Има назначен нов изпълнителен директор на НАП- Христо Марков

Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) предвид назначаването му за особен търговски управител съгласно РМС № 796 от 14 ноември 2025 година.
На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник изпълнителен директор на Агенцията, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.
Правителственото решение е прието неприсъствено.
1 честен ционист
18:16 17.11.2025
2 Нов лапач
18:37 17.11.2025
3 Мишо
18:37 17.11.2025
4 Асен
18:49 17.11.2025
5 Неразбрал
Коментиран от #6
19:32 17.11.2025
6 Спецов има специализация във
До коментар #5 от "Неразбрал":Кравария за горива , газ , гъ..Z......и тем подобни....те много го харесват !!!!
19:35 17.11.2025
7 007
19:36 17.11.2025
8 @@@
19:37 17.11.2025