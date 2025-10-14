Новини
Петър Волгин: Докато не оправим държавата си като структура, няма значение дали ще плащаме в евро, долари или рубли

14 Октомври, 2025 08:21 750 40

Благоденствието на една държава не зависи от това с каква валута се разплащаш. Зависи от това какво е състоянието на твоето общество, твоята финансова, политическа и икономическа система, коментира евродепутатът от "Възраждане"

Петър Волгин: Докато не оправим държавата си като структура, няма значение дали ще плащаме в евро, долари или рубли - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В ЕП за първи път имаше едновременно два вота на недоверие от две много различни групи. Не успяха, защото мнозинството е много здраво. Това заяви пред БНТ Петър Волгин, евродепутат от групата на „Европа на суверенните нации”, избран от листата на „Възраждане”, цитиран от novini.bg.

Той смята за „много глупаво“ това опозиционните партии, които внесоха вотовете на недоверие, не гласуваха за чуждия вот на недоверие.

„Нямаше тръмписка революция в Европа, защото се оказа, че настоящото ръководство в ЕС е удобно на Тръмп. Няма нищо, което да застрашава американската политика. От критици на Тръмп тези хора се превърнаха в негови почитатели и изпълняват желанията му“, подчерта той.

Категоричен е, че управляващият елит на ЕС е съставен от хора, които нямат качествата за това.

„Това са добри изпълнители на поръчения, но нямат визия за бъдещето. Подбрани са на принципа на антиселекцията – колкото повече не става един човек, толкова повече се бута нагоре“, каза още Волгин.

За влизането на България в еврозоната евродепутатът коментира: „Не мисля, че от членството ни в евросъюза нещо ще произтече. Благоденствието на една държава не зависи от това с каква валута се разплащаш. Зависи от това какво е състоянието на твоето общество, твоята финансова, политическа и икономическа система. Докато не оправим държавата си като структура, няма значение дали ще плащаме в евро, долари или рубли.”


България
  • 1 Пич

    27 10 Отговор
    Какво благоденствие , като плащаме масрафа на Украйна и НАТО ?! Това е първото което трябва да спрат да правят !!! Вече няколко европейски държави отсвириха и НАТО , и Украйна !!!

    08:27 14.10.2025

  • 2 честен ционист

    15 21 Отговор
    Другарят Стармър каза на британчците, че без диджитал АйДй и БротКард нито ще могат да бачкат, нито да ползват интернет, а вероятно и да плащат, така че Волгата е на прав път.

    08:27 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Май

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм веган":

    си приличате

    08:30 14.10.2025

  • 5 Волгата

    14 15 Отговор
    Аз си избрах Еврото

    Коментиран от #8, #15, #34, #36, #40

    08:30 14.10.2025

  • 6 Волга,

    13 12 Отговор
    ти да си мълчиш е най-добре.

    08:32 14.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    12 12 Отговор
    И ТАЗИ ДЖАПАНКА СЕ ПРОДАДЕ!ПУУУ

    08:35 14.10.2025

  • 8 Верно

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Волгата":

    и ние от 01.01.2026 влизаме в клуба на "богатите" !

    Коментиран от #32

    08:36 14.10.2025

  • 9 Слава на Евроатлантическа България

    18 9 Отговор
    На времето НРБ в СИВ добиваше сама българското злато и имаше лев със златно покритие, който нито бе обвързан с рублата, нито е имало даже план за въвеждане на рубла и унищожаване на валутната ни независимост.

    Днес ЕАБ (Евроатлантическа България) нито добива собственото си злато, нито има сабствена валута. Огромен ФАКТ.

    Слава на Евроатлантическа КОЛОНИАЛНА България!

    Коментиран от #11, #19, #22

    08:37 14.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    8 8 Отговор
    Проблемът стара волго е че ти искаш да взимаш в евро а на нас да ни натресеш рублички.

    Коментиран от #20

    08:43 14.10.2025

  • 14 е сега е добре

    1 7 Отговор
    малко заеми . ще вдигат цените по нова година . празници . евтинията от турция и китайските ментета оправят положението .

    08:44 14.10.2025

  • 15 тои Еврото

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Волгата":

    ти от трите НАИ ДЪЛГОТО-въпрос на личен избор

    08:44 14.10.2025

  • 16 Стара чанта

    7 4 Отговор
    Продажно ме к ер еее !

    08:44 14.10.2025

  • 17 абе

    6 3 Отговор
    Абе Волгата нали щеше да бори самодоволния ЕС отвътре? Кво стана?

    08:44 14.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Златото го добиват само фирми собственост на блатния султанат на който покорно се кланяте цял живот въргаляйки се в тинята, нямат нищо общо с Канада и Запада, освен регистрацията‼️

    08:45 14.10.2025

  • 20 Не бе,

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    и на вас натресоха €вро !

    08:45 14.10.2025

  • 21 Трол

    3 1 Отговор
    В скоро време ще се разплащаме в рупии.

    08:45 14.10.2025

  • 22 Кое точно злато

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на Евроатлантическа България":

    си добивал сам руска партенко? Всичко заминаваше за СССР и те се ровиха по повечето български мини. Даже и Урана ни взимаха. Ама много знаеш.

    Коментиран от #35

    08:47 14.10.2025

  • 23 Май

    4 3 Отговор
    вече не се притеснява от еврото :) Смениха плочата

    08:47 14.10.2025

  • 24 цумбрум

    4 3 Отговор
    С колко тека ще я оправите тази държава,Волгин,мамин?! Река Волка е доста далече от България. Ръйш?!

    08:48 14.10.2025

  • 25 Доктора

    3 4 Отговор
    Този Волгин бил все още разговорлив . А си мислех, че вече е в Русия и пише хвалебствени слова за Путин.
    Явно съм сбъркал. Жалко за нас, българите, че на такъв родоотстъпник и руски агент, се дава гласност.

    08:48 14.10.2025

  • 26 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха":

    От заран сте тук и цял ден за жълти денги, и вечно сте най гладните и съдраните, не ви ли омръзна вече тая клошария, защо не се хванете на истинска работа!

    08:49 14.10.2025

  • 27 гост

    3 3 Отговор
    ти нали си получаваш отдавна заплатката в евро, а на баллъците разправяй за заплати в рубли...ей такива загрижени депутати много ги обичам - от пурково време не са мръднали

    08:49 14.10.2025

  • 28 лют пипер

    7 0 Отговор
    Ще плащаме с индийски рупии скоро.Като гледам съйганите с каква скорост се увеличават,като брой.

    08:51 14.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Госъ

    3 1 Отговор
    Е вие ли ще я оправите.. Ония американски подлоги вие руски подлоги… А стига вече подлоги в парламента …

    08:53 14.10.2025

  • 31 Име

    2 3 Отговор
    Евро, евро и долари може. С рубли не, мерси.

    08:54 14.10.2025

  • 32 Дон Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Верно":

    Да да им сервираме!

    08:56 14.10.2025

  • 33 газов инжекцион

    0 3 Отговор
    С рубли-Не! Само с красиви рускини!

    08:56 14.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Шиши атлантика демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кое точно злато":

    Са за кой заминава жълтото бре дже ?

    09:01 14.10.2025

  • 36 Тагарев Тошко

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Волгата":

    Да и БНБ е закупило 66000 тройунция злато или 2053 кг. да го предостави като гарант след 01.01 2026 г.

    09:03 14.10.2025

  • 37 Сийка

    0 1 Отговор
    Я се разкарай!

    09:13 14.10.2025

  • 38 "ВРАГ НА НАРОДА"

    2 0 Отговор
    Г-Н ВОЛГИН КАКТО ВИНАГИ Е ПРАВ!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    09:15 14.10.2025

  • 39 Ами

    0 0 Отговор
    за теб са екстра рубличките. Ама що си в Брюксел на Евро...

    09:19 14.10.2025

  • 40 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Волгата":

    Ама на нас препоръчва рубли.

    09:20 14.10.2025

