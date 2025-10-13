Делян Пеевски: "Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало"

"Благодаря на хората в Пазарджик, за това че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!"

Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски след победата на предсрочните избори за общински съвет в областния град.

Той поздравява кандидатите за общински съветници в Пазарджик, предизборния щаб и активистите на партията и изтъква, че за ДПС няма "важни и по-малко важни избори".

"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", коментира още Пеевски.

Той отправя поздрав и към "достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС": Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.