3 Януари, 2026 08:57 1 868 17

Носталгията накара потребители в социалните мрежи да си запазват банкноти за спомен

Българи капсулират левовете за вечни времена - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Носталгията към българските монети и банкноти, които скоро няма да виждаме в нашите портфейли, накара българите да капсулират левовете за вечни времена в рамка и албум. А докато бързаме да обменим стотинките си, се появиха и обяви с нециркулирали монети в луксозни кутии за продажба в социалните мрежи, пише Нова телевизия.

"Цяла година събирам по две чисто нови банкноти за лице и гръб, както и стотинки и най-накрая съм готов. С банкнотата от 1 лев съм си купувал баничка пред училище, с двулевката съм ходил на кино", разказва известният влогър Слави The Clashers.

Потребителят Алекс Георгиев пък е събрал по-голяма колекция от български банкноти за спомен на 10-годишната му дъщеря.

Популярният в TikTok любител на българските монети и банкноти Христо Христов ни разказва, че в профила му зачестяват въпроси свързани със стойността на левовете.

"Хората започват да си задават въпроса дали 50-те лева, които имат в джоба си, имат по-голяма стойност от номинала изписан върху тях. Банкнотите от 1999-та са най-скъпите от сегашните български банкноти. Те много рядко се срещат, вече нециркулирали. Имам комплект, в който събрах нециркулирали банкноти от 1999-та година, серия АА и всички завършват на 42. Те струват повече отколкото номиналите им със сигурност", разказва любителят Христо Христов.

За него събирането на банкноти е по-скоро съхраняване на спомени, отколкото инвестиция. "Човек, който е решил да инвестира, то би го направил в инвестиционно сребро, злато, така че за банкноти – не, по-скоро от сантиментална гледна точка", допълва Христо.

По думите му българските банкноти биха били от интерес на международни колекционери, след като излязат от обращение. "Все пак да не забравяме, че в редица класации за валути българският лев винаги беше поставян в топ 5 на най-красиви, а и за най-значими личности изобразявани върху български банкноти. Така че определено ще бъде от интерес", допълва любителят.

"Има в историята на България две монети, които винаги заемат челните две позиции с най-висока стойност. Аз не разполагам с техни оригинали, но пък като любител имам реплики – 2 лв. от 1916 г., оригинал струва 70-80 хиляди лева, а най-скъпата – 100-те лв. от 1894 г. може да струва 120 -130 хил лв", казва Христов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наоми

    8 2 Отговор
    Мъного добъре!

    09:04 03.01.2026

  • 2 Факти спите

    11 13 Отговор
    режимът в САЩ нападна тази сутрин съолицата на Венецуела Каракас с военни самолети и пехота. Това се случва, защото Русия се управлява от Президент с нива на естроген като на ученичка в цикъл. Крие се маминият доктатор и пише декларациики

    Коментиран от #4

    09:07 03.01.2026

  • 3 няма лошо

    9 9 Отговор
    Нарича се нумизматика.

    Интересно само, тази бълари за които пишете, дали са капсулирали и другите банкноти - от 90-те и другите обмени и деномнации?
    Ако не са, значи не са никакви фенове, а най-обикновени пропагандни пърформъри.

    Един от най пенявещите се сега за лева мой познат веднъж намери едни 200 лв стари. Първо се зарадва че намира пари, после така се ядоса че не може да си купи бира с тях, че ги скъса.
    Голям фен е.

    09:09 03.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факти спите":

    Значи войната най-после се пренася на американския континет. А ти приготви ли си хилавите кунки да те изпращат да браниш интересите на урсула и бидето на зеленски.

    Коментиран от #17

    09:14 03.01.2026

  • 5 Костадинов

    11 7 Отговор
    Аз пазя от онези левчета , когато хляба струваше по 600лв.

    09:14 03.01.2026

  • 6 Наблюдател

    11 8 Отговор
    Тайните знаци, скрити в банкнотите - прочетете в часова медия ! Как в последните емисии на български левове евроатлантиците вложиха антибългарски магии !

    Коментиран от #7, #9

    09:16 03.01.2026

  • 7 az СВО Победа 80

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Капейка , това сигурно е нещо като "бойни комари" в Украйна?

    09:19 03.01.2026

  • 8 Затворил съм 100 буркана

    13 2 Отговор
    Чакам разпадането на ес

    09:21 03.01.2026

  • 9 Всъщност

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Има и други , на : Прес тв Казанлък Тайните знаци, които са скрити в българските банкноти . Масоните от Атлантическия клуб са се престарали срещу България .

    09:22 03.01.2026

  • 10 Пазете

    6 5 Отговор
    Пазете си левовете, не ги предавайте в банката! Скоро няма да издават други, а ще трябват при фалита на еврозоната и хиперинфлацията.

    09:24 03.01.2026

  • 11 смях

    5 0 Отговор
    Понеже не забогатяхте по ръководството на гербавите, запазете си банкноти, които след 150 години ще станат много скъпи и тогава със сигурност ще забогатеете. А дотогава гласувайте за герберастите. Под тяхното мъдро ръководство ще дишате праха дори на банановите републики.

    09:28 03.01.2026

  • 12 Хмм

    5 0 Отговор
    и аз запазих от всички банкноти и монети

    09:34 03.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Менков

    2 1 Отговор
    Много хора си ги запазиха втова число и аз.Дали е носталгия не знам,но чувството е тревожно и пълно с неизвестност. Само времето ще покаже дали е било правилно или не.

    09:43 03.01.2026

  • 15 Съвсем правилно се ориентирате

    2 0 Отговор
    След 31.1 можете да разменяте и купувате за тези левове, без да дължите данъци или да осчетоводявате. Така в Германия още въртят търговия с дойчемарки, като в саарската долина е в обръщение и винаги може да ги смените за евро в дойчебанк. В Германия най-големи отстъпки има при плащане в марки, понеже няма данък, тъй като това не е плащане, а размяна на предмети.

    09:47 03.01.2026

  • 16 Копейкиииии

    1 0 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    09:51 03.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

