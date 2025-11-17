ПП възмутени от преместването на Коцев и Барбутов в затвора, СГП: Това е законовата процедура

Продължаваме промяната" (ПП) изразява силно възмущение от решението законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев да бъде преместен от ареста в затвора – на фона на отказа на съда да разгледа подадената от защитата му молба за изменение на мярката за неотклонение и без влязла в сила присъда. По същото основание е преместен и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов". Това се посочва в позиция на ПП, публикувана във Фейсбук.

"Подобни синхронизирани действия пораждат сериозни въпроси за спазването на принципите на правовата държава и за това дали не се създава опасен прецедент, при който административни решения изпреварват или обезсмислят съдебния контрол. Това засяга фундаментални конституционни гаранции – презумпцията за невиновност, правото на защита и правото на справедлив съдебен процес", пишат от партията.

Те призовават за пълна прозрачност по случаите и за стриктно спазване на закона. "Българските граждани имат право на институции, които действат независимо, последователно и без политически мотиви, а правосъдието трябва да бъде гаранция, а не заплаха", се казва още в позицията.

От Софийската градска прокуратура (СГП) посочиха пред БТА, че това е законовата процедура – когато делото срещу обвиняем, задържан за постоянно в арест, влезе в съдебна фаза, т.е. приключи разследването, обвиняемият бива преместван в съответния затвор. Това е описано в чл. 244 и 245 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Миналия четвъртък СГП внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Ден по късно делото срещу Никола Барбутов също влезе в съда.