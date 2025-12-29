Новини
България »
„Да, България” отговори на Борисов: Той действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема

„Да, България” отговори на Борисов: Той действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема

29 Декември, 2025 14:50 1 242 45

  • бойко борисов-
  • да българия-
  • възродителен процес

Припомняме на Борисов, че „Да, България” е партия, която винаги се е борила за свободата и равнопоставеността на всички български граждани. Винаги сме осъждали т.нар. „Възродителен процес” и неговите продължители днес

„Да, България” отговори на Борисов: Той действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борисов говори за „опасност“, но отказва да каже каква точно. Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената. Поклонът пред невинни жертви не е заплаха. Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение. Това написаха от пресцентъра на „Да, България” по повод публикуваното по днес изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи.

Публикуваме цялата позиция на партията без редактарска намеса:

Припомняме на Борисов, че „Да, България” е партия, която винаги се е борила за свободата и равнопоставеността на всички български граждани. Винаги сме осъждали т.нар. „Възродителен процес” и неговите продължители днес. Ние не сме за първи път на Тюркян чешма.

Но Борисов действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема: да клейми и да брандира опонентите си, вместо да говори по същество. Каква е тази заплаха, която мята в лицето на обществото?

Защо Борисов никога не отиде на Тюркян чешма и не осъди “Възродителния процес”? Може би защото цялата му кариера обслужва продължаването на схемите на ДС, включително чрез мръсната симбиоза с Пеески. И се опитва да си пере гузната съвест като говори за “синове и внуци”.

Когато Борисов раздава такива етикети, е редно да се припомнят собствените му публични признания и разкази за неговия път в системата: как е мечтаел да бъде приет в ДС — специалността в Академията на МВР; как е напуснал МВР, за да си запази партийната книжка; и за осигурената безплатна охрана на Тодор Живков — лично, като негов гавазин и прислужник, който носи кафе. Когато човек с такава биография — убеден комунист, поддръжник на ДС и сподвижник на диктатора Тодор Живков в лично качество — говори за „комунисти, деца и внуци“, това не е просто космическо лицемерие, а политическа шизофрения, от която България трябва да се лекува.

Второто — и по-важното — е истинската причина за истерията. Тя не е „страх за България“, а страх от разпада на схемите. Страх, че моделът, по който с Пеевски си поделяха територии и влияние, може да се счупи: смесените райони за „голямото Д“ срещу прехвърляне на гласове за ГЕРБ от малцинствата в други райони. Ако това споразумение започне да се разпада на предстоящите избори, ако хората спрат да гласуват по команда и потърсят представителство извън натиска и заплахите, тогава се разпада целият им контролен механизъм над изборите.

И точно от това го е страх — и този страх прелива в личен, „животински“ страх, включително за охраната му. Защото това не е страх за държавата, а страх от гражданите. Борисов и Пеевски не могат да ходят свободно по улиците, защото хората не ги искат. И когато видиш контраста — едни са сред хората и пред паметта, други се крият — разбираш защо Борисов нарича това „опасно“. Опасно е не за България. Опасно е за техния тандем и техните привилегии. Пеевски не беше на Тюркян чешма — от страх. Скрил се е. Да, това ужасява истински Борисов.

Борисов демаскира както своя страх, така и този на Пеевски. Така поне е ясно колко важно е да продължим: трябва да премахнем всички техни привилегии и бухалките им, да разнищим феодалните мрежи, за да престанат местните феодалчета и подчинените институции да командват общности и избори. Защото „опасно“ не е да почетеш жертвите. Опасно е да управляваш чрез зависимости, компромати и изнудване — и после да се уплашиш, че зависимостите вече не работят.

Ако българските турци гласуват свободно, това ще има тектонично значение за българската политика. Предстои.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    20 8 Отговор
    за Тиквата-или добро или нищо......по-добре нищо

    Коментиран от #3

    14:52 29.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    11 25 Отговор
    ПП ДБ-121 депутата !!!

    Коментиран от #7, #21

    14:54 29.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    23 9 Отговор
    ПП/ДБ е комунистическото крило на ДПС.

    14:55 29.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коня Солтуклиева

    8 11 Отговор
    Бою подхвърля 30 секунден хлип
    И три дни цялата държава се занимава с брътвежите му...
    Дъщото правеше с БСП, с ПП, с Радев, сега с ППДБ!
    .. Вместо те да му подхвърлят темички--а той да се гърчи в зайчарника,
    И даже личните му сайтове от тип лай.. пик
    да не могат да му помогнат!

    14:56 29.12.2025

  • 9 ококор

    13 4 Отговор
    в ппдб cмe cъбpaни пo-гoлeми eничapи и пpeдaтeли дaжe и oт тия в oпг гpoб-дпc-нoвoнaчaлo

    14:57 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 фен

    8 6 Отговор
    браво на отрочетата на ДС НО НЕ ИСТИНСКИТЕ А ТИЯ АГЕНТИТЕ -ДОНОСНИЦИ НА ДС КОИТО БАЩИТЕ ИМ ГИ ИЗПРАТИХА НАВРЕМЕТО У ЧУЖБИНА ДА УЧАТ И СЕГА СЕ ВЪРНАХА ДА НИ УПРАВЛЯВАТ АМА МАИ НЕ СТАВАТ И ЗА ТОВА ,

    14:59 29.12.2025

  • 12 Винаги

    15 4 Отговор
    е действал така , това му е нивото , това са му възможностите ! Масажиста на правешкия цървул , пришит от ДС като третокласна мутра край мутрите , търговците при имбаргото с бившата Югославия , награждаван за заслуги при Възродителния процес , сътворил купища криминални деяния , грабил както и колкото иска и още много мизерии .

    15:00 29.12.2025

  • 13 Ту Туууу

    17 6 Отговор
    Тикво,изпроси си го.Казаха ти право в очите истината и тя не е никак приятна.Митът за героя пожарникар комунист дето пазел реколтата отдавна е разбит.

    Коментиран от #23

    15:00 29.12.2025

  • 14 Миризлив пор

    8 3 Отговор
    То бива да се правиш на циркаджия за лайкове ама имайте в предвид, че тогава са погубени много съдби. Не е много хубаво наследниците на тези които сътвориха процеса сега да разбутват стари рани.

    15:01 29.12.2025

  • 15 Специални поздрави на

    13 8 Отговор
    Мистър Бийн. 2026 година няма да е толкова успешна за вашата партия защото след първи януари българските граждани ще усетят влизането в еврозоната какви негативи им е донесло и няма да забравят че вие ppdb Борисов и Пеевски в синхрон ни вкарахте в тази кочина в която вие се чувствате перфектно и се превръщате в едно цяло.

    15:01 29.12.2025

  • 16 Бай МемеТ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Разбираш ги тия работи!! ГоУемец? На цялата бригада прави не точно "сюнети" за по 1 евро и 50 копейки..........

    15:01 29.12.2025

  • 17 фен

    13 5 Отговор
    щом на тая партия ДБдо вчера беше начело христя иванов комунистическо отроче мани ги повече не ми говорете за тях

    15:02 29.12.2025

  • 18 Лев

    13 7 Отговор
    Едни обикновени манипулаторчета и популисти са от ППДБ.
    Нали ако искренно бяхте отишли да положите цветя на този паметник нямаше да водите със себе си и фотограф, който да ви снима.
    На задушница хората ходят да се поклонят пред своите близки с фотографи и телевизия ли?
    За 20 гласа в повече от Кърджали, цяла България ви видя що за стока сте.
    А приклекналата и свита стойка на Божанов на снимката е еталон за "национален лидер", който ще поведе "смело" България напред към по светли дни. Потрес !

    15:03 29.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    11 8 Отговор
    МИРЧЕВ И БОЖАНОВ ВИЕ КОГА ИЗОБЩО СТЕ ХОДИЛИ НА ТОВА МЯСТО АЛЧНИ ЦИНИЦИ ЛЪЖЕТЕ НАГЛЕЕТЕ БЕЗЦЕРЕМОННО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТЕ С ВСИЧКО САМО И САМО ДА ПЕЧЕЛИТЕ ЛЕСНИ ПАРИ НАГЛЕЦИ СТЕ

    15:05 29.12.2025

  • 21 Промяна

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    АЛА БАЛАТА СВЪРШИ ВЪН НА ИЗМАМНИЦИТЕ ВЪН НА САБОТЬОРИТЕ ВЪН НА ШАРЛАТАНИТЕ

    Коментиран от #26

    15:06 29.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Промяна

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ту Туууу":

    ТОВА ЗА РЕКОЛТАТА Е МЕТАФОРА НЕВЕЖИТЕ БЕЗОБРАЗИЕ ТЕЗИ МИРЧЕВИ СЕ ГАВРЯТ С НЯКОИ БЪЛГАРИ ЦИНИЦИ

    Коментиран от #36

    15:08 29.12.2025

  • 24 Гедер

    10 3 Отговор
    Как стана така че българина Борисов , започна да използва риториката на турчина Доган относно етническия мир ? Етнически българин плаши етническите българи с етнически конфликт . Малко ми идва в повече тая схема .

    Коментиран от #44

    15:08 29.12.2025

  • 25 Тома

    12 4 Отговор
    Бати Бойко тиквата единствено се поклони пред кмета на Симитли и агент сава.Той започна с целуване на ръце и тръгна надолу

    15:10 29.12.2025

  • 26 Следващият протест

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Половин милион!!!

    Коментиран от #33, #42

    15:10 29.12.2025

  • 27 бай Ставри

    12 5 Отговор
    Тези дри.льовци, защо не отидоха и на гара Буново.

    15:11 29.12.2025

  • 28 Промяна

    9 5 Отговор
    Стара градска песен:
    "... .Аз съм Боце,идиота,тлъстия кретен....
    На Балканский полуостров нЕма тъп кат мен,
    Влюбени са в мене всички
    Кържалийски прости... птички
    Блазе тюфлеку като мен, стар ерген"

    15:11 29.12.2025

  • 29 опа

    9 6 Отговор
    Днес в държавата са постъпили три милиарда лева при трето плащане от НПВУ .При комунистическите синковци нула лева. Откраднаха милиарди а поднасят венци там където бащите им извършиха престъпления и не си мислете ,че се разкайват.

    15:11 29.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анонимен

    9 2 Отговор
    КОГА ИЗОБЩО СТЕ ХОДИЛИ ДА ПОЧИТАТТЕНЯКОГА ЛЪЖЦИ ОТ КЛАСА СТЕ ИСКАТЕ ДА ИЗЛЪЖЕТЕ ТАМ НЯКОЙ И ДРУГ ЗАБЛУДЕН

    15:13 29.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Следващият протест":

    СВЪРШИ АЛА БАЛАТА ХАХАХАХАХАХА ПРОСТАЩИНА НЕВЕЖЕСТВО БЕЗДЕЛНИМЕСТВО ПЛАТЕНО В УСЛУГА НА ШЕПА ПЕПЕЙЦИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ХАХАХАХАХАХАХАХА И ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА ВЕЧЕ

    15:16 29.12.2025

  • 34 123456

    6 1 Отговор
    Тоя Божанков - винаги прегърбен като болно пиле ! Нефелник !

    15:17 29.12.2025

  • 35 Абе,

    6 0 Отговор
    аз съм от дуловският край и помня как разпродадоха всичко и заминаха за Турция и само след два месеца се върнаха две трети и ревяха, че по хубаво от България няма ...

    15:19 29.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лост

    8 0 Отговор
    За Борисов е вярно.Като казвате А ,кажете и Б.Гномът Атанасов къде е бил и какво е работил по време на Възродителния процес?

    15:20 29.12.2025

  • 38 Промяна

    4 3 Отговор
    СВЪРШИ АЛА БАЛАТА ХАХАХАХАХАХА ПРОСТАЩИНА НЕВЕЖЕСТВО БЕЗДЕЛНИМЕСТВО ПЛАТЕНО В УСЛУГА НА ШЕПА ПЕПЕЙЦИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ХАХАХАХАХАХАХАХА И ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА ВЕЧЕ

    15:21 29.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Промяна

    6 2 Отговор
    МИРЧЕВ И БОЖАНОВ ВИЕ КОГА ИЗОБЩО СТЕ ХОДИЛИ НА ТОВА МЯСТО АЛЧНИ ЦИНИЦИ ЛЪЖЕТЕ НАГЛЕЕТЕ БЕЗЦЕРЕМОННО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТЕ С ВСИЧКО САМО И САМО ДА ПЕЧЕЛИТЕ ЛЕСНИ ПАРИ НАГЛЕЦИ СТЕ

    15:23 29.12.2025

  • 41 Тъпото руско говедо Румен

    4 1 Отговор
    И тези също скачаха на протеста срещу еврото и България да е в евро зоната, барабар с проруските партии "Възраждане", "Меч" и "Величие" искащи завръщането на руския режим в България... тези ще са извън парламента още дълго време, българите сме много по-умни и не бихме се подвели по русофилски подлеци, защото Русия никога не е мислела доброто на България, ама съвсем никога.

    15:25 29.12.2025

  • 42 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Следващият протест":

    Хахахахахаха на последният ви жалък шарлатански протест колко имаше хахахахахаха Еврото влиза официално вече Хахахахаха СИВАТА икономика полека се изчиства Прилагат се европейски правила и закони ШАРЛАТАНИЯ АЛА БАЛА МЕТЕЖНИЦИ ВЪН ПРАВОРАЗДАВАНЕ

    15:26 29.12.2025

  • 43 Заа

    2 0 Отговор
    Възродителния процес, пропагандата и смъртта на едно бебе с емблематично имеТюркиян, превърнало се в символ борбата на етноса за арабските им мюсулмански имена. По това време става поредното струпване на хора в Момчилград против смяната на имената.Срещу тях стоят военни и полиция.Една безотговорна майка е дошла бебето си на такова опасно мероприятие, което в един момент хвърля под военна машина БТР. Ако беше загинало от куршум, той щеше да нарани и майката, а след толкова години щеше поне да се знае името на убиеца.Е сега го научихте.

    15:28 29.12.2025

  • 44 ококор

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гедер":

    кой те излъга че тиквата е българин? колкото повече одъртява толкова по-кафяв оттенък придобива все едно да кажеш че сдс мавъра е българин

    15:29 29.12.2025

  • 45 Цигарена фабрика от 90-те

    3 1 Отговор
    Боко е комунист, милиционер ,мутра, лъжец, служител на СИК,бивш работодател му е Венци Стефанов, когато борисов охраняваше комплекс Славия, лежал в затвора Панкрац-Чехия.

    15:29 29.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове