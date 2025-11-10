Регион Самоков инвестира в екологично управление на биоразградими отпадъци

Община Самоков и общините от Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) предприемат мащабна стъпка към по-чиста и устойчива среда чрез проект за модернизиране и надграждане на системите за рециклиране на битови биоразградими отпадъци.

Срокът за изпълнение е 30 месеца, а общата стойност на инвестицията надхвърля 10,4 млн. лв., от които близо 7 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

В рамките на проекта ще бъде модернизирана съществуващата компостираща инсталация в Регионалния център за неопасни отпадъци, изградена през 2016 г., чиято технология вече е морално остаряла. Предвижда се оформяне на допълнителна площ към площадката, обособяване на зона за шредиране и технологични участъци, изграждане на ретензионен басейн и система за отвеждане на замърсени води, както и монтиране на покривала за компостните редове, които ще подобрят биологичните процеси.

Освен модернизацията ще бъде изградена и изцяло нова инсталация с капацитет над 7000 тона годишно. Тя ще разполага със зони за прием и съхранение, за смесване и за технологично компостиране, както и със склад за готов компост. Ще бъдат доставени техника и съдове за разделно събиране, за да бъде обхванато цялото количество биоразградими отпадъци от общините Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня.

Реализацията на проекта ще осигури третирането на близо 9 500 тона биоразградими отпадъци годишно, събрани от четирите общини. По този начин ще се намали значително количеството депонирани отпадъци и ще се постигне съществен принос към националните и европейските цели за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите.

Проектът ще има и значим социално-икономически ефект за региона. С реализацията му ще се подобри качеството на околната среда за жителите на Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня, като ще се намалят вредните емисии, произтичащи от депонирането на отпадъци. Въвежда се нов тип услуга за разделно събиране на биоотпадъци, която ще улесни домакинствата и бизнеса и ще осигури производството на висококачествен компост. Наред с това, проектът ще създаде и нови работни места, необходими за експлоатацията на модернизираната инсталация.