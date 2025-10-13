Калоян Методиев: "В "Елените" влязохме в някакъв фарс. Хронологията и ролите са безпощадни. В началото е лакомията

"В "Елените" влязохме в някакъв фарс. Хронологията и ролите са безпощадни. В началото е лакомията. Застроява се река. Държавни и общински служители помагат. Прокуратурата прикрива. Данъци не плащат - няма АКТ-16. На хълма огромно незаконно сметище - държавни и общински тунеядци са го проспали. Идва дъждът. Пълни сметището, къса се стената от боклук и помита селището. Четирима загиват - сред тях майка, доброволец, полицай. Стотици губят имотите и собствеността си. Държавата изпраща техника, полиция, спасители - харчи милиони за чистене, щети, охрани. Министри вдигат лозунги ( ще събарят сгради, ще яхат багери). Собствениците на имоти обявиха, че ще съдят държавата. Да им плати за щетите. Прави са си - те са добросъвестни купувачи - загубиха всичко.

Кръгът се затваря.

В този театрален фарс ролята на хора от идиоти е дадена на данъкоплатците. На вход и изход да плащат! През държавния бюджет. По няколко пъти заради някакви мръсни чиновници, чиито политически ментори местят из регионални, общински и национални служби и агенции.

Системата е сбъркана и несправедлива. В "Елените" се вижда цялата ѝ порочност. Политически е сбъркана изначално. Система, която е прекалено бюрократична, която си прехвърля отговорност, произвежда корупция и в която никой не отговаря за нищо."

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- политолог и член на ИС на "Непокорна България"