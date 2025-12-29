„Да, България” отговори на Борисов: Той действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема

Борисов говори за „опасност“, но отказва да каже каква точно. Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената. Поклонът пред невинни жертви не е заплаха. Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение. Това написаха от пресцентъра на „Да, България” по повод публикуваното по днес изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи.
Публикуваме цялата позиция на партията без редактарска намеса:
Припомняме на Борисов, че „Да, България” е партия, която винаги се е борила за свободата и равнопоставеността на всички български граждани. Винаги сме осъждали т.нар. „Възродителен процес” и неговите продължители днес. Ние не сме за първи път на Тюркян чешма.
Но Борисов действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема: да клейми и да брандира опонентите си, вместо да говори по същество. Каква е тази заплаха, която мята в лицето на обществото?
Защо Борисов никога не отиде на Тюркян чешма и не осъди “Възродителния процес”? Може би защото цялата му кариера обслужва продължаването на схемите на ДС, включително чрез мръсната симбиоза с Пеески. И се опитва да си пере гузната съвест като говори за “синове и внуци”.
Когато Борисов раздава такива етикети, е редно да се припомнят собствените му публични признания и разкази за неговия път в системата: как е мечтаел да бъде приет в ДС — специалността в Академията на МВР; как е напуснал МВР, за да си запази партийната книжка; и за осигурената безплатна охрана на Тодор Живков — лично, като негов гавазин и прислужник, който носи кафе. Когато човек с такава биография — убеден комунист, поддръжник на ДС и сподвижник на диктатора Тодор Живков в лично качество — говори за „комунисти, деца и внуци“, това не е просто космическо лицемерие, а политическа шизофрения, от която България трябва да се лекува.
Второто — и по-важното — е истинската причина за истерията. Тя не е „страх за България“, а страх от разпада на схемите. Страх, че моделът, по който с Пеевски си поделяха територии и влияние, може да се счупи: смесените райони за „голямото Д“ срещу прехвърляне на гласове за ГЕРБ от малцинствата в други райони. Ако това споразумение започне да се разпада на предстоящите избори, ако хората спрат да гласуват по команда и потърсят представителство извън натиска и заплахите, тогава се разпада целият им контролен механизъм над изборите.
И точно от това го е страх — и този страх прелива в личен, „животински“ страх, включително за охраната му. Защото това не е страх за държавата, а страх от гражданите. Борисов и Пеевски не могат да ходят свободно по улиците, защото хората не ги искат. И когато видиш контраста — едни са сред хората и пред паметта, други се крият — разбираш защо Борисов нарича това „опасно“. Опасно е не за България. Опасно е за техния тандем и техните привилегии. Пеевски не беше на Тюркян чешма — от страх. Скрил се е. Да, това ужасява истински Борисов.
Борисов демаскира както своя страх, така и този на Пеевски. Така поне е ясно колко важно е да продължим: трябва да премахнем всички техни привилегии и бухалките им, да разнищим феодалните мрежи, за да престанат местните феодалчета и подчинените институции да командват общности и избори. Защото „опасно“ не е да почетеш жертвите. Опасно е да управляваш чрез зависимости, компромати и изнудване — и после да се уплашиш, че зависимостите вече не работят.
Ако българските турци гласуват свободно, това ще има тектонично значение за българската политика. Предстои.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3
14:52 29.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Атина Палада
Коментиран от #7, #21
14:54 29.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
14:55 29.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коня Солтуклиева
И три дни цялата държава се занимава с брътвежите му...
Дъщото правеше с БСП, с ПП, с Радев, сега с ППДБ!
.. Вместо те да му подхвърлят темички--а той да се гърчи в зайчарника,
И даже личните му сайтове от тип лай.. пик
да не могат да му помогнат!
14:56 29.12.2025
9 ококор
14:57 29.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 фен
14:59 29.12.2025
12 Винаги
15:00 29.12.2025
13 Ту Туууу
Коментиран от #23
15:00 29.12.2025
14 Миризлив пор
15:01 29.12.2025
15 Специални поздрави на
15:01 29.12.2025
16 Бай МемеТ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Разбираш ги тия работи!! ГоУемец? На цялата бригада прави не точно "сюнети" за по 1 евро и 50 копейки..........
15:01 29.12.2025
17 фен
15:02 29.12.2025
18 Лев
Нали ако искренно бяхте отишли да положите цветя на този паметник нямаше да водите със себе си и фотограф, който да ви снима.
На задушница хората ходят да се поклонят пред своите близки с фотографи и телевизия ли?
За 20 гласа в повече от Кърджали, цяла България ви видя що за стока сте.
А приклекналата и свита стойка на Божанов на снимката е еталон за "национален лидер", който ще поведе "смело" България напред към по светли дни. Потрес !
15:03 29.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Промяна
15:05 29.12.2025
21 Промяна
До коментар #4 от "Атина Палада":АЛА БАЛАТА СВЪРШИ ВЪН НА ИЗМАМНИЦИТЕ ВЪН НА САБОТЬОРИТЕ ВЪН НА ШАРЛАТАНИТЕ
Коментиран от #26
15:06 29.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Промяна
До коментар #13 от "Ту Туууу":ТОВА ЗА РЕКОЛТАТА Е МЕТАФОРА НЕВЕЖИТЕ БЕЗОБРАЗИЕ ТЕЗИ МИРЧЕВИ СЕ ГАВРЯТ С НЯКОИ БЪЛГАРИ ЦИНИЦИ
Коментиран от #36
15:08 29.12.2025
24 Гедер
Коментиран от #44
15:08 29.12.2025
25 Тома
15:10 29.12.2025
26 Следващият протест
До коментар #21 от "Промяна":Половин милион!!!
Коментиран от #33, #42
15:10 29.12.2025
27 бай Ставри
15:11 29.12.2025
28 Промяна
"... .Аз съм Боце,идиота,тлъстия кретен....
На Балканский полуостров нЕма тъп кат мен,
Влюбени са в мене всички
Кържалийски прости... птички
Блазе тюфлеку като мен, стар ерген"
15:11 29.12.2025
29 опа
15:11 29.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анонимен
15:13 29.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Промяна
До коментар #26 от "Следващият протест":СВЪРШИ АЛА БАЛАТА ХАХАХАХАХАХА ПРОСТАЩИНА НЕВЕЖЕСТВО БЕЗДЕЛНИМЕСТВО ПЛАТЕНО В УСЛУГА НА ШЕПА ПЕПЕЙЦИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ХАХАХАХАХАХАХАХА И ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА ВЕЧЕ
15:16 29.12.2025
34 123456
15:17 29.12.2025
35 Абе,
15:19 29.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Лост
15:20 29.12.2025
38 Промяна
15:21 29.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Промяна
15:23 29.12.2025
41 Тъпото руско говедо Румен
15:25 29.12.2025
42 Промяна
До коментар #26 от "Следващият протест":Хахахахахаха на последният ви жалък шарлатански протест колко имаше хахахахахаха Еврото влиза официално вече Хахахахаха СИВАТА икономика полека се изчиства Прилагат се европейски правила и закони ШАРЛАТАНИЯ АЛА БАЛА МЕТЕЖНИЦИ ВЪН ПРАВОРАЗДАВАНЕ
15:26 29.12.2025
43 Заа
15:28 29.12.2025
44 ококор
До коментар #24 от "Гедер":кой те излъга че тиквата е българин? колкото повече одъртява толкова по-кафяв оттенък придобива все едно да кажеш че сдс мавъра е българин
15:29 29.12.2025
45 Цигарена фабрика от 90-те
15:29 29.12.2025