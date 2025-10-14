Лена Бориславова: Бойко май е вдигнал кръвно

Депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Лена Бориславова коментира днешното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че вече не вижда място на ГЕРБ в управлението.

"Бойко май е вдигнал кръвно. Само не разбирам защо БСП са му виновни... друг го ИЗЯДЕ в Пазарджик", написа Бориславова във фейсбук.

Местните избори в Пазарджик, в които ГЕРБ изненадващо остана шеста, бяха сред основните теми на гневния коментар на Борисов. Гневът на Борисов бе предизвикан от изявлението на "Продължаваме промяната" от вчера за резултатите от вота. "ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ, посочиха от партията на Асен Василев.