Върховният административен съд отмени уикенд винетката заради грешно превалутиране в евро

Върховният административен съд (ВАС) отмени Параграф 1 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г., с който беше определена цена от 5,12 евро за уикенд винетката. Решението засяга единствено частта от тарифата, свързана с цената на този вид винетка, като останалите разпоредби остават в сила, съобщават от ВАС, цитирани от Нова телевизия.
Съдът приема, че при превалутирането на таксата от левове в евро е допуснато неправилно закръгляване в полза на държавата. Според Закона за въвеждане на еврото в Република България, сумите следва да се преизчисляват, като стойността в левове се раздели на официалния валутен курс от 1,95583, без закръгляване, а едва крайният резултат да се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
При цена от 10 лева за уикенд винетка правилното изчисление е 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 евро, което след закръгляване дава 5,11 евро. Определянето на цена от 5,12 евро е в нарушение на закона, посочват магистратите от ВАС.
Тричленният състав на съда отбелязва, че неправилно закръгляване е установено само при уикенд винетката, докато при останалите видове винетки по тарифата такива нарушения няма.
В мотивите си съдът подчертава, че правилата за закръгляване при превалутиране са ясно разписани в нормативен акт от по-висока степен и трябва да бъдат стриктно спазвани.
Решението е постановено по административно дело № 4349/2025 г. и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
18:18 19.12.2025
2 Лост
18:18 19.12.2025
3 Хипотетично
18:19 19.12.2025
4 Горски
18:25 19.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бог е Българин
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
19:06 19.12.2025
7 Дас Хаген
19:10 19.12.2025