Асен Василев за вота в Пазарджик: Видяхме срамни сцени, искаме оставката на Даниел Митов

На пресконференция в Пазарджик съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че от партията искат оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради действията на МВР покрай проведените вчера избори за общински съветници в общината.

В Огняново станахме свидетели на срамни и унизителни сцени, особено за главния кадрови състав на МВР. Даниел Митов и управлението на МВР предадоха редовите полицаи. Те им забраниха да гонят купувачите на гласове, нямаха право да излизат от училищните дворове и гледаха как на оградата някой купува гласове. Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме излъчените на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, а след това от МВР излиза на пресконференция и казва - няма никакво престъпление, тези хора са бизнесмени, които са си търсили работници в деня на изборите, заяви Василев.

Това е не само скандално, това е предателство спрямо всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик. Това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов. Този човек няма правото да бъде вътрешен министър на страната. Или е некомпетентен, или не контролира шефовете тук, или е позволил да се издадат заповеди, с които МВР да прикрива купуването на гласове, а не да се противопоставя на него. Което и от трите да е, той няма място в системата на МВР, особено като министър, подчерта председателят на "Продължаваме промяната".

Резултатите от изборите показаха, че част от мрежите за влияние са преминали от ГЕРБ към ДПС. Това създава много сериозен проблем не само за ГЕРБ, а за цялата държава. Очертава се много ясна битка за това в каква посока трябва да тръгне България – дали да станем нормална европейка държава, с нормални доходи и с правила, които важат за всички. Алтернативата е държавата с голямото Д, където всичко става с телефонни обаждания, на тъмно, хората се крият, не смеят да си покажат лицата, защото знаят, че правят нещо лошо за всички български граждани. Тази голяма битка на свободните хора срещу голямото Д на ДПС много ясно се очерта на тези избори в Пазарджик. И тя не свършва с тези избори, а започва с тях, посочи Асен Василев.

"Продължаваме промяната" протяга ръка към всички партии, които не искат да позволят Пазарджик и неговият Общински съвет да се управляват от Пеевски и ДПС-Ново начало. Това е покана за разговор за доброто на гражданите на Пазарджик. Ако позволим Пеевски и Ново начало да управляват този град, той ще свърши като "Лафка" и "Булгартабак". Ние сме готви да пренебрегнем партийния егоизъм, да говорим с абсолютно всички, така че Пазарджик да остане на пазарджиклии, а не да го завземе Пеевски, каза още Василев.