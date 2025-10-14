Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 14 октомври: Слънчеви часове до обед, после облаци и слаб дъжд

14 Октомври, 2025 03:55

Максималните температури ще са между 15 и 20°, в София - около 15°

Времето днес, прогноза за вторник, 14 октомври: Слънчеви часове до обед, после облаци и слаб дъжд - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано сутринта ще бъде облачно, но вятърът временно ще отслабне, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат малко по-ниски в сравнение с вчера, между 5 и 10°, в София - около 7°, по Черноморието - от 11 до 14°.

Преди обяд ще има и слънчеви часове, главно в Югозападна България, но през втората половина на деня в по-голямата част от страната ще бъде облачно, а в източните и планинските райони ще има и слаби превалявания.

Максималните температури ще останат почти без промяна - между 15 и 20°, в София - около 15°, в комбинация със слаб до умерен северозападен вятър.

И по Черноморието вятърът ще бъде слаб до умерен, с посока от север-северозапад. Ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд и максимални температури от 16 до 18°.

В планините вятърът ще е умерен, с посока от запад-северозапад. Ще преобладава облачно време, със слаби превалявания от дъжд.

Само по най-високите части, където максималните температури ще останат близки до нулата, ще превалява сняг.


