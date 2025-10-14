Новини
От АПИ обявиха временни промени в движението по магистралите „Хемус“, „Струма“ и „Тракия“

14 Октомври, 2025

АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция.

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви предстоящи промени в организацията на движение по автомагистралите „Струма“ и „Хемус“, съобщават от Dariknews.bg. Във вторник и в сряда през нощта ще се почиства тунел „Блатино“ на „Струма“ (на територията на област Кюстендил), заради което трафикът ще преминава двупосочно в една от тръбите. По „Хемус“ пък ще се изгражда „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата и ще бъде ремонтиран виадукта при 38-ми км.

„Хемус“

От 9 ч. на 14 октомври до 9 ч. на 16 октомври движението при 22-и км и при 27-ми км на АМ „Хемус“ в двете посоки ще се осъществява в активните и аварийните ленти, като ще е ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение е за асфалтови работи при изграждането на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящи ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

От 9 ч. на 15 октомври до 9 ч. на 17 октомври се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на автомагистралата, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта.

„Струма“

На 14 октомври от 19 ч. до 7 ч. на 15 октомври за измиване на стените на тунела при 56-ти км на АМ „Струма“ ще се ограничи движението в тръбата за Благоевград. Движението ще се пренасочва двупосочно в тръбата за София.

На 15 октомври от 19 ч. до 7 ч. на 16 октомври ще бъде затворена за движение тунелната тръба за София, а трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.

Планираните дейности, с които се повишава безопасността на движение, ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб, отбелязват от АПИ.

„Тракия“

От 8 ч. на 14 октомври до 8 ч. на 16 октомври движението по участък от път I-7 Зимница – Ямбол при пътен възел „Зимница“ на АМ „Тракия“ ще се осъществява двупосочно в една лента. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на първокласния път при пресичането с АМ „Тракия“, без да се променя движението по автомагистралата. Трафикът по път I-7 ще преминава двупосочно в една лента с изчакване и ще се регулира със светофарна уредба.

АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Калдъръм паша асфалтаджията

    6 0 Отговор
    Магистрали е смело казано...

    07:56 14.10.2025

  • 2 Сократ

    0 1 Отговор
    АПИ къде бяха цяло лято с тези ремонти? Започнаха дъждове. Страхотен ремонт ще бъде, в локвите асфалт полагат.

    08:24 14.10.2025

