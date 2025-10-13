Асен Василев за вота в Пазарджик: Видяхме срамни сцени, искаме оставката на Даниел Митов

На пресконференция в Пазарджик съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че от партията искат оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради действията на МВР покрай проведените вчера избори за общински съветници в общината.
В Огняново станахме свидетели на срамни и унизителни сцени, особено за главния кадрови състав на МВР. Даниел Митов и управлението на МВР предадоха редовите полицаи. Те им забраниха да гонят купувачите на гласове, нямаха право да излизат от училищните дворове и гледаха как на оградата някой купува гласове. Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме излъчените на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, а след това от МВР излиза на пресконференция и казва - няма никакво престъпление, тези хора са бизнесмени, които са си търсили работници в деня на изборите, заяви Василев.
Това е не само скандално, това е предателство спрямо всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик. Това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов. Този човек няма правото да бъде вътрешен министър на страната. Или е некомпетентен, или не контролира шефовете тук, или е позволил да се издадат заповеди, с които МВР да прикрива купуването на гласове, а не да се противопоставя на него. Което и от трите да е, той няма място в системата на МВР, особено като министър, подчерта председателят на "Продължаваме промяната".
Резултатите от изборите показаха, че част от мрежите за влияние са преминали от ГЕРБ към ДПС. Това създава много сериозен проблем не само за ГЕРБ, а за цялата държава. Очертава се много ясна битка за това в каква посока трябва да тръгне България – дали да станем нормална европейка държава, с нормални доходи и с правила, които важат за всички. Алтернативата е държавата с голямото Д, където всичко става с телефонни обаждания, на тъмно, хората се крият, не смеят да си покажат лицата, защото знаят, че правят нещо лошо за всички български граждани. Тази голяма битка на свободните хора срещу голямото Д на ДПС много ясно се очерта на тези избори в Пазарджик. И тя не свършва с тези избори, а започва с тях, посочи Асен Василев.
"Продължаваме промяната" протяга ръка към всички партии, които не искат да позволят Пазарджик и неговият Общински съвет да се управляват от Пеевски и ДПС-Ново начало. Това е покана за разговор за доброто на гражданите на Пазарджик. Ако позволим Пеевски и Ново начало да управляват този град, той ще свърши като "Лафка" и "Булгартабак". Ние сме готви да пренебрегнем партийния егоизъм, да говорим с абсолютно всички, така че Пазарджик да остане на пазарджиклии, а не да го завземе Пеевски, каза още Василев.
1 Промяна
Коментиран от #33
16:56 13.10.2025
2 ПП/ДБ
Коментиран от #4, #6, #7
16:57 13.10.2025
3 Данко Харсъзина
16:57 13.10.2025
4 Браво на вас
До коментар #2 от "ПП/ДБ":Смазахте герберастите и ги заковахте на 6 процента
Коментиран от #12
16:57 13.10.2025
5 Такъв разгром герберунгешите
16:58 13.10.2025
6 Промяна
До коментар #2 от "ПП/ДБ":Лъжи шарлатански 3000 са гласоподавателите на шарлатаните ГЕРБ са 2000 Много гласоподаватели шаратански имате лъжци
Коментиран от #8, #10
16:59 13.10.2025
7 Така е
До коментар #2 от "ПП/ДБ":Досега в Пазарджик на местни избори ДПС при Доган са нямали нито един общински съветник. Не искаше да дразни и набива на очи. ГЕРБ на местни и парламентарни избори винаги имаше между 25 и 30 процента в Пазарджик. Вчера Делян ги смъкна на 6 процента! Отне им ромския вот и им остави гласовете само на няколкостотин администрация и държавни служители. Дори полицаите в града сега гласуваха за ДПС - Ново начало а не за ГЕРБ
Коментиран от #9
16:59 13.10.2025
8 Ето резултатите
До коментар #6 от "Промяна":"Продължаваме промяната -Демократична България" с 11,75% или 3880 гласа, ПП "Свобода" с 10,34% или 3324 гласа, "БСП-Обединена левица" с 2385 гласа доверие или 7,42%, коалицията, в която участва бившият кмет на община Пазарджик Тодор Попов - "ВМРОБНД" с 2201 гласа или 6,84% и ПП "ГЕРБ", събрала доверието на 6,16% или 1882 гласа.
Коментиран от #25, #34
17:01 13.10.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Така е":Когато Катя Захариева водеше в Пазарджик ж, Тиквата печелеше.
Коментиран от #58
17:02 13.10.2025
11 Стара чанта
вън от страната !
17:04 13.10.2025
12 За ГЕРБ
До коментар #4 от "Браво на вас":ЕРАСТИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА Е 3,999% . Помните гаврата !
17:04 13.10.2025
13 Николай Бареков бивш евродепутат
ДПС Пеевски изкупи електората на ГЕРБ който се срина на 6-та политическа сила в Пазарджик!
ИТН е под 1 процент и не вкарва общински съветници!
Бившият бастион на ГЕРБ - град Пазарджик стана бастион на Пеевски!
Ако не бяхме ние гражданските активисти Пеевски щеше да има над 50 процента!
17:05 13.10.2025
14 Майна
Не на цялото правителство?
Ха ха.ю
Коментиран от #35
17:05 13.10.2025
15 Кит
Леле.....големи срамотии ще да са били...
🤣🤣🤣
17:05 13.10.2025
16 Гербери прости
Коментиран от #20
17:05 13.10.2025
17 Бившия евродепутат...Бареков ликува
Бойко Борисов изоставил електората на ГЕРБ вкъщи пред печката или в ръцете на купувачите на гласове от ДПС Ново начало Митко Галата от Монтана и Халил Летифов от Стара Загора и се гушнал в обятията на своята тайна любов Делян Пеевски!
Ами сега? Борисов удари дъното в морален и електорален план и трябва да измисли спешно някакви лъжи за пред герберите и пред мисирките, за да обясни това падение.
Или просто трябва да каже истината.
А истината боли. Борисов е дал МВР и Даниел Митов под наем на Делян Пеевски и МВР вече е част от ДПС - Ново Начало. Борисов е заложник и подставено лице на Делян Пеевски. С какво го държат Пеевски, Мирински и Сарафов, това можем само да го гадаем.
Борисов доброволно е сложил човек, държан от Пеевски за топките, за премиер.
Росен Желязков с неговия водопад е просто един Димитър Главчев номер 2.
Борисов е предал ключовете за ГЕРБ на Пеевски и отдавна го е “назначил” за изпълнителен директор на Партията, който да командва структурите по места и персонала от 16 етаж на НДК.
Борисов вече не кара никакъв влак, а се вози отзад във ВИП вагона до Ахмед Доган и до Спалния вагон, където лежи Слави Трифонов.
Скоро Пееески ще почне да ги изхвърля буквално в движение от влака - беглец право в канавките.
Боросов е в ролята на любовницата, хваната на калъп по тел
17:06 13.10.2025
18 име
Коментиран от #42
17:07 13.10.2025
20 Величие вкарва съветници
До коментар #16 от "Гербери прости":Гергьовден, Възраждане ...всички...само ИТН не можа от парламентарните партии и се оказа че дори кандидатите за съветници от ИТН не са гласували информират от секционните комисии и мотива им бил с оглед заплахите към лидерите на партията им Трифонов,Йорданов и Балабанов и се страхували за своята безопасност
Коментиран от #32
17:09 13.10.2025
22 Оня
17:10 13.10.2025
23 ДАНС
17:10 13.10.2025
24 Откъде пари тази свиня
Коментиран от #27, #44
17:10 13.10.2025
25 604
До коментар #8 от "Ето резултатите":Дъл имът 20 % активност...кът четъ бройкътъ..
17:11 13.10.2025
26 при асан калинките до него
17:11 13.10.2025
27 Как откъде????
До коментар #24 от "Откъде пари тази свиня":Пеевски получава 100 млн.месечно отчисления от министерствата формално на ИТН предимно този на транспорта. Отделно милиардите от Булгартабак ,КТБ, Лафка и други. Пеевски се е хвалил че може да купи на парламентарни избори с неговото МВР 1 милион човека по 100 лева = 100 милиона. Които са отчисленията за него на месец от министерствата. Но ще биело много на очи и ще купел 500 хиляди за 50 милиона.
Коментиран от #67
17:11 13.10.2025
28 механик
17:13 13.10.2025
29 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ЧЕСТИТО .
17:15 13.10.2025
30 ВСИЧКИ
НА БЕГОМ ПРИ УРСУЛА , ЧЕ ТУК ЗАБЪРКАХТЕ ГОЛЕМИ ПОМИИ!
НО НАРОДА ВЕЧЕ СЕ СЪБУДИ!
ЗАПОЧВА СЕ С МОЛОТОВ И СЕ ПРИКЛЮЧВА С К"РЪВ!
17:16 13.10.2025
31 Асене ревеш
17:19 13.10.2025
32 Майна
До коментар #20 от "Величие вкарва съветници":Ама разбира се, че Величие ще вкара..
Той Пеевски ги вкара и в Парламента..
Доклада на ДАНС не ги вкара в затвора - що ли..?
Стои и..е събира прах
Фараончето търси купуващи с дронче..
Цирк " мечкарови"
Голям цирк..
Но им дадоха ..местенце, щом добре го изиграха
Коментиран от #70
17:20 13.10.2025
33 Неподписан
До коментар #1 от "Промяна":Да не би да са се скарали с мъжа си,Тонито от Варна...
17:25 13.10.2025
34 Промяна
До коментар #8 от "Ето резултатите":Да това са резултатите и какво е радостното за шарлатаните тук ЧЕ докараха Рашков да всява страх ли или че Шарлатаните и Измамниците Заплашват тероризират мирни българи правят фалшиви видеа или че са платили на Хубавец един ли или на Барек Супер радостна новина нали
Коментиран от #36, #37
17:25 13.10.2025
35 ДайБългария
До коментар #14 от "Майна":Няма да пипате правителството, че ако има избори не е гаранция че ще влезем в парламента
Коментиран от #68
17:28 13.10.2025
36 В Пазарджик се говори
До коментар #34 от "Промяна":Че накрая Шишо е съжалил Борисов и купил някой и друг циганин за ГЕРБ.Та да не са капо.
Коментиран от #47
17:33 13.10.2025
37 Да това са резултатите
До коментар #34 от "Промяна":Тези така наречени "шарлатани" са разгромили Герб защото Бареков ,Георги Георгиев от БОЕЦ ,Бойко Рашков са заплашили герберите и те не са гласували? Явно си информиран и си видял резултатите и си съгласен че са точно такива!
Коментиран от #39, #45
17:38 13.10.2025
38 Горски
17:45 13.10.2025
39 ПП/ДБ има близо 4 хиляди гласа
До коментар #37 от "Да това са резултатите":А ГЕРБ няма и 2 хиляди...БСП минаха 2 хиляди гласа защото все още са любимци на свинята и им пусна малко фандък
17:46 13.10.2025
40 ООрана държава
17:50 13.10.2025
41 Бате Бойко
17:55 13.10.2025
42 Хайде първо погледни
До коментар #18 от "име":От коя партия е депутат Калинката Стоянов и тогава си пиши глупостите.
Коментиран от #50
17:57 13.10.2025
43 Абсурдистан
17:57 13.10.2025
44 Хи хи
До коментар #24 от "Откъде пари тази свиня":Как от къде са парите на Шиши ? От фантасмагориите на форумните "умници ".Тия не са виждали 10 000 лева на куп , но размятат едни милиони .
17:59 13.10.2025
45 Промяна
До коментар #37 от "Да това са резултатите":Вие добре ли сте и защо лъжете Как може такава наглост и безочие Рашков да плаши Барек и Хубавец платени там в услуга на Шарлатаните А измамниците и шарлатаните правят фалшиво видео Това е вашата разгромяваща фалшификация ЖАЛКИ алчни шарлатани Напънали се схизмата терор принуда А и още нещо там има и други партии освен ГЕРБ това някак си го пропускате
18:01 13.10.2025
46 Беше интересно в Пазарджик
Коментиран от #48
18:01 13.10.2025
47 Промяна
До коментар #36 от "В Пазарджик се говори":За ГЕРБ са гласували 2000 а да шарлатаните 3000 с принуда заплахи терор фалшиви видеа Рашков начело да плаши Барек Хубавец наети от олигарсите Шарлатански измамници ЖАЛКИ СТЕ
Коментиран от #60
18:03 13.10.2025
48 Промяна
До коментар #46 от "Беше интересно в Пазарджик":А защо Бариков е оставен да вилнее там Да не е недосегаем Кой плати на този кой го упълномощи да ходи да тероризира мирни граждани КОЙ ПИТАМ АЗ
18:05 13.10.2025
49 Шака
18:08 13.10.2025
50 име
До коментар #42 от "Хайде първо погледни":Чукча, някъде да съм казал че калин стоянов е бил депутат от ПП? Казвам че беше министър в сглобката а на ПроститеПарчета и ДайБългария не им направи никакво впечатление че изборите са яко купени.
18:09 13.10.2025
51 бай Даньо
18:19 13.10.2025
52 Българин
Коментиран от #62
18:30 13.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Дориана
Коментиран от #66
18:34 13.10.2025
56 Има поговорка:
Че така и с Герб и неговия министър на МВР. Ново начало - първи, а ГЕРБ - едва шести. Това намирисва на падение на ГЕРБ по- нататък, защото Пазарджишкия случай може да се окаже заразителен за цялата държава. Май Борисов трябва да скастри Митов.
18:39 13.10.2025
58 Не. По- скоро -
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":когато ГЕРБ плащаше по-добре - печелеше. Днешният им резултат показва колко са реалните им привърженици. А за дебело ъзия " победител" - тотото може и да дава пари, но парите не правят човека...
18:56 13.10.2025
59 ПЕЕВСКИ РАЗПЛАКА ШАРЛАТАНИТЕ И КЕША
19:04 13.10.2025
60 Уф,хората ти написаха
До коментар #47 от "Промяна":Резултатите от изборите,ти пак си пишеш едно и също.Толкова ли ти е трудно да запомниш две числа?
19:04 13.10.2025
62 Хаха
До коментар #52 от "Българин":ПП/ДБ вдигнаха двойно съветниците си спрямо октомври 2023 година. ГЕРБ остана с двама от шест преди ...А Пеевски има с 2 съветници повече от ПП/ДБ...Други въпроси?
19:26 13.10.2025
63 Имамоглу
19:28 13.10.2025
64 ха ха ха
22:37 13.10.2025
65 забелязахте ли
22:42 13.10.2025
66 защо?
До коментар #54 от "Дориана":защото не прибраха на топло емисарите на Киро при купуването на гласове в чисто ромските махали, които изведнъж се демократизираха и европеизираха?!
22:44 13.10.2025
67 българите
До коментар #27 от "Как откъде????":много обичат да броят чуждите паро! И как така детайлно разкостихте финансите на Пеевски в дълбочина и доказахте за какво са отишли - или отново имаме "една жена каза" на опашката?
Коментиран от #69
22:46 13.10.2025
68 точно
До коментар #35 от "ДайБългария":но тези ненормалници нали затова искат да го свалят - че хем да си останат евроатлантици, хем да не влезем в емрозоната и друг да е виновен, а те пак да докопат власт
22:49 13.10.2025
69 напротив
До коментар #67 от "българите":Заграбените от българите пари са на българите!
23:56 13.10.2025
70 Копанара гласува ЗА комисия за ИП
До коментар #32 от "Майна":..НО за Водопада никакъв го няма! ЩО ЛИ!
Не отговаряй, само питам...
13:37 14.10.2025