Външно: Българка е осъдена на 3 г. затвор в Русия, а друга е задържана за два месеца

7 Октомври, 2025 21:30 650 22

Жената е осъдена по обвинение в „публично оправдание на тероризма"

Външно: Българка е осъдена на 3 г. затвор в Русия, а друга е задържана за два месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българска гражданка е осъдена на три години лишаване от свобода в Русия, а друга е задържана за два месеца. Това съобщи министърът на външните работи Георг Георгиев в отговори на въпроси от народните представители от ПП-ДБ Стела Николова и Ивайло Мирчев.

На 9 септември българска гражданка е осъдена в Русия на три години лишаване от свобода в наказателна колония от общ режим по обвинение в „публично оправдание на тероризма", пише БТА.

Основанието е лични изявления в социалните мрежи, включващи коментари относно статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация суверенна украинска територия, и призиви в подкрепа на дейността на Руския доброволчески корпус, обяснява министърът.

Жената притежава двойно гражданство - българско и руско, и живее постоянно на територията на Русия, уточнява министърът.

Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра. От страна на българското посолство са предприети незабавни действия за изясняване на обстоятелствата около задържането и в спешен порядък е изпратена вербална нота до Министерството на външните работи в Руската федерация с искане за предоставяне на информация по случая.

През май 2025 г. е получен кратък официален отговор от руската страна, който потвърждава задържането на българската гражданка. От момента на задържането до произнасянето на присъдата от руския съд българската гражданка не е потърсила консулска защита, отговаря Георг Георгиев.

МВнР оценява случая като част от системните и целенасочени действия на държавния апарат на Руската федерация, насочени към потискане на свободата на словото, осъществяване на пълен репресивен контрол над публичната информация, ограничаване на достъпа до алтернативна такава и налагане на диспропорционални наказателни мерки за изразяването на мнения, които противоречат на официалната руска пропаганда, особено в контекста на пълномащабната руска военна агресия срещу Украйна, посочва министърът.

МВнР продължава да следи случая и е в готовност да окаже необходимото съдействие и консулска защита.

Задържаната за два месеца гражданка е българска студентка в Москва. Тя е задържана по обвинение в измама. Посолството поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвоката, ангажиран по случая.

Завеждащият консулската служба е присъствал на съдебното заседание, проведено на 26 септември, на което съдът е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок от два месеца. МВнР продължава да следи случая.

Относно трети случай министърът посочва, че е направена справка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от „Росфинмониторинг“, като посолството на България потвърждава наличието на запис за трета българска гражданка.

Фигурирането в този списък не означава автоматично, че лицето е задържано или се намира в място за лишаване от свобода. Посолството не е уведомявано по официален ред нито от руските власти, нито от близки или роднини на българската гражданка по този случай, заявява още Георг Георгиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грухлю

    11 0 Отговор
    А тея от Ю Кей освободи ли ги или си зает да целуваш ръка на Бащицата?

    21:31 07.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Осъдена е за имотни измами.А другата е арестувана за пиянство, хулиганство и нападение на милиционер.

    Коментиран от #19

    21:31 07.10.2025

  • 3 Оффф ,

    11 0 Отговор
    и тоя ли целувач некадърен се изока ? Абсолютно безполезен , дори вреден за държавата и обществото !

    21:34 07.10.2025

  • 4 Гориил

    21 3 Отговор
    Слушайте, това е непоносимо. Руснаците исторически са имали топли и сърдечни чувства към България и българите.

    21:35 07.10.2025

  • 5 ГЕОРГоооо

    8 0 Отговор
    НЕ ЗАБРАВЯЙ ЧЕ НА ТОВА МЕСТО СИ ....."ПО ЗАСЛУГИ".......ЦЕЛИВАЧА НА ТИК ВЕНАТА ДРЪ-ЖКА...........!!!

    21:36 07.10.2025

  • 6 Някой

    10 1 Отговор
    Не става дума за никаква свобода на словото. Онази пропагандирала набиране на хора, които да се бият срещу руснаците - реално за убийства. Кой знае колко българи има в Русия, но за пропагандата става.

    21:36 07.10.2025

  • 7 всички безродни копейки в България

    2 11 Отговор
    да заминават и те по затворите в раша!

    21:36 07.10.2025

  • 8 Стенли

    11 2 Отговор
    Правилно са я осъдили все едно тук някой да твърди че Родопите са изконна турска територия това си е държавна измяна

    21:45 07.10.2025

  • 9 Вътрешно

    12 1 Отговор
    А,за арестуваните българи в Израел?!?Мноого срамежливо!

    21:49 07.10.2025

  • 10 Аз съм веган

    2 8 Отговор
    Къде сте копейки?

    Коментиран от #13, #22

    21:49 07.10.2025

  • 11 Да,бе

    10 1 Отговор
    А в Палестина българин беше убит от израелската армия без съд и присъда...Къде беше тогава външната тоалетна /МВнР/и ръководещият го целувач на ръце и други немити части телесни...

    21:50 07.10.2025

  • 12 а нещо за опозицията в Молдова...

    8 1 Отговор
    Етническа българка,осъдена на седем години...От оная с метлата и пробитата каска,наследена от дядо и...

    21:51 07.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стенли

    9 0 Отговор
    А и друго ми е много интересно къде беше това министърче когато убиха един български гражданин и служител на ООН и задържаха друг незаконно тогава изобщо не му се чуваше гласът айде нема нужда аман от такива демократи

    21:52 07.10.2025

  • 15 Копейка в шок

    1 7 Отговор
    Шефа ни Костя главната копейка призовавани да ходим да помагаме на братушките.
    Ама нас генетически ни е страх.По добре в бащината сива панелка в мизерииката, ама живи.
    Кося и той не ходи .

    Коментиран от #17

    21:52 07.10.2025

  • 16 министърче

    6 0 Отговор
    а що не кажеш и за българката задържана в лондон
    за кражби на айфони в организирана престъпна група

    все гледате да изкарате Русия виновна за всичко

    22:00 07.10.2025

  • 17 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка в шок":

    Те руснаците са си оправят ами ти оди помагай на укрофашистите че нещо нема хора ама те един след друг градове и села губят стратегическо значение 😁 България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺

    22:02 07.10.2025

  • 18 Искам всички подкрепящи руския

    2 1 Отговор
    диктатор путин в България в затвора

    22:12 07.10.2025

  • 19 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абе то въпросът е тебе кога ще си те вземат да те лекуват

    22:16 07.10.2025

  • 20 Хххххххх

    1 1 Отговор
    За тъ пи те русофили България и българите са нищо! СРАМ.

    22:17 07.10.2025

  • 21 Тома

    1 0 Отговор
    Всички г.ейове обичат нашето момче георг заради страстните целувки

    22:32 07.10.2025

  • 22 на женати

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Аз съм веган":

    МЕЖДУ КРАКАТА

    22:36 07.10.2025

