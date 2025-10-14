Брюксел иска най-евтините у нас цигари да поскъпнат на 16 лева

Европейската комисия предлага драстично увеличение на акцизните ставки за тютюневите изделия, което може да повиши цената на най-евтините цигари в България до 16 лева за кутия. Идеята е била обсъдена на последното заседание на финансовите министри от Европейския съюз в Люксембург, където българската страна, в лицето на министър Теменужка Петкова, е изразила отрицателна позиция.

Предложението за нова директива предвижда минималният акциз за цигарите в ЕС да скочи повече от два пъти – от сегашните 90 евро на 215 евро за 1000 броя. Подобно увеличение се гласи и за рязания тютюн за пушене, чиято ставка се изравнява с тази на цигарите.

Освен рязкото повишаване на абсолютната стойност на акциза, Брюксел предлага и въвеждането на процентен дял от средната цена на дребно. За цигарите се предвижда този дял да бъде 67%. Според експерти това на практика означава въвеждане на минимални цени, тъй като на пазара няма да може да се продават продукти под стойността на данъците и минималната печалба за производители и търговци.

Ако предложението бъде прието, изчисленията показват, че от 2029 година кутия цигари в България не би могла да струва по-малко от 16 лева след добавяне на ДДС. Цените на рязания тютюн и течностите за електронни цигари също ще се повишат значително.

Българският финансов министър Теменужка Петкова е изразила сериозни резерви към предложението. Според официалната позиция на страната ни, подобен скок в цените ще има тежък икономически и социален ефект, особено върху уязвимите групи от населението.

Основното притеснение на България е свързано с риска от огромен ръст на нелегалната търговия с цигари. Като външна граница на Европейския съюз, страната ни би била особено силно засегната от разцвет на контрабандата. България е подкрепила единствено разширяването на обхвата на акцизите към нови продукти като електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия, но призовава за по-плавен и разумен подход при определянето на ставките.