18-годишно момче с разказ за ужаса в Елените: Водата ме залепи за стената

13 Октомври, 2025 15:21 586 3

Младежът е приет в болницата мокър, без документи, само по тениска и къси панталони, след като е прекарал часове в наводнено помещение в сграда

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишен младеж, пострадал тежко по време на наводнението в Елените, е спасен след три операции в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Младежът е приет в болницата мокър, без документи, само по тениска и къси панталони, след като е прекарал часове в наводнено помещение в сграда в Елените. Левият му крак е бил сериозно наранен от твърди предмети и стъкла, като в раната вече е започнала инфекция от замърсената вода, съобщава БТА.

"Събудих се от водата, която нахлуваше през прозорците. Опитах да избягам, но водната стихия беше толкова силна, че ме залепи до стената. Започна да ме удря ток, тъй като водата беше навлязла в контактите", разказал Артьом пред лекарите в болницата.

Младежът е успял да се евакуира до по-висок етаж, където е изчакал с други хора да бъдат спасени. По-късно е откаран с линейка до Бургас.

Състоянието му е наложило незабавна оперативна намеса в Клиниката по ортопедия и травматология. Впоследствие са извършени още две операции за овладяване на инфекцията. Лекарите са успели да запазят крайника.

Артьом вече е изписан, а семейството му изрази благодарност към екипа на УМБАЛ-Бургас за навременната намеса, професионализма и човешкото отношение, казаха от болницата.


  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    В окопите в Одеса ще бъде във вода до кръста.Да се калява.

    15:25 13.10.2025

  • 2 типично име на купувач в скъп хотел

    2 0 Отговор
    Айде Артьом -ТЦК те чака.
    Не се крий

    А голите каки къде са

    15:27 13.10.2025

  • 3 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Млад гласоподавател, да си знаеш да гласуваш за гербнн

    15:34 13.10.2025

