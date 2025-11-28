Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода няколко минути след 12 часа.
"Благодаря за всичко, за цялата подкрепа", бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си Камелия.
"Първото нещо, което ще направя е да целуна децата си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството", каза Коцев.
"Аз имам отговорност към варненци, която трябва да я изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм", допълни той.
"Първо ще обърна внимание на семейството си. Много поуки могат да се извадят, но нека да не се правят прибързано и сега. В крайна сметка това е урок, който всеки трябва да вземе и хората трябва да видят какво може да се случи на всеки. Тепърва ще осъзнаваме много неща - какво се е случило, как, все пак има и съдебен процес и се надявам цялата истина да излезе", категоричен бе Коцев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #14, #41
12:32 28.11.2025
2 Суха съчка
12:33 28.11.2025
3 Хем кмет, хем бизнесмен!
Затова плаща 200 000 гаранция без проблем!
Коментиран от #47
12:33 28.11.2025
4 Абе
Коментиран от #19
12:33 28.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Руската губерния- Варна
Коментиран от #42
12:35 28.11.2025
7 Амиии
12:35 28.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да е
12:36 28.11.2025
10 А стига бе
12:36 28.11.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА ВЛИЗАТ ДА ТОПЛЯТ К,, И,, Л,, И,, ИТЕ....
12:37 28.11.2025
12 Гошо
12:38 28.11.2025
13 Гагаузина от к.Кичево
12:38 28.11.2025
14 Оооо
До коментар #1 от "Гост":Да влизат, ма не моат да минат през портата...шо ше се заглавят..(заклещят) у нея!
12:39 28.11.2025
15 Варна
12:39 28.11.2025
16 Делян
До коментар #5 от "гражданин":За Боко не трябва да му събира никой! Той си има 8 милиарда😜
12:40 28.11.2025
17 Морската градина Варна
12:40 28.11.2025
18 Заради тези
12:40 28.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #5 от "гражданин":ПРЕДИ ДА ОТИДЕ ПРИ СВЕТИ ПЕТЪР
ТРЯБВА ДА ВЪРНЕ ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ,
ДА ПОЛЕЖИ ПРИ БАЙ СТАВРИ И ЧАК ТОГАВА ЩЕ СЪБЕРЕМ И ЗА НЕГО.
12:41 28.11.2025
21 Българин
12:42 28.11.2025
22 евроатлантик
12:43 28.11.2025
23 Гост
12:43 28.11.2025
24 вече
Коментиран от #45
12:44 28.11.2025
25 ооооохххх
Коментиран от #30
12:45 28.11.2025
26 ТОЯ
12:47 28.11.2025
27 Стършел
12:48 28.11.2025
28 Българи!
Коментиран от #31, #35
12:49 28.11.2025
29 Виж сега,
До коментар #5 от "гражданин":Всеки запълва своята дупка,ти също. А кой ще отиде първи при свети Петър,не се знае
12:51 28.11.2025
30 Грешка ли ?
До коментар #25 от "ооооохххх":Човекът има поръчение , събира пари за касичката на ПП . При толкова приказки за милионите на Коцеви , защо този човек би се полакомил за хилядите или просто казано : човешкото око е ненаситно.
12:53 28.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Иьлишно
13:02 28.11.2025
37 Некой си
Не мога да повярвам как тотално се вдебили народонаселението и то предимно тази негова част, която претендира да е високообразована и дясно-ориентирана.
От 2013 година т.нар. десни настъпват една и съща мотика - псевдолидери като кънев, мирчев, иванов, петков, атанасов и др. твърдят че няма да подушат дори въздуха в една стая с дебелян, тиквата, доган, импексова и копейкин, а след година- две, вече са в коалиция.
И така ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ВЕЧЕ!!!
И за замазване на лъжите, издигат идиотски каузи като защита на коцев (син на дрът партиец и настоящ олигарх).
Чавка ли ви изпи акъла или пак Путин ви е виновен?
13:02 28.11.2025
38 Трол
13:03 28.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 въпрос
13:04 28.11.2025
41 Оня с коня
До коментар #1 от "Гост":А затворниците какво ще ядат, ще умрат от глад.
13:10 28.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ТИГО
Коментиран от #50
13:14 28.11.2025
44 само питам
Коментиран от #48
13:17 28.11.2025
45 Некой си
До коментар #24 от "вече":Като споменаваш ДС, що не продължиш с ДС креатурите терзиев, иванов, мирчев, кънев... и освободения коцев (татко му има много шарено социалистическо минало)?
13:17 28.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 1-20
До коментар #3 от "Хем кмет, хем бизнесмен!":Изглежда си болен от синдрома Рая Назарян. Не четеш ли че парите за гаранцията са събрани от дарения?
13:18 28.11.2025
48 ТИГО
До коментар #44 от "само питам":От родата ти на околовръстното !
Коментиран от #52, #53
13:21 28.11.2025
49 Където и
13:24 28.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ехооо
13:26 28.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ТИГО
До коментар #48 от "ТИГО":Ние от ППДБ-ЛГБТ все сме такива кухи пробити дюзи.
Коментиран от #57, #69
13:30 28.11.2025
54 Ганявоциииии
13:30 28.11.2025
55 коко
Коментиран от #59
13:32 28.11.2025
56 Минувач
13:32 28.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Феникс
Коментиран от #61, #62, #63
13:35 28.11.2025
59 Хихихи
До коментар #55 от "коко":Щото в сравнение с кражбите на Шиши и Буда е първокласник … много рев срещу ПП от страх е , ще ви бутнат на топло вас гербаджиите за всички кражби , убииства и измами които ви напълниха джобовете с кървави пари и богатства !
Коментиран от #60
13:37 28.11.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Мислител
До коментар #58 от "Феникс":Мутрата от СИК му ги е привел щото го р шубе да дойде в НС от народната любов !
13:40 28.11.2025
62 Дудов
До коментар #58 от "Феникс":От,(по)дарения, казват
13:41 28.11.2025
63 ТИГО
До коментар #58 от "Феникс":И ти ли искаш да ти напиша това дето написах на 44 ?ЩО се правите на утрепани не разбирам ?за 2,5 часа са събрани ДАРЕНИЯ !! ВИЕ верно сте недотавни !КАто задавате въпроса "от къде " за оригинални ли се имате !ИЛИ "Аууу 200000 от КЪДЕ " Правите се зорлем наMaл0уMни !То верно и водачите са ви такива !
Коментиран от #67
13:41 28.11.2025
64 Минувач
До коментар #60 от "Феникс":ПП арестуваха сикаджията - смели млади хора и неопетнени с кръв и кражби байно ! Буда и Шиши тепърва ще пият горчивите си чаши до дъно !
13:44 28.11.2025
65 Мислител
13:48 28.11.2025
66 Бай Ставри
13:49 28.11.2025
67 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #63 от "ТИГО":И кой ги дари тези "дарения" бе жълтопаветна macтийо?
14:00 28.11.2025
68 бедно ко пе ленце
14:02 28.11.2025
69 бедно ко пе ленце
До коментар #53 от "ТИГО":мръсоляво
14:04 28.11.2025
70 Блажко
14:06 28.11.2025
71 коко
14:09 28.11.2025