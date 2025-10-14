Новини
Спасиха 91-годишна жена след инфаркт, объркан с грип

14 Октомври, 2025 15:41 620 9

През септември тази година здравословното ѝ състояние се влошава

Спасиха 91-годишна жена след инфаркт, объркан с грип - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекари от столичната болница "Токуда" спасиха живота на 91-годишна жена, която първоначално е лекувана за вирусно заболяване, но впоследствие се оказва, че е прекарала тежък инфаркт. Сложната сърдечна операция е била единственият шанс за възрастната пациентка, съобщиха от лечебното заведение.

Жената, на име Савенка, има дълга медицинска история, включваща операция на тазобедрена става, прекаран COVID-19 въпреки лошите прогнози, както и възстановяване от бактериална инфекция. През 2023 година е блъсната от микробус, което намалява подвижността ѝ, но въпреки това тя успява да се движи самостоятелно.

През септември тази година здравословното ѝ състояние се влошава. "През септември се разболя от вирус и в началото се лекуваше с медикаменти, отказвайки да посети лекар. След като минаха 10 дни и тя не се подобряваше, посети личния си лекар, който поиска да се направят кръвни изследвания. В момента, в който излязоха резултатите, майка ми беше насочена към преглед при кардиолог", разказа един от синовете на Савенка.

Прегледът при кардиолог и последвалата коронарография потвърждават съмненията за инфаркт. Семейството е информирано, че е необходима сърдечна операция, но решението е било трудно предвид напредналата възраст на пациентката. Жената е насочена към Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ "Токуда".

Екипът, извършил интервенцията, включва д-р Георги Василев, д-р Венета Григорова, д-р Мохамед Ал Зубаиди и д-р Мирослав Чорбаджийски, началник на Отделението по интензивни грижи.

"Тя страдаше от исхемичната болест на сърцето, триклоновата коронарна болест (значими стеснения и запушвания на трите основни коронарни артерии), стволова стеноза... високостепенна инслуфициенция... трета степен сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене, високостепенна пулмонална хипертония. Това са изключително лоши показатели и те са причината операцията в нейния случай да бъде не просто единствен шанс на лечение, но и необходимост", обяснява д-р Георги Василев.

По думите на д-р Василев, рискът от фатален край по време на операцията е бил много голям, което е изисквало огромен опит от целия екип. По време на сложната процедура лекарите сменят митралната клапа на пациентката с биологична протеза, правят пластика на трикуспидалната клапа и извършват аортно-коронарен байпас на три артерии.

Въпреки тежката интервенция, Савенка се възстановява изключително бързо. Още на втория ден тя е раздвижена с помощта на рехабилитатори и успява да ходи сама. Седмица по-късно 91-годишната жена е изписана от болницата.

Източник: www.dunavmost.com


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 др Гей Билтс

    5 2 Отговор
    Не са я спасили, просто пътеката за инфаркт е по-висока от пътеката за ГРИП. Ако имаше още Ковид пътеки, да са я писали умряла от Ковид, дори и след масивен инфаркт.

    15:43 14.10.2025

  • 3 Ами

    8 0 Отговор
    Те така умряха хиляди през пландемията

    Коментиран от #5

    15:44 14.10.2025

  • 4 от Щаба

    1 0 Отговор
    След като свършат войните, пак почваме с бройките.

    15:44 14.10.2025

  • 5 протоколът

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Умряха от глад и жажда, закачени на вентилатори, които им пръскаха дробовете със 100% кислород.

    15:46 14.10.2025

  • 6 Малее

    4 0 Отговор
    Тази е направо "златна" мина за Токуда. Дали наистина всичко това е изпълнено или усвоени пари от здравна каса???

    15:49 14.10.2025

  • 7 Карлос Друсар друсаното Карли

    0 0 Отговор
    Да не можеш да различиш инфаркт от грип, говори за ударна некомпетентност. Докторът си е взел капията дистанционно

    15:55 14.10.2025

  • 8 Баш Батка

    0 0 Отговор
    Рекламирайте Токуда и частните Турски клиники, които ще ви свалят кожата. Една спасили други 100 не!

    15:59 14.10.2025

  • 9 Винкело

    2 0 Отговор
    Корава баба. Да е жива и здрава.

    16:04 14.10.2025

