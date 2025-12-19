Новини
България »
Всички градове »
Върховният административен съд отмени уикенд винетката заради грешно превалутиране в евро

19 Декември, 2025 18:06 705 7

  • върховен административен съд-
  • отмяна-
  • уикенд винетка-
  • грешка-
  • превалутиране

Съдът приема, че при превалутирането на таксата от левове в евро е допуснато неправилно закръгляване в полза на държавата.

Върховният административен съд отмени уикенд винетката заради грешно превалутиране в евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд (ВАС) отмени Параграф 1 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г., с който беше определена цена от 5,12 евро за уикенд винетката. Решението засяга единствено частта от тарифата, свързана с цената на този вид винетка, като останалите разпоредби остават в сила, съобщават от ВАС, цитирани от Нова телевизия.

Съдът приема, че при превалутирането на таксата от левове в евро е допуснато неправилно закръгляване в полза на държавата. Според Закона за въвеждане на еврото в Република България, сумите следва да се преизчисляват, като стойността в левове се раздели на официалния валутен курс от 1,95583, без закръгляване, а едва крайният резултат да се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

При цена от 10 лева за уикенд винетка правилното изчисление е 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 евро, което след закръгляване дава 5,11 евро. Определянето на цена от 5,12 евро е в нарушение на закона, посочват магистратите от ВАС.

Тричленният състав на съда отбелязва, че неправилно закръгляване е установено само при уикенд винетката, докато при останалите видове винетки по тарифата такива нарушения няма.

В мотивите си съдът подчертава, че правилата за закръгляване при превалутиране са ясно разписани в нормативен акт от по-висока степен и трябва да бъдат стриктно спазвани.

Решението е постановено по административно дело № 4349/2025 г. и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 1 Отговор
    От такива бандити - толкоз. Да не сте очаквали друго?!?

    18:18 19.12.2025

  • 2 Лост

    6 2 Отговор
    Когато е техен интерес така правят Справка -Инфлацията и резултатите от изброените.

    18:18 19.12.2025

  • 3 Хипотетично

    9 0 Отговор
    Сгащиха ги! Прецизно правосъдие. Понякога.

    18:19 19.12.2025

  • 4 Горски

    4 4 Отговор
    Основната идея за прокарването на тези промени и издаването на екостикери беше общините в страната да могат да създават т.нар. нискоемисионни зони. В тези зони следва да бъде забраняван или временно ограничаван достъпът за най-старите и замърсяващи автомобили.

    18:25 19.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бог е Българин

    1 1 Отговор
    Когато България забранява партиите 1934-1939г. със закон, ставаме икономическо чудо на Европа, само за 5 години, след забраната им! Българския Лев става Златен, а германците са идвали в България да търсят работа, бягайки от кризата! От тогава е израза: "Какво ме гледаш като изпаднал германец" ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ЛИ ПАРТИИТЕ ОТНОВО? Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    19:06 19.12.2025

  • 7 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Браво на БТВ започнаха разяснителна кампания за фалшиво евро след първите 10000 заловени! Късно е либе на прага сме, с управата на БНБ и бивше правителство сте за съд!

    19:10 19.12.2025

