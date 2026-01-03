Българи капсулират левовете за вечни времена

Носталгията към българските монети и банкноти, които скоро няма да виждаме в нашите портфейли, накара българите да капсулират левовете за вечни времена в рамка и албум. А докато бързаме да обменим стотинките си, се появиха и обяви с нециркулирали монети в луксозни кутии за продажба в социалните мрежи, пише Нова телевизия.
"Цяла година събирам по две чисто нови банкноти за лице и гръб, както и стотинки и най-накрая съм готов. С банкнотата от 1 лев съм си купувал баничка пред училище, с двулевката съм ходил на кино", разказва известният влогър Слави The Clashers.
Потребителят Алекс Георгиев пък е събрал по-голяма колекция от български банкноти за спомен на 10-годишната му дъщеря.
Популярният в TikTok любител на българските монети и банкноти Христо Христов ни разказва, че в профила му зачестяват въпроси свързани със стойността на левовете.
"Хората започват да си задават въпроса дали 50-те лева, които имат в джоба си, имат по-голяма стойност от номинала изписан върху тях. Банкнотите от 1999-та са най-скъпите от сегашните български банкноти. Те много рядко се срещат, вече нециркулирали. Имам комплект, в който събрах нециркулирали банкноти от 1999-та година, серия АА и всички завършват на 42. Те струват повече отколкото номиналите им със сигурност", разказва любителят Христо Христов.
За него събирането на банкноти е по-скоро съхраняване на спомени, отколкото инвестиция. "Човек, който е решил да инвестира, то би го направил в инвестиционно сребро, злато, така че за банкноти – не, по-скоро от сантиментална гледна точка", допълва Христо.
По думите му българските банкноти биха били от интерес на международни колекционери, след като излязат от обращение. "Все пак да не забравяме, че в редица класации за валути българският лев винаги беше поставян в топ 5 на най-красиви, а и за най-значими личности изобразявани върху български банкноти. Така че определено ще бъде от интерес", допълва любителят.
"Има в историята на България две монети, които винаги заемат челните две позиции с най-висока стойност. Аз не разполагам с техни оригинали, но пък като любител имам реплики – 2 лв. от 1916 г., оригинал струва 70-80 хиляди лева, а най-скъпата – 100-те лв. от 1894 г. може да струва 120 -130 хил лв", казва Христов.
