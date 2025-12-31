Новини
България »
Един ден до еврото!

Един ден до еврото!

31 Декември, 2025 08:34, обновена 31 Декември, 2025 07:36 635 35

  • евро-
  • левове-
  • банкомати-
  • банки

Как ще плащаме от 1 януари

Един ден до еврото! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 1 януари 2026 г. България преминава към еврото, като за срок от един месец левът и еврото ще бъдат в паралелно обращение, предаде dariknews.bg.

През този преходен период двете валути ще имат статут на законно платежно средство, с цел преходът към новата национална валута да се осъществи плавно и организирано.

През първия месец след въвеждането на еврото хората ще могат да заплащат както в левове, така и в евро в търговските обекти и центровете за услуги в страната. Търговците, от своя страна, ще бъдат задължени да връщат рестото в евро, освен в случаите, когато това е невъзможно по практически причини. По този начин част от наличните левове постепенно ще бъдат извадени от обращение през търговската мрежа, което ще служи като допълнителен канал за обмен за българските граждани.

В съответствие с Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. през този преходен период е въведено правило, според което търговецът може да откаже приемането на повече от 50 броя монети в левове и стотинки в рамките на една трансакция. Мярката цели улеснение на работата с парични средства и предотвратяване на оперативни затруднения в търговските обекти.

След полунощ на 1 януари 2026 г. наличностите по всички банкови сметки ще бъдат автоматично превалутирани от левове в евро, а банкоматите ще изплащат само евро. По този начин се гарантира, че гражданите не трябва да предприемат никакви допълнителни действия за превалутиране на средствата си.

Едномесечният преходен период цели да осигури балансирано, прозрачно и защитено за потребителите преминаване към новата валута. След неговото приключване еврото ще остане единственото законно платежно средство в България, а левът окончателно ще излезе от обращение.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    6 14 Отговор
    Малко остана!УРА ДРУГАРИ!

    Коментиран от #35

    07:38 31.12.2025

  • 2 Аман

    10 3 Отговор
    вече с туй йевро, бе стана байгън !

    07:38 31.12.2025

  • 3 И Киев е Руски

    19 2 Отговор
    Дано с лев си отиде ГРОБ пееФски тиквонийци кирчоФци и тема подобни не човеци

    07:41 31.12.2025

  • 4 И Европа е руска

    2 8 Отговор
    Милен е семпъл грозник

    07:43 31.12.2025

  • 5 Сандо

    9 7 Отговор
    Последен ден на /полу/независимата България!

    07:43 31.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    13 8 Отговор
    До една година няма да има нито евро нито еврозона . Жалко за парите на хората.

    07:45 31.12.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    15 5 Отговор
    Титаник блъсна айсберга, а ние утре се качаме на него 💀

    07:46 31.12.2025

  • 8 Мех

    4 5 Отговор
    Индия и тя да влиза, и да се свършва вече.

    07:46 31.12.2025

  • 9 Бойко Българоубиец

    11 4 Отговор
    АЗ УБИХ БЪЛГАРСКИЯ ЛЪВ! ГЕРБ ПОБЕДА!

    07:47 31.12.2025

  • 10 Програмист

    14 3 Отговор
    Оня ден ходих в безеврова Румъния.. цените бяха двойно по-ниски 😉

    07:47 31.12.2025

  • 11 Оооофффффф

    17 3 Отговор
    Вече ми писна да слушам за това Евро!!!! След един ден ще съжаляваме, че сме го приели.!

    07:48 31.12.2025

  • 12 Икономист

    11 3 Отговор
    Междувременно Австрия, Чехия, Унгария и Словакия се готвят да напускат ес и влизат в съюз с америка😂🤣

    07:49 31.12.2025

  • 13 Исторически парк

    10 2 Отговор
    Няма проблеми до 10 години еврог ейският съюз ще се разпадне и ще си върнем лева!

    07:50 31.12.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    11 1 Отговор
    Миналият октомври като ходихте за гъби така ще е!

    07:50 31.12.2025

  • 15 Българин

    8 1 Отговор
    ЗА БОГА БРАТЯ НЕ КУПУВАЙТЕ!

    07:51 31.12.2025

  • 16 .......

    3 7 Отговор
    Българските копейки във Франкфурт сигурно бягат от сградата ,като дявол от тамян.

    07:51 31.12.2025

  • 17 Инженер

    8 3 Отговор
    САМО РАДЕВ И ВЕЛИЧИЕ МОГАТ ДА СПАСЯТ БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОТО!

    07:53 31.12.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    5 2 Отговор
    Соломон паси преди 3 години каза време е да скопим българския лъв

    07:54 31.12.2025

  • 19 1000+

    5 5 Отговор
    И тук квичене и стенания на копейките 😂😂😂😂

    07:57 31.12.2025

  • 20 Тези джурнал луумпени

    2 0 Отговор
    броят часовете, все едно идва краят на света, в който ще избухне цярат бомба! 🤣

    08:00 31.12.2025

  • 21 Радо

    3 1 Отговор
    Аман с това Евро.

    08:00 31.12.2025

  • 22 Буха ха

    0 0 Отговор
    А някои ще продължат както досега да плащат с гь3

    08:00 31.12.2025

  • 23 Слава Богу

    4 1 Отговор
    Доживяхме и това. Предците ни се гордеят с нас, само руските подлоги са против . Те са тук да спъват развитието на България

    08:02 31.12.2025

  • 24 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Аве Милене, новата редакторка дето назначи, хубаво ли се ибье?

    08:02 31.12.2025

  • 25 Бай Орков

    2 1 Отговор
    Тук съм за люти копейски сълзи

    08:04 31.12.2025

  • 26 истината е

    0 0 Отговор
    Има само една надежда във Вселената, само едно спасение. Това е Исус Христос. Никакво прераждане не те спасява, и всяко добро е временно, защото има вечно затъване в тъмнината.

    08:05 31.12.2025

  • 27 Съвет

    0 0 Отговор
    Не бързайте да унищожавате български лев може да ни потрябват отново съвсем скоро.!

    Коментиран от #28

    08:05 31.12.2025

  • 28 Почвайте да свиквате с еврото

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Съвет":

    Копейките пощуряха. Извиха опашки пред бюрата. Стръвно пазаруват евро. Да не свърши.

    08:07 31.12.2025

  • 29 Дедовия

    2 0 Отговор
    Вълна на умиление към всички жалки и прости копейчици, които вярват, че евро няма да има, защото путин бил издал "указ за запазване на лева",

    "О, свещена простота"

    08:09 31.12.2025

  • 30 Ццц

    0 0 Отговор
    Допуснем ли Фон Тъпофон да кара още един мандат, през 2030 г. ще въвеждаме купонната система. А повечето полове евроатлантици ще си чупят маникюра, за да вадят картофи като времената, когато имаха само баби и дядовци.

    08:11 31.12.2025

  • 31 кмилоик

    0 0 Отговор
    Какъвто глупак си в лева, точно същия глупак ще бъдеш и в Евро, само дето ще трябва да ти го дават от Европа, Западните крадци и лъжци. Слава на Господ Иисус Христос 1 януари 2026г. идва.Ще видим дали ще сме по богати на 01, или са ни лъгали предателите.

    08:13 31.12.2025

  • 32 Баце

    0 0 Отговор
    Така както се влиза в ЕС, така се излиза.

    08:13 31.12.2025

  • 33 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    Довечера в дванайсти час,
    От Сибир пристига дядо Мраз,
    С чувал препълнен от евраци,
    И скандиращ - "БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ" !!!

    08:13 31.12.2025

  • 34 Вчера

    0 0 Отговор
    Бях в банката и попитах дали банкоматите ще са заредени с българско Евро и отговора беше ЕДВАЛИ. Влизаме в еврозоната, НО ще ползваме изцяло чуждото Евро. Явно няма напечатано наше! Защо не предлагат стартов пакет и с банкноти?

    08:14 31.12.2025

  • 35 Коко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БеГемот":

    Знаеш ли на кои е кръстен левът

    08:15 31.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове