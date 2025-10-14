Петър Волгин: Докато не оправим държавата си като структура, няма значение дали ще плащаме в евро, долари или рубли

В ЕП за първи път имаше едновременно два вота на недоверие от две много различни групи. Не успяха, защото мнозинството е много здраво. Това заяви пред БНТ Петър Волгин, евродепутат от групата на „Европа на суверенните нации”, избран от листата на „Възраждане”, цитиран от novini.bg.
Той смята за „много глупаво“ това опозиционните партии, които внесоха вотовете на недоверие, не гласуваха за чуждия вот на недоверие.
„Нямаше тръмписка революция в Европа, защото се оказа, че настоящото ръководство в ЕС е удобно на Тръмп. Няма нищо, което да застрашава американската политика. От критици на Тръмп тези хора се превърнаха в негови почитатели и изпълняват желанията му“, подчерта той.
Категоричен е, че управляващият елит на ЕС е съставен от хора, които нямат качествата за това.
„Това са добри изпълнители на поръчения, но нямат визия за бъдещето. Подбрани са на принципа на антиселекцията – колкото повече не става един човек, толкова повече се бута нагоре“, каза още Волгин.
За влизането на България в еврозоната евродепутатът коментира: „Не мисля, че от членството ни в евросъюза нещо ще произтече. Благоденствието на една държава не зависи от това с каква валута се разплащаш. Зависи от това какво е състоянието на твоето общество, твоята финансова, политическа и икономическа система. Докато не оправим държавата си като структура, няма значение дали ще плащаме в евро, долари или рубли.”
1 Пич
08:27 14.10.2025
2 честен ционист
08:27 14.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Май
До коментар #3 от "Аз съм веган":си приличате
08:30 14.10.2025
5 Волгата
Коментиран от #8, #15, #34, #36, #40
08:30 14.10.2025
6 Волга,
08:32 14.10.2025
7 Боруна Лом
08:35 14.10.2025
8 Верно
До коментар #5 от "Волгата":и ние от 01.01.2026 влизаме в клуба на "богатите" !
Коментиран от #32
08:36 14.10.2025
9 Слава на Евроатлантическа България
Днес ЕАБ (Евроатлантическа България) нито добива собственото си злато, нито има сабствена валута. Огромен ФАКТ.
Слава на Евроатлантическа КОЛОНИАЛНА България!
Коментиран от #11, #19, #22
08:37 14.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
Коментиран от #20
08:43 14.10.2025
14 е сега е добре
08:44 14.10.2025
15 тои Еврото
До коментар #5 от "Волгата":ти от трите НАИ ДЪЛГОТО-въпрос на личен избор
08:44 14.10.2025
16 Стара чанта
08:44 14.10.2025
17 абе
08:44 14.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Слава на Евроатлантическа България":Златото го добиват само фирми собственост на блатния султанат на който покорно се кланяте цял живот въргаляйки се в тинята, нямат нищо общо с Канада и Запада, освен регистрацията‼️
08:45 14.10.2025
20 Не бе,
До коментар #13 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":и на вас натресоха €вро !
08:45 14.10.2025
21 Трол
08:45 14.10.2025
22 Кое точно злато
До коментар #9 от "Слава на Евроатлантическа България":си добивал сам руска партенко? Всичко заминаваше за СССР и те се ровиха по повечето български мини. Даже и Урана ни взимаха. Ама много знаеш.
Коментиран от #35
08:47 14.10.2025
23 Май
08:47 14.10.2025
24 цумбрум
08:48 14.10.2025
25 Доктора
Явно съм сбъркал. Жалко за нас, българите, че на такъв родоотстъпник и руски агент, се дава гласност.
08:48 14.10.2025
26 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Ха ха ха":От заран сте тук и цял ден за жълти денги, и вечно сте най гладните и съдраните, не ви ли омръзна вече тая клошария, защо не се хванете на истинска работа!
08:49 14.10.2025
27 гост
08:49 14.10.2025
28 лют пипер
08:51 14.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Госъ
08:53 14.10.2025
31 Име
08:54 14.10.2025
32 Дон Дони
До коментар #8 от "Верно":Да да им сервираме!
08:56 14.10.2025
33 газов инжекцион
08:56 14.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Шиши атлантика демократ
До коментар #22 от "Кое точно злато":Са за кой заминава жълтото бре дже ?
09:01 14.10.2025
36 Тагарев Тошко
До коментар #5 от "Волгата":Да и БНБ е закупило 66000 тройунция злато или 2053 кг. да го предостави като гарант след 01.01 2026 г.
09:03 14.10.2025
37 Сийка
09:13 14.10.2025
38 "ВРАГ НА НАРОДА"
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
09:15 14.10.2025
39 Ами
09:19 14.10.2025
40 Така де
До коментар #5 от "Волгата":Ама на нас препоръчва рубли.
09:20 14.10.2025