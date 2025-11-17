ПП възмутени от преместването на Коцев и Барбутов в затвора, СГП: Това е законовата процедура

Продължаваме промяната" (ПП) изразява силно възмущение от решението законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев да бъде преместен от ареста в затвора – на фона на отказа на съда да разгледа подадената от защитата му молба за изменение на мярката за неотклонение и без влязла в сила присъда. По същото основание е преместен и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов". Това се посочва в позиция на ПП, публикувана във Фейсбук.
"Подобни синхронизирани действия пораждат сериозни въпроси за спазването на принципите на правовата държава и за това дали не се създава опасен прецедент, при който административни решения изпреварват или обезсмислят съдебния контрол. Това засяга фундаментални конституционни гаранции – презумпцията за невиновност, правото на защита и правото на справедлив съдебен процес", пишат от партията.
Те призовават за пълна прозрачност по случаите и за стриктно спазване на закона. "Българските граждани имат право на институции, които действат независимо, последователно и без политически мотиви, а правосъдието трябва да бъде гаранция, а не заплаха", се казва още в позицията.
От Софийската градска прокуратура (СГП) посочиха пред БТА, че това е законовата процедура – когато делото срещу обвиняем, задържан за постоянно в арест, влезе в съдебна фаза, т.е. приключи разследването, обвиняемият бива преместван в съответния затвор. Това е описано в чл. 244 и 245 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Миналия четвъртък СГП внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Ден по късно делото срещу Никола Барбутов също влезе в съда.
1 1111
Коментиран от #3
21:37 17.11.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
21:38 17.11.2025
3 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "1111":Умното скоро ще е при Коцев.
21:38 17.11.2025
4 !!!?
Коментиран от #5, #7, #13, #18, #19
21:40 17.11.2025
5 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "!!!?":На прокурорите това им е работата. Ще има още от същото.
21:44 17.11.2025
6 Моарейн
21:46 17.11.2025
7 пфф
До коментар #4 от "!!!?":🎃 винаги се е правил на Путин. Обаче когато отиде при него, пълзи като 🐌
21:52 17.11.2025
8 Сорос кукловода на демократите в Европа
21:54 17.11.2025
9 Един
Коментиран от #21
21:55 17.11.2025
10 Съдията Дред
22:00 17.11.2025
11 Нехис
22:01 17.11.2025
12 двете страни на медала
22:14 17.11.2025
13 Комунизъм!
До коментар #4 от "!!!?":Това ви готвят сиамските близнаци!
22:16 17.11.2025
14 Горски
22:27 17.11.2025
15 Адиос корумпета,
22:28 17.11.2025
16 Потрес
22:30 17.11.2025
17 време е
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":А дано.Време е виновните да си седнат по килиите.
22:32 17.11.2025
18 ахааааа
До коментар #4 от "!!!?":Когато е ваш,е Издевателство,а?Когато не е ваш,всичко е ок,а?Дегиди хитрушковци.
22:34 17.11.2025
19 Промяна
До коментар #4 от "!!!?":ХАХАХАХАХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИЯТА 5 ГОДИНИ КРАДЕ 5 ГОДИНИ ГРАБИ 5 ГОДИНИ БЕЗЧИНСТВА И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО
22:45 17.11.2025
20 десен агитатор
Когато Антикорупционната комисия хваща нашите по бели гащи, набъркани в комисионни до ушите и в нагласени обществени поръчки, това е пример как завладяната държава се бори срещу единствените реформаторски сили в обществото. Не е важно, че нашите крадат (6 % - че това корупция ли е изобщо), а че са били хванати, защото Пеевски е поискал така.
3. В ситуация в която нашите са хванати на местопрестъплението е добре да се пишат статуси за пълзящия преврат, който тече в държавата. Кървавите пипала на октопода са сграбчили нашите слабини, защото ние сме последната преграда пред това рускините да превземат морето и да почнат да се омъжват масово за българи под диктовката на Путин.
Когато уличат нашите в кражба, ние не сме виновни. Виновна е "кадровата политика". Ние сме честни, чисти, почтени, ама лошите все ни лъжат, омотават, разиграват и ни пускат стотачки в джобовете.
5. Не заслужаваме своите лидери. Иван Костов беше бог. Христо Иванов - гений. Кирил Петков - супергерой. Всички те станаха жертва на комунистите, ченгетата, руснаците, копейките, ДС, световното правителство (ненужното да се зачертае)
22:46 17.11.2025
21 Промяна
До коментар #9 от "Един":9 ТИ КАТО КАКЪВ ЛЕПИШ ЕТИКЕТИ МУТРИ СА ТЕЗИ КОИТО ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА С ПЛАТЕНИТЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ С АЛАБАЛАТА МУТРИ СА СЪЩИТЕ ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИ КОИТО 5 ГОДИНИ РУШАХА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО БЪЛГАРИЯ МУТРИ СА ТЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС И СА СИ БЕЗНАКАЗАНИ Е ТОВА СА МУТРИ
22:48 17.11.2025
22 Почитател
22:52 17.11.2025
23 Донор
Правосъдието е окопирано от двамата дебе-лаци
22:53 17.11.2025