Новини
България »
Асен Василев за вота в Пазарджик: Видяхме срамни сцени, искаме оставката на Даниел Митов

13 Октомври, 2025 16:55 2 516 70

  • асен василев-
  • избори-
  • пазарджик-
  • оставка-
  • даниел митов

Този човек няма правото да бъде вътрешен министър на страната. Или е некомпетентен, или не контролира шефовете тук, или е позволил да се издадат заповеди, с които МВР да прикрива купуването на гласове

Асен Василев за вота в Пазарджик: Видяхме срамни сцени, искаме оставката на Даниел Митов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На пресконференция в Пазарджик съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че от партията искат оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради действията на МВР покрай проведените вчера избори за общински съветници в общината.

В Огняново станахме свидетели на срамни и унизителни сцени, особено за главния кадрови състав на МВР. Даниел Митов и управлението на МВР предадоха редовите полицаи. Те им забраниха да гонят купувачите на гласове, нямаха право да излизат от училищните дворове и гледаха как на оградата някой купува гласове. Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме излъчените на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, а след това от МВР излиза на пресконференция и казва - няма никакво престъпление, тези хора са бизнесмени, които са си търсили работници в деня на изборите, заяви Василев.

Това е не само скандално, това е предателство спрямо всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик. Това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов. Този човек няма правото да бъде вътрешен министър на страната. Или е некомпетентен, или не контролира шефовете тук, или е позволил да се издадат заповеди, с които МВР да прикрива купуването на гласове, а не да се противопоставя на него. Което и от трите да е, той няма място в системата на МВР, особено като министър, подчерта председателят на "Продължаваме промяната".

Резултатите от изборите показаха, че част от мрежите за влияние са преминали от ГЕРБ към ДПС. Това създава много сериозен проблем не само за ГЕРБ, а за цялата държава. Очертава се много ясна битка за това в каква посока трябва да тръгне България – дали да станем нормална европейка държава, с нормални доходи и с правила, които важат за всички. Алтернативата е държавата с голямото Д, където всичко става с телефонни обаждания, на тъмно, хората се крият, не смеят да си покажат лицата, защото знаят, че правят нещо лошо за всички български граждани. Тази голяма битка на свободните хора срещу голямото Д на ДПС много ясно се очерта на тези избори в Пазарджик. И тя не свършва с тези избори, а започва с тях, посочи Асен Василев.

"Продължаваме промяната" протяга ръка към всички партии, които не искат да позволят Пазарджик и неговият Общински съвет да се управляват от Пеевски и ДПС-Ново начало. Това е покана за разговор за доброто на гражданите на Пазарджик. Ако позволим Пеевски и Ново начало да управляват този град, той ще свърши като "Лафка" и "Булгартабак". Ние сме готви да пренебрегнем партийния егоизъм, да говорим с абсолютно всички, така че Пазарджик да остане на пазарджиклии, а не да го завземе Пеевски, каза още Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 72 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    25 58 Отговор
    Този пеньоар реве ли реве Защо още не са те прибрали теб лично

    Коментиран от #33

    16:56 13.10.2025

  • 2 ПП/ДБ

    45 36 Отговор
    Разгроми ГЕРБ в Пазарджик с резултат 3 към 1

    Коментиран от #4, #6, #7

    16:57 13.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    23 41 Отговор
    Шишик ги разцепи. Направо ги размаза.

    16:57 13.10.2025

  • 4 Браво на вас

    38 18 Отговор

    До коментар #2 от "ПП/ДБ":

    Смазахте герберастите и ги заковахте на 6 процента

    Коментиран от #12

    16:57 13.10.2025

  • 5 Такъв разгром герберунгешите

    42 16 Отговор
    Са нямали досега 6 процента в областен град

    16:58 13.10.2025

  • 6 Промяна

    13 32 Отговор

    До коментар #2 от "ПП/ДБ":

    Лъжи шарлатански 3000 са гласоподавателите на шарлатаните ГЕРБ са 2000 Много гласоподаватели шаратански имате лъжци

    Коментиран от #8, #10

    16:59 13.10.2025

  • 7 Така е

    38 7 Отговор

    До коментар #2 от "ПП/ДБ":

    Досега в Пазарджик на местни избори ДПС при Доган са нямали нито един общински съветник. Не искаше да дразни и набива на очи. ГЕРБ на местни и парламентарни избори винаги имаше между 25 и 30 процента в Пазарджик. Вчера Делян ги смъкна на 6 процента! Отне им ромския вот и им остави гласовете само на няколкостотин администрация и държавни служители. Дори полицаите в града сега гласуваха за ДПС - Ново начало а не за ГЕРБ

    Коментиран от #9

    16:59 13.10.2025

  • 8 Ето резултатите

    20 5 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    "Продължаваме промяната -Демократична България" с 11,75% или 3880 гласа, ПП "Свобода" с 10,34% или 3324 гласа, "БСП-Обединена левица" с 2385 гласа доверие или 7,42%, коалицията, в която участва бившият кмет на община Пазарджик Тодор Попов - "ВМРОБНД" с 2201 гласа или 6,84% и ПП "ГЕРБ", събрала доверието на 6,16% или 1882 гласа.

    Коментиран от #25, #34

    17:01 13.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    4 13 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Когато Катя Захариева водеше в Пазарджик ж, Тиквата печелеше.

    Коментиран от #58

    17:02 13.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стара чанта

    5 20 Отговор
    Пом ия рит еее от Про Ст аш к ата П ар тия-
    вън от страната !

    17:04 13.10.2025

  • 12 За ГЕРБ

    22 8 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на вас":

    ЕРАСТИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА Е 3,999% . Помните гаврата !

    17:04 13.10.2025

  • 13 Николай Бареков бивш евродепутат

    36 10 Отговор
    Гледай Пазарджик - Мисли за България!

    ДПС Пеевски изкупи електората на ГЕРБ който се срина на 6-та политическа сила в Пазарджик!

    ИТН е под 1 процент и не вкарва общински съветници!

    Бившият бастион на ГЕРБ - град Пазарджик стана бастион на Пеевски!

    Ако не бяхме ние гражданските активисти Пеевски щеше да има над 50 процента!

    17:05 13.10.2025

  • 14 Майна

    13 2 Отговор
    Само на него ли?
    Не на цялото правителство?
    Ха ха.ю

    Коментиран от #35

    17:05 13.10.2025

  • 15 Кит

    7 15 Отговор
    Видели са сценки, по-срамни от ония за осемте милиарда и двата Хемуса?
    Леле.....големи срамотии ще да са били...
    🤣🤣🤣

    17:05 13.10.2025

  • 16 Гербери прости

    28 7 Отговор
    Шишо ви купи циганите и без тях вие сте си около 6%.Но дерзайте,4% са близо.Да не паднете и под тях.Щом даже Фред Флинтстоун е пред вас ,направо се скрийте.

    Коментиран от #20

    17:05 13.10.2025

  • 17 Бившия евродепутат...Бареков ликува

    24 8 Отговор
    Прожекторите на концерта на ColdPlay и Цветелина Янева в ромската махала Токайто в Пазарджик осветиха ВИП трибуните и разкриха страшна гледка на любовна изневяра.
    Бойко Борисов изоставил електората на ГЕРБ вкъщи пред печката или в ръцете на купувачите на гласове от ДПС Ново начало Митко Галата от Монтана и Халил Летифов от Стара Загора и се гушнал в обятията на своята тайна любов Делян Пеевски!

    Ами сега? Борисов удари дъното в морален и електорален план и трябва да измисли спешно някакви лъжи за пред герберите и пред мисирките, за да обясни това падение.

    Или просто трябва да каже истината.

    А истината боли. Борисов е дал МВР и Даниел Митов под наем на Делян Пеевски и МВР вече е част от ДПС - Ново Начало. Борисов е заложник и подставено лице на Делян Пеевски. С какво го държат Пеевски, Мирински и Сарафов, това можем само да го гадаем.
    Борисов доброволно е сложил човек, държан от Пеевски за топките, за премиер.
    Росен Желязков с неговия водопад е просто един Димитър Главчев номер 2.
    Борисов е предал ключовете за ГЕРБ на Пеевски и отдавна го е “назначил” за изпълнителен директор на Партията, който да командва структурите по места и персонала от 16 етаж на НДК.
    Борисов вече не кара никакъв влак, а се вози отзад във ВИП вагона до Ахмед Доган и до Спалния вагон, където лежи Слави Трифонов.
    Скоро Пееески ще почне да ги изхвърля буквално в движение от влака - беглец право в канавките.

    Боросов е в ролята на любовницата, хваната на калъп по тел

    17:06 13.10.2025

  • 18 име

    28 22 Отговор
    Аcaне, същите срамни сцени ги имаше на местните избори 2023г с министър калин стоянов и вие в поза сглобка, тогава как не ги видя, бе, ококрен крадец лъжлив? Нали знаеш приказката за лъжливото овчарче!

    Коментиран от #42

    17:07 13.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Величие вкарва съветници

    13 5 Отговор

    До коментар #16 от "Гербери прости":

    Гергьовден, Възраждане ...всички...само ИТН не можа от парламентарните партии и се оказа че дори кандидатите за съветници от ИТН не са гласували информират от секционните комисии и мотива им бил с оглед заплахите към лидерите на партията им Трифонов,Йорданов и Балабанов и се страхували за своята безопасност

    Коментиран от #32

    17:09 13.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Оня

    9 5 Отговор
    Ся ще видят те..женска злоба и мъжка сила в едно.

    17:10 13.10.2025

  • 23 ДАНС

    7 22 Отговор
    По срамно от снимка на Асенчо нанизан като пеперуда на екс машина нема, но никой не иска оставката на Митов за това.

    17:10 13.10.2025

  • 24 Откъде пари тази свиня

    26 6 Отговор
    Да купува масово в цяла България? Откъде тези безотчетни пари и не- декларирани?

    Коментиран от #27, #44

    17:10 13.10.2025

  • 25 604

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ето резултатите":

    Дъл имът 20 % активност...кът четъ бройкътъ..

    17:11 13.10.2025

  • 26 при асан калинките до него

    3 9 Отговор
    бръмбарите на по далеч от него

    17:11 13.10.2025

  • 27 Как откъде????

    14 8 Отговор

    До коментар #24 от "Откъде пари тази свиня":

    Пеевски получава 100 млн.месечно отчисления от министерствата формално на ИТН предимно този на транспорта. Отделно милиардите от Булгартабак ,КТБ, Лафка и други. Пеевски се е хвалил че може да купи на парламентарни избори с неговото МВР 1 милион човека по 100 лева = 100 милиона. Които са отчисленията за него на месец от министерствата. Но ще биело много на очи и ще купел 500 хиляди за 50 милиона.

    Коментиран от #67

    17:11 13.10.2025

  • 28 механик

    24 10 Отговор
    Оставка на Митов !!! Веднага !!! Този слузест червей се крие непрекъснато . ОСТАВКА !

    17:13 13.10.2025

  • 29 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    17 7 Отговор
    БОРИСОВ, АКО НЕ РАЗТУРИ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО, СЪС СИГУРНОСТ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ПЕЕВСКИ Е ПРЪВ, И 100% МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, МНОГО Е СИЛЕН И ИМА МНОГО ПАРИ. ЦИГАНОРА Е ГЛАДЕН И ЗА 20ЛВ СЕ ПРОДАВА. СЛЕД КОЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЮНЕТ НА ВСЕКИ ОТ МЪЖКИ ПОЛ. ЖЕНИТЕ С ШАЛВАРИ.
    ЧЕСТИТО .

    17:15 13.10.2025

  • 30 ВСИЧКИ

    6 12 Отговор
    ВЪН ОТ УПРАВЛЕНОЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    НА БЕГОМ ПРИ УРСУЛА , ЧЕ ТУК ЗАБЪРКАХТЕ ГОЛЕМИ ПОМИИ!
    НО НАРОДА ВЕЧЕ СЕ СЪБУДИ!
    ЗАПОЧВА СЕ С МОЛОТОВ И СЕ ПРИКЛЮЧВА С К"РЪВ!

    17:16 13.10.2025

  • 31 Асене ревеш

    12 23 Отговор
    че господин Пеевски и ДПС Ново начало ви победиха. Свиквай

    17:19 13.10.2025

  • 32 Майна

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "Величие вкарва съветници":

    Ама разбира се, че Величие ще вкара..
    Той Пеевски ги вкара и в Парламента..
    Доклада на ДАНС не ги вкара в затвора - що ли..?
    Стои и..е събира прах
    Фараончето търси купуващи с дронче..
    Цирк " мечкарови"
    Голям цирк..
    Но им дадоха ..местенце, щом добре го изиграха

    Коментиран от #70

    17:20 13.10.2025

  • 33 Неподписан

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Да не би да са се скарали с мъжа си,Тонито от Варна...

    17:25 13.10.2025

  • 34 Промяна

    6 15 Отговор

    До коментар #8 от "Ето резултатите":

    Да това са резултатите и какво е радостното за шарлатаните тук ЧЕ докараха Рашков да всява страх ли или че Шарлатаните и Измамниците Заплашват тероризират мирни българи правят фалшиви видеа или че са платили на Хубавец един ли или на Барек Супер радостна новина нали

    Коментиран от #36, #37

    17:25 13.10.2025

  • 35 ДайБългария

    7 10 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    Няма да пипате правителството, че ако има избори не е гаранция че ще влезем в парламента

    Коментиран от #68

    17:28 13.10.2025

  • 36 В Пазарджик се говори

    21 5 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Че накрая Шишо е съжалил Борисов и купил някой и друг циганин за ГЕРБ.Та да не са капо.

    Коментиран от #47

    17:33 13.10.2025

  • 37 Да това са резултатите

    4 11 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Тези така наречени "шарлатани" са разгромили Герб защото Бареков ,Георги Георгиев от БОЕЦ ,Бойко Рашков са заплашили герберите и те не са гласували? Явно си информиран и си видял резултатите и си съгласен че са точно такива!

    Коментиран от #39, #45

    17:38 13.10.2025

  • 38 Горски

    13 4 Отговор
    Като знае, че ПП седят в скута на Дебелото Д значи то е първо навсякъде! "Честито" и на ГЕРБ и баш тулупа.)Прасетата докопаха тиквите. Стана много, много интересно. Голямото Д овладява държавата, хак да ни е като ходим за гъби по избори. Полицаи и командоси са купували гласове за Шиши. Дали ще пходим за гъби или на избори с огромен процент купени гласове и цели избирателни комисии, резултат е точно един и същ. Изборите в Пазарджик бяха проведени като пошъл водевил, гласовете се плащаха директно пред секциите, без дори да се крият. Гражданите се опитаха да се саморазправят с купувачите, но без полицията не става. А полицията знаем на кого е, и като задържаха няколко купувачи беше единствено да ги спасят от гнева на хората, нито един от тях няма да бъде съден, защото така ще се стигне до истинския купувач. Промяната с избори няма да стане, нито с ново начало. Ако трябва да перифразим Маркс - демокрацията е опиум за народа.

    17:45 13.10.2025

  • 39 ПП/ДБ има близо 4 хиляди гласа

    14 2 Отговор

    До коментар #37 от "Да това са резултатите":

    А ГЕРБ няма и 2 хиляди...БСП минаха 2 хиляди гласа защото все още са любимци на свинята и им пусна малко фандък

    17:46 13.10.2025

  • 40 ООрана държава

    16 4 Отговор
    Излизайте и гласувайте иначе тая държава ще се прекръщава на шишиландия

    17:50 13.10.2025

  • 41 Бате Бойко

    14 4 Отговор
    Цял ден се крие в Зайчарника и ближе рани.Голям "мъжкар" излезе.

    17:55 13.10.2025

  • 42 Хайде първо погледни

    10 6 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    От коя партия е депутат Калинката Стоянов и тогава си пиши глупостите.

    Коментиран от #50

    17:57 13.10.2025

  • 43 Абсурдистан

    7 14 Отговор
    Продължават жалките опити на Кокорчо да отклони вниманието от вонящото ПП.

    17:57 13.10.2025

  • 44 Хи хи

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Откъде пари тази свиня":

    Как от къде са парите на Шиши ? От фантасмагориите на форумните "умници ".Тия не са виждали 10 000 лева на куп , но размятат едни милиони .

    17:59 13.10.2025

  • 45 Промяна

    7 8 Отговор

    До коментар #37 от "Да това са резултатите":

    Вие добре ли сте и защо лъжете Как може такава наглост и безочие Рашков да плаши Барек и Хубавец платени там в услуга на Шарлатаните А измамниците и шарлатаните правят фалшиво видео Това е вашата разгромяваща фалшификация ЖАЛКИ алчни шарлатани Напънали се схизмата терор принуда А и още нещо там има и други партии освен ГЕРБ това някак си го пропускате

    18:01 13.10.2025

  • 46 Беше интересно в Пазарджик

    9 4 Отговор
    Бареков с микрофон и придружаващи го граждани обикаляше секциите в които трябваше да гласуват водача на листата на ИТН в Пазарджик Тинко Василев и третата Галина Йовчева и пита дали са гласували още и му отговарят все още не и защо ги търси и барека отговаря " не се безпокойте няма да ги бия ,искам само да ги попитам срамуват ли се от коалицията с пеевски на партията им" ...те така и не отидоха да гласуват...или как бяга след една кола на охранителна местна фирма едни такива полуджипчета Дачия които извозват роми и ги пита " за свинята магнитския пеевски ли купувате " и ония " за ГЕРБ купуваме" и барека " лъжете за свинята купувате " и онези заминаха...бай ганьовски избори пародия и трагедия

    Коментиран от #48

    18:01 13.10.2025

  • 47 Промяна

    5 14 Отговор

    До коментар #36 от "В Пазарджик се говори":

    За ГЕРБ са гласували 2000 а да шарлатаните 3000 с принуда заплахи терор фалшиви видеа Рашков начело да плаши Барек Хубавец наети от олигарсите Шарлатански измамници ЖАЛКИ СТЕ

    Коментиран от #60

    18:03 13.10.2025

  • 48 Промяна

    3 9 Отговор

    До коментар #46 от "Беше интересно в Пазарджик":

    А защо Бариков е оставен да вилнее там Да не е недосегаем Кой плати на този кой го упълномощи да ходи да тероризира мирни граждани КОЙ ПИТАМ АЗ

    18:05 13.10.2025

  • 49 Шака

    1 8 Отговор
    Спирка за мърморковци. Там автобуса не спира, за да могат да мърморят. Ама защо гледат ококорено? Нещо ги е треснало изненадващо отзаттт.

    18:08 13.10.2025

  • 50 име

    3 9 Отговор

    До коментар #42 от "Хайде първо погледни":

    Чукча, някъде да съм казал че калин стоянов е бил депутат от ПП? Казвам че беше министър в сглобката а на ПроститеПарчета и ДайБългария не им направи никакво впечатление че изборите са яко купени.

    18:09 13.10.2025

  • 51 бай Даньо

    5 8 Отговор
    И аз искам много работи например Кокоро у затворо но на не са станали. Добре че е станало да рзбират от Подмяната на Промяната че Д-то е голямо ...

    18:19 13.10.2025

  • 52 Българин

    5 11 Отговор
    Хората категорично изритаха пипидебилите, които с тотална корупция и фалшификация бяха узурпирали общинския съвет! Община Пазарджик остава бастион на ДПС, за да служи на народа!

    Коментиран от #62

    18:30 13.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Дориана

    12 5 Отговор
    Оставка и провал на Даниел Митов. Всички корумпирани и зависими политици трябва да бъдат изметени и това ще стане.

    Коментиран от #66

    18:34 13.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Има поговорка:

    7 2 Отговор
    Волът рие, камъните падат на гърба му.
    Че така и с Герб и неговия министър на МВР. Ново начало - първи, а ГЕРБ - едва шести. Това намирисва на падение на ГЕРБ по- нататък, защото Пазарджишкия случай може да се окаже заразителен за цялата държава. Май Борисов трябва да скастри Митов.

    18:39 13.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Не. По- скоро -

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    когато ГЕРБ плащаше по-добре - печелеше. Днешният им резултат показва колко са реалните им привърженици. А за дебело ъзия " победител" - тотото може и да дава пари, но парите не правят човека...

    18:56 13.10.2025

  • 59 ПЕЕВСКИ РАЗПЛАКА ШАРЛАТАНИТЕ И КЕША

    5 9 Отговор
    ДПС СПЕЧЕЛИ. ПП-ДБ ПЛАЧАТ ЗАЕДНО С РУНЬО "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ В РАДОСТ И МЪКА" !

    19:04 13.10.2025

  • 60 Уф,хората ти написаха

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Резултатите от изборите,ти пак си пишеш едно и също.Толкова ли ти е трудно да запомниш две числа?

    19:04 13.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    ПП/ДБ вдигнаха двойно съветниците си спрямо октомври 2023 година. ГЕРБ остана с двама от шест преди ...А Пеевски има с 2 съветници повече от ПП/ДБ...Други въпроси?

    19:26 13.10.2025

  • 63 Имамоглу

    3 2 Отговор
    Пазарджик има повече съветници от Истанбул

    19:28 13.10.2025

  • 64 ха ха ха

    2 3 Отговор
    че то има ли по-срамни сцени от тези на Киро с ромките при посещенията му в ромските квартали да се снима и показва, та да гласуват за ПП-тата,особено след намесата на ромските барони и да вдигнат малко резултата? А ако органите са засекли нещо нерегламентирано в тях, нормално е сега да иска Кокорчо главата на щефа им, който би посмял да ги засече и осветли?!вече забелязхме, че колкото по-агресивен е този господин, толкова по-далеч е от истината и това стана правило! да не напомняме и за неговите персонални простъпки, за които сам си е отговорен докато не нагази законите

    22:37 13.10.2025

  • 65 забелязахте ли

    3 1 Отговор
    че откак се заговори за единоначалие в ПП след оставката на Киро у Кокорчо се появи особен блясък в очите и изпъкването им - може би като израз на наполеоновските му амбиции2 като го гледаме по ТВ направо изтръпваме от страх тези очи да не изскочат насреща ни, направо хипнотизиращо въздействие! Или може би е израз на особена трансформация на личността?!

    22:42 13.10.2025

  • 66 защо?

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Дориана":

    защото не прибраха на топло емисарите на Киро при купуването на гласове в чисто ромските махали, които изведнъж се демократизираха и европеизираха?!

    22:44 13.10.2025

  • 67 българите

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Как откъде????":

    много обичат да броят чуждите паро! И как така детайлно разкостихте финансите на Пеевски в дълбочина и доказахте за какво са отишли - или отново имаме "една жена каза" на опашката?

    Коментиран от #69

    22:46 13.10.2025

  • 68 точно

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "ДайБългария":

    но тези ненормалници нали затова искат да го свалят - че хем да си останат евроатлантици, хем да не влезем в емрозоната и друг да е виновен, а те пак да докопат власт

    22:49 13.10.2025

  • 69 напротив

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "българите":

    Заграбените от българите пари са на българите!

    23:56 13.10.2025

  • 70 Копанара гласува ЗА комисия за ИП

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Майна":

    ..НО за Водопада никакъв го няма! ЩО ЛИ!
    Не отговаряй, само питам...

    13:37 14.10.2025

