Калоян Методиев: "В "Елените" влязохме в някакъв фарс. Хронологията и ролите са безпощадни. В началото е лакомията

В този театрален фарс ролята на хора от идиоти е дадена на данъкоплатците. На вход и изход да плащат! През държавния бюджет. По няколко пъти заради някакви мръсни чиновници, чиито политически ментори местят из регионални, общински и национални служби и агенции, коментира политологът

"В "Елените" влязохме в някакъв фарс. Хронологията и ролите са безпощадни. В началото е лакомията. Застроява се река. Държавни и общински служители помагат. Прокуратурата прикрива. Данъци не плащат - няма АКТ-16. На хълма огромно незаконно сметище - държавни и общински тунеядци са го проспали. Идва дъждът. Пълни сметището, къса се стената от боклук и помита селището. Четирима загиват - сред тях майка, доброволец, полицай. Стотици губят имотите и собствеността си. Държавата изпраща техника, полиция, спасители - харчи милиони за чистене, щети, охрани. Министри вдигат лозунги ( ще събарят сгради, ще яхат багери). Собствениците на имоти обявиха, че ще съдят държавата. Да им плати за щетите. Прави са си - те са добросъвестни купувачи - загубиха всичко.

Кръгът се затваря.

В този театрален фарс ролята на хора от идиоти е дадена на данъкоплатците. На вход и изход да плащат! През държавния бюджет. По няколко пъти заради някакви мръсни чиновници, чиито политически ментори местят из регионални, общински и национални служби и агенции.

Системата е сбъркана и несправедлива. В "Елените" се вижда цялата ѝ порочност. Политически е сбъркана изначално. Система, която е прекалено бюрократична, която си прехвърля отговорност, произвежда корупция и в която никой не отговаря за нищо."

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- политолог и член на ИС на "Непокорна България"


  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Главният архитект Димов е съден още 2013 г и след две години утихнаха нещата и прекратиха делото.

    Коментиран от #5, #6

    12:28 13.10.2025

  • 2 сноу

    8 0 Отговор
    Както винаги прав до трагичен цинизъм...

    12:40 13.10.2025

  • 3 собсвениците са рускоезични

    5 5 Отговор
    никой не ги е карал да купуват имоти в проблемна сграда или терен, риска си е за тях, чемадан и на вокзаль

    Коментиран от #9

    12:42 13.10.2025

  • 4 Хайде бе

    11 0 Отговор
    Държавата обявява за незаконни сгради, които тя е казала,че са законни срещу съответните рушвети ... Няма такъв абсурд ...

    12:44 13.10.2025

  • 5 сноу

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ..нещо грешиш...глаДния архитект е гою..точно тогава гъгнеше ,че строителството раздвижва икономиката, а точно това строителство ще върнело хората от Гърция на нашето море..

    12:44 13.10.2025

  • 6 Последният селянин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И теб ще съдят заради незаконният ти ресторант за ,който не плащаш данъци...

    12:49 13.10.2025

  • 7 Кую

    2 0 Отговор
    Много,много точно.Това ще продължава докато не играе АК.

    12:51 13.10.2025

  • 8 Късно

    2 0 Отговор
    Ако не се беше излял пороя , тъй щеше да се разраства комплекса - Строителството на „Елените“ започва през 1985 г.

    13:03 13.10.2025

  • 9 Ежко Бежко

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "собсвениците са рускоезични":

    А според теб те как да знаят, че терена е проблемен. Омразата ти към рускоезичните е толкова голяма, че ще ти се спука жлъчката. Завиждаш, щото панелката ти в Красно село е надраскана с графити и може би също е построена на някой колектор, за който не знаеш.

    13:21 13.10.2025

  • 10 Факти

    5 0 Отговор
    В началото е лакомията , а в края - резултата от лакомията .

    13:48 13.10.2025

  • 11 Ганьо

    2 0 Отговор
    На кого лакомията - на държавните чиновници получатели на рушвети , или на инвеститорите

    13:50 13.10.2025

  • 12 Рускините от Елените

    0 0 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    14:10 13.10.2025

