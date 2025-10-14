Новини
Лена Бориславова: Бойко май е вдигнал кръвно

14 Октомври, 2025 21:16 498 12

Местните избори в Пазарджик, в които ГЕРБ изненадващо остана шеста, бяха сред основните теми на гневния коментар на Борисов

Депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Лена Бориславова коментира днешното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че вече не вижда място на ГЕРБ в управлението.

"Бойко май е вдигнал кръвно. Само не разбирам защо БСП са му виновни... друг го ИЗЯДЕ в Пазарджик", написа Бориславова във фейсбук.

Местните избори в Пазарджик, в които ГЕРБ изненадващо остана шеста, бяха сред основните теми на гневния коментар на Борисов. Гневът на Борисов бе предизвикан от изявлението на "Продължаваме промяната" от вчера за резултатите от вота. "ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ, посочиха от партията на Асен Василев.


  • 1 Бай Ставри

    3 2 Отговор
    Парапетка и Тиквун, в една килия в Белене
    да си мерят кръвното .

    21:18 14.10.2025

  • 2 Яшар

    5 3 Отговор
    Аз съм десен но вие не сте ,лена ! Не харесвам Бойко но коментара ви е неуместен и по скоро пр-шки ..оправете собствената си къща ...бате !

    21:19 14.10.2025

  • 3 Лена

    4 4 Отговор
    Бойко е вдигнал кръвно , а аз вече нищо не вдигам! Ни на моя, ни на Киро! Що така?

    21:22 14.10.2025

  • 4 Направо

    3 1 Отговор
    бял байрак !

    21:22 14.10.2025

  • 5 Да,бе

    3 1 Отговор
    На тая възраст какво друго да вдига тулупа нещастен....Кат няма мустаци кръвно ще вдига..

    21:22 14.10.2025

  • 6 Промяна

    4 1 Отговор
    И тая нннииии кккаааа писаниците и тук Лена нае БарекхХубавец да ходят да Заплашват мирни граждани Незнам защо полицията е спяла и не е реагирал на тези наемници Рашков дъртият комунист какво е търсил в Пазарджик СЪС заплахи терор викове спечелихте около 3700 гласоподаватели Лена

    21:22 14.10.2025

  • 7 Хмм

    1 0 Отговор
    Реакцията на Борисов е точно заради подигравките на ПП-ДБ, че пеевски му е погълнал партията

    21:23 14.10.2025

  • 8 Сталин

    2 1 Отговор
    Песен за Лена

    Уморена Кака Лена,гладна хиена,
    във кабинета влизам аз,във този час.
    Ще говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
    че говорител ставам аз.

    Със мустаци натъкмена,бойно пременена
    без пукнат грош във джоба аз,във този час.
    Да говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
    че важна дама ставам аз.

    Министерските палати, вече са ми познати
    Нощи омайни,купони безкрайни
    и с Наско пуших до зори.
    Обещаха ми заплати ,а само кревати

    Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
    и в този час загубих аз блян и мечти.
    Уморена Кака Лена със амбиции заредена
    Като хищна хиена ,устремена.

    Говорител натъкмена със валута въоръжена,
    че важна дама стана тя.
    Уморена Кака Лена във Фалкона натъкмена,
    към Солун бързо литвам аз,във този час.

    Ще вечерям с бизнесмена Киро шоумена
    че самолета вдигам аз .
    Ах ми нети ма взимети ,на тези парапети
    В апартамент ще вляза аз,във този час.

    Да уредят далавера с Киро премиера,
    че баджанаци правя аз.
    Министерските палати, вече са ми познати
    Нощи омайни, купони безкрайни,
    пици с кристали до зори.

    Обещаха ми заплати,а само кревати,тез кревати.
    Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
    И в този час загубих аз блян и мечти.

    21:24 14.10.2025

  • 9 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Чувам ли вой на умиращ гербер

    21:24 14.10.2025

  • 10 Стара чанта

    0 0 Отговор
    ВОНИШ !

    21:25 14.10.2025

  • 11 Герп боклуци

    0 0 Отговор
    Бобко е стендъп комедиант

    21:25 14.10.2025

  • 12 Сталин

    1 0 Отговор
    Ленче ти само се дръж за парапета и всичко ще бъде наред

    21:26 14.10.2025

