Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода!

28 Ноември, 2025 12:26 2 712 71

Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм, посочи политикът

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода! - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода няколко минути след 12 часа.

"Благодаря за всичко, за цялата подкрепа", бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си Камелия.

"Първото нещо, което ще направя е да целуна децата си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството", каза Коцев.

"Аз имам отговорност към варненци, която трябва да я изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм", допълни той.

"Първо ще обърна внимание на семейството си. Много поуки могат да се извадят, но нека да не се правят прибързано и сега. В крайна сметка това е урок, който всеки трябва да вземе и хората трябва да видят какво може да се случи на всеки. Тепърва ще осъзнаваме много неща - какво се е случило, как, все пак има и съдебен процес и се надявам цялата истина да излезе", категоричен бе Коцев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 57 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    85 12 Отговор
    Да влизат Тиквата и Прасето.

    Коментиран от #14, #41

    12:32 28.11.2025

  • 2 Суха съчка

    42 49 Отговор
    Никой не става кмет ако няма далавера.

    12:33 28.11.2025

  • 3 Хем кмет, хем бизнесмен!

    32 56 Отговор
    Страшна далавера!
    Затова плаща 200 000 гаранция без проблем!

    Коментиран от #47

    12:33 28.11.2025

  • 4 Абе

    26 59 Отговор
    Нали жена му мн болна била?? В Германия, лечение А, У?? Оздравя, а? Ама това не е лъжесвидетелстване, просто нормален ПП прийом

    Коментиран от #19

    12:33 28.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руската губерния- Варна

    21 30 Отговор
    Там всички кметове са за карцера!

    Коментиран от #42

    12:35 28.11.2025

  • 7 Амиии

    16 25 Отговор
    Сега да съберем пари да освободим и Шиши от Магнита, както и авснсово за гаранцията на Тиквоций |

    12:35 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да е

    47 23 Отговор
    жив и здрав , успешен и винаги силен ! Честита свобода !

    12:36 28.11.2025

  • 10 А стига бе

    27 40 Отговор
    200 бона… нека краденето продължи!

    12:36 28.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 6 Отговор
    240 Д,, У,, П,, Е,, ТАТИ СА СЛЕДВАЩИТЕ .....
    ДА ВЛИЗАТ ДА ТОПЛЯТ К,, И,, Л,, И,, ИТЕ....

    12:37 28.11.2025

  • 12 Гошо

    25 34 Отговор
    Града да си върне нормалния ритъм на корупция и измами.

    12:38 28.11.2025

  • 13 Гагаузина от к.Кичево

    13 26 Отговор
    Комунистически чеда ! Вън от майка България

    12:38 28.11.2025

  • 14 Оооо

    31 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Да влизат, ма не моат да минат през портата...шо ше се заглавят..(заклещят) у нея!

    12:39 28.11.2025

  • 15 Варна

    16 26 Отговор
    Да се маха тоя.....

    12:39 28.11.2025

  • 16 Делян

    34 5 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    За Боко не трябва да му събира никой! Той си има 8 милиарда😜

    12:40 28.11.2025

  • 17 Морската градина Варна

    13 8 Отговор
    Бащата гази майи с деца !Вие сте за Белене

    12:40 28.11.2025

  • 18 Заради тези

    29 17 Отговор
    мутри и бухалки на мафията, човекът побеля и остаря, а съпругата му се разболя. Трябва да ги осъдят в Европейския съд за правата на човека. Това са нагли лъжци и крадци,особено диктаторът Пеевски, и арогантните Хамид Хамид, Байрам Байрам, Данчо ментата, Станислав Анастасов, фалшиво избран депутат и т.н. Не може хора, санкционирани да са политици и да са по медиите, като Пеевски, Горанов, Румен Овчаров, Малинов и т.н.

    12:40 28.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    ПРЕДИ ДА ОТИДЕ ПРИ СВЕТИ ПЕТЪР
    ТРЯБВА ДА ВЪРНЕ ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ,
    ДА ПОЛЕЖИ ПРИ БАЙ СТАВРИ И ЧАК ТОГАВА ЩЕ СЪБЕРЕМ И ЗА НЕГО.

    12:41 28.11.2025

  • 21 Българин

    13 26 Отговор
    Още един престъпник на свобода!

    12:42 28.11.2025

  • 22 евроатлантик

    16 14 Отговор
    Айде утре по случай освобождаването, във Варна вече ще си искат само по 10%, .. На промоция всичко върви. Бързай народе, че от нова година пак 20%

    12:43 28.11.2025

  • 23 Гост

    18 5 Отговор
    Да внимават следващите, които не са от герп и депесе....

    12:43 28.11.2025

  • 24 вече

    16 10 Отговор
    няма средо положение.Или ние, или те.Който иска да е роб на турската свиня, и дс тиквата да си трае още.

    Коментиран от #45

    12:44 28.11.2025

  • 25 ооооохххх

    13 14 Отговор
    Най-голямата му грешка на Коцев че се опита да измести шайката на тиквата в разпределяне на държавни поръчки срещу облагодетелстване в проценти.То същото се опитаха да направят и лидерите на продължаваме подмяната или стани да седна.

    Коментиран от #30

    12:45 28.11.2025

  • 26 ТОЯ

    15 13 Отговор
    НЕ Е ПОЛИТИК, А КРЪЧМАР

    12:47 28.11.2025

  • 27 Стършел

    15 10 Отговор
    А, сега да вземе да ,, асфалтира" още някое местопрестъпление!!

    12:48 28.11.2025

  • 28 Българи!

    21 13 Отговор
    Много е страшно, българи! Много страшно стана под сквирепото робство на Тиквата и на Прасето! Те са завладели всички институции, но най-вече командват прогизналата от корупция, заявисимости и простащина "съдебна система"! Видяхте ли побелялата окса на варненския кмет? Пет месеца се гаврехе с него някакво жалки, смешни и долни лакеи на тиквата и на свинята ,които така и не се примириха, че Варна вече не е тяхна! Добре, нека медиите да покажат физиономиите на съдиите и прокурорите, които умишлено, с фалшиви и измислени яргументи държаха Благо Коцев аресат, само и само да се харесат на тиквата и на Прасето! И да отговорят на въпроса защо доказания престъпник Паскал, трафикант на незаконни цигари, наркотици и оръжие беше пуснат под домашен арест с гаранция 50 000 лв, а от Коцев поискаха 200 хиляди! Покажете физиономиите на тези садисти, изверги и лакеи! Разбира се, повече от ясно е, че унизителният им слугинаж към Прасето и Тиквата не е оставил в тях и грам човещина, но нищо, нека все пак да им видим мутрите! А, още нещо, Благо Коцев ще ги осъди в Страсбург, това е гарантирано, но сумата лакеите на Тиквата и Прасето ли ще платят или ние - българският народ?

    Коментиран от #31, #35

    12:49 28.11.2025

  • 29 Виж сега,

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    Всеки запълва своята дупка,ти също. А кой ще отиде първи при свети Петър,не се знае

    12:51 28.11.2025

  • 30 Грешка ли ?

    10 14 Отговор

    До коментар #25 от "ооооохххх":

    Човекът има поръчение , събира пари за касичката на ПП . При толкова приказки за милионите на Коцеви , защо този човек би се полакомил за хилядите или просто казано : човешкото око е ненаситно.

    12:53 28.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иьлишно

    8 4 Отговор
    го държаха в ареста толкова месеци. Не беше редно. Все пак делото срещу него не е започнало все още.

    13:02 28.11.2025

  • 37 Некой си

    14 4 Отговор
    Откриват му се нови "Хоризонт"-и.
    Не мога да повярвам как тотално се вдебили народонаселението и то предимно тази негова част, която претендира да е високообразована и дясно-ориентирана.
    От 2013 година т.нар. десни настъпват една и съща мотика - псевдолидери като кънев, мирчев, иванов, петков, атанасов и др. твърдят че няма да подушат дори въздуха в една стая с дебелян, тиквата, доган, импексова и копейкин, а след година- две, вече са в коалиция.
    И така ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ВЕЧЕ!!!
    И за замазване на лъжите, издигат идиотски каузи като защита на коцев (син на дрът партиец и настоящ олигарх).
    Чавка ли ви изпи акъла или пак Путин ви е виновен?

    13:02 28.11.2025

  • 38 Трол

    3 6 Отговор
    Този ден трябва да бъде отбелязан с всенародни тържества.

    13:03 28.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 въпрос

    10 1 Отговор
    И сега какво, продължаваме с небостъргача в центъра ли?

    13:04 28.11.2025

  • 41 Оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А затворниците какво ще ядат, ще умрат от глад.

    13:10 28.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ТИГО

    3 5 Отговор
    Чета и не вервам 3/4 от пишещите е затова сме били 500 год под турско и 200 год гръцко робство !Но най вече промитите от болшевизма мозъци ,тези дето славят кочини и бостани !И искат все "добро" на Благо !Това "добро" да ви настигне в пъти и вас и тези около вас ! Халал да видите ,здраве и щастието дето му желаете да ви настигне !

    Коментиран от #50

    13:14 28.11.2025

  • 44 само питам

    7 6 Отговор
    от де 200000лв ами от пудела с пачките сега учителите да го сменят в затвора кирчо и кокорчо

    Коментиран от #48

    13:17 28.11.2025

  • 45 Некой си

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "вече":

    Като споменаваш ДС, що не продължиш с ДС креатурите терзиев, иванов, мирчев, кънев... и освободения коцев (татко му има много шарено социалистическо минало)?

    13:17 28.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 1-20

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хем кмет, хем бизнесмен!":

    Изглежда си болен от синдрома Рая Назарян. Не четеш ли че парите за гаранцията са събрани от дарения?

    13:18 28.11.2025

  • 48 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "само питам":

    От родата ти на околовръстното !

    Коментиран от #52, #53

    13:21 28.11.2025

  • 49 Където и

    3 4 Отговор
    да се намесят ППДБ,все се осир@т

    13:24 28.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ехооо

    3 1 Отговор
    Не е на свобода, а под домашен арест!

    13:26 28.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ТИГО

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "ТИГО":

    Ние от ППДБ-ЛГБТ все сме такива кухи пробити дюзи.

    Коментиран от #57, #69

    13:30 28.11.2025

  • 54 Ганявоциииии

    1 2 Отговор
    Вие сте дъното на Европа

    13:30 28.11.2025

  • 55 коко

    4 5 Отговор
    А защо в ареста не го смени другия крадльо - Кокорчо?

    Коментиран от #59

    13:32 28.11.2025

  • 56 Минувач

    4 4 Отговор
    Нищо нямат мутрата и ортаците му от прокуратурата срещу човека , нищо , нищо , нищо , затова го пуснах , умират от страх от хората които пак излезнаха !

    13:32 28.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Феникс

    4 3 Отговор
    Този михлюзин от къде има 200 бона за гаранция? Едва ли средно статистически кмет в България може да си позволи тази сума!

    Коментиран от #61, #62, #63

    13:35 28.11.2025

  • 59 Хихихи

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "коко":

    Щото в сравнение с кражбите на Шиши и Буда е първокласник … много рев срещу ПП от страх е , ще ви бутнат на топло вас гербаджиите за всички кражби , убииства и измами които ви напълниха джобовете с кървави пари и богатства !

    Коментиран от #60

    13:37 28.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мислител

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Феникс":

    Мутрата от СИК му ги е привел щото го р шубе да дойде в НС от народната любов !

    13:40 28.11.2025

  • 62 Дудов

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Феникс":

    От,(по)дарения, казват

    13:41 28.11.2025

  • 63 ТИГО

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Феникс":

    И ти ли искаш да ти напиша това дето написах на 44 ?ЩО се правите на утрепани не разбирам ?за 2,5 часа са събрани ДАРЕНИЯ !! ВИЕ верно сте недотавни !КАто задавате въпроса "от къде " за оригинални ли се имате !ИЛИ "Аууу 200000 от КЪДЕ " Правите се зорлем наMaл0уMни !То верно и водачите са ви такива !

    Коментиран от #67

    13:41 28.11.2025

  • 64 Минувач

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Феникс":

    ПП арестуваха сикаджията - смели млади хора и неопетнени с кръв и кражби байно ! Буда и Шиши тепърва ще пият горчивите си чаши до дъно !

    13:44 28.11.2025

  • 65 Мислител

    1 2 Отговор
    Нищо няма мутренската прокуратура срещу кмета , беше отстранен защото спря престъпниците които завладяват Черноморието ! ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СПРЯ !

    13:48 28.11.2025

  • 66 Бай Ставри

    1 0 Отговор
    Давам гаранция че който седи при мен с месеци излиза щастлив и весел

    13:49 28.11.2025

  • 67 ППДБ/ЛГБТ

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "ТИГО":

    И кой ги дари тези "дарения" бе жълтопаветна macтийо?

    14:00 28.11.2025

  • 68 бедно ко пе ленце

    2 0 Отговор
    само 100 000 евракя за гаранция"

    14:02 28.11.2025

  • 69 бедно ко пе ленце

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "ТИГО":

    мръсоляво

    14:04 28.11.2025

  • 70 Блажко

    1 0 Отговор
    Ах на тати рекетьорчетата!

    14:06 28.11.2025

  • 71 коко

    0 0 Отговор
    Девизът на община Варна- "Крадци от града и страната,помагайте си! "

    14:09 28.11.2025

