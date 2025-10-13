Калоян Методиев: "В "Елените" влязохме в някакъв фарс. Хронологията и ролите са безпощадни. В началото е лакомията

"В "Елените" влязохме в някакъв фарс. Хронологията и ролите са безпощадни. В началото е лакомията. Застроява се река. Държавни и общински служители помагат. Прокуратурата прикрива. Данъци не плащат - няма АКТ-16. На хълма огромно незаконно сметище - държавни и общински тунеядци са го проспали. Идва дъждът. Пълни сметището, къса се стената от боклук и помита селището. Четирима загиват - сред тях майка, доброволец, полицай. Стотици губят имотите и собствеността си. Държавата изпраща техника, полиция, спасители - харчи милиони за чистене, щети, охрани. Министри вдигат лозунги ( ще събарят сгради, ще яхат багери). Собствениците на имоти обявиха, че ще съдят държавата. Да им плати за щетите. Прави са си - те са добросъвестни купувачи - загубиха всичко.
Кръгът се затваря.
В този театрален фарс ролята на хора от идиоти е дадена на данъкоплатците. На вход и изход да плащат! През държавния бюджет. По няколко пъти заради някакви мръсни чиновници, чиито политически ментори местят из регионални, общински и национални служби и агенции.
Системата е сбъркана и несправедлива. В "Елените" се вижда цялата ѝ порочност. Политически е сбъркана изначално. Система, която е прекалено бюрократична, която си прехвърля отговорност, произвежда корупция и в която никой не отговаря за нищо."
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- политолог и член на ИС на "Непокорна България"
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #6
12:28 13.10.2025
2 сноу
12:40 13.10.2025
3 собсвениците са рускоезични
Коментиран от #9
12:42 13.10.2025
4 Хайде бе
12:44 13.10.2025
5 сноу
До коментар #1 от "Последния Софиянец":..нещо грешиш...глаДния архитект е гою..точно тогава гъгнеше ,че строителството раздвижва икономиката, а точно това строителство ще върнело хората от Гърция на нашето море..
12:44 13.10.2025
6 Последният селянин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И теб ще съдят заради незаконният ти ресторант за ,който не плащаш данъци...
12:49 13.10.2025
7 Кую
12:51 13.10.2025
8 Късно
13:03 13.10.2025
9 Ежко Бежко
До коментар #3 от "собсвениците са рускоезични":А според теб те как да знаят, че терена е проблемен. Омразата ти към рускоезичните е толкова голяма, че ще ти се спука жлъчката. Завиждаш, щото панелката ти в Красно село е надраскана с графити и може би също е построена на някой колектор, за който не знаеш.
13:21 13.10.2025
10 Факти
13:48 13.10.2025
11 Ганьо
13:50 13.10.2025
12 Рускините от Елените
14:10 13.10.2025