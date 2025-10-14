Новини
България »
Брюксел иска най-евтините у нас цигари да поскъпнат на 16 лева

Брюксел иска най-евтините у нас цигари да поскъпнат на 16 лева

14 Октомври, 2025 11:37 1 949 77

  • цигари-
  • акциз-
  • поскъпване-
  • тютюн-
  • цена

Подобно увеличение се гласи и за рязания тютюн за пушене, чиято ставка се изравнява с тази на цигарите

Брюксел иска най-евтините у нас цигари да поскъпнат на 16 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предлага драстично увеличение на акцизните ставки за тютюневите изделия, което може да повиши цената на най-евтините цигари в България до 16 лева за кутия. Идеята е била обсъдена на последното заседание на финансовите министри от Европейския съюз в Люксембург, където българската страна, в лицето на министър Теменужка Петкова, е изразила отрицателна позиция.

Предложението за нова директива предвижда минималният акциз за цигарите в ЕС да скочи повече от два пъти – от сегашните 90 евро на 215 евро за 1000 броя. Подобно увеличение се гласи и за рязания тютюн за пушене, чиято ставка се изравнява с тази на цигарите.

Освен рязкото повишаване на абсолютната стойност на акциза, Брюксел предлага и въвеждането на процентен дял от средната цена на дребно. За цигарите се предвижда този дял да бъде 67%. Според експерти това на практика означава въвеждане на минимални цени, тъй като на пазара няма да може да се продават продукти под стойността на данъците и минималната печалба за производители и търговци.

Ако предложението бъде прието, изчисленията показват, че от 2029 година кутия цигари в България не би могла да струва по-малко от 16 лева след добавяне на ДДС. Цените на рязания тютюн и течностите за електронни цигари също ще се повишат значително.

Българският финансов министър Теменужка Петкова е изразила сериозни резерви към предложението. Според официалната позиция на страната ни, подобен скок в цените ще има тежък икономически и социален ефект, особено върху уязвимите групи от населението.

Основното притеснение на България е свързано с риска от огромен ръст на нелегалната търговия с цигари. Като външна граница на Европейския съюз, страната ни би била особено силно засегната от разцвет на контрабандата. България е подкрепила единствено разширяването на обхвата на акцизите към нови продукти като електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия, но призовава за по-плавен и разумен подход при определянето на ставките.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Гоши

    123 5 Отговор
    А защо Брюксел не поиска най-ниските заплати да станат като тези при тях?

    Коментиран от #16

    11:39 14.10.2025

  • 2 Европеец

    65 7 Отговор
    Тия са луди.....

    Коментиран от #24

    11:39 14.10.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    66 7 Отговор
    Още не е дошло заробващото €вро
    и БрУксел започва да иска.... !

    11:39 14.10.2025

  • 4 бай тикван

    40 3 Отговор
    няма страшно

    скъпите цигари ще бъдат за моите преизбиратели наивни
    свикнали да ми се подчиняват

    11:39 14.10.2025

  • 5 зомби еврозонист

    30 4 Отговор
    Много готино.Нека си получат заслуженото.

    11:40 14.10.2025

  • 6 Гост

    56 4 Отговор
    А Брюксел знае ли как живеят хората в България със заплата под 1000 Евро?

    Коментиран от #57

    11:40 14.10.2025

  • 7 Георги

    50 2 Отговор
    в клуба на богатите и таксите са за богати...

    11:40 14.10.2025

  • 8 факт

    67 1 Отговор
    Брюксел иска масови протести и сваляне на Урсула, защото безумията станаха толкова много, че са напълно нетърпими. Неслучайно в цяла Европа има протести и стачки. Все още в Европа има много нормални хора, които не искат да бъдат управлявани от ненормални.

    11:40 14.10.2025

  • 9 И Киев е Руски

    48 2 Отговор
    Не моЕ ни бутнат .В клуба на богатите сме.А и потребителската кошница е поевтиняла с два лева

    11:40 14.10.2025

  • 10 Здрасти

    31 0 Отговор
    Хахахаха, чудесно на без гласните къде очакват някой да им свърши работата това заслужават

    11:40 14.10.2025

  • 11 Един

    51 6 Отговор
    Все някой ден и най глупавите ще разберат, че ЕС е брутален фашизъм и нищо друго! Колкото и глупав и верен на партията да си, ще дойде ден да прогледнеш!

    Показателно е, че това предложение е от финансовата, не от здравната комисия - на фашистите им трябват пари!

    11:40 14.10.2025

  • 12 И не ги ли срам ?

    50 5 Отговор
    На времето "Родопи" без филтър струваха 40 стотинки, а тези с филтъра 60. Е..а ти демокрацията е..а ти тъпотията.

    Коментиран от #34

    11:40 14.10.2025

  • 13 До Брюксел

    26 4 Отговор
    А аз искам 1 мен.евра, безвъзмездно. Темата е приключена.

    11:40 14.10.2025

  • 14 Бачо

    49 5 Отговор
    Я направо ги закръглете на 20 . Тепърва ще става интересно, само да дойде 2026 януари и веселото започва,но....както са казали старите хора,късно е чадо,мандалото лопна,спи народе

    11:41 14.10.2025

  • 15 Подкрепям

    37 1 Отговор
    Прогресивен данък също и съкращаване на администрасията

    11:41 14.10.2025

  • 16 взеха ви всичко и пак сте доволни

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо Гоши":

    Схемата е да прецакват вас не вие тях....

    11:41 14.10.2025

  • 17 Един не-трол

    28 1 Отговор
    Не виждам как ще се съгласим както и Гърция където цените са близки до нашите

    Коментиран от #20, #23

    11:41 14.10.2025

  • 18 Българин

    43 3 Отговор
    Брюксел бил наредил.....България е независима и сама трябва да решава своите проблеми,а не под натисЗатова ЕС е вреден,а и краят му се вижда.

    Коментиран от #77

    11:43 14.10.2025

  • 19 404

    25 4 Отговор
    ТРеБат пари за томахавки

    11:43 14.10.2025

  • 20 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Един не-трол":

    не ти, ония "избраннци", които имат подкрепата на 50% от

    11:43 14.10.2025

  • 21 тепърва тиквените избирачи

    42 2 Отговор
    ще осъзнават
    в какъв капан ни е вкарал бащицата им

    еврозоната има свои изисквания и регулации към данъкоплатците си
    различни от останалите в ес дето са без евро

    нещо хорицата на тиквата не го споменаха когато ни успокояваха
    че ще цъфнем и вържем
    и че няма да има поскъпване

    да му мислят бедните дето са гласували за тях
    обречени на още по голяма мизерия в бъдеще

    11:44 14.10.2025

  • 22 Последния Софиянец

    31 3 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.

    11:44 14.10.2025

  • 23 Георги

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "Един не-трол":

    не ти, ония "избраннци", които имат подкрепата на 50% от 40% от населението трябва да се съгласят. Тебе и мене никой не ни пита.

    11:44 14.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    "Не е луд който ЯДЕ зеленика, а който му го ДАВА." - е казал народът❗

    11:45 14.10.2025

  • 25 Хе!

    28 0 Отговор
    Той Брюксел иска и богатите да плащат повече данък, но Делян Добрев каза, че няма! Само ще наложим още такси на бедните да плащат, да им дойде акъла! Пари за оръжие трябва, че Кремъл готви агресия в Европа!

    11:46 14.10.2025

  • 26 браво на писарката

    13 0 Отговор
    copy/paste дословно
    от другите медии
    писали преди часове за това
    а и често срещана практика

    11:46 14.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    26 0 Отговор
    БНБ закупи ДВА ТОНА злато,
    ЗА ДА ГО ....ПРЕДАДЕ на ЕЦБ❗

    Коментиран от #32

    11:46 14.10.2025

  • 28 Азззззззз

    23 0 Отговор
    От тоя ес освен санкции и тормоз друго няма за народа обитаващ тази територия.

    11:48 14.10.2025

  • 29 софийски моряк

    14 0 Отговор
    пак ще броим кутиите без бандерол в кофите !

    11:49 14.10.2025

  • 30 Брюкселското робство

    19 3 Отговор
    е по-лошо и от турското робство.

    Коментиран от #37

    11:50 14.10.2025

  • 31 един

    7 1 Отговор
    Каква е цената на най-евтините цигари сега?/не съм пушач и нямам представа/

    11:50 14.10.2025

  • 32 44та даде 44тона

    2 11 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    на рашките да ни го "пазят" от ядрени атаки и още го "пазят"...

    Коментиран от #43

    11:50 14.10.2025

  • 33 Роден в НРБ

    15 0 Отговор
    Трепане!

    11:51 14.10.2025

  • 34 свидетел

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "И не ги ли срам ?":

    когато искаш да се усамотиш на обществено място, пушиш Родопи ! поне на 10 метра от теб ще разгониш досадниците !

    11:51 14.10.2025

  • 35 мунчу

    20 0 Отговор
    вместо марули ще сеем тутюн! и ша палим къчак...да мь фанът за дедовия

    11:52 14.10.2025

  • 36 Психиатър

    20 1 Отговор
    тия мамини златни фашяги щом са стигнали до там да слагат луди акцизи на цигарите , съвсем са го закъсали финансово . или искат 99% от европейците да станат русофили или съвсем са прекалили с дрогата

    11:53 14.10.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #30 от "Брюкселското робство":

    ДА СЕ ЗНАЕ ‼️
    На 17 април 1958 г., в Белгия е откриването на световния панаир, който включва
    „ЧОВЕШКА ЗООЛОГИЧЕСКА гра3дина“, показваща ХОРА в КЛЕТКИ ‼️
    ДА СЕ ЗНАЕ ‼️

    Коментиран от #39

    11:53 14.10.2025

  • 38 Брюксел

    11 2 Отговор
    европейски заплати КОГА???

    11:53 14.10.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ДА СЕ ЗНАЕ ‼️
    На 17 април 1958 г., в Белгия е откриването на световния панаир, който включва
    „ЧОВЕШКА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА “, показваща ХОРА в КЛЕТКИ ‼️
    ДА СЕ ЗНАЕ ‼️

    11:54 14.10.2025

  • 40 Хахахаха

    8 19 Отговор
    Време е. Никъде другаде в цивилизования свят не се пуши толкова, колкото в България. Въздухът вече мирише на цигари у нас.

    Коментиран от #42

    11:54 14.10.2025

  • 41 не е прашка не е лък

    20 1 Отговор
    На АК 47 ще вдигат ли цената от брюксел ,че ще има много желаещи да го закупят скоро !!!

    11:56 14.10.2025

  • 42 да бе, да

    16 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    Въздухът мирише на изгорени боклуци, които идват от цяла Европа тук, за да дишаме отровите ние, а не те. Ако си мислиш, че на някой му пука за въздуха в България, значи си наивник. Става въпрос за пари - акцизите отиват в европейския бюджет, не в българския, а урсулите имат нужда от пари за оръжие. За никакво здраве и екология не става въпрос тук.

    Коментиран от #47

    11:57 14.10.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "44та даде 44тона":

    😀😀😀
    А 45-та 45 ТОНА ЛИ ДАДЕ❓
    Щото 44-та
    ВСЕ ОЩЕ НЕ ИМАЛО ЯДРЕНИ БОМБИ❗
    Ама ти нямаш представа за това ❗
    Ти дори НИК нямаш❗

    Коментиран от #46

    11:59 14.10.2025

  • 44 усетила дебелия че пушачите може

    9 0 Отговор
    да се надигнат на въстание когато това стане факт


    кака Теменужка Петкова е изразила сериозни резерви към предложението

    11:59 14.10.2025

  • 45 Непушач

    5 12 Отговор
    Проблемите на пушачите не ме интересуват. И 100лв. да стане една кутия все ми е тая.

    Коментиран от #64

    12:00 14.10.2025

  • 46 раша

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ЛЪЖЕ!

    12:00 14.10.2025

  • 47 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "да бе, да":

    Въздуха мирише на цигари в България. Това е. Пуши се в много големи количества. Говорите за здравеопазване? А какво е здравеопазване? Пиене на хапчета ли? Здравеопазване, е опазване на здравето! А здравето не е в цигарите.

    12:00 14.10.2025

  • 48 И кво от тва ?

    3 6 Отговор
    На който не му харесва да ги откаже, има и доста непушачи в България.

    Коментиран от #50

    12:02 14.10.2025

  • 49 лъжа

    5 1 Отговор
    Лъжат ви не им вярвайте. Тласкат ви умишлено извън евросъюза. Много крадоха и сега имат да връщат. Имат да връщат и на путин(куфарчетата помните ли). Познайте какво ви чака.

    12:06 14.10.2025

  • 50 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #48 от "И кво от тва ?":

    Това е даже много голям стимул за отказване и ще видите, че всъщност е добре че са скъпи!

    12:06 14.10.2025

  • 51 наложително е

    2 5 Отговор
    Цигарите и алкохола задължително.То е чудно как още не са вдигнати.Цигарите поне 10э на кутия на най-евтините.И никакви реклами за тютюн и алкохол.Забрана също така и на казаните за ракия.

    12:07 14.10.2025

  • 52 Хехе

    2 0 Отговор
    Е как пък точно българските цигари да поскъпнат що не искат и във другите държави от ЕС да си вдигнат цигарите? Или туй е пак наша работа ама да се оправдаем със Брюксел, никой от народа няма такова тръгне да пита дали е вярно или не. Все Брюксел иска ами да иска и от другите.

    Коментиран от #53

    12:08 14.10.2025

  • 53 Ъъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Хехе":

    Живея в държава, където една кутия струва 30 български лева и знаеш ли, много бързо ги отказах. И си ми е много добре. Не, че не мога да си го позволя, но по-добре да ползвам парите за нещо друго,от колкото за нещо което не е здравословно. Цената е само по-добър стимул за отказване.

    Коментиран от #60

    12:13 14.10.2025

  • 54 !!!?

    3 0 Отговор
    На следващите избори Шиши ще раздава по стек цигари...!!!?

    12:15 14.10.2025

  • 55 лъжа

    2 1 Отговор
    Най-евтините цигара на запад са 3.00 до 3.20 евро за 17 къса. Купувам си ги всеки ден . Изпращам и в България. Който не вярва да иде да провери.

    Коментиран от #73

    12:18 14.10.2025

  • 56 лъжа

    2 2 Отговор
    Лъжат ви не им вярвайте. Тласкат ви умишлено извън евросъюза. Много крадоха и сега имат да връщат. Имат да връщат и на путин(куфарчетата помните ли). Познайте какво ви чака.

    12:18 14.10.2025

  • 57 наблюдател

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Пенсионерките пред входа се събират всеки ден и изпушват по кутия цигари всяка.Плюс голяма чаша кафе от автомата.Днес качеството на тютюна е отвратително и е крайно вредно.Нищо общо няма с цигарите преди 30 години да речем.Днес са отрова.

    12:19 14.10.2025

  • 58 БГ жител

    5 1 Отговор
    Добре дошли в еврозоната ! В клуба на богатите... Може да нямате пари, ама ще живеете скъпо ! Започва се :акцизи, данъци, глоби, ток, вода.... който и до когато издържи...
    Спасете богатите и задлъжнелите!!!

    12:20 14.10.2025

  • 59 Абе

    4 0 Отговор
    То цигарите само да бяха... ЕС е раково политическо образувание.

    12:22 14.10.2025

  • 60 Ветеран от Протеста

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ъъъъ":

    Така е.Обаче заплащането там е 2500 Евро на месец...При 5 хиляди лева месечно нещата са различни!!!

    Коментиран от #63

    12:26 14.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 нннн

    2 0 Отговор
    Брюксел иска да се обесим. Правителството ще се съгласи. Приготвяйте си въжета. Сапунът е от академикденков.

    12:33 14.10.2025

  • 63 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ветеран от Протеста":

    Така е. Ама и жилищата са по един милион долара. Така, че не смятайте само заплатите към цигарите. Не е това живота.

    12:34 14.10.2025

  • 64 456

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Непушач":

    Днес са цигарите ,утре ...ябълките ,после хляба, данъците, накрая и въздуха. Няма финансово основание за вдигането на такъв скок на цените в България. Въпросът е принципен.

    12:35 14.10.2025

  • 65 БСТ

    4 1 Отговор
    Да направят заплатите 6000 евра и да вдигат цигарите.

    12:39 14.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Идиоти

    1 0 Отговор
    Тогава чакайте бум на цигари от Азия! Пак ще има контрабанда!

    12:43 14.10.2025

  • 68 опашата лъжа

    1 0 Отговор
    Лъжа.

    12:45 14.10.2025

  • 69 Нали Денков от ГЕРБ СДС

    0 1 Отговор
    при вдигането на акцизите беше обещал, че е "последно вдигане на акцизите".
    Но конкретно за цигарите и алкохола не ме касае.
    Лошото е, че е тенденция и при останалите стоки, разходната част, както и приходната са тотално сбъркани.
    А не може вечно да бавят до безкрай капиталовите разходи на фирмите.
    Юрошийта не е "виновен".
    Прогнозирам, че до края на годината ще има още теглене на заеми, с лихви като на Италия.
    Нали сме били с висок кредитен рейтинг, е как така отпускат заеми с лихви като на рискова държава?

    12:48 14.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 До качество Тютюн

    0 1 Отговор
    Защото са контрабандни, вероятно вкарани от Турция. Купете си от всяко едно летище тютюн или цигари, сапун, козметика, разликата в качеството е огромна.

    Коментиран от #75

    12:50 14.10.2025

  • 72 Ох ха

    1 0 Отговор
    Утре като ви направят хляба 2.50 евро както е в Германия, пак поскачайте от радост за ЕС и еврото.

    12:55 14.10.2025

  • 73 Къде

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "лъжа":

    Са толкова в русия молдова и украйна ,тук са най евтини ,следват гърция италия

    12:55 14.10.2025

  • 74 Така така

    0 0 Отговор
    Щом от Брюксел искат значи ще стане. Светлото бъдеще на България стои под черни облаци. А честито!

    12:57 14.10.2025

  • 75 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "До качество Тютюн":

    Не и от българско

    12:58 14.10.2025

  • 76 Горно Уйно

    0 0 Отговор
    Не мое Вандер - Мандер да ми казва какво ша праа.

    13:02 14.10.2025

  • 77 Да ама Не

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    България е зависима от ЕС а от 01.01.2026 робството ще се подпечата с евро. От страната на булката сме и първата брачна нощ ще бъде болезнена.

    13:04 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове