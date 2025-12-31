Един ден до еврото!

От 1 януари 2026 г. България преминава към еврото, като за срок от един месец левът и еврото ще бъдат в паралелно обращение, предаде dariknews.bg.

През този преходен период двете валути ще имат статут на законно платежно средство, с цел преходът към новата национална валута да се осъществи плавно и организирано.

През първия месец след въвеждането на еврото хората ще могат да заплащат както в левове, така и в евро в търговските обекти и центровете за услуги в страната. Търговците, от своя страна, ще бъдат задължени да връщат рестото в евро, освен в случаите, когато това е невъзможно по практически причини. По този начин част от наличните левове постепенно ще бъдат извадени от обращение през търговската мрежа, което ще служи като допълнителен канал за обмен за българските граждани.

В съответствие с Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. през този преходен период е въведено правило, според което търговецът може да откаже приемането на повече от 50 броя монети в левове и стотинки в рамките на една трансакция. Мярката цели улеснение на работата с парични средства и предотвратяване на оперативни затруднения в търговските обекти.

След полунощ на 1 януари 2026 г. наличностите по всички банкови сметки ще бъдат автоматично превалутирани от левове в евро, а банкоматите ще изплащат само евро. По този начин се гарантира, че гражданите не трябва да предприемат никакви допълнителни действия за превалутиране на средствата си.

Едномесечният преходен период цели да осигури балансирано, прозрачно и защитено за потребителите преминаване към новата валута. След неговото приключване еврото ще остане единственото законно платежно средство в България, а левът окончателно ще излезе от обращение.