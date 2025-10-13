Новини
Министерството на правосъдието предлага: До 5 години затвор за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

13 Октомври, 2025 17:46 860 34

Глобата за деянието да бъде от 5000 до 30 000 лв.

Министерството на правосъдието предлага: До 5 години затвор за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да стане престъпление, което ще се наказва с лишаване от свобода и с глоба.

Това предлага Министерството на правосъдието (МП) с изготвени промени в Наказателния кодекс, които допълват съществуващи норми, съобщават от пресцентъра на ведомството.

Ангажиментът за криминализирането бе публично оповестен от министър Георги Георгиев миналата седмица и обявен от премиера Росен Желязков вчера, по време на среща с НСОРБ, където предложението е получило огромна подкрепа.

В момента наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. А изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места сега е само административно нарушение, което се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.

МП предлага изхвърлянето на големи количества отпадъци, извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората или причинява немаловажни вреди за природата, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.

Така се транспонира европейска директива, но най-вече се предлага решение на сериозен и актуален проблем, свързан със здравето на гражданите и опазването на околната среда.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 9 гласа.
  • 1 Ганя Путинофила

    7 19 Отговор
    Ганя прави ремонт!
    Ключително събота и неделя!
    В Германия,Ганя ще отнесе глоба от 20 000 евро!
    Къде е путинофила Терзиев?

    Коментиран от #8, #15, #29

    17:55 13.10.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    13 3 Отговор
    Покрай итънарите, и тиЪ започнаха да раздават глоби и затвори както им падне

    17:56 13.10.2025

  • 3 Оня

    11 3 Отговор
    селяндур и дясна ръка на Крадлата в мушенгии и грабене на космически суми , когото другият играч с чекмеджето направи правосъден министър , представи си , да се хване под ръка с тях и да почват да чистят !

    17:56 13.10.2025

  • 4 А, малко са 5,

    28 2 Отговор
    25 ги направете! Егати малоумниците! Наистина, няма такава тъпа държава - за убийство - условна присъда, за изхвърлен боклук - затвор!

    17:56 13.10.2025

  • 5 О боже,

    22 1 Отговор
    За убийство - условна, за изхвърляне на боклук 5 г затвор. И това е предложение от юристи. Нима това е правосъдие.

    17:59 13.10.2025

  • 6 Цвете

    10 4 Отговор
    Какво министерство, като не е легитимно. Къде е прокурора??? Реши ли те???? Ами, ако ние решим да ви махнем, за това има ли закон???? А, останалите от години съдебни дела, с тях Какво става??? Мълчание. Удобно ви е, нали???

    17:59 13.10.2025

  • 7 име

    11 2 Отговор
    Няма смисъл от затвор, само трябва да ги хрантутим вътре. Яка парична глоба, но и процент за тези, които залавят нарушителите, за да има заинтересовани. И ако има някъде нещо за чистете, обществено-полезен труд да ходят да чистят сметищата на други боклуци като тях.

    17:59 13.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бастардо

    3 9 Отговор
    Браво,подкрепям

    18:03 13.10.2025

  • 10 Закони си има

    9 4 Отговор
    Контрол няма ,това е най-важното. Контрол!

    18:06 13.10.2025

  • 11 хмммм

    6 2 Отговор
    Затова че някой си е хвърлил б0клука. Време е да изхвърлим б0клука!
    не ставаш сине за тая работа.

    18:06 13.10.2025

  • 12 Жан Клод ( с двата ножа)

    5 2 Отговор
    За кокошка, няма прошка...

    18:11 13.10.2025

  • 13 Хоза

    12 2 Отговор
    Да видим мургавите как ще платят глоба.......

    18:11 13.10.2025

  • 14 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Проектозакон обслужващ боклуджийската мафия в Кочината

    18:15 13.10.2025

  • 15 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    С пък предлагам и който е бил министър и депутат след свършване на мандата веднага пет години в драгоника без са ти присъда-защото е ясно че са Крали и работи ли срещу народа си..........

    Коментиран от #23

    18:15 13.10.2025

  • 16 ООрана държава

    9 2 Отговор
    То па нали хванахте всички престъпници та тръгнахте боклукчиите да окошарвате

    Коментиран от #26

    18:19 13.10.2025

  • 17 Попето

    5 1 Отговор
    Извинете, но си пътувам към село, някъде в Балкана, и си изхвърлям боклука. Кой ще ме глоби? Що за негодни закони. Напоследък все въвеждат глоби или ги увеличават, докога така.

    18:19 13.10.2025

  • 18 Н.НИКОЛОВ

    2 1 Отговор
    АЗ ВЧЕРА ИЗХВЪРЛИХ ЕДИН ВЕСНИК НА НЕРАГЛАМЕНТИРАНО МЕСТО МАЛКО КАТО СМЕТИЩЕ. НА ТИЯ ОТ ТРИ ЗАКОНА ПО ВРЕМЕ.НА.ГЕРБ ДВА СА ФАЛШ ИДИОТСКИ ЕДИН ЩО ГОДЕ ЧИТАВ.
    ТИЯ ПОЧНАХА ДА ВКАРВАТ ПО ЗАТВОРИТЕ ДА ЛИШАВАТ ОТ СВОБОДА ДА ЗАТВАРЯТ И ХОРА ПИЙНАЛИ МАЛКО ПОВЕЧКО АЛКОХОЛ.
    ПРОКУДИХА ХОРАТА ОТ БЪЛГАРИЯ ТИЯ ОТ ГЕРБ. ЛЪЖАТ И ГИ ПОДЛЪГВАТ СЕГА ДА СЕ ВЪРНЕЛИ ДАВАЛИ ИМ 10 000 ЛВ. ИМА И ТАКИВА ДЕТО ЩЕ СЕ ВЪРНАТ НО САМО ДА ВЗЕМАТ.ПАРИТЕ И ПАК ОБРАТНО. КОЙ НОРМАЛНО МИСЛЕЩ ЧОВЕК ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ОТ ЧУЖБИНА В БЪЛГАРИЯ ЗА 10 000 ЛВ.!?

    18:21 13.10.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Стадото на Кир и Кокор требе да се стриже.

    Забогатя с евреото и си фърля боклука през балконя.

    18:21 13.10.2025

  • 20 Иван С

    1 1 Отговор
    От новото ДПС се уплашиха че централата им ще стане зян.

    18:32 13.10.2025

  • 21 Факт

    3 0 Отговор
    Остава да определят местата за изхвърляне!

    18:33 13.10.2025

  • 22 Емигрант

    8 0 Отговор
    Бреййй затвор до 5 г,за отпадък,a за убийство от 7 до 10 ха ха ха ? Ами за корупцията на Тиквата и Намагнитения по колко бе помияри ? За изхвърляне на отпадък не е нужен затвор бе, а трябва да създадете съзнание в хората, но какво съзнание при корумпирани управляващи и политици ? Мутри, чалгари и ИЛИТЕРАТИ управляват едно стадо овце с антидемократични закони и параграфи, съдии и прокурори правят пачки от слугинство към мафията, тази България е упадъкът на 21 век ! За истината - цензура, за престъпността - милиардите ! Това е = на гнусен живот, но не и на демокрация и свобода !

    18:33 13.10.2025

  • 23 Много, много,

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Много умно предложение!

    18:37 13.10.2025

  • 24 Град Симитли

    4 0 Отговор
    Дпълнителна алинея:
    --всеки министър на правосъдието/особено ако се казва Георги или Георг/,
    Който не си е обръснал краката.
    да бъде нагазван с 12 години затвор и 300 000евро глоба
    за държавна измяна!

    18:38 13.10.2025

  • 25 Любопитен

    2 0 Отговор
    А колко е голямо количество.Колко кг.Колко куб.м.Колко кв.м.Колко високо и т.н.

    18:39 13.10.2025

  • 26 Ами че То--оооо !

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ООрана държава":

    Ами че То--оооо !

    Всички Министри Са Престъпници !

    Никой от Тях !

    В Своите Нормативни Актове !

    И част От Законите !

    Най-безцеремонно погазват постановеното !

    От Основните, Основополагащи Закони !

    И Конституираното в Конституцията на Република България !

    Защо Прокуратурата !

    Заобикаля !

    Тези Въпроси ?

    Не мисля !

    Че саботирането на !

    Българското Законодетелство !

    Не е Престъпление !

    Срещу Гражданите на тази Страна !

    И България !

    18:39 13.10.2025

  • 27 тея верват ли си станаха изрядни

    1 0 Отговор
    швейцарци

    ще рече да започнат от маалите
    ако им стиска

    18:40 13.10.2025

  • 28 Лумпен

    6 1 Отговор
    Някой да пробва да си закара боклука на сметището!
    Връщат те !
    НЕ МОЖЕ!
    НЯМАШ ЛИЗЕНЗ !
    НЯМА ТАКАВА УПРАВИЯ !
    НАСИЛА СТАВАШ НАРУШИТЕЛ !
    СКОРО И ПРЕСТЪПНИК !
    ТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЕТАТ ВСИЧКИТЕ 240 боклука!

    18:41 13.10.2025

  • 29 Къде е путинофила Терзиев?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    в леглото ти стринке Ганя
    да му ослабиш жилата

    18:42 13.10.2025

  • 30 Знаещ

    2 0 Отговор
    Когато получа кофи за боклук пред къата, или поне на същата улица, тогава. За индустриални отпадъци съм съгласен. Ама индийския квартал във всеки по голям град какво ще го правите. То избиратрли на Боко и Шиши няма да останат. Всички щр са по затворите.

    18:42 13.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Коста

    1 0 Отговор
    Малко е! До живот! Че туй е по зле от убийство бе! Да си хвърляш боклука Нерегламентирано!

    18:44 13.10.2025

  • 33 Коста

    1 0 Отговор
    А за един хотел с Водопад, колко а?

    18:46 13.10.2025

  • 34 Че то

    1 0 Отговор
    няма толкова затвори в страната бе, Умници!!!

    18:48 13.10.2025

