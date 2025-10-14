Очаква се днес да назначат Мариника Чернева за и.ф. шеф на ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет днес се очаква да назначи заместник-шефката на Върховния административен съд Мариника Чернева за изпълняваш функциите председател, съобщават от Нова телевизия.

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Чернева е дала съгласието си. Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите.

Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността за повече от 6 месеца. Те изтекоха на 21 юли. Аналогичен и е случаят на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Прокурорската колегия обаче смята, че законът не важи за заварени случаи и остави Сарафов след 21 юли на поста.

Наказателната колегия на ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. и отказа да разглежда негови искания.