Важните новини във ФАКТИ на 15.10.2025 г.

Мирчев разкри есемесите, с които разгневи Бойко Борисов

Страната има нелегитимен център на власт, който упражнява тази власт, пленил е институциите, службите, съдебната и това прави невъзможно провеждането на нормални и честни избори, това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на извънреден брифинг на ПП-ДБ от кулоарите на Народното събрание.

Учени: Критичните точки и в Царево, и в "Елените" са 3: Сред тях подземният тунел, незаконно сметище, комплекс и мостове

Какви са причините за наводненията по Южното Черноморие? Учени от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии представиха модели на приливните вълни в Царево и "Елените". И на двете места - три са критичните точки, разказват от bTV.

Заради очаквани валежи в района на Царево: Задействат системата BG-Alert

"Ще бъде задействан BG Alert ! Бъдете предпазливи". Това написа кметът на Царево Марин Киров на страницата си във фейсбук, цитиран от "Фокус". Причината е прогнозата за обилни валежи тази нощ.

Eмануил Йорданов: Дирекцията на МВР-Пазарджик проспа изборите. Борисов има основание да е гневен на Митов

Дирекцията в Пазарджик проспа изборите. Има основание за гневните думите на Борисов срещу Даниел Митов. Много отдавна е видно, че има проблем с ръководството на МВР, а Бойко Борисов се правеше, че не го забелязва. По едно време показа жълт картон, но го забрави бързо. Когато говорим за личен негов избор, би трябвало да осъзнава и собствения си дял. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.

Антон Кутев: ГЕРБ няма интерес да остава в това мнозинство, защото губи чисто електорална тежест

Знаеше се, че ще има сътресение в правителството. Беше ясно, че ще има дискомфорт. Това не е тайна за Борисов и Пеевски. Вчера видях добре изигран театър на Борисов. Нещата, които си бяха поставили като задача в началото на мандата – Пеевски официално да участва в мнозинството, а Борисов да е премиер, според мен са възможни. Според мен ще се разберат. Това заяви пред bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев и бивш депутат от БСП, цитиран от novini.bg.

Върховният административен съд задължи АПИ да направи ремонт на моста на столичния бул. „България“

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административния съд в София и окончателно отхвърли жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) срещу заповед на временно изпълняващия длъжността главен архитект на Столична община. Така ВАС потвърди, че АПИ е длъжна да предприеме действия по спешен ремонт на мостово съоръжение от пътния възел при бул. „България“ и Околовръстния път на София (II-18), съобщиха от съда, цитирани от Dariknews.bg.

Васил Тончев: Най-вероятно Гуцанов и Киселова ще бъдат сменени

Бойко Борисов е изнервен от доста време, защото има два проблема. Първият е, че Росен Желязков е все по-харесван в партията и в чужбина, а в една лидерска партия няма място за двама водачи. Вторият е, че Борисов е наясно, че колаборацията с Ново начало вреди на ГЕРБ.

Асен Василев: Държавата е в пълен блокаж. Шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на заместника си

"Това, което виждаме в момента е пълен блокаж на държавата. Правителство и дневно заседание - не работят, парламентът - не работи. Току що излезе информация, че шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг на ПП-ДБ по-рано днес, цитиран от Фокус".

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

„Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър“. Това заяви президентът Румен Радев по повод политическата криза след изявлението от вчера на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщават от bTV.

Екип на РИОСВ – София следи ситуацията с възникналия пожар в „Стомана индъстри“ – Перник

След сигнал за възникнал пожар на територията на „Стомана индъстри“ в град Перник, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) изпрати екип на място.

Георг Георгиев от Перник: Без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство

Днешният ден показа няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев в Перник по време на събрание на актива на ГЕРБ, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници.

Любомир Стефанов: Не мисля, че Борисов е готов да приеме Пеевски като партньор в каквато и да е форма на управление

"Не мисля, че Бойко Борисов е готов да приеме Делян Пеевски като партньор в каквато и да е форма на управление, камо ли в съуправление." Това заяви пред News.bg политологът Любомир Стефанов за преформатирането на правителството, за което настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на вчерашната пресконференция в партийната централа.

Ваня Григорова: 10 въпроса за провокираната криза със сметопочистването, на които г-н Терзиев НЕ дава отговори

Повече от десет дни от началото на кризата с боклука в два столични района. Кметът на София направи драматично изказване и призова гражданите да помагат в справянето със сметопочистването, но самият той НЕ прави нищо, за да реши проблема трайно. Журналисти няколко пъти ме питаха защо не заседаваме непрекъснато в тази криза.

Започва проверка в болница "Проф. Иван Киров" след инцидент с UV лампа

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов изиска незабавен доклад от директора на болницата след инцидент, при който майка и петмесечно бебе получиха изгаряния на очите от ултравиолетова лампа. Инцидентът се случи на 13 октомври, когато семейството беше настанено в болницата с COVID-19, съобщи пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

"Спаси София": Топлофикация е на ръба на умишлено режисиран колапс

Топлофикация София е на ръба на умишлено режисиран колапс. Това обявиха общински съветници от “Спаси София” на брифинг, който трябваше да бъде обиколка на ТЕЦ София с медиите, но тя не се състоя тъй като ръководството на Топлофикация не допусна журналистите да влязат.

Гори "Стомана Индъстри" в Перник

Пожар е избухнал в металургичната фирма "Стомана Индъстри" в Перник, предаде БНР.

Tакситата в София може да станат с 30% по-скъпи

Националният таксиметров синдикат внесе официално искане в Столична община за поскъпване на таксиметровите услуги в София. Превозвачите настояват минималната дневна тарифа да се увеличи до 1,74 лв. на километър, а нощната да достигне 2 лв. на километър. Според бранша това се налага поради факта, че цените не са актуализирани от три години, въпреки законовата разпоредба това да се случва поне веднъж годишно, предаде NOVA.

Танер Али: Пеевски извива ръцете на Борисов

"Има предварителна договорка за промяна в Министерския съвет." Така депутатът от "Алианс за права и свободи" Танер Али коментира пред медиите в парламента отмененото още вчера заседание на Министерския съвет.

Близките на загиналия багерист в "Елените" ще съдят държавата за 1,4 млн. лева

Близките на загиналия багерист при потопа в "Елените" ще съдят държавата за милион и четиристотин хиляди лева. Искът на почерненото семейство е към община Несебър и няколко министерства. Според тях те носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж.

Пламен Димитров: Предсрочните избори няма да помогнат на никого с нищо

Предсрочните избори няма да помогнат на никого с нищо, трябва да има продължение на това правителство с преформатиране или реорганизиране – това коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

БНБ отчете 4-годишно дъно при банкнотите в обращение

Броят на банкнотите в обращение в България е спаднал до най-ниското си ниво за последните четири години. Това показват официалните данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от Българската телеграфна агенция (БТА).

34 747 души все още са без вода

Към днешна дата 34 747 жители са с нарушено водоснабдяване показва обобщената справка от ВиК операторите в състава на „Български ВиК холдинг" ЕАД за периода 06.10-13.10.2025 г.

Млад мъж си преряза гърлото със стъкло пред очевидци във Враца, издъхна за секунди

Млад мъж отне живота си посред бял ден пред очите на ужасени минувачи. Трагичният инцидент е станал вчера в автошкола в жк. "Дъбника", потвърдиха от МВР Враца.

Инфлацията през септември се повиши до 5,6% на годишна база

Годишната инфлация през септември се ускори до 5,6% от 5,3% през август, достигайки най-високо ниво от октомври 2023 г. насам, докато на месечна база беше отчетена дефлация от 0,8%, показват данните на Националния статистически институт.

Съдия Дишева: Въртим се в омагьосан кръг. Държавата е пълна с органи с изтекъл мандат

Съдия Атанаска Дишева, която е член на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС), направи обстоен анализ на правната ситуация около мандатността, ролята на Конституционния съд и статута на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов.