63 Marнит Пeeвcku
11:59 13.10.2025
64 Димо
12:01 13.10.2025
65 Извънредно
Ниска активност и Пеефски с 300 - 400 хиляди лева си купува община.
Тези пари си ги избива с първата обществена поръчка....
12:01 13.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Промяна
Коментиран от #81
12:02 13.10.2025
68 гошо
12:05 13.10.2025
69 Италианско
12:06 13.10.2025
70 Чочо
12:09 13.10.2025
71 ЧИЧО
12:09 13.10.2025
72 Рангел
12:09 13.10.2025
73 гражданин
12:10 13.10.2025
74 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #77
12:11 13.10.2025
75 кратун
12:13 13.10.2025
76 Така е да....
До коментар #2 от "Вужъст":Но в края на краищата ние българският народ лека полека си получаваме това което заслужаваме.
12:13 13.10.2025
77 Боби
До коментар #74 от "Оз. Ген.Румянцев":Спокойно, като гледам държавата е вече тотално завладяна и няма мърдане
12:16 13.10.2025
78 Бандера
Коментиран от #85
12:17 13.10.2025
79 С много пари всичко става
12:17 13.10.2025
80 България - Ново Начало
12:17 13.10.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 От далаверите с твоите пари
До коментар #22 от "Откъде пеевски вади толкова":От милиардите които текат към него от всякакви схеми, кражби, дългове и данъци
12:20 13.10.2025
83 Шишо действа по план..
12:21 13.10.2025
84 Инж1
Засега новото начало се изразява в масовото купуване на гласове!!!!
12:23 13.10.2025
85 604
До коментар #78 от "Бандера":Аре изчезни с петолъчките и савецките простотий комик! От 36г ги гледаме ваще съветцки...все някой ви сръал нъ гащите...
12:26 13.10.2025