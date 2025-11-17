Има назначен нов изпълнителен директор на НАП- Христо Марков

Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) предвид назначаването му за особен търговски управител съгласно РМС № 796 от 14 ноември 2025 година.

На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник изпълнителен директор на Агенцията, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Правителственото решение е прието неприсъствено.