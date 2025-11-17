Новини
България »
ПП възмутени от преместването на Коцев и Барбутов в затвора, СГП: Това е законовата процедура

ПП възмутени от преместването на Коцев и Барбутов в затвора, СГП: Това е законовата процедура

17 Ноември, 2025 21:34 806 23

  • преместване-
  • коцев-
  • арест-
  • затвор

Българските граждани имат право на институции, които действат независимо, последователно и без политически мотиви, а правосъдието трябва да бъде гаранция, а не заплаха

ПП възмутени от преместването на Коцев и Барбутов в затвора, СГП: Това е законовата процедура - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължаваме промяната" (ПП) изразява силно възмущение от решението законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев да бъде преместен от ареста в затвора – на фона на отказа на съда да разгледа подадената от защитата му молба за изменение на мярката за неотклонение и без влязла в сила присъда. По същото основание е преместен и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов". Това се посочва в позиция на ПП, публикувана във Фейсбук.

"Подобни синхронизирани действия пораждат сериозни въпроси за спазването на принципите на правовата държава и за това дали не се създава опасен прецедент, при който административни решения изпреварват или обезсмислят съдебния контрол. Това засяга фундаментални конституционни гаранции – презумпцията за невиновност, правото на защита и правото на справедлив съдебен процес", пишат от партията.

Те призовават за пълна прозрачност по случаите и за стриктно спазване на закона. "Българските граждани имат право на институции, които действат независимо, последователно и без политически мотиви, а правосъдието трябва да бъде гаранция, а не заплаха", се казва още в позицията.

От Софийската градска прокуратура (СГП) посочиха пред БТА, че това е законовата процедура – когато делото срещу обвиняем, задържан за постоянно в арест, влезе в съдебна фаза, т.е. приключи разследването, обвиняемият бива преместван в съответния затвор. Това е описано в чл. 244 и 245 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Миналия четвъртък СГП внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Ден по късно делото срещу Никола Барбутов също влезе в съда.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    11 5 Отговор
    Кире, ако не започнеш гладна стачка пред ЕК, никога няма да ти обърнат внимание!

    Коментиран от #3

    21:37 17.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    14 5 Отговор
    Защитата на Коцев действа като защитата на Иванчева. Само дето присъдата на Коцев ще е 20г.в Софийския.

    Коментиран от #17

    21:38 17.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    Умното скоро ще е при Коцев.

    21:38 17.11.2025

  • 4 !!!?

    11 18 Отговор
    Прокурорската мафия издевателства над Коцев като Путлеровата прокуратура се гавреше с Навални...!!!?

    Коментиран от #5, #7, #13, #18, #19

    21:40 17.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    На прокурорите това им е работата. Ще има още от същото.

    21:44 17.11.2025

  • 6 Моарейн

    15 5 Отговор
    Пъпкодебарките да си прочетат Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и после да се възмущават. Неграмотници!

    21:46 17.11.2025

  • 7 пфф

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    🎃 винаги се е правил на Путин. Обаче когато отиде при него, пълзи като 🐌

    21:52 17.11.2025

  • 8 Сорос кукловода на демократите в Европа

    5 1 Отговор
    тези са оригинални наши демократи. Т.е. лицензирани от нашата Европа

    21:54 17.11.2025

  • 9 Един

    9 16 Отговор
    ПП не са ми любимци, но случващото се е просто чудовищен произвол от страна на мутрите ДПС/ГЕРБ превзели държавата!

    Коментиран от #21

    21:55 17.11.2025

  • 10 Съдията Дред

    11 4 Отговор
    Няма никакво нарушение. Пък и условията в затвора са по добри от условията в следствения арест.

    22:00 17.11.2025

  • 11 Нехис

    13 8 Отговор
    Не се възмущавайте, а си трайте, защото мястото и на Продавача на добавки, на Молеца, на Хасан Василев - Кокорчо, е в затвора, при барбута и коцевия.

    22:01 17.11.2025

  • 12 двете страни на медала

    4 7 Отговор
    Радев отиде на освобождава чуждите президенти от затвора, но когато репресират опозицията у нас , мълчи!

    22:14 17.11.2025

  • 13 Комунизъм!

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Това ви готвят сиамските близнаци!

    22:16 17.11.2025

  • 14 Горски

    8 2 Отговор
    Цялото ППДБ са в молитва благо да продължава да мълчи иначе ще стане едно масово задържане на тази измет. Избирателната комисия във Варна нали щеше да вземе решение? Единствено нормалното е тя веднага да излезе с решение, изхвърлящо Благо от общината.Сегашното му кметуване от затвора е най-идиотското нещо на света.Мисля, че тия дни ОИК ще направи точно това, тъй като пуделите не може да не са малцинство в нея.

    22:27 17.11.2025

  • 15 Адиос корумпета,

    8 1 Отговор
    на никого няма да липсвате, варненци празнуваме!

    22:28 17.11.2025

  • 16 Потрес

    8 1 Отговор
    Подсъдим да назначава някой си на кметско място.Не знаех че съществува такова безумие.Ама нали е ПОДСЪДИМ бе!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    22:30 17.11.2025

  • 17 време е

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    А дано.Време е виновните да си седнат по килиите.

    22:32 17.11.2025

  • 18 ахааааа

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Когато е ваш,е Издевателство,а?Когато не е ваш,всичко е ок,а?Дегиди хитрушковци.

    22:34 17.11.2025

  • 19 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    ХАХАХАХАХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИЯТА 5 ГОДИНИ КРАДЕ 5 ГОДИНИ ГРАБИ 5 ГОДИНИ БЕЗЧИНСТВА И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО

    22:45 17.11.2025

  • 20 десен агитатор

    2 1 Отговор
    Когато Антикорупционния фонд прави разследване срещу Ковачки, това е истинска битка срещу завладяната държава, ярък пример за гражданска доблест и тема за статус на всеки един депутат от психодясното.
    Когато Антикорупционната комисия хваща нашите по бели гащи, набъркани в комисионни до ушите и в нагласени обществени поръчки, това е пример как завладяната държава се бори срещу единствените реформаторски сили в обществото. Не е важно, че нашите крадат (6 % - че това корупция ли е изобщо), а че са били хванати, защото Пеевски е поискал така.
    3. В ситуация в която нашите са хванати на местопрестъплението е добре да се пишат статуси за пълзящия преврат, който тече в държавата. Кървавите пипала на октопода са сграбчили нашите слабини, защото ние сме последната преграда пред това рускините да превземат морето и да почнат да се омъжват масово за българи под диктовката на Путин.
    Когато уличат нашите в кражба, ние не сме виновни. Виновна е "кадровата политика". Ние сме честни, чисти, почтени, ама лошите все ни лъжат, омотават, разиграват и ни пускат стотачки в джобовете.
    5. Не заслужаваме своите лидери. Иван Костов беше бог. Христо Иванов - гений. Кирил Петков - супергерой. Всички те станаха жертва на комунистите, ченгетата, руснаците, копейките, ДС, световното правителство (ненужното да се зачертае)

    22:46 17.11.2025

  • 21 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    9 ТИ КАТО КАКЪВ ЛЕПИШ ЕТИКЕТИ МУТРИ СА ТЕЗИ КОИТО ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА С ПЛАТЕНИТЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ С АЛАБАЛАТА МУТРИ СА СЪЩИТЕ ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИ КОИТО 5 ГОДИНИ РУШАХА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО БЪЛГАРИЯ МУТРИ СА ТЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ Е ТОВА СА МУТРИ

    22:48 17.11.2025

  • 22 Почитател

    0 0 Отговор
    В затвора е неизмерим комфорт, в сравнение с карцера на ГМ-то...

    22:52 17.11.2025

  • 23 Донор

    1 0 Отговор
    Коцев и Барбутов не им играят по свирката на евроатлантивите и ангоснкционите. Затова ги наказват жестоко.

    Правосъдието е окопирано от двамата дебе-лаци

    22:53 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове