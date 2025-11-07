Новини
България »
Румен Радев призова за освобождаването на бившия френски президент Никола Саркози

Румен Радев призова за освобождаването на бившия френски президент Никола Саркози

7 Ноември, 2025 17:06 598 14

  • румен радев-
  • никола саркози-
  • освобождение-
  • затвор

От края на октомври Никола Саркози излежава петгодишна присъда

Румен Радев призова за освобождаването на бившия френски президент Никола Саркози - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавният глава Румен Радев призова за освобождаването на бившия френски президент Никола Саркози. Румен Радев отправи призива си на церемонията, на която удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г. Антъни Лейдън за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, припомни БТА.

Позволете ми да използвам този тържествен момент, за да отдам още едно признание за забележителна съпричастност и на един френски политик - по онова време президент на Франция - който заедно със своята съпруга положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици, каза Радев. Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност. Затова аз подкрепям декларациите на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за неговото освобождаване за свой дълг, и отправям своя призив и към европейските политици и общественици - за освобождаването на президента Саркози, заяви държавният глава.

От края на октомври Никола Саркози излежава петгодишна присъда. Той беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., предаде Ройтерс. Съдът реши Саркози да влезе в затвора, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.

Българските медици са арестувани в Бенгази на 9 февруари 1999 г. и прекарват в затворите в Либия общо 2755 дни, припомня БТА. Българските медицински сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова, палестинският лекар Ашраф ал-Хаджудж, който тогава вече е с българско гражданство, и д-р Здравко Георгиев, се завръщат в България на 24 юли 2007 г.

На 24 юли 2007 г. медиците отпътуват за София с френски правителствен самолет, придружавани от съпругата на президента на Франция Никола Саркози – Сесилия Саркози, и европейския комисар за външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво г-н Президент!

    20 1 Отговор
    Съпругата на Саркози беше в основата по освобождаването от затвора на медицинските сестри.

    Коментиран от #4, #11

    17:09 07.11.2025

  • 3 бен Ходжа

    4 11 Отговор
    Излагация. Саркози прибра едни пари от Кадафи за президентската си кампания, стана президент и като такъв тръгна да го сваля. Нека лежи в затвора.

    17:11 07.11.2025

  • 4 Да де, ама

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво г-н Президент!":

    аз пък призовавам Румен Радев да търси средства за строеж на нови български затвори. Ще са необходими за въдворяване на пеевско-герберските крадци начело с Дебелите им и Охранени водачи.

    17:11 07.11.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    Саркози спаси България!

    17:11 07.11.2025

  • 6 генерал Наско

    2 7 Отговор
    Румен НАТО-то след време така ще призове да се пуснат Шиши и разБойко от затвора.

    17:12 07.11.2025

  • 7 Исторически парк

    3 5 Отговор
    Радев е поръчал паметник на Саркози в Дондуков

    17:12 07.11.2025

  • 8 хъхъ

    3 8 Отговор
    Като какъв призовава? Саркози е осъден от френски съд и се намира във френски затвор. Във Франция нали има демокрация, не е като да са го изпратили в Сибир.

    17:13 07.11.2025

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 1 Отговор
    Браво, така трябва! Някой трябва да се сети. Доброто не трябва да се забравя! Браво на нашия президент!

    17:13 07.11.2025

  • 10 Немаа да гласувам

    2 2 Отговор
    За Масона

    17:16 07.11.2025

  • 11 Мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво г-н Президент!":

    Освободиха медиците защото опростихме на Либия 57 млн долара дълг и изплатихме компенсации от 400 млн долара към семействата на засегнатите деца. Либия голяма инсценировка ни спретна.

    17:24 07.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да де

    1 2 Отговор
    Оправи България сега иди оправи Франция

    17:33 07.11.2025

  • 14 Цвете

    1 1 Отговор
    ДОРИ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ, ТОВА Е МОЖЕ БИ ЗАСЛУЖЕНОТО ОТДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРИТЕ И Г- Н ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. МОИТЕ УВАЖЕНИЕ. БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО Г- Н ПРЕЗИДЕНТ И НА ВСИЧКИ БИВШИ.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    17:38 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове