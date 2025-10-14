Новини
Ангелов: Социалните мрежи трябва да са забранени за деца под 15 години

14 Октомври, 2025 10:31

Невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заставам категорично зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени за децата до навършване на 15 години, заяви председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов в пост във Фейсбук.

Всеки ден виждаме как социалните мрежи — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube — не просто отнемат време. Те променят мозъка на децата, като създават зависимост, пише Ангелов.

Невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново.

При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зависимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън.

Костадин Ангелов цитира и документален филм, в който са цитирани бивши инженери от Google, Facebook и Twitter, които признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно „в системата“.

Един от създателите на „Like“-бутона казва: „Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание.“

Председателят на здравната комисия припомня и данни от различни изследвания по темата, които показват, че при деца, които прекарват над три часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%, като се наблюдава и рязък спад в концентрацията и социалната емпатия.

Костадин Ангелов допълва, че психолозите вече говорят за „дигитална абстиненция“ – същите симптоми, които се наблюдават при зависими от вещества.

"Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма. Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности. Подкрепям изцяло идеята да се въведе възрастова граница – забрана за социални мрежи до 15-годишна възраст. Не за да ограничим младите, а за да им върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот", пише още Ангелов.

Идеята беше обявена вчера от министъра на образованието Красимир Вълчев в Силистра. По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 2 Отговор
    Ботоксовия педофил се загрижил за децата ....!!!???!!!

    10:33 14.10.2025

  • 2 флип

    7 1 Отговор
    Ако се чудите за какво ви ги пишат тези глупости, идеята е, да се изисква идентификация за да ползваш интернет, така, който говори против властта лесно ще буде идентифициран, обвинен за агент на Путин и натикан в затвор.

    Коментиран от #5

    10:33 14.10.2025

  • 3 Механик

    1 3 Отговор
    А, здрастя!
    Ама е късно, да не говорим, че е нвъзможно.
    Отгледахме си дебилчета и сега ще им се радваме. Нямаме избор.
    Преди 2-3 седмици отидох до Търговския регистър да подавам годишния отчет на фирмата. Имаше голояма опашка. До там го където можех да виждам хората на опашката (а това бяха точно 17 човека на различна възраст) имаше само трима, дето на размазват палчета по дисплейчетата. Предполагам напред, където вече нямах видимост, положението е било същото.

    10:36 14.10.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    1 1 Отговор
    Като трябва какво се бавите? Нали вие творите законите. Забранявайте тази гадост, че децата са глупави като гуменки и мислят, че от ТикТок, ФБ и Инстаграм всички печелят милиони. И забранете риалити форматите по ТВ, които също са пагубни!!!

    10:38 14.10.2025

  • 5 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "флип":

    Не че е лъжа това намерение, но в интерес на истината и сега могат да правят това. Особено ако за достъп интернет ползваш телефон. Не, че ако е РС е особено по-трудно де.

    10:39 14.10.2025

  • 6 Фейсконтрол

    2 1 Отговор
    Май и за министри трябва да бъдат забранени, да не се излагат като кифладжии.

    10:39 14.10.2025

  • 7 смешкарко дърдорков

    2 1 Отговор
    кой те бръсне за слива
    сега плямпате кво се сетите
    преди се допитвахте до тиквата

    10:40 14.10.2025

  • 8 Трол

    2 0 Отговор
    За тролове също трябва да са забранени.

    10:41 14.10.2025

  • 9 Сто

    5 0 Отговор
    милиона олапа от Александровска , огромно имение в Созопол какво ли не още , делба с Боко и той го сложи депутат ! Сега се е лепнал за . него , барабар със Сачева и не се отделя от него ! За морал се загрижил бил , моля ти се ?

    10:46 14.10.2025

  • 10 Един

    2 0 Отговор
    Боли го чичкото главата, подозирам, че е предозирал с някоя субстанция. И чак пък и тубата щял да забранява... кво знаете вие - казалил го в един филм...

    10:55 14.10.2025

  • 11 преди нямаше

    1 0 Отговор
    беше празно . 90 те имаше 4 канала по тв . после дойдоха 93 първи ге ес еми . после интернет . после други . сега е достъпно . под 15 иска . а снимки в тик ток , други излизаха на проявени . цалапица, семерджиев, с атв на морето , все едни мускули, черни тениски . то на такива да забранят . но и родители и потребители са 70 процента такива . а на 14 или 15 какво гледаш . музика , танци , смешки , а и гаджета . ако им забранят какво ще се промени . то ни езици знаят . ни публикуват нещо кой знае какво . а ако гледат лоши неща . и да се бият после . цензора има . винаги е имало цензура срещу публикуването .

    11:12 14.10.2025

