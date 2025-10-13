Министерството на правосъдието предлага: До 5 години затвор за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да стане престъпление, което ще се наказва с лишаване от свобода и с глоба.
Това предлага Министерството на правосъдието (МП) с изготвени промени в Наказателния кодекс, които допълват съществуващи норми, съобщават от пресцентъра на ведомството.
Ангажиментът за криминализирането бе публично оповестен от министър Георги Георгиев миналата седмица и обявен от премиера Росен Желязков вчера, по време на среща с НСОРБ, където предложението е получило огромна подкрепа.
В момента наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. А изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места сега е само административно нарушение, което се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.
МП предлага изхвърлянето на големи количества отпадъци, извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората или причинява немаловажни вреди за природата, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.
Така се транспонира европейска директива, но най-вече се предлага решение на сериозен и актуален проблем, свързан със здравето на гражданите и опазването на околната среда.
1 Ганя Путинофила
Ключително събота и неделя!
В Германия,Ганя ще отнесе глоба от 20 000 евро!
Къде е путинофила Терзиев?
Коментиран от #8, #15, #29
17:55 13.10.2025
2 Коня Солтуклиева
17:56 13.10.2025
3 Оня
17:56 13.10.2025
4 А, малко са 5,
17:56 13.10.2025
5 О боже,
17:59 13.10.2025
6 Цвете
17:59 13.10.2025
7 име
17:59 13.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бастардо
18:03 13.10.2025
10 Закони си има
18:06 13.10.2025
11 хмммм
не ставаш сине за тая работа.
18:06 13.10.2025
12 Жан Клод ( с двата ножа)
18:11 13.10.2025
13 Хоза
18:11 13.10.2025
14 Сатана Z
18:15 13.10.2025
15 Европеец
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":С пък предлагам и който е бил министър и депутат след свършване на мандата веднага пет години в драгоника без са ти присъда-защото е ясно че са Крали и работи ли срещу народа си..........
Коментиран от #23
18:15 13.10.2025
16 ООрана държава
Коментиран от #26
18:19 13.10.2025
17 Попето
18:19 13.10.2025
18 Н.НИКОЛОВ
ТИЯ ПОЧНАХА ДА ВКАРВАТ ПО ЗАТВОРИТЕ ДА ЛИШАВАТ ОТ СВОБОДА ДА ЗАТВАРЯТ И ХОРА ПИЙНАЛИ МАЛКО ПОВЕЧКО АЛКОХОЛ.
ПРОКУДИХА ХОРАТА ОТ БЪЛГАРИЯ ТИЯ ОТ ГЕРБ. ЛЪЖАТ И ГИ ПОДЛЪГВАТ СЕГА ДА СЕ ВЪРНЕЛИ ДАВАЛИ ИМ 10 000 ЛВ. ИМА И ТАКИВА ДЕТО ЩЕ СЕ ВЪРНАТ НО САМО ДА ВЗЕМАТ.ПАРИТЕ И ПАК ОБРАТНО. КОЙ НОРМАЛНО МИСЛЕЩ ЧОВЕК ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ОТ ЧУЖБИНА В БЪЛГАРИЯ ЗА 10 000 ЛВ.!?
18:21 13.10.2025
19 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Забогатя с евреото и си фърля боклука през балконя.
18:21 13.10.2025
20 Иван С
18:32 13.10.2025
21 Факт
18:33 13.10.2025
22 Емигрант
18:33 13.10.2025
23 Много, много,
До коментар #15 от "Европеец":Много умно предложение!
18:37 13.10.2025
24 Град Симитли
--всеки министър на правосъдието/особено ако се казва Георги или Георг/,
Който не си е обръснал краката.
да бъде нагазван с 12 години затвор и 300 000евро глоба
за държавна измяна!
18:38 13.10.2025
25 Любопитен
18:39 13.10.2025
26 Ами че То--оооо !
До коментар #16 от "ООрана държава":Ами че То--оооо !
Всички Министри Са Престъпници !
Никой от Тях !
В Своите Нормативни Актове !
И част От Законите !
Най-безцеремонно погазват постановеното !
От Основните, Основополагащи Закони !
И Конституираното в Конституцията на Република България !
Защо Прокуратурата !
Заобикаля !
Тези Въпроси ?
Не мисля !
Че саботирането на !
Българското Законодетелство !
Не е Престъпление !
Срещу Гражданите на тази Страна !
И България !
18:39 13.10.2025
27 тея верват ли си станаха изрядни
ще рече да започнат от маалите
ако им стиска
18:40 13.10.2025
28 Лумпен
Връщат те !
НЕ МОЖЕ!
НЯМАШ ЛИЗЕНЗ !
НЯМА ТАКАВА УПРАВИЯ !
НАСИЛА СТАВАШ НАРУШИТЕЛ !
СКОРО И ПРЕСТЪПНИК !
ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЕТАТ ВСИЧКИТЕ 240 боклука!
18:41 13.10.2025
29 Къде е путинофила Терзиев?
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":в леглото ти стринке Ганя
да му ослабиш жилата
18:42 13.10.2025
30 Знаещ
18:42 13.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Коста
18:44 13.10.2025
33 Коста
18:46 13.10.2025
34 Че то
18:48 13.10.2025