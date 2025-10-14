Новини
"Галъп", ако изборите бяха днес: ГЕРБ-СДС първи, ДПС-Ново начало запазват второто място

14 Октомври, 2025 14:02

Към момента се очертава оспорвана конкуренция за третата позиция. В началото на октомври ПП–ДБ излиза на трето място с 13,9% (при 12,6% през юли), показвайки отчетлива мобилизация на твърдото ядро на коалицията

"Галъп", ако изборите бяха днес: ГЕРБ-СДС първи, ДПС-Ново начало запазват второто място - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Социологическите данни от първата половина на октомври потвърждават доверието в правителственото мнозинство и стабилността на правителството. Едновременно с това се наблюдава мобилизация на твърдите опозиционни ядра. Двете формации, които отбелязват известен ръст спрямо предходното проучване през юли, са ГЕРБ–СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", показва социологическото проучване на „Галъп интернешънъл болкан“.

Сред решилите за кого ще гласуват ГЕРБ–СДС запазва убедителна водеща позиция с 27,4% подкрепа (при 25,7% през юли) – най-висок резултат от началото на годината. Значение за укрепването на електоралната подкрепа на формацията има дейността на правителството, последователната работа по ключови теми като присъединяването към еврозоната, изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, поддържането на икономическа стабилност.

ДПС–Ново начало запазва второто място с 17,5% подкрепа, без съществена промяна спрямо проучването от юли. Данните показват, че след преодоляване на вътрешните сътресения движението възстановява равнището на подкрепа, което имаше непосредствено преди тях, когато на парламентарните избори през юни 2024 г. беше втора политическа сила с резултат над 17%.

Към момента се очертава оспорвана конкуренция за третата позиция. В началото на октомври ПП–ДБ излиза на трето място с 13,9% (при 12,6% през юли), показвайки отчетлива мобилизация на твърдото ядро на коалицията. Засега обаче не се наблюдават устойчиви признаци на възстановяване на по-широката ѝ електорална периферия. Непосредствено след тях, с минимална разлика, е „Възраждане“ – 13,4%, вероятно вследствие на отшумяването на пиковата активност на формацията по теми като предстоящото въвеждане на еврото и геополитическите полемики.

БСП се задържа в традиционния си диапазон за последните години с подкрепа от 7,6%, като на този етап не успява да разшири влиянието си извън твърдото ядро на партията.

По-малките формации също запазват относителна стабилност, макар и в по-ограничени електорални сегменти – "Има такъв народ" (5,8%), МЕЧ (5,7%) и „Величие“ (4,3%). Последиците от скандала, който избухна в края на теренното проучване във връзка със законодателните предложения на ИТН за тежки наказания за медиите при разгласяване на лични данни за публични фигури, ще могат да бъдат оценени при следващите сондажи. Потвърждава се и дълбочинната ерозия на АПС, регистрирана още през юли – ако изборите бяха проведени в началото на октомври, формацията би останала под изборната бариера с 1,2% подкрепа.

Не се наблюдават съществени размествания в доверието към заемащите висши държавни длъжности и сред партийните лидери.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing)Обем на извадката: 904 интервюта с пълнолетни граждани на България.Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.Теренна дейност: 29 септември -12 октомври юни 2025 г.Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3.5 % за 50 % дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.Изследването е част независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.


  • 1 Боко и Шиши ООД

    52 3 Отговор
    Компрометираната от ШиШи „Галъп интернешънъл“ се изходи по темата!

    Коментиран от #16, #46

    14:04 14.10.2025

  • 2 БеГемот

    29 2 Отговор
    Страна на ФЕНОМЕНИ! ХАХАХА...

    14:04 14.10.2025

  • 3 Майна

    14 7 Отговор
    Мдаааа, капят като круши. Догодина като се основе партия зелен чорап и разни квази организациййки като: ПП, ДБ, МЕЧ, Величие, ИТН, изчезват.... което е добре - най-после ще има консолидация във властта с опозиция фатмаците

    14:04 14.10.2025

  • 4 Пич

    25 1 Отговор
    Както казват американците - Машалла !!! Те раздават картите. Всички важни играчи са в турнира Магнитски !!!

    14:04 14.10.2025

  • 5 Емигрант

    18 2 Отговор
    Който може да се изнася от офцефермата със заспалите гъбари.
    Не се пали това що не гори. След 500 години някой може и да опита.

    Коментиран от #41

    14:06 14.10.2025

  • 6 Философ

    25 1 Отговор
    Тези откогато феномена ги спонсорира, феноменално го поставиха на гребена на вълната, издигнат чак до розовите облаци)

    14:07 14.10.2025

  • 7 Аналu затор

    14 8 Отговор
    Гласувайте когато му дойде времето, за Величие, Възраждане и Меч!

    Коментиран от #12

    14:08 14.10.2025

  • 8 Петър

    21 3 Отговор
    Ха! Първо се създават резултатите,а после социологическа агенция,която да изпълни задачата. Не ви ли омръзна с лъжите?

    14:09 14.10.2025

  • 9 Разбирач

    13 4 Отговор
    Реално Тиквата и Шиши ще би ръководят, докато избирателната активност ще стане "Попитаме 100 човека"...

    14:09 14.10.2025

  • 10 Да бе

    22 2 Отговор
    Кой ли вярва на придворната агенция Галъп. Това все едно да вярваш на Харалан или Алгафари.

    Коментиран от #38

    14:11 14.10.2025

  • 11 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Какво очаквате да представи като проучване Придворната “социологическа агенция” на режима Борисов—Пеевски освен дезинформация ?

    14:11 14.10.2025

  • 12 Путколизатор

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Аналu затор":

    Аз на предните избори гласувах за Възраждане, Величие и МЕЧ с Х в интегралната бюлетина

    14:12 14.10.2025

  • 13 ГАЛОП

    13 3 Отговор
    Герп вече никога няма да бъдат първи!!!

    14:12 14.10.2025

  • 15 Ахааааа

    17 1 Отговор
    Веднага след изборите в Пазарджик агенцията на свиня пеев излезе с "проучване"😂🤣😅

    14:13 14.10.2025

  • 16 Наблюдател

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боко и Шиши ООД":

    При условие, че 80% от говедата не гласуват, мафиотите с купуване на 5% само правят пълно мнозинство и диктуват.
    Говедата които не гласуват никога няма и да се усетят, че всичката далавера се прави с техните пари.

    Коментиран от #54

    14:13 14.10.2025

  • 17 Григор

    9 4 Отговор
    Президента да прави партия и тия да ги помита с абсолютно мнозинство. Това е начинът. Друг няма. Ако това не стане ще продължат да ни управляват мафиоти.

    14:14 14.10.2025

  • 18 оня с коня

    1 10 Отговор
    Ама нали уж Кокорчо Василев злобно заяви че в пазарджик Ново Начало "изяли" ГЕРБ,пък то в Национален мащаб бат Бойко просто е НЕДОСТИЖИМ?А къде изчезнахте бе Гьотверени непоръбени дето крещяхте с пълен глас "Никога повече ГЕРБ","ГЕРБ при НДСВ","Борисов при бай Ставри с раирана пижама" и т.н.?Ух,да ви подгони човек с камшика голи през Копривата ама изчезнахте,сигурно сте изпукали от Глад!

    14:15 14.10.2025

  • 19 Българин

    4 8 Отговор
    Хирата искат стабилитет и ред! И не искат соросите, дето тоя сайт все ни ги натрапва! Така че, на изборите ДПС и ГЕРБ ще имат пълно болшинство, защото глас народен, глас Божи!

    14:15 14.10.2025

  • 20 Управляващата коалиция

    5 10 Отговор
    би могла да бъде ГЕРБ СДС ДПС, с подкрепата и участието в управлението на БСП и ИТН със собствени министри и министерства.

    Тази коалиция гарантира евроатлантическия път на България!

    Опозицията ще е около Радев и ППДБ!

    14:15 14.10.2025

  • 21 Според агенцията на свинчока

    8 5 Отговор
    Населението ликува от приемането на еврото,от ниската инфлация,икономическа стабилност и висок жизнен стандарт -

    Сред решилите за кого ще гласуват ГЕРБ–СДС запазва убедителна водеща позиция с 27,4% подкрепа (при 25,7% през юли) – най-висок резултат от началото на годината. Значение за укрепването на електоралната подкрепа на формацията има дейността на правителството, последователната работа по ключови теми като присъединяването към еврозоната, изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, поддържането на икономическа стабилност.

    14:15 14.10.2025

  • 22 Парадокс БГ

    6 5 Отговор
    Бойко Борисов ли поръча това фалшиво уж социологическо проучване?

    Това социологическо проучване изглежда като поредната манипулация, която се опитва да излъска имиджа на ГЕРБ и Борисов въпреки ясния спад на подкрепата им в реалните избори. Да се представя Борисов и партията му като стабилни и водещи, докато те падат до 6-то място в ключови градове като Пазарджик, е чиста измама и опит да се заблудят избирателите.

    Време е България да се освободи от политическата корупция и манипулация, които ГЕРБ олицетворяват, а не фалшиви данни!

    14:16 14.10.2025

  • 23 Радев , ППДБ

    3 6 Отговор
    и русофилската опозоция около него могат да съберат 26- 27 % на следващите избори.

    Категорично малцинство и трябва да се съобразяват с волята на мнозинството!

    14:18 14.10.2025

  • 24 Ясно като бял ден

    7 4 Отговор
    Галъп работи за Боко и Шиши.
    Прави фалшиви поръчкови "проучвания", за да манипулира българите.
    Не им вярвайте!

    Коментиран от #33

    14:19 14.10.2025

  • 25 Хахаха

    4 3 Отговор
    Бойко Борисов е в ступар от срива на партийката му ГЕРБ на 6-то място в Пазарджик!!!!

    14:20 14.10.2025

  • 26 ГЕРБ са виновни!

    6 4 Отговор
    ГЕРБ са аут!
    Пеевски погълна ГЕРБ в Пазарджик!
    Следва и в цялата страна!

    14:21 14.10.2025

  • 27 По-скоро

    4 5 Отговор
    ГЕРБ ще изчезнат. Това е фалшиво фейк проучване. Нагласено. Да лъже.

    14:22 14.10.2025

  • 28 Емигрант

    7 1 Отговор
    Много рано започнаха врачките да обработват овцете, простаците и чалгарите с цифри и диаграми ха ха ? Ако днес биле изборите, ами дайте цифри и за "утре" бе шамани, или за утре ако напишете няма да ви платят ни Тиквуний, ни Намагнитения ? Абе на територия България живеят ли хомосапиенс или само овце от порода "българска тъпоглава", че врзчуването е започнало толкова рано за да се "усвои" до изборите ?

    Коментиран от #51

    14:22 14.10.2025

  • 29 Ха ха

    11 2 Отговор
    Агенцията на Шиши веднага след циганската победа дава проучване

    14:23 14.10.2025

  • 30 По-точно

    9 3 Отговор
    ГЕРБ са ШЕСТИ, а не първи!
    Всички вшдяха истината в Пазарджик вчера.

    14:23 14.10.2025

  • 31 Галъп!?

    6 4 Отговор
    Лекетата на Шиши!

    14:24 14.10.2025

  • 32 Шишибойко брос

    5 3 Отговор
    Братя Шишибойко са седнали с голямото си Д върху държавата и народа с малко н!

    14:24 14.10.2025

  • 33 Уточнение

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ясно като бял ден":

    Агенцията е купена от Шиши, е Цеков и Кичашки са поставени лица

    14:24 14.10.2025

  • 34 Тези са фалшименто социолози!!

    7 4 Отговор
    Пеевската агенция за "проучване" Галъп...

    14:24 14.10.2025

  • 35 Благой от СОФстрой

    5 3 Отговор
    Политиката и политиците на БГтериторията са ЗЛО, "но Бокото и ГЕРБ са по малкото зло"!!

    14:25 14.10.2025

  • 36 Докога бре???

    3 3 Отговор
    Докога Пеевските пишман социолози Галъп ще лъжат българския народ??????

    14:26 14.10.2025

  • 37 Хе!

    2 0 Отговор
    Слугинажа се задейства на макс! С този еректорат може и по добре, но не е прилично!

    14:27 14.10.2025

  • 38 Даааа

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе":

    Ама досега винаги ГЕРБ печели, така че... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #42, #43, #44, #48

    14:27 14.10.2025

  • 39 А бе...

    3 1 Отговор
    На тези не им ли забраниха да използват това име?
    Относно сондажите, могат да си ги приберат там, където слънце не огрява!

    14:27 14.10.2025

  • 40 Ехаа

    3 3 Отговор
    Бойко е натикан в миша дупка от Пеевски.
    Бойкооо, партийката ти ГЕРБ на 6-то място вчера в Пазарджик бря...Какво първо място са ти дали измамниците от Галъп? Ей, големи манипулатори, ей!

    Коментиран от #57

    14:28 14.10.2025

  • 41 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    Смени си никът бе бушмен, толкова ли ти е малък "обхватът" на мозъкът ти, че не може поне едно римско число да сложи отзад за да се различаваш от моя с 24-годишен стаж из медиите ?

    14:28 14.10.2025

  • 42 Тодор Колев

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Даааа":

    Не винаги...

    14:29 14.10.2025

  • 43 Не се знае! Не се знае!

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Даааа":

    ЦИК отказа да изпълни нареждане на Конституционния съд и да преброи отново всички гласове във всички секции! Така че, не се знае кой е спечелил!

    Коментиран от #45

    14:29 14.10.2025

  • 44 Панчо

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Даааа":

    Печели ГЕРБ с измами, фалшификации, защото за 15 години овладяха всичко в държавата.
    Ама вчера се видя сега КОЙ вледее държавата...Пеевски!

    14:29 14.10.2025

  • 45 Питам само?!

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Не се знае! Не се знае!":

    Дали има видеозаснемане?

    14:30 14.10.2025

  • 46 Ако

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боко и Шиши ООД":

    Пиши не купи гласовете,не виждам кой ще гласува за него.Явно е,че и социологическата агенция е купена…

    14:30 14.10.2025

  • 47 леле мале

    2 4 Отговор
    Да ама изборите не са днес, а докато се насрочат много вода може да изтече. Особено ако пък избирателната активност веме та надхвърли 60% Тогава може да се случи случка при която нито ГЕРБ да са първи, нито ДПС-Ново начало втори. Няма да им стигнат парите заделени за купуване на гласове и ще изгорят. Всичко зависи от имащите право на глас. Няколко стотици или хиляди гласове можеш да купиш, но за десетки или стотици хиляди трябват много пари, а нито Путин, нито Тръмп, нито Ердоган искат да дават по толкова.

    14:31 14.10.2025

  • 48 Хахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Даааа":

    Кво печели ГЕРБ бре?
    Вчера ГЕРБ се сгромолясаха на 6-то място в Пазарджик!!!!!!
    Печелила ГЕРБ - дръжки!
    ГЕРБ - НЕ печели, а потъна като Титаник

    Коментиран от #52

    14:32 14.10.2025

  • 49 Хе!

    2 1 Отговор
    Хайде сега, и ИТН вдига! Поне посочете, че проучването е правено преди Бареков да пусне филма от бърдака...! Малко трудно ми е да поема, че хем Герб запазва, хем Началото вдига няколко %, защото е ясно Началото кой еректорат присвоява!

    14:32 14.10.2025

  • 50 дядото

    1 2 Отговор
    със или без избори,чрез купуване и фалшифициране герб и "новото начало" пак ще спечелят

    14:35 14.10.2025

  • 51 Алоуу, емигранто,

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Емигрант":

    хем не щеш врачки и шамани, хем искаш прогнози за " утре " ?

    Да хвърлят боб ли или да гледат на кафе"?

    Ти си живо доказателство, че емигрирахте най- глупавата част от населението. Избирателите на Копейкин, Радев , Волгин и вся астальная...

    14:35 14.10.2025

  • 52 Смешник си ни ти...

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хахаха":

    Мечтай си ГЕРБ с 40% ДОКАЗАН електорат–подкрепа от народа да ТИ го поясня да стане на 6то място... .ървул!

    14:39 14.10.2025

  • 53 Емигрант

    0 3 Отговор
    Онази "Промяна" вече се появява тук в минусите, не смее да напише дори една дума, в коментарите против Тиквуний и Намагнитения той е единствен прорив със знакът минус ! Елементарна българска овца вървяща винаги след една "стиска" зоб на овчарят !

    14:39 14.10.2025

  • 54 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Електоратът на ПП е напълно съгласен с теб.

    14:40 14.10.2025

  • 55 Умен

    2 2 Отговор
    Галъп" трябва да имат две проучвания.Едното когато Дъто плати на ромите и когато не плати на ромите.Следва си отчита и факта ще се ходили за гъби или не.В конкретният случай очевидно Дъто е платило на Галъп" и всички други са отишли за гъби.

    14:40 14.10.2025

  • 56 Коня Солтуклиева

    1 2 Отговор
    Доцентцекови глупости!
    ... Как пък не е сложил бате си Шиши начело, със "сериозна" преднина?! :))

    14:42 14.10.2025

  • 57 Яяяяя костя

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ехаа":

    копейкин ти си нааали?!! "Първенец" с 2% подкрепа с "ала бала с машинките" от шефа ви Мистър Кеш.............

    14:44 14.10.2025

  • 59 Здрасти

    2 2 Отговор
    Политическа партия "Мафия" ще спечели изборите ако те се провеждат днес. Това съобщиха от социологическа та агенция "Мафия"

    14:44 14.10.2025

  • 60 Най- забележителното

    1 2 Отговор
    в това изследване е голямата разлика между ДПС и шарлатаните на Радев от ППДБ!

    До сега все ги даваха с близки резултати, както ППДБ случайно водеха с половин процент за второто място!

    Да, ама- не!

    Втори, с голяма преднина, са ДПС! Точка!

    Какво означава това?

    Означава, че ако Борисов пак вземе да играе двойни игри при съставяне на следвашата коалиция, пренебрегвайки ДПС, както предния път, водейки се по акъла на Радев и Доган, има опасност ГЕРБ да не реализират първия мандат и той да отиде у втория- ДПС!

    Повтарям- ГЕРБ СДС могат да не успеят с първия мандат, при колебание и въртеливи движения на Борисов!

    Тогава Пеевски ще стане премиер на коалиция, каквато той реши. Голяма част от ГЕРБ ще застане зад него, вкл. в парламента, вкл. в кабинета, в областните уптави и общините!
    ВСИЧКИ СЛЕДВАТ ПОБЕДИТЕЛЯ!

    Борисов да си го запише някъде и да си опича акъла!

    Веднъж ни натресе Радев, втори път ни натресе крадците от ППДБ, трети път няма да има!

    Коментиран от #64

    14:46 14.10.2025

  • 61 НАЦИОНАЛИСТ

    2 0 Отговор
    ОБИЧАМ ОТЕЧЕСТВОТО,МРАЗЯ ПО$ТКОМУНИ$ТИЧ€$КАТА "държава" НА ЗАДКУЛИ$И€ТО!
    ВЪН ПР€ДАТ€ЛИТ€ РОДООТ$ТЪПНИЦИ РОЖБИ НА БКП и КД$ (Б$П, ДП$-НН,А$П, Г€РБ-$Д$,)!
    ВЪН $ЛУГИТ€ НА циони$тит€ $АТАнато ПП-ДБ, А$Б...!
    СПЕШНО АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД! р€зид€нта ОСЪДЕН ПРЪВ! ЛУСТРАЦИЯ!ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ $АТАнато!РЕФЕРЕНДУМ ЗА €ВРОТО!
    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИТ€ ф а т м а ц и б.б. И р.р.! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$ти($луги на $АТАнато) БЪЛГАРИЯ !
    ДА ЖИВЕЯТ СВОБОДНИТЕ БЪЛГАРИ С ГЛАВНО "Б"! ВЪН Ч€РВ€НИТ€ Б О К Л У Ц И!

    14:46 14.10.2025

  • 62 българка

    2 2 Отговор
    Въпрос към "Галъп": Голямото "Д" ли ви каза какви да са процентите или вие си ги измислихте?

    14:46 14.10.2025

  • 63 същите комунисти

    0 0 Отговор
    Много добре си спомням времето по време на комунистическата диктатура в България....Никой не гласуваше за комунистите,но винаги те печелеха. И сега техните наследници продължават същото като техни достойни наследници . Докато има комунисти ще съществува мизерията в България

    14:49 14.10.2025

  • 64 Разумен

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Най- забележителното":

    Докато Борисов продължава да играе ролята на "балансьор", който уж държи центъра, но реално само пази собствените си интереси, страната затъва в задкулисие и зависимости. Пеевски, който до вчера беше символ на всичко гнило в българската политика, днес е представян от някои като "спасител" – пълен абсурд! Да се твърди, че ДПС били "втори с голяма преднина", и че това било добра новина, е точно обратното на онова, от което България има нужда.

    Ако Борисов отново избере да прегърне ДПС и Пеевски, за да запази личното си влияние, това ще бъде поредното предателство към избирателите, които години наред се борят за промяна. Истинската алтернатива на това задкулисие си остават ПП-ДБ – с всичките си грешки, но с ясна заявка за прозрачно управление, съдебна реформа и европейски път.

    Време е Борисов или да застане открито зад реформите, или да слезе от сцената. А Пеевски – колкото и да се опитва да се легитимира – остава емблема на модела, от който трябва да се отървем. България заслужава повече от съюзи между олигархията и компрометирани "спасители".

    14:50 14.10.2025

