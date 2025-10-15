Новини
Върховният административен съд задължи АПИ да направи ремонт на моста на столичния бул. „България“

15 Октомври, 2025 18:38

Върховните магистрати приемат, че заповедта на главния архитект е издадена в съответствие със закона и че АПИ е задължена да изпълни посочените действия. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административния съд в София и окончателно отхвърли жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) срещу заповед на временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столична община. Така ВАС потвърди, че АПИ е длъжна да предприеме действия по спешен ремонт на мостово съоръжение от пътния възел при бул. „България“ и Околовръстния път на София (II-18), съобщиха от съда, цитирани от Dariknews.bg.

Какво се изисква от АПИ?

Оспорената заповед задължава агенцията да изпълни няколко конкретни стъпки:

Незабавно временно укрепване на моста, за да се гарантират безопасността и нормалното му ползване.

Конструктивно обследване със задължителни предписания за бъдещия проект.

Изготвяне на инвестиционен проект и внасянето му за одобрение и разрешение за строеж.

Реален ремонт (строително-монтажни работи) според одобрените проекти и разрешението за строеж.

Защо отговорността е на АПИ?

Според Закона за пътищата и правилника за прилагането дейностите по поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища са задължение на АПИ. Общините могат да участват само при изрично споразумение.

Републиканските пътища са изключителна държавна собственост, а мостове и други съоръжения също попадат в тази категория. Затова АПИ е единственият възложител, който може и трябва да извърши ремонта.

Съдът: Заповедта е законосъобразна

Върховните магистрати приемат, че заповедта на главния архитект е издадена в съответствие със закона и че АПИ е задължена да изпълни посочените действия.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


  • 1 Карло☪︎ НacсpaH

    3 2 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата! Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!

    18:39 15.10.2025

  • 2 си дзън

    0 1 Отговор
    АПИ отдавна чака да нахрани своите хора. Сега като затворят моста за две години,
    тапите в София ке изчезнат

    Коментиран от #4

    18:41 15.10.2025

  • 3 Само

    0 1 Отговор
    на булевард "България" и от парите на българските читави данъкоплатци ? Това си е чиста гавра с тях !

    18:50 15.10.2025

  • 4 Дзън-дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    "Мостът", който не е просто мост, а естакада към Бояна, е затворен от близо две години, сидзъндзърънчо недолекуван. Това беше една от лебедовите песни на некадърника ДСУшко. Две години хората от Бояна се въртят като пумпали по детелината заради един ремонт, който се прави за четири седмици и струва няколко десетки хиляди лева и който некадърникът реши да възложи на АПИ...

    18:50 15.10.2025

  • 5 име

    0 0 Отговор
    Цялата държава е заета и спонсорира софийския боклук, ТЕЦа, администрацията, осветлението, пътищата и кво ли още не в тва село, незнайно защо и как станало столица. С население някви печенеги, дето даже една пушка не се пукнали за освобождението на България. И новодомци, най-отбраните боклуци на България. Аре да правим референдум да ги отделяме от България барабар със всичкото кърлеж дето живее там, че да си отдъхнем малко.

    18:59 15.10.2025

