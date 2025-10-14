Новини
Очаква се днес да назначат Мариника Чернева за и.ф. шеф на ВАС

14 Октомври, 2025 07:35 804 11

Миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите.

Милен Ганев

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет днес се очаква да назначи заместник-шефката на Върховния административен съд Мариника Чернева за изпълняваш функциите председател, съобщават от Нова телевизия.

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Чернева е дала съгласието си. Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите.

Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността за повече от 6 месеца. Те изтекоха на 21 юли. Аналогичен и е случаят на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Прокурорската колегия обаче смята, че законът не важи за заварени случаи и остави Сарафов след 21 юли на поста.

Наказателната колегия на ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. и отказа да разглежда негови искания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дуловска принцеса

    6 0 Отговор
    така така..... квото каже мойто шиши

    08:05 14.10.2025

  • 3 Сталин

    7 0 Отговор
    Поредната талмудистка змия, очаквайте само корупция и престъпност в съдебната система

    08:05 14.10.2025

  • 4 СУМУД

    5 1 Отговор
    Съд и разтрел за Нетаняхуй
    Дете убиец

    08:08 14.10.2025

  • 5 Тя не

    5 0 Отговор
    е ли вече в пенсия ?

    08:18 14.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Артилерист

    2 0 Отговор
    България е типичен пример, че Конституцията, закона, обществените правила и норми са врата у поле за власт имащите и мафията (ако изобщо има разлика между двете). Всички властови и на националните (пропагандни) медии позиции се заемат от проверени евроатлантически прислужници. В началото на "демокрацията" или "прехода" на къмто нея (за капитализъм изобщо е забранено да се споменава) все още имаше някакво приличие-по-скоро някаква опашка от отишлото си "онова" време-на спазване на закона. Впоследствие атлантическата клика остави срама, имитацията и лицемерието и започна да гази направо през просото. И го прави нагло, цинично и брутално пред очите на онемялата публика в шайкаджийски стил от рода на "свиквайте, от сега нататък ще е така". В парламента го гледахме директно по телевизора, а в съдебната система после ги научавахме. Да изброявам ли "просрочилите", защото няма достатъчно удобни като тях или да спомена само Кошлуков и Сарафов?

    08:40 14.10.2025

  • 8 въпрос

    3 0 Отговор
    Каква е разликата между Чолаков и Чернева? Все едно пак Чолаков ще управлява. Ако се провери как дъщерята на Чернева спечели конкурса за нотариуси, ще разберете на кого е задължена. От години лично Чолаков решава кой ще стане нотариус или административен съдия, а това е плетка от зависимости, в резултат на което качеството на хората в системата е стигнало дъното.

    08:43 14.10.2025

  • 9 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Маринка или Калинка?

    08:47 14.10.2025

  • 10 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Само на и. ф. ли ще го караме в тая държава? Той и парламента ни е и. ф.

    08:48 14.10.2025

  • 11 Шиши атлантика демократ той е шефа

    1 0 Отговор
    На каишка всички си ги води

    08:56 14.10.2025

