Луксозно илюстрирано приложение на турския вестник Миллиет: Банско ски и повече

Високотиражният турски вестник „Миллиет“ тези дни предлага на читателите специално издание в приложение, посветено на известния зимен курортен център на България – Банско, съобщи БТА.

Приложението, което е първото по рода си, е луксозно изработено и съдържа 32 страници текстови и снимков материал. Предлага се безплатно.

Ръководител на редакционния екип на изданието е Исмаил Шахин – дългогодишен журналист във „Миллиет“, който е автор на множество публикации във вестника, свързани с България, българското неделно училище в Истанбул, общността на православните българи и други.

Обстоятелството, че владее български език, който е изучавал във Варненския икономически университет, е фактор, който го улеснява в работата по тези теми, каза той пред БТА.

„Банско, най-известният ски курорт в България, се превърна в алтернатива за турските туристи от Истанбул и околните райони след трагедията с пожара в Карталкая – най-близкия ски курорт до Истанбул, който отне живота на 78 души и рани десетки. Последвалите промени в разпоредбите относно безопасността на хотелските сгради доведоха до затварянето на 60 процента от съоръженията в зимния курорт Улудаг край Бурса. Със своите 75 километра писти Банско е добре познат на турските туристи, които са сред водещите чуждестранни посетители през зимния сезон. Но термалните му извори, туристическите пътеки в Пирин планина, фестивалите, културните и историческите забележителности и гастрономията не са добре познати на турците. Исках да привлека вниманието към всичко това. Около 1,5 милиона души в Турция почиват във високопланинските райони през лятото – защо да не отидат в Банско“, каза Шахин специално за БТА.

По думите му приложението на вестник „Миллиет“ за Банско е единственото по рода си досега. Вестникът е получил подкрепа от българското Министерство на туризма, а също така и от общините Банско и Разлог.

Турският журналист каза още, че е използвал случая да запознае вицепрезидента Илияна Йотова с новото приложение на „Миллиет“ за Банско по време на нейното посещение в българската църква „Свети Стефан“ в Истанбул на 27 декември т.г.

„В краткия ни разговор след службата в църквата „Свети Стефан“ г-жа Йотова изрази задоволство от развитието на отношенията между Турция и България в областта на туризма. Тя подчерта, че стремежът на България, която е малка страна, но има много красиви туристически райони, е турските туристи да ги опознаят и да си тръгнат доволни от България“, посочи турският журналист.

Той добави, че ще продължат да осъществяват подобни промоционални проекти като този за Банско съвместно с други общини и Министерството на туризма, като се фокусират върху културния, морския, спа и гастрономическия туризъм в България.

А някои от заглавията в приложението на турския вестник „Миллиет“ за Банско са: „Добре познатият български град Банско“, „Най-достъпният за турските туристи зимен курорт“, „Международен стандарт за качество“, „История, традиции и незабравими преживявания“, „Спа град, сгушен между три красиви планини“, „Международният карнавал „Старчевата“ в Разлог“.

Посочени са и сведения за цените на туристическите услуги, възможности за пътуване, заведения, интересни обекти в района, като къщата на баба Ванга в Петрич, и други. Изданието е богато илюстрирано със снимки.