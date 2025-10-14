"Галъп", ако изборите бяха днес: ГЕРБ-СДС първи, ДПС-Ново начало запазват второто място

Социологическите данни от първата половина на октомври потвърждават доверието в правителственото мнозинство и стабилността на правителството. Едновременно с това се наблюдава мобилизация на твърдите опозиционни ядра. Двете формации, които отбелязват известен ръст спрямо предходното проучване през юли, са ГЕРБ–СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", показва социологическото проучване на „Галъп интернешънъл болкан“.
Сред решилите за кого ще гласуват ГЕРБ–СДС запазва убедителна водеща позиция с 27,4% подкрепа (при 25,7% през юли) – най-висок резултат от началото на годината. Значение за укрепването на електоралната подкрепа на формацията има дейността на правителството, последователната работа по ключови теми като присъединяването към еврозоната, изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, поддържането на икономическа стабилност.
ДПС–Ново начало запазва второто място с 17,5% подкрепа, без съществена промяна спрямо проучването от юли. Данните показват, че след преодоляване на вътрешните сътресения движението възстановява равнището на подкрепа, което имаше непосредствено преди тях, когато на парламентарните избори през юни 2024 г. беше втора политическа сила с резултат над 17%.
Към момента се очертава оспорвана конкуренция за третата позиция. В началото на октомври ПП–ДБ излиза на трето място с 13,9% (при 12,6% през юли), показвайки отчетлива мобилизация на твърдото ядро на коалицията. Засега обаче не се наблюдават устойчиви признаци на възстановяване на по-широката ѝ електорална периферия. Непосредствено след тях, с минимална разлика, е „Възраждане“ – 13,4%, вероятно вследствие на отшумяването на пиковата активност на формацията по теми като предстоящото въвеждане на еврото и геополитическите полемики.
БСП се задържа в традиционния си диапазон за последните години с подкрепа от 7,6%, като на този етап не успява да разшири влиянието си извън твърдото ядро на партията.
По-малките формации също запазват относителна стабилност, макар и в по-ограничени електорални сегменти – "Има такъв народ" (5,8%), МЕЧ (5,7%) и „Величие“ (4,3%). Последиците от скандала, който избухна в края на теренното проучване във връзка със законодателните предложения на ИТН за тежки наказания за медиите при разгласяване на лични данни за публични фигури, ще могат да бъдат оценени при следващите сондажи. Потвърждава се и дълбочинната ерозия на АПС, регистрирана още през юли – ако изборите бяха проведени в началото на октомври, формацията би останала под изборната бариера с 1,2% подкрепа.
Не се наблюдават съществени размествания в доверието към заемащите висши държавни длъжности и сред партийните лидери.
ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing)Обем на извадката: 904 интервюта с пълнолетни граждани на България.Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.Теренна дейност: 29 септември -12 октомври юни 2025 г.Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3.5 % за 50 % дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.Изследването е част независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко и Шиши ООД
Коментиран от #16, #46
14:04 14.10.2025
2 БеГемот
14:04 14.10.2025
3 Майна
14:04 14.10.2025
4 Пич
14:04 14.10.2025
5 Емигрант
Не се пали това що не гори. След 500 години някой може и да опита.
Коментиран от #41
14:06 14.10.2025
6 Философ
14:07 14.10.2025
7 Аналu затор
Коментиран от #12
14:08 14.10.2025
8 Петър
14:09 14.10.2025
9 Разбирач
14:09 14.10.2025
10 Да бе
Коментиран от #38
14:11 14.10.2025
11 Сатана Z
14:11 14.10.2025
12 Путколизатор
До коментар #7 от "Аналu затор":Аз на предните избори гласувах за Възраждане, Величие и МЕЧ с Х в интегралната бюлетина
14:12 14.10.2025
13 ГАЛОП
14:12 14.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ахааааа
14:13 14.10.2025
16 Наблюдател
До коментар #1 от "Боко и Шиши ООД":При условие, че 80% от говедата не гласуват, мафиотите с купуване на 5% само правят пълно мнозинство и диктуват.
Говедата които не гласуват никога няма и да се усетят, че всичката далавера се прави с техните пари.
Коментиран от #54
14:13 14.10.2025
17 Григор
14:14 14.10.2025
18 оня с коня
14:15 14.10.2025
19 Българин
14:15 14.10.2025
20 Управляващата коалиция
Тази коалиция гарантира евроатлантическия път на България!
Опозицията ще е около Радев и ППДБ!
14:15 14.10.2025
21 Според агенцията на свинчока
Сред решилите за кого ще гласуват ГЕРБ–СДС запазва убедителна водеща позиция с 27,4% подкрепа (при 25,7% през юли) – най-висок резултат от началото на годината. Значение за укрепването на електоралната подкрепа на формацията има дейността на правителството, последователната работа по ключови теми като присъединяването към еврозоната, изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, поддържането на икономическа стабилност.
14:15 14.10.2025
22 Парадокс БГ
Това социологическо проучване изглежда като поредната манипулация, която се опитва да излъска имиджа на ГЕРБ и Борисов въпреки ясния спад на подкрепата им в реалните избори. Да се представя Борисов и партията му като стабилни и водещи, докато те падат до 6-то място в ключови градове като Пазарджик, е чиста измама и опит да се заблудят избирателите.
Време е България да се освободи от политическата корупция и манипулация, които ГЕРБ олицетворяват, а не фалшиви данни!
14:16 14.10.2025
23 Радев , ППДБ
Категорично малцинство и трябва да се съобразяват с волята на мнозинството!
14:18 14.10.2025
24 Ясно като бял ден
Прави фалшиви поръчкови "проучвания", за да манипулира българите.
Не им вярвайте!
Коментиран от #33
14:19 14.10.2025
25 Хахаха
14:20 14.10.2025
26 ГЕРБ са виновни!
Пеевски погълна ГЕРБ в Пазарджик!
Следва и в цялата страна!
14:21 14.10.2025
27 По-скоро
14:22 14.10.2025
28 Емигрант
Коментиран от #51
14:22 14.10.2025
29 Ха ха
14:23 14.10.2025
30 По-точно
Всички вшдяха истината в Пазарджик вчера.
14:23 14.10.2025
31 Галъп!?
14:24 14.10.2025
32 Шишибойко брос
14:24 14.10.2025
33 Уточнение
До коментар #24 от "Ясно като бял ден":Агенцията е купена от Шиши, е Цеков и Кичашки са поставени лица
14:24 14.10.2025
34 Тези са фалшименто социолози!!
14:24 14.10.2025
35 Благой от СОФстрой
14:25 14.10.2025
36 Докога бре???
14:26 14.10.2025
37 Хе!
14:27 14.10.2025
38 Даааа
До коментар #10 от "Да бе":Ама досега винаги ГЕРБ печели, така че... 🤣🤣🤣
Коментиран от #42, #43, #44, #48
14:27 14.10.2025
39 А бе...
Относно сондажите, могат да си ги приберат там, където слънце не огрява!
14:27 14.10.2025
40 Ехаа
Бойкооо, партийката ти ГЕРБ на 6-то място вчера в Пазарджик бря...Какво първо място са ти дали измамниците от Галъп? Ей, големи манипулатори, ей!
Коментиран от #57
14:28 14.10.2025
41 Емигрант
До коментар #5 от "Емигрант":Смени си никът бе бушмен, толкова ли ти е малък "обхватът" на мозъкът ти, че не може поне едно римско число да сложи отзад за да се различаваш от моя с 24-годишен стаж из медиите ?
14:28 14.10.2025
42 Тодор Колев
До коментар #38 от "Даааа":Не винаги...
14:29 14.10.2025
43 Не се знае! Не се знае!
До коментар #38 от "Даааа":ЦИК отказа да изпълни нареждане на Конституционния съд и да преброи отново всички гласове във всички секции! Така че, не се знае кой е спечелил!
Коментиран от #45
14:29 14.10.2025
44 Панчо
До коментар #38 от "Даааа":Печели ГЕРБ с измами, фалшификации, защото за 15 години овладяха всичко в държавата.
Ама вчера се видя сега КОЙ вледее държавата...Пеевски!
14:29 14.10.2025
45 Питам само?!
До коментар #43 от "Не се знае! Не се знае!":Дали има видеозаснемане?
14:30 14.10.2025
46 Ако
До коментар #1 от "Боко и Шиши ООД":Пиши не купи гласовете,не виждам кой ще гласува за него.Явно е,че и социологическата агенция е купена…
14:30 14.10.2025
47 леле мале
14:31 14.10.2025
48 Хахаха
До коментар #38 от "Даааа":Кво печели ГЕРБ бре?
Вчера ГЕРБ се сгромолясаха на 6-то място в Пазарджик!!!!!!
Печелила ГЕРБ - дръжки!
ГЕРБ - НЕ печели, а потъна като Титаник
Коментиран от #52
14:32 14.10.2025
49 Хе!
14:32 14.10.2025
50 дядото
14:35 14.10.2025
51 Алоуу, емигранто,
До коментар #28 от "Емигрант":хем не щеш врачки и шамани, хем искаш прогнози за " утре " ?
Да хвърлят боб ли или да гледат на кафе"?
Ти си живо доказателство, че емигрирахте най- глупавата част от населението. Избирателите на Копейкин, Радев , Волгин и вся астальная...
14:35 14.10.2025
52 Смешник си ни ти...
До коментар #48 от "Хахаха":Мечтай си ГЕРБ с 40% ДОКАЗАН електорат–подкрепа от народа да ТИ го поясня да стане на 6то място... .ървул!
14:39 14.10.2025
53 Емигрант
14:39 14.10.2025
54 провинциалист
До коментар #16 от "Наблюдател":Електоратът на ПП е напълно съгласен с теб.
14:40 14.10.2025
55 Умен
14:40 14.10.2025
56 Коня Солтуклиева
... Как пък не е сложил бате си Шиши начело, със "сериозна" преднина?! :))
14:42 14.10.2025
57 Яяяяя костя
До коментар #40 от "Ехаа":копейкин ти си нааали?!! "Първенец" с 2% подкрепа с "ала бала с машинките" от шефа ви Мистър Кеш.............
14:44 14.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Здрасти
14:44 14.10.2025
60 Най- забележителното
До сега все ги даваха с близки резултати, както ППДБ случайно водеха с половин процент за второто място!
Да, ама- не!
Втори, с голяма преднина, са ДПС! Точка!
Какво означава това?
Означава, че ако Борисов пак вземе да играе двойни игри при съставяне на следвашата коалиция, пренебрегвайки ДПС, както предния път, водейки се по акъла на Радев и Доган, има опасност ГЕРБ да не реализират първия мандат и той да отиде у втория- ДПС!
Повтарям- ГЕРБ СДС могат да не успеят с първия мандат, при колебание и въртеливи движения на Борисов!
Тогава Пеевски ще стане премиер на коалиция, каквато той реши. Голяма част от ГЕРБ ще застане зад него, вкл. в парламента, вкл. в кабинета, в областните уптави и общините!
ВСИЧКИ СЛЕДВАТ ПОБЕДИТЕЛЯ!
Борисов да си го запише някъде и да си опича акъла!
Веднъж ни натресе Радев, втори път ни натресе крадците от ППДБ, трети път няма да има!
Коментиран от #64
14:46 14.10.2025
61 НАЦИОНАЛИСТ
ВЪН ПР€ДАТ€ЛИТ€ РОДООТ$ТЪПНИЦИ РОЖБИ НА БКП и КД$ (Б$П, ДП$-НН,А$П, Г€РБ-$Д$,)!
ВЪН $ЛУГИТ€ НА циони$тит€ $АТАнато ПП-ДБ, А$Б...!
СПЕШНО АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД! р€зид€нта ОСЪДЕН ПРЪВ! ЛУСТРАЦИЯ!ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ $АТАнато!РЕФЕРЕНДУМ ЗА €ВРОТО!
ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИТ€ ф а т м а ц и б.б. И р.р.! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$ти($луги на $АТАнато) БЪЛГАРИЯ !
ДА ЖИВЕЯТ СВОБОДНИТЕ БЪЛГАРИ С ГЛАВНО "Б"! ВЪН Ч€РВ€НИТ€ Б О К Л У Ц И!
14:46 14.10.2025
62 българка
14:46 14.10.2025
63 същите комунисти
14:49 14.10.2025
64 Разумен
До коментар #60 от "Най- забележителното":Докато Борисов продължава да играе ролята на "балансьор", който уж държи центъра, но реално само пази собствените си интереси, страната затъва в задкулисие и зависимости. Пеевски, който до вчера беше символ на всичко гнило в българската политика, днес е представян от някои като "спасител" – пълен абсурд! Да се твърди, че ДПС били "втори с голяма преднина", и че това било добра новина, е точно обратното на онова, от което България има нужда.
Ако Борисов отново избере да прегърне ДПС и Пеевски, за да запази личното си влияние, това ще бъде поредното предателство към избирателите, които години наред се борят за промяна. Истинската алтернатива на това задкулисие си остават ПП-ДБ – с всичките си грешки, но с ясна заявка за прозрачно управление, съдебна реформа и европейски път.
Време е Борисов или да застане открито зад реформите, или да слезе от сцената. А Пеевски – колкото и да се опитва да се легитимира – остава емблема на модела, от който трябва да се отървем. България заслужава повече от съюзи между олигархията и компрометирани "спасители".
14:50 14.10.2025