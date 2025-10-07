Външно: Българка е осъдена на 3 г. затвор в Русия, а друга е задържана за два месеца

Българска гражданка е осъдена на три години лишаване от свобода в Русия, а друга е задържана за два месеца. Това съобщи министърът на външните работи Георг Георгиев в отговори на въпроси от народните представители от ПП-ДБ Стела Николова и Ивайло Мирчев.
На 9 септември българска гражданка е осъдена в Русия на три години лишаване от свобода в наказателна колония от общ режим по обвинение в „публично оправдание на тероризма", пише БТА.
Основанието е лични изявления в социалните мрежи, включващи коментари относно статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация суверенна украинска територия, и призиви в подкрепа на дейността на Руския доброволчески корпус, обяснява министърът.
Жената притежава двойно гражданство - българско и руско, и живее постоянно на територията на Русия, уточнява министърът.
Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра. От страна на българското посолство са предприети незабавни действия за изясняване на обстоятелствата около задържането и в спешен порядък е изпратена вербална нота до Министерството на външните работи в Руската федерация с искане за предоставяне на информация по случая.
През май 2025 г. е получен кратък официален отговор от руската страна, който потвърждава задържането на българската гражданка. От момента на задържането до произнасянето на присъдата от руския съд българската гражданка не е потърсила консулска защита, отговаря Георг Георгиев.
МВнР оценява случая като част от системните и целенасочени действия на държавния апарат на Руската федерация, насочени към потискане на свободата на словото, осъществяване на пълен репресивен контрол над публичната информация, ограничаване на достъпа до алтернативна такава и налагане на диспропорционални наказателни мерки за изразяването на мнения, които противоречат на официалната руска пропаганда, особено в контекста на пълномащабната руска военна агресия срещу Украйна, посочва министърът.
МВнР продължава да следи случая и е в готовност да окаже необходимото съдействие и консулска защита.
Задържаната за два месеца гражданка е българска студентка в Москва. Тя е задържана по обвинение в измама. Посолството поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвоката, ангажиран по случая.
Завеждащият консулската служба е присъствал на съдебното заседание, проведено на 26 септември, на което съдът е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок от два месеца. МВнР продължава да следи случая.
Относно трети случай министърът посочва, че е направена справка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от „Росфинмониторинг“, като посолството на България потвърждава наличието на запис за трета българска гражданка.
Фигурирането в този списък не означава автоматично, че лицето е задържано или се намира в място за лишаване от свобода. Посолството не е уведомявано по официален ред нито от руските власти, нито от близки или роднини на българската гражданка по този случай, заявява още Георг Георгиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грухлю
21:31 07.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19
21:31 07.10.2025
3 Оффф ,
21:34 07.10.2025
4 Гориил
21:35 07.10.2025
5 ГЕОРГоооо
21:36 07.10.2025
6 Някой
21:36 07.10.2025
7 всички безродни копейки в България
21:36 07.10.2025
8 Стенли
21:45 07.10.2025
9 Вътрешно
21:49 07.10.2025
10 Аз съм веган
Коментиран от #13, #22
21:49 07.10.2025
11 Да,бе
21:50 07.10.2025
12 а нещо за опозицията в Молдова...
21:51 07.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стенли
21:52 07.10.2025
15 Копейка в шок
Ама нас генетически ни е страх.По добре в бащината сива панелка в мизерииката, ама живи.
Кося и той не ходи .
Коментиран от #17
21:52 07.10.2025
16 министърче
за кражби на айфони в организирана престъпна група
все гледате да изкарате Русия виновна за всичко
22:00 07.10.2025
17 Стенли
До коментар #15 от "Копейка в шок":Те руснаците са си оправят ами ти оди помагай на укрофашистите че нещо нема хора ама те един след друг градове и села губят стратегическо значение 😁 България и Русия заедно за винаги 🇧🇬🇷🇺
22:02 07.10.2025
18 Искам всички подкрепящи руския
22:12 07.10.2025
19 Някой
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абе то въпросът е тебе кога ще си те вземат да те лекуват
22:16 07.10.2025
20 Хххххххх
22:17 07.10.2025
21 Тома
22:32 07.10.2025
22 на женати
До коментар #10 от "Аз съм веган":МЕЖДУ КРАКАТА
22:36 07.10.2025