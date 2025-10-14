Брюксел иска най-евтините у нас цигари да поскъпнат на 16 лева

Европейската комисия предлага драстично увеличение на акцизните ставки за тютюневите изделия, което може да повиши цената на най-евтините цигари в България до 16 лева за кутия. Идеята е била обсъдена на последното заседание на финансовите министри от Европейския съюз в Люксембург, където българската страна, в лицето на министър Теменужка Петкова, е изразила отрицателна позиция.
Предложението за нова директива предвижда минималният акциз за цигарите в ЕС да скочи повече от два пъти – от сегашните 90 евро на 215 евро за 1000 броя. Подобно увеличение се гласи и за рязания тютюн за пушене, чиято ставка се изравнява с тази на цигарите.
Освен рязкото повишаване на абсолютната стойност на акциза, Брюксел предлага и въвеждането на процентен дял от средната цена на дребно. За цигарите се предвижда този дял да бъде 67%. Според експерти това на практика означава въвеждане на минимални цени, тъй като на пазара няма да може да се продават продукти под стойността на данъците и минималната печалба за производители и търговци.
Ако предложението бъде прието, изчисленията показват, че от 2029 година кутия цигари в България не би могла да струва по-малко от 16 лева след добавяне на ДДС. Цените на рязания тютюн и течностите за електронни цигари също ще се повишат значително.
Българският финансов министър Теменужка Петкова е изразила сериозни резерви към предложението. Според официалната позиция на страната ни, подобен скок в цените ще има тежък икономически и социален ефект, особено върху уязвимите групи от населението.
Основното притеснение на България е свързано с риска от огромен ръст на нелегалната търговия с цигари. Като външна граница на Европейския съюз, страната ни би била особено силно засегната от разцвет на контрабандата. България е подкрепила единствено разширяването на обхвата на акцизите към нови продукти като електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия, но призовава за по-плавен и разумен подход при определянето на ставките.
1 Дядо Гоши
Коментиран от #16
11:39 14.10.2025
2 Европеец
Коментиран от #24
11:39 14.10.2025
3 Временното явление ЕС
и БрУксел започва да иска.... !
11:39 14.10.2025
4 бай тикван
скъпите цигари ще бъдат за моите преизбиратели наивни
свикнали да ми се подчиняват
11:39 14.10.2025
5 зомби еврозонист
11:40 14.10.2025
6 Гост
Коментиран от #57
11:40 14.10.2025
7 Георги
11:40 14.10.2025
8 факт
11:40 14.10.2025
9 И Киев е Руски
11:40 14.10.2025
10 Здрасти
11:40 14.10.2025
11 Един
Показателно е, че това предложение е от финансовата, не от здравната комисия - на фашистите им трябват пари!
11:40 14.10.2025
12 И не ги ли срам ?
Коментиран от #34
11:40 14.10.2025
13 До Брюксел
11:40 14.10.2025
14 Бачо
11:41 14.10.2025
15 Подкрепям
11:41 14.10.2025
16 взеха ви всичко и пак сте доволни
До коментар #1 от "Дядо Гоши":Схемата е да прецакват вас не вие тях....
11:41 14.10.2025
17 Един не-трол
Коментиран от #20, #23
11:41 14.10.2025
18 Българин
Коментиран от #77
11:43 14.10.2025
19 404
11:43 14.10.2025
20 Георги
До коментар #17 от "Един не-трол":не ти, ония "избраннци", които имат подкрепата на 50% от
11:43 14.10.2025
21 тепърва тиквените избирачи
в какъв капан ни е вкарал бащицата им
еврозоната има свои изисквания и регулации към данъкоплатците си
различни от останалите в ес дето са без евро
нещо хорицата на тиквата не го споменаха когато ни успокояваха
че ще цъфнем и вържем
и че няма да има поскъпване
да му мислят бедните дето са гласували за тях
обречени на още по голяма мизерия в бъдеще
11:44 14.10.2025
22 Последния Софиянец
11:44 14.10.2025
23 Георги
До коментар #17 от "Един не-трол":не ти, ония "избраннци", които имат подкрепата на 50% от 40% от населението трябва да се съгласят. Тебе и мене никой не ни пита.
11:44 14.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Европеец":"Не е луд който ЯДЕ зеленика, а който му го ДАВА." - е казал народът❗
11:45 14.10.2025
25 Хе!
11:46 14.10.2025
26 браво на писарката
от другите медии
писали преди часове за това
а и често срещана практика
11:46 14.10.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ЗА ДА ГО ....ПРЕДАДЕ на ЕЦБ❗
Коментиран от #32
11:46 14.10.2025
28 Азззззззз
11:48 14.10.2025
29 софийски моряк
11:49 14.10.2025
30 Брюкселското робство
Коментиран от #37
11:50 14.10.2025
31 един
11:50 14.10.2025
32 44та даде 44тона
До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":на рашките да ни го "пазят" от ядрени атаки и още го "пазят"...
Коментиран от #43
11:50 14.10.2025
33 Роден в НРБ
11:51 14.10.2025
34 свидетел
До коментар #12 от "И не ги ли срам ?":когато искаш да се усамотиш на обществено място, пушиш Родопи ! поне на 10 метра от теб ще разгониш досадниците !
11:51 14.10.2025
35 мунчу
11:52 14.10.2025
36 Психиатър
11:53 14.10.2025
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "Брюкселското робство":ДА СЕ ЗНАЕ ‼️
На 17 април 1958 г., в Белгия е откриването на световния панаир, който включва
„ЧОВЕШКА ЗООЛОГИЧЕСКА гра3дина“, показваща ХОРА в КЛЕТКИ ‼️
ДА СЕ ЗНАЕ ‼️
Коментиран от #39
11:53 14.10.2025
38 Брюксел
11:53 14.10.2025
39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ДА СЕ ЗНАЕ ‼️
На 17 април 1958 г., в Белгия е откриването на световния панаир, който включва
„ЧОВЕШКА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА “, показваща ХОРА в КЛЕТКИ ‼️
ДА СЕ ЗНАЕ ‼️
11:54 14.10.2025
40 Хахахаха
Коментиран от #42
11:54 14.10.2025
41 не е прашка не е лък
11:56 14.10.2025
42 да бе, да
До коментар #40 от "Хахахаха":Въздухът мирише на изгорени боклуци, които идват от цяла Европа тук, за да дишаме отровите ние, а не те. Ако си мислиш, че на някой му пука за въздуха в България, значи си наивник. Става въпрос за пари - акцизите отиват в европейския бюджет, не в българския, а урсулите имат нужда от пари за оръжие. За никакво здраве и екология не става въпрос тук.
Коментиран от #47
11:57 14.10.2025
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "44та даде 44тона":😀😀😀
А 45-та 45 ТОНА ЛИ ДАДЕ❓
Щото 44-та
ВСЕ ОЩЕ НЕ ИМАЛО ЯДРЕНИ БОМБИ❗
Ама ти нямаш представа за това ❗
Ти дори НИК нямаш❗
Коментиран от #46
11:59 14.10.2025
44 усетила дебелия че пушачите може
кака Теменужка Петкова е изразила сериозни резерви към предложението
11:59 14.10.2025
45 Непушач
Коментиран от #64
12:00 14.10.2025
46 раша
До коментар #43 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ЛЪЖЕ!
12:00 14.10.2025
47 Хахахаха
До коментар #42 от "да бе, да":Въздуха мирише на цигари в България. Това е. Пуши се в много големи количества. Говорите за здравеопазване? А какво е здравеопазване? Пиене на хапчета ли? Здравеопазване, е опазване на здравето! А здравето не е в цигарите.
12:00 14.10.2025
48 И кво от тва ?
Коментиран от #50
12:02 14.10.2025
49 лъжа
12:06 14.10.2025
50 Хахахаха
До коментар #48 от "И кво от тва ?":Това е даже много голям стимул за отказване и ще видите, че всъщност е добре че са скъпи!
12:06 14.10.2025
51 наложително е
12:07 14.10.2025
52 Хехе
Коментиран от #53
12:08 14.10.2025
53 Ъъъъ
До коментар #52 от "Хехе":Живея в държава, където една кутия струва 30 български лева и знаеш ли, много бързо ги отказах. И си ми е много добре. Не, че не мога да си го позволя, но по-добре да ползвам парите за нещо друго,от колкото за нещо което не е здравословно. Цената е само по-добър стимул за отказване.
Коментиран от #60
12:13 14.10.2025
54 !!!?
12:15 14.10.2025
55 лъжа
Коментиран от #73
12:18 14.10.2025
56 лъжа
12:18 14.10.2025
57 наблюдател
До коментар #6 от "Гост":Пенсионерките пред входа се събират всеки ден и изпушват по кутия цигари всяка.Плюс голяма чаша кафе от автомата.Днес качеството на тютюна е отвратително и е крайно вредно.Нищо общо няма с цигарите преди 30 години да речем.Днес са отрова.
12:19 14.10.2025
58 БГ жител
Спасете богатите и задлъжнелите!!!
12:20 14.10.2025
59 Абе
12:22 14.10.2025
60 Ветеран от Протеста
До коментар #53 от "Ъъъъ":Така е.Обаче заплащането там е 2500 Евро на месец...При 5 хиляди лева месечно нещата са различни!!!
Коментиран от #63
12:26 14.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 нннн
12:33 14.10.2025
63 Ъъъъ
До коментар #60 от "Ветеран от Протеста":Така е. Ама и жилищата са по един милион долара. Така, че не смятайте само заплатите към цигарите. Не е това живота.
12:34 14.10.2025
64 456
До коментар #45 от "Непушач":Днес са цигарите ,утре ...ябълките ,после хляба, данъците, накрая и въздуха. Няма финансово основание за вдигането на такъв скок на цените в България. Въпросът е принципен.
12:35 14.10.2025
65 БСТ
12:39 14.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Идиоти
12:43 14.10.2025
68 опашата лъжа
12:45 14.10.2025
69 Нали Денков от ГЕРБ СДС
Но конкретно за цигарите и алкохола не ме касае.
Лошото е, че е тенденция и при останалите стоки, разходната част, както и приходната са тотално сбъркани.
А не може вечно да бавят до безкрай капиталовите разходи на фирмите.
Юрошийта не е "виновен".
Прогнозирам, че до края на годината ще има още теглене на заеми, с лихви като на Италия.
Нали сме били с висок кредитен рейтинг, е как така отпускат заеми с лихви като на рискова държава?
12:48 14.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 До качество Тютюн
Коментиран от #75
12:50 14.10.2025
72 Ох ха
12:55 14.10.2025
73 Къде
До коментар #55 от "лъжа":Са толкова в русия молдова и украйна ,тук са най евтини ,следват гърция италия
12:55 14.10.2025
74 Така така
12:57 14.10.2025
75 Само
До коментар #71 от "До качество Тютюн":Не и от българско
12:58 14.10.2025
76 Горно Уйно
13:02 14.10.2025
77 Да ама Не
До коментар #18 от "Българин":България е зависима от ЕС а от 01.01.2026 робството ще се подпечата с евро. От страната на булката сме и първата брачна нощ ще бъде болезнена.
13:04 14.10.2025