Новини
България »
Всички градове »
Има назначен нов изпълнителен директор на НАП- Христо Марков

Има назначен нов изпълнителен директор на НАП- Христо Марков

17 Ноември, 2025 18:10 1 206 8

  • нап-
  • назначение-
  • нов директор-
  • христо марков

Румен Спецов е освободен от длъжността

Има назначен нов изпълнителен директор на НАП- Христо Марков - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) предвид назначаването му за особен търговски управител съгласно РМС № 796 от 14 ноември 2025 година.

На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник изпълнителен директор на Агенцията, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Правителственото решение е прието неприсъствено.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    На НАП не са му нужни директори. Това е елементарна агенция. Преспокойно с ЧатДжипитито могат да стават нещата. Пък и като го гледам тоя Марков освен да се грижи за прическата си друга работа надали върши из НАП.

    18:16 17.11.2025

  • 2 Нов лапач

    0 1 Отговор
    Сега ще изцежда бизнеса докрай за да може да прави гуша .

    18:37 17.11.2025

  • 3 Мишо

    0 1 Отговор
    Дано не се завръща повече там този сатрап.Да си отдъхне най-сетне от него бизнеса!

    18:37 17.11.2025

  • 4 Асен

    1 1 Отговор
    Явно днес са спуснали парашута.

    18:49 17.11.2025

  • 5 Неразбрал

    1 1 Отговор
    Някой да ми обясни тоя Христо дали е прехвърлил фирмата си на клошар и дължи ли милиони на хазната както специалиста на горива спецов ?????

    Коментиран от #6

    19:32 17.11.2025

  • 6 Спецов има специализация във

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Неразбрал":

    Кравария за горива , газ , гъ..Z......и тем подобни....те много го харесват !!!!

    19:35 17.11.2025

  • 7 007

    1 0 Отговор
    Чудесен пример за "приципът на Питер" - отстраняване чрез издигане или преместване в страни. Браво!

    19:36 17.11.2025

  • 8 @@@

    0 0 Отговор
    Дано да е онзи от тройния скок, ще се справи по добре от културиста.

    19:37 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол