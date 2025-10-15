Върховният административен съд задължи АПИ да направи ремонт на моста на столичния бул. „България“

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административния съд в София и окончателно отхвърли жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) срещу заповед на временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столична община. Така ВАС потвърди, че АПИ е длъжна да предприеме действия по спешен ремонт на мостово съоръжение от пътния възел при бул. „България“ и Околовръстния път на София (II-18), съобщиха от съда, цитирани от Dariknews.bg.
Какво се изисква от АПИ?
Оспорената заповед задължава агенцията да изпълни няколко конкретни стъпки:
Незабавно временно укрепване на моста, за да се гарантират безопасността и нормалното му ползване.
Конструктивно обследване със задължителни предписания за бъдещия проект.
Изготвяне на инвестиционен проект и внасянето му за одобрение и разрешение за строеж.
Реален ремонт (строително-монтажни работи) според одобрените проекти и разрешението за строеж.
Защо отговорността е на АПИ?
Според Закона за пътищата и правилника за прилагането дейностите по поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища са задължение на АПИ. Общините могат да участват само при изрично споразумение.
Републиканските пътища са изключителна държавна собственост, а мостове и други съоръжения също попадат в тази категория. Затова АПИ е единственият възложител, който може и трябва да извърши ремонта.
Съдът: Заповедта е законосъобразна
Върховните магистрати приемат, че заповедта на главния архитект е издадена в съответствие със закона и че АПИ е задължена да изпълни посочените действия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
